Валентин Катасонов: Кремлю не удалось победить офшоры

Любой грамотный россиянин знает, что паспорт — документ, удостоверяющий гражданство человека. А в учебниках по праву мы можем найти устоявшееся веками определение гражданства как устойчивой правовой связи человека и государства, выражающейся в наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности. Сущность института гражданства изложена в Конституции Российской Федерации (статья 6) и в Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (статья 3).

Я не юрист. Недавно решил «освежить» в памяти Конституцию Российской Федерации. Кое-что в ней меня, не искушенного человека, смутило и удивило, как говорится, «с самого порога». Например, в Конституции самой большой главой является вторая, которая называется «Права и свободы человека и гражданина», содержащая 47 статей. Для справки: всего в Конституции девять глав и 137 статей. Не буду спорить: права и свободы очень нужны любому человеку и, наверное, от них зависит состояние общества в целом. Но главы об обязанностях человека и гражданина в Основном законе РФ мне найти не удалось. А ведь в правах и обязанностях должно быть такое же равновесие, такая же «симметрия», как, например, в бухгалтерском учете, где активы всегда равны пассивам. Я консультировался со своими коллегами-юристами (конституционное право), они мне сказали, что в конституциях других стран такой баланс прав и обязанностей выдерживается (хотя бы на бумаге). Даже в сталинской конституции 1936 года обеспечивался такой баланс (глава Х «Основные права и обязанности граждан»).

Я сейчас не собираюсь обсуждать, в какой мере практически реализуются декларированные в одной трети всех статей Конституции РФ права и свободы человека и гражданина. Чаще всего никак. Более того, многие откровенно попираются. Но я сейчас хочу говорить о другом. Об обязанностях гражданина России. Им в Конституции отведено всего лишь три статьи. Гражданину России оставили всего три обязанности: платить налоги (статья 57), охранять природу и окружающую среду (статья 58) и защищать Отечество (статья 59). От последней обязанности, оказывается, гражданина можно освободить (для этого достаточно заявить о своих «убеждениях»).

Что касается охраны природы, то сегодня бремя охраны природы с простого гражданина практически снято, поскольку де-факто природные ресурсы приватизированы и ими пользуются российские и иностранные компании (которые откровенно плюют на эту обязанность). Из твердых и безусловных обязанностей гражданина остается лишь уплата налогов.

Вот об этой обязанности я хочу поговорить подробнее. Масштабы налоговых обязательств граждан РФ и порядок их исполнения определены целым рядом законов. Они сведены в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК), состоящий из части первой (от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ) и части второй (от 29 декабря 2000 г. N 166-ФЗ). Всего одиннадцать разделов, 34 главы, 432 статьи. В Государственной думе и Правительстве постоянно кипит работа по усовершенствованию НК.

Без преувеличения можно сказать, что налоговая система - фундамент, на котором зиждется институт гражданства и государства Российской Федерации. Сохранение гражданства и государства возможно лишь при сохранении и укреплении налоговой системы Российской Федерации. Увы, бурная деятельность по «совершенствованию» Налогового кодекса нашими «народными избранниками» и правительственными чиновниками не укрепляет, а еще больше расшатывает эту несущую конструкцию институтов гражданства и государства. Государственная дума и правительство (две ветви государственной власти) рубят сук, на котором сидят. А судебная власть (третья ветвь) безмолвно наблюдает за этим процессом. Создается впечатление, что представители трех ветвей власти рассчитывают, что, когда рухнет сук, называемый «государство Российской Федерации», они сумеют перебраться на какой-нибудь другой сук. 100 лет назад было что-то похожее, когда был сломлен сук под названием «Российская империя». Однако далеко не всем обитателям того сука нашлись места на других суках. Почти никому.

Из всего спектра проблем налоговой системы России я остановлюсь лишь на одной — офшорах. Но, и, по моему мнению, и, по мнению большинства экспертов, это ключевая проблема. В налоговой системе России много «протечек» — разных недополучений денег в государственную казну. Но офшоры — не банальная «протечка», а гигантская пробоина в корпусе корабля, называемого «российское государство». Эта пробоина образовалась в момент образования Российской Федерации, четверть века назад. С каждым годом она расширялась. Это великое чудо, что корабль российской государственности еще остается на плаву.

