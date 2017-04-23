СССР глазами американского шпиона

Информация может подаваться разными способами: тут и видео и тексты и картинки. В это воскресенье предлагаю отвлечься от видео и от текстов и … посмотреть интересные, с точки зрения истории, материалы. Сегодня их будет два: сначала фотоматериалы, а потом карикатуры. Только не наши, а британские. Времен Второй мировой…

Итак материал первый…

Источник: https://www.drive2.ru/

«Шпион — это их, а разведчик — наш. Неизвестно доподлинно, какую именно роль в мировой истории играл сотрудник посольства США в СССР, помощник военного атташе, майор Мартин Манхоф.

Он работал в посольстве в Москве с 1952 года по 1954, после чего был выслан из страны из-за обвинений в шпионаже.

За два года работы в СССР, в посольстве, располагавшемся в те годы прямо у Красной площади в отеле «Националь», Манхоф отснял тысячи цветных слайдов, десятки катушек 16-ти миллиметровых фотопленок.

Удивительно, но в США «уникальные» фотографии майора оказались никому не нужны. Так продолжалось до недавнего времени, пока писатель из США (автор пяти книг по истории России, аналитик «Радио Свобода») Дуглас Смит не раскопал архивы Манхофа у него дома, и не занялся оцифровкой гигантского архива. Часть фотографий он опубликовал у себя в Facebook.

Тут я привожу только некоторые снимки, показывающие жизнь на дорогах СССР в те годы. А именно, 65 лет назад…

Перекресток Охотного ряда и Тверской

Улица Большая Морская, 42, Санкт-Петербург.

Большая Никитская улица в Москве

Москва, Новинский бульвар, 18

Встреча на Садовом

Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад

Вид с Моховой на Кремль. В те годы был в городе и конный транспорт

Наводнение в Киеве

Судя по всему, там же

Социалистический праздник на Манежной площади

Вид на центральный телеграф на Тверской

Похороны Сталина

Фото из окна поезда

Напротив нового здания американского посольства (Новинский бульвар, 18)

Станция метро «Парк культуры», вид с Зубовского бульвара.

Автомобили на Красной Площади

Ленинградская улица, Мурманск. сейчас тут стоит гостиница Азимут

Источник: nstarikov.ru