Сталинская Россия глазами Мартина Манхофа
22:25. 3 апреля 2017 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Заключительная часть уникальной фотоподборки американского дипломата Мартина Манхофа, который в 1952-1954 году находился в СССР, как по дипломатическим, так и по шпионским делам. Во время своего пребывания в СССР, Манхоф сделал немало уникальных фотографий, которые были обнаружены лишь недавно, из которых наибольшую ценность представляют цветные кадры похорон Сталина.
Третья часть подборки посвящена жизни в СССР за пределами Москвы.
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа. Третья часть.
Мартин Манхоф
В 1953 году в Советском Союзе сняли ограничения на поездки иностранцев в целый ряд регионов, и майор американской армии Мартин Манхоф и его жена Джен в полной мере воспользовались оттепелью, наступившей после смерти Сталина. Они много путешествовали, фиксируя виды, звуки и запахи российской глубинки, в которой редко бывали американцы – если вообще бывали до них.
13 мая Манхофы отправились в первую большую поездку – двухнедельное путешествие по Транссибирской железной дороге. К ним присоединились двое коллег Мартина из аппарата военного атташе при посольстве США.
Джен Манхоф
Как и на протяжении всего своего пребывания в Советском Союзе, Джен фиксировала свои наблюдения в письмах к друзьям и родственникам. В восьмистраничном письме она рассказывает о долгом путешествии в поезде, часто довольно скучном: десять вагонов, в том числе вагон-ресторан, отвратительные запахи, не дающее покоя радио.
Как и во всех советских поездах, в нашем была радиоточка, и центральное радио звучало беспрерывно… В советских репродукторах всего два режима – ВКЛ и ВЫКЛ. ВКЛ значит на всю катушку. Так мы и ехали все две недели… Когда в коридоре никого не было, мы выключали эту адскую штуковину, но двое мужичков, отвечавших за наш вагон, рано или поздно подходили и, не скрывая недовольства, включали ее снова. (с)Джен Манхоф
Деревня
Из окна поезда
Вспаханные огороды в деревне.
Весенние поля. (Белая полоса-засвет плёнки)
Грузовики везут лес.
Неизвестный посёлок.
Центральный гастроном в Хабаровске
Придорожный базар.
Джен описывает, с каким изумлением ачинцы наблюдали, как четверо американцев пытаются купить еды, найти жилье и достать билеты на поезд до Абакана. “Понятно, что ничего этого невозможно было сделать, не обратив на себя внимания 99 процентов населения”, – пишет она. “Один процент, не обративший на нас внимания, составляли люди, валявшиеся в стельку пьяными по углам и канавам”.
Радуга.
Первые пять дней за окнами мелькали бескрайние поля с березовыми рощицами, на Урале их сменили “обшарпанные горы”, местами поросшие сосной и елью, потом вернулась уже знакомая “скучная равнина”. По дороге Мартин сделал множество отличных цветных фотографий и даже снял короткий фильм. Он продолжал фотографировать в Ачинске – городе в Красноярском крае, где они сделали остановку, и в Абакане – последней точке, куда они доехали (11 часов на поезде к югу от Ачинска).
Ялта,Крым.
Неизвестный памятник в неизвестном месте
В октябре они прилетели в Крым. Передвигаться по острову можно было только на машине. Из Симферополя они съездили в Бахчисарай, в Алупку и в Ялту – знаменитый курортный город, где на конференции 1945 года Рузвельт, Черчилль и Сталин решили послевоенную судьбу Европы. В Крым с Манхофами ездил еще один американский военный атташе – подполковник Говард Фелчин. В письме от 4 ноября 1953 года Джен сравнивает черноморское побережье Крыма с Италией и удивляется, насколько несоветским оно кажется даже западному человеку, свыкшемуся с московской жизнью.
“Было странно видеть везде русские вывески, надписи и объявления – только они и наминали, что здесь тоже их земля, потому что если бы не люди и не язык, можно было бы подумать, что находишься в какой-то другой стране”, – пишет она.
Ялта
Бочка с квасом в Ялте
В ближайшие два года Манхофы продолжат свои путешествия. Они съездят в Мурманск – портовый город за Северным полярным кругом, где располагалась база советского Северного флота. Оттуда они на поезде отправятся в Архангельск. Побывали Манхофы и в Киеве – тогда столице Украинской ССР.
Загорск (ныне – Сергиев Посад)
Вход в Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. Загорск.
Большая Васильковская улица. Киев
Фонтан-шутиха "Грибок" (он же "Зонтик")в Петродворце
Женщины-работницы. Место неизвестно.
Дачи. Место неизвестно.
Мурманск
Парк жертв интервенции. Мурманск.
На следующий год, в марте 1954-го Мартин и трое других военных атташе, в том числе и Фелчин, отправились в Хабаровск – город на границе с Китаем, и снова проехали через всю страну. Джен с ними не было.
За этой поездкой, судя по всему, пристально следили. 25 марта “Труд” – печатный орган Всесоюзного центрального совета профсоюзов – опубликовал письмо, которое будто бы прислал в редакцию проводник, работавший на поезде №4 Москва – Владивосток. Автор жалуется, что американцы всю дорогу что-то помечали в своих блокнотах. Авторы "были удивлены наглостью, с которой некоторые представители капиталистического мира ведут свою шпионскую работу в нашей стране", – говорилось в письме. Кроме того, в газете напечатали фотографию исписанной от руки странички, на которой по-английски перечисляются все попадавшиеся по пути объекты инфраструктуры, в том числе мосты и промышленные предприятия. Газета утверждала, что заметки делались американцами и что страничку нашли потом в их купе. В статье приводились их имена и военные звания.
26 марта “Нью-Йорк Таймс” заявила на первой полосе, что “Труд” фактически обвинил четверых американцев в шпионаже. Примечательно, что даты их поезки “Таймс” указала неверно.
“Сиэттл Таймс”, ссылаясь на американские телеграфные агентства, тоже сообщила о выдвинутых в “Труде” обвинениях и обратилась за комментарием к матери Мартина Манхофа. Та, в свою очередь, отвергла все обвинения и сказала, что в июне истекает срок пребывания ее сына в Москве. “Надеюсь, ему удастся оттуда вырваться”, – цитирует газета мать Манхофа. “Мне будет гораздо лучше, когда он вернется домой”.
Никаких немедленных действий за опубликованными в “Труде” публичными обвинениями не последовало. Мартин проработал в Москве еще два месяца, и за это время им с Джен даже удалось съездить в Киев.
1 июня на поезде №30 Москва – Хельсинки Манхофы навсегда покинули Советский Союз.
Первая часть, Вторая часть здесь.
См.также:
СССР глазами француза (1956-75года)
Фотографии Бориса Игнатовича периода 1917-1960 гг.
Архив «Огонька» / 1950 -1970-е
СССР как это было или Антология советской фотографии! (обновлено)
Советские фотоаппараты и инвентарь фотографа
http://picturehistory.livejournal.com/20
Источник: colonelcassad.livejournal.com