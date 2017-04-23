Главная » История, Мировоззрение

СССР глазами американского шпиона

16:09. 23 апреля 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Информация может подаваться разными способами: тут и видео и тексты и картинки. В это воскресенье предлагаю отвлечься от видео и от текстов и … посмотреть интересные, с точки зрения истории, материалы. Сегодня их будет два: сначала фотоматериалы, а потом карикатуры. Только не наши, а британские. Времен Второй мировой…

Итак материал первый…

Источник: https://www.drive2.ru/

«Шпион — это их, а разведчик — наш. Неизвестно доподлинно, какую именно роль в мировой истории играл сотрудник посольства США в СССР, помощник военного атташе, майор Мартин Манхоф.

Он работал в посольстве в Москве с 1952 года по 1954, после чего был выслан из страны из-за обвинений в шпионаже.

За два года работы в СССР, в посольстве, располагавшемся в те годы прямо у Красной площади в отеле «Националь», Манхоф отснял тысячи цветных слайдов, десятки катушек 16-ти миллиметровых фотопленок.

Удивительно, но в США «уникальные» фотографии майора оказались никому не нужны. Так продолжалось до недавнего времени, пока писатель из США (автор пяти книг по истории России, аналитик «Радио Свобода») Дуглас Смит не раскопал архивы Манхофа у него дома, и не занялся оцифровкой гигантского архива. Часть фотографий он опубликовал у себя в Facebook.

Тут я привожу только некоторые снимки, показывающие жизнь на дорогах СССР в те годы. А именно, 65 лет назад…

Перекресток Охотного ряда и Тверской
Перекресток Охотного ряда и Тверской
 
 
Улица Большая Морская, 42, Санкт-Петербург.
Улица Большая Морская, 42, Санкт-Петербург.
 
 
Большая Никитская улица в Москве
Большая Никитская улица в Москве
 
 
Москва, Новинский бульвар, 18
Москва, Новинский бульвар, 18
 
 
Встреча на Садовом
Встреча на Садовом
 
 
Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад
Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад
 
 
Вид с Моховой на Кремль. В те годы был в городе и конный транспорт
Вид с Моховой на Кремль. В те годы был в городе и конный транспорт
 
 
Наводнение в Киеве
Наводнение в Киеве
 
 
Судя по всему, там же
Судя по всему, там же
 
 
Социалистический праздник на Манежной площади
Социалистический праздник на Манежной площади
 
 
Вид на центральный телеграф на Тверской
Вид на центральный телеграф на Тверской
 
 
Похороны Сталина
Похороны Сталина
 
 
Фото из окна поезда
Фото из окна поезда
 
 
Напротив нового здания американского посольства (Новинский бульвар, 18)
Напротив нового здания американского посольства (Новинский бульвар, 18)
 
 
Станция метро «Парк культуры», вид с Зубовского бульвара.
Станция метро «Парк культуры», вид с Зубовского бульвара.
 
 
Автомобили на Красной Площади
Автомобили на Красной Площади
 
 
Ленинградская улица, Мурманск. сейчас тут стоит гостиница Азимут
Ленинградская улица, Мурманск. сейчас тут стоит гостиница Азимут
 
Очереди в магазинах были обычным делом
 
Асфальт чинили женскими руками
 
 
Ими же — подметали. Никаких таджиков-дворников
 
 
Улицы были полны агитации. Автомобили согревали одеялами.
 
 
Если отойти от центральных улиц, то можно было увидеть здания не в лучшем состоянии — и это самый центр Москвы.
 
 
Улица Герцена
 
 
Но все равно, в городе было очень и очень красиво. ул. Чайковского, ныне Новинский бульвар
 
 
Вид на Кремль с Москворецкой набережной, Москва. Кто угадает модель «деревянного» универсала?
 
 
Высотка на кудринской — образец сталинской архитектуры
 
 
Фото из окна нового американского посольства на ул. Чайковского (с 1953 года)
 
 
Вид в другую сторону
 
 
Красная площадь
 
 
Обратите внимание, по ней ездили автомобили!
 
 
На улицах встречалась конная милиция
 
 
Манежная площадь
 
 
Тверская улица, исторический музей
 

Канал Грибоедова, Ленинград

Исаакиевская площадь, Ленинград.
 
 

Там же. Кто сможет назвать все автомобили без ошибок?»

 

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Заключительная часть.
... Москве 50х годов.СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа... фотографий.См.также:СССР - 47 глазами американских гостей.Никсон в СССР«Русский журнал». Фотограф...
Сталинская Россия глазами Мартина Манхофа
... в СССР за пределами Москвы.СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина... неверно.“Сиэттл Таймс”, ссылаясь на американские телеграфные агентства, тоже сообщила о..., Вторая часть здесь.См.также:СССР глазами француза (1956-75года)Фотографии Бориса...
Идеологическое вооружение для собственной защиты
... нынешних "антитеррористических операций" глазами американского CNN или российских ОРТ ...холодной войны, вещавшие на СССР американские и британские радиостанции, занимающиеся ...преимущественно с коварными советскими шпионами и полковниками-садистами из...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... бы начальники в образовании были американскими шпионами, то тогда всё было бы..., лживо и издевательски  глядя в глаза многочисленным журналистам,  в ответ на... ситуацию на планете:  «После краха СССР американские правители потеряли всякое чувство меры...
Преступления США
... сия стратегия и была привнесена американским шпионом Троцким, которого Сталин скоро отставил... есть их «идеологической войны» против СССР, что они описывали все честно..., бомбы летели у меня на глазах, люди погибали, не имея никакой...
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
... Гитлер вторгся с целью ликвидировать СССР, тогда выходит он агрессор, а..., что рассказывает Баллард, за глаза хватает, чтобы глаза расширились, потому что этого... тысяч, - это самая поточная американская продукция - шпионы и диверсанты. И все американцы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>