Есть много прямых и косвенных свидетельств того, что недополучение бюджетом Российской Федерации измеряется не процентами, а разами. На своем сайте Банк России разместил статистику платежного баланса за 1997−2016 гг., то есть за двадцатилетний период. Россия в системе международного движения капитала является чистым «донором», т.е. ее экспорт капитала устойчиво превышает импорт капитала. За два десятилетия лишь дважды (в 2006 и 2007 гг.) фиксировалось превышение импорта капитала над его экспортом. Максимальное превышение экспорта над импортом было зафиксировано в 2014 году, когда чистый экспорт капитала составил свыше 152 млрд долл. В целом за два десятка лет суммарный чистый вывоз капитала составил 624,5 млрд долл. В среднем в расчете на год получается более 30 млрд долл. Важным каналом вывода капитала из России является банковский сектор. За двадцатилетний период 1997—2016 гг. чистый экспорт капитала банковским сектором составил 183,6 млрд долл. Это почти 30% всего чистого экспорта частного капитала из России за указанный период.

Несмотря на то, что в России произошла полная валютная либерализация по капитальным операциям, часть экспорта капитала осуществляется в виде «сомнительных операций». Это термин Банка России, под которым понимаются фиктивные операции по выводу средств из страны под видом операций экспорта и импорта товаров и услуг, купли-продажи ценных бумаг и с помощью иных мошеннических схем. Такие операции призваны «отмывать» доходы, полученные нечестным или даже криминальным способом, скрывать истинных бенефициаров вывода средств, запутывать следы движения капиталов, маскировать конечные пункты перемещения средств и т. п. За два десятилетия суммарный объем вывода капитала из России в виде «сомнительных операций» составил 377 млрд долл. В среднем в расчете на год получается почти 19 млрд долл.

Это громадные суммы по отношению как к валовому, так и чистому вывозу капитала. Так, в 2012 году общий объем экспорта капитала из России (в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций), по данным Банка России, составил 118,1 млрд долл., а чистый экспорт капитала (т.е. за вычетом импорта капитала) был равен 53,9 млрд долл. Объем «сомнительных операций» составил 38,8 млрд долл. Таким образом, в 2012 году по отношению к общему экспорту капитала сомнительные операции составили 33%, а по отношению к чистому экспорту — 72%.

Примечательно, что в 2014—2016 гг. наблюдалось достаточно резкое снижение абсолютных и относительных масштабов сомнительных операций по выводу капитала. В 2016 году, согласно предварительным оценкам, они составят менее 1 млрд долл. Некоторые эксперты полагают, что это не более, чем статистические ухищрения Центробанка, призванные приукрасить реальное положение дел. Другие связывают это с массовым отзывом лицензий у банков, которые прямо или косвенно участвовали в сомнительных операциях. Мол, оставшиеся банки стали побаиваться участвовать в таких операциях, опасаясь за свои лицензии. Есть версия, что экономические санкции Запада, объявленные еще в 2014 году, затруднили российским субъектам вывод капитала с помощью фиктивных схем.

По моему мнению, «благополучная» статистика Банка России может быть объяснена тем, что увеличились масштабы «серых» и «черных» (контрабандных) операций с капиталом, которые не находят отражения в платежном балансе. Большинство «серых» операций базируются на манипуляции ценами. По оценкам известного экономиста и статистика В. Симчеры, на одних только манипуляциях с ценами экспортных контрактов наша казна ежегодно теряет от 50 до 80 млрд долл. Таможня РФ в 2015 году недополучила пошлин от экспорта углеводородов в государственную казну на сумму 62,7 млрд долл. Потери казны от экспорта углеводородов в одну лишь Германию были оценены в 25,9 млрд долл. А ведь еще могут быть манипуляции с импортными ценами. Только в отличие от экспортных цен эти цены наоборот завышаются. Оценивать потери от подобной «серой» контрабанды импортными и экспортными товарами не просто. Для этого надо сравнивать таможенную статистику Российской Федерации и данные таможенных служб стран, являющихся торговыми контрагентами России.

