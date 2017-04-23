СССР глазами американского шпиона
Информация может подаваться разными способами: тут и видео и тексты и картинки. В это воскресенье предлагаю отвлечься от видео и от текстов и … посмотреть интересные, с точки зрения истории, материалы. Сегодня их будет два: сначала фотоматериалы, а потом карикатуры. Только не наши, а британские. Времен Второй мировой…
Итак материал первый…
Источник: https://www.drive2.ru/
«Шпион — это их, а разведчик — наш. Неизвестно доподлинно, какую именно роль в мировой истории играл сотрудник посольства США в СССР, помощник военного атташе, майор Мартин Манхоф.
Он работал в посольстве в Москве с 1952 года по 1954, после чего был выслан из страны из-за обвинений в шпионаже.
За два года работы в СССР, в посольстве, располагавшемся в те годы прямо у Красной площади в отеле «Националь», Манхоф отснял тысячи цветных слайдов, десятки катушек 16-ти миллиметровых фотопленок.
Удивительно, но в США «уникальные» фотографии майора оказались никому не нужны. Так продолжалось до недавнего времени, пока писатель из США (автор пяти книг по истории России, аналитик «Радио Свобода») Дуглас Смит не раскопал архивы Манхофа у него дома, и не занялся оцифровкой гигантского архива. Часть фотографий он опубликовал у себя в Facebook.
Тут я привожу только некоторые снимки, показывающие жизнь на дорогах СССР в те годы. А именно, 65 лет назад…
Источник: nstarikov.ru