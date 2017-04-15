СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Заключительная часть.
15:38. 15 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Еще одна порция цветных фотографий Мартина Манхофа, посвященная Москве 50х годов.
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Заключительная часть.
Майор Манхоф участвовал в Нормандской операции во время Второй мировой войны.
Мартин Манхоф покинул Советский Союз 1 июня 1954 года – через два месяца после того, как одна из центральных советских газет обвинила его и трех других американских военных атташе в том, что во время своей поездки по стране они занимались шпионажем.
Нет никаких прямых подтверждений тому, что Манхоф занимался в СССР именно шпионажем. В его армейских бумагах шпионаж в качестве официальной обязанности не указан. Американские власти отказались официально комментировать появившуюся в “Труде” заметку, в которой утверждалось, что в ходе поездки по Транссибирской магистрали американцы фиксировали в блокноте различные объекты инфраструктуры. Американские спецслужбы и сегодня отказываются обсуждать этот вопрос: официальный представитель ЦРУ заявил Радио Свобода, что управление “не раскрывает статус сотрудников даже после их смерти”.
Зато нет никаких сомнений в том, что майор Манхоф, участник Второй мировой войны, награжденный за смелость, был не просто фотографом-любителем.
Вид из машины,центр Москвы.
Милиция (на переднем плане) и горожане в переулке.
Конная милиция у стен Кремля
Манежная площадь после похорон Сталина
Ул.Горького-перекрёсток проспекта Маркса
Новое американское посольство на ул.Чайковского
Садовая-Сухареская ул. Москва.
Часть Садового кольца.
Книжная лавка в переходе Московского метро.
Бакалейный магазин. Место неизвестно.
Сцена неизвестного дворца
Грузовик на улице Чайковского в Москве.
Вид на север из американского посольства,Садовая-Кудринская улица.
Американский флаг на здании нового посольства.
Тигр в вольере Московского зоопарка.
Прогулка на пони.
Толпа у Мавзолея Ленина.
Горожане на Красной площади. Сейчас доступ к этой части закрыт.
Таганский район Москвы.
Длинная выдержка, улица Чайковского. На дальнем плане светится высотка МИДа
Дети у Новоспасского монастыря в Москве.
Конный расчет на Садовой-Сухаревской улице в Москве.
Первомайский парад на залитой дождем Манежной площади.
Участники парада.
Пробка на Красной площади.
Отделанный деревом автомобиль
Торговля цветами и мороженным
Пешеходы в центре Москвы.
На Пушкинской площади в Москве.
Магазин "Мясо,рыба,овощи" Место неизвестно.
Продовольственный магазин.
У букунистического магазина в Москве.
Проспект Калинина (Новый Арбат) в Москве.
Фасады на улице Горького в Москве.
Вход в здание МГУ. 1953
Угол ЦУМа на площади Свердлова (Театральная)
В центре Москвы
Красная площадь. ГУМ украшен к 1-Мая
В центре Москвы.
Набержая в Ялте. Крым.
В феврале 1952 года, когда он приехал в Москву, окна американского посольства выходили на северо-западную стену Кремля – идеальное место для наблюдения за приездом и отъездом членов Политбюро и прочих официальных лиц.
Судя по качеству фотографий, сделанных Манхофом за 27 месяцев в СССР, у него был доступ к фотооборудованию, еще не выпущенному в широкую продажу. На некоторых контейнерах для пленки, обнаруженных среди вещей Манхофа, стоят отметки “Конфиденциально”, “Совершенно секретно”, “Собственность ВВС США”, то есть, вероятнее всего, его работа была хотя бы отчасти связана с секретностью.
Но многое говорит и том, что Мартину и его жене Джен (на момент переезда в Москву их браку было всего три года) просто нравилось путешествовать, что ими двигала прежде всего любознательность.
“Марти только и думает, что о путешествиях”, – пишет Джен в конце 1953 года. “Спланирует одну вылазку – и тут же тянется за картой, чтобы придумать следующую”.
По мнению Дугласа Смита, историка из Сиэтла, благодаря которому были обнаружены документы, письма, цветные фотографии и 16-миллиметровые кинопленки, оставшиеся после Манхофа, художественный уровень отснятого заставляет думать, что в объектив смотрел отнюдь не шпион, а подающий надежды фотограф.Отсюда
Вся коллекция опубликованных фотографий.
См.также:
СССР – 47 глазами американских гостей.
Никсон в СССР
«Русский журнал». Фотограф Инге Морат
Ив Монтан против Хрущева
Виктор Ахломов – классик советской и российской фотографии
http://picturehistory.livejournal.com/20
Плюс еще из накопившего на тему истории:
1. Преступления американского фашизма в Корее 1950-1953 – https://prometej.info/blog/diskussiya/pr
2. Русско-японская война в фотографиях – http://edward-210.livejournal.com/195011
3. Советская и зарубежная пресса о голоде 1921-1922 годов – http://d-clarence.livejournal.com/25869.h
4. Внутренняя политика Временного правительства. Цифровая версия книги 1960 года. Читается легко и очень интересно – http://rabkrin.org/startsev-v-i-vnutrenn
5. Князь раздора. О спорах в Севастополе по поводу установки памятника Потемкину – http://fedpress.ru/article/1762834 (как по мне, сделали бы по размеру как Екатерина и поставили бы в сквере рядом с ДОФом, но гигантизм подвел). Саму идею установки памятника одному из тех, благодаря кому возник Севастополь, всецело поддерживаю.
Источник: colonelcassad.livejournal.com