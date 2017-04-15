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СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Заключительная часть.

15:38. 15 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Еще одна порция цветных фотографий Мартина Манхофа, посвященная Москве 50х годов.

СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Заключительная часть.

Майор Манхоф участвовал в Нормандской операции во время Второй мировой войны.

Мартин Манхоф покинул Советский Союз 1 июня 1954 года – через два месяца после того, как одна из центральных советских газет обвинила его и трех других американских военных атташе в том, что во время своей поездки по стране они занимались шпионажем.

Нет никаких прямых подтверждений тому, что Манхоф занимался в СССР именно шпионажем. В его армейских бумагах шпионаж в качестве официальной обязанности не указан. Американские власти отказались официально комментировать появившуюся в “Труде” заметку, в которой утверждалось, что в ходе поездки по Транссибирской магистрали американцы фиксировали в блокноте различные объекты инфраструктуры. Американские спецслужбы и сегодня отказываются обсуждать этот вопрос: официальный представитель ЦРУ заявил Радио Свобода, что управление “не раскрывает статус сотрудников даже после их смерти”.

Зато нет никаких сомнений в том, что майор Манхоф, участник Второй мировой войны, награжденный за смелость, был не просто фотографом-любителем.


Вид из машины,центр Москвы.


Милиция (на переднем плане) и горожане в переулке.


Конная милиция у стен Кремля


Манежная площадь после похорон Сталина


Ул.Горького-перекрёсток проспекта Маркса


Новое американское посольство на ул.Чайковского


Садовая-Сухареская ул. Москва.


Часть Садового кольца.


Книжная лавка в переходе Московского метро.


Бакалейный магазин. Место неизвестно.


Сцена неизвестного дворца


Грузовик на улице Чайковского в Москве.


Вид на север из американского посольства,Садовая-Кудринская улица.


Американский флаг на здании нового посольства.


Тигр в вольере Московского зоопарка.


Прогулка на пони.


Толпа у Мавзолея Ленина.


Горожане на Красной площади. Сейчас доступ к этой части закрыт.


Таганский район Москвы.


Длинная выдержка, улица Чайковского. На дальнем плане светится высотка МИДа


Дети у Новоспасского монастыря в Москве.


Конный расчет на Садовой-Сухаревской улице в Москве.


Первомайский парад на залитой дождем Манежной площади.


Участники парада.


Пробка на Красной площади.


Отделанный деревом автомобиль


Торговля цветами и мороженным


Пешеходы в центре Москвы.


На Пушкинской площади в Москве.


Магазин "Мясо,рыба,овощи" Место неизвестно.


Продовольственный магазин.


У букунистического магазина в Москве.


Проспект Калинина (Новый Арбат) в Москве.


Фасады на улице Горького в Москве.


Вход в здание МГУ. 1953


Угол ЦУМа на площади Свердлова (Театральная)


В центре Москвы



Красная площадь. ГУМ украшен к 1-Мая


В центре Москвы.


Набержая в Ялте. Крым.


В феврале 1952 года, когда он приехал в Москву, окна американского посольства выходили на северо-западную стену Кремля – идеальное место для наблюдения за приездом и отъездом членов Политбюро и прочих официальных лиц.

Судя по качеству фотографий, сделанных Манхофом за 27 месяцев в СССР, у него был доступ к фотооборудованию, еще не выпущенному в широкую продажу. На некоторых контейнерах для пленки, обнаруженных среди вещей Манхофа, стоят отметки “Конфиденциально”, “Совершенно секретно”, “Собственность ВВС США”, то есть, вероятнее всего, его работа была хотя бы отчасти связана с секретностью.

Но многое говорит и том, что Мартину и его жене Джен (на момент переезда в Москву их браку было всего три года) просто нравилось путешествовать, что ими двигала прежде всего любознательность.

“Марти только и думает, что о путешествиях”, – пишет Джен в конце 1953 года. “Спланирует одну вылазку – и тут же тянется за картой, чтобы придумать следующую”.

По мнению Дугласа Смита, историка из Сиэтла, благодаря которому были обнаружены документы, письма, цветные фотографии и 16-миллиметровые кинопленки, оставшиеся после Манхофа, художественный уровень отснятого заставляет думать, что в объектив смотрел отнюдь не шпион, а подающий надежды фотограф.Отсюда


Вся коллекция опубликованных фотографий.

См.также:

СССР – 47 глазами американских гостей.

Никсон в СССР

«Русский журнал». Фотограф Инге Морат

Ив Монтан против Хрущева

Виктор Ахломов – классик советской и российской фотографии

http://picturehistory.livejournal.com/2090455.html – цинк

Плюс еще из накопившего на тему истории:

1. Преступления американского фашизма в Корее 1950-1953 – https://prometej.info/blog/diskussiya/prestupleniya-amerikanskogo-fashizma-v-koree-1950-1953/
2. Русско-японская война в фотографиях – http://edward-210.livejournal.com/1950115.html
3. Советская и зарубежная пресса о голоде 1921-1922 годов – http://d-clarence.livejournal.com/25869.html
4. Внутренняя политика Временного правительства. Цифровая версия книги 1960 года. Читается легко и очень интересно – http://rabkrin.org/startsev-v-i-vnutrennyaya-politika-vremennogo-pravitelstva-kniga/
5. Князь раздора. О спорах в Севастополе по поводу установки памятника Потемкину – http://fedpress.ru/article/1762834 (как по мне, сделали бы по размеру как Екатерина и поставили бы в сквере рядом с ДОФом, но гигантизм подвел). Саму идею установки памятника одному из тех, благодаря кому возник Севастополь, всецело поддерживаю.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 50-е, история, Москва, ссср, США, фотографии
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