Согласно последним данным Банка России, зарубежные активы Российской Федерациина начало нынешнего года составили 1233 млрд долл. Но это только то, что возникло в результате более или менее легального вывоза капитала из страны. А если учесть «серые схемы» и откровенную контрабанду, то, по оценкам экспертов, официальную цифру Банка России следует как минимум удвоить. Получается около 2,5 триллионов долларов. А ведь еще надо иметь в виду, что активы на протяжении многих лет давали доход, который реинвестировался, увеличивая общую величину активов. С учетом этого минимальная оценка активов — 3,5 трлн долл.

Самый правильный вариант решения проблем, порождаемых бегством капитала, — возвращение зарубежных активов в Россию. Задача сложная, но ее надо решать, поэтапно. Пока же эти активы за рубежом, надо, чтобы с имущества и доходов, получаемых от активов, платились налоги в казну России. Давайте проведем простейшие расчеты. Если мы предположим, что доходность зарубежных активов равна 5%, то абсолютная сумма доходов составит 175 млрд долл. Если исходить из ставки налога на прибыль в России, равной 20%, то сумма уплаченных по этой ставке налогов должна составить 35 млрд долл. Но это, повторяю программа-минимум. Программа-максимум — возвращение активов. Думаю, что значительная часть активов имеет сомнительные с точки зрения российских законов происхождение. Даже криминальное. Такое имущество должно подлежать конфискации.

В нынешнем десятилетии наши власти «прозрели» и вроде бы начали борьбу с ними. Опуская многие детали, скажу, что в течение нескольких лет (2011−2014 гг.) все ограничивалось лозунгами и призывами. Наконец, в конце 2014 года Государственная дума РФ приняла Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний» (от 24.11.2014 № 376-ФЗ). Он вступил в силу с 1 января 2015 года. В обиходе данный акт называют законом о борьбе с офшорами или законом о КИК (контролируемых иностранных компаниях). Основная цель закона, как заявили его инициаторы, не в том, чтобы ликвидировать офшорные компании, вернув их домой, а в том, чтобы заставить наших крупных налогоплательщиков выполнять свои обязательства перед российской казной. И тут самое удивительное: гражданам Российской Федерации предоставляется выбор. Они могут получить статус «налогового резидента Российской Федерации» и платить налоги в государственную казну РФ на основании отчетов о деятельности КИК. Другой вариант: они могут получить статус «налогового нерезидента», выбрав себя удобную юрисдикцию. Любую. Хотя Каймановы острова, хоть Панаму, хоть Великобританию или Лихтенштейн. И платить налоги, связанные с КИК, в казну своей новой «налоговой родины». Кое-что, правда, они должны будут отсылать и на свою «первую родину» (в Россию). Но в ряде случаев, как отмечают консультанты по офшорам и налогам, эти обязательства могут быть равны нулю. Надо соблюсти лишь одну формальность: представить документальные доказательства того, что гражданин РФ хотя бы полгода находился за пределами Российской Федерации на своей новой «налоговой родине». Обычно для этого используются отметки о въезде и выезде из страны в загранпаспорте.

Возникает совершенно нестандартная ситуация: 1) в офшоре имеются активы (компания, траст, банковский счет), которые сформированы за счет капитала из России; 2) налоги с этих активов полностью или частично платятся в казну офшорной юрисдикции; 3) при этом владелец (или конечный бенефициар) офшорных активов остается гражданином Российской Федерации, сохраняя российский паспорт. Ни один из знакомых мне юристов эту юридическую «антиномию» объяснить не смог. Получается, что можно быть гражданином Российской Федерации и при этом платить налоги в казну других государств. Правда, некоторые из моих юридических консультантов со вздохом говорят: «Что же вы хотите, мы с вами живем в России». Звучит примерно также, как: «Что же вы хотите, мы с вами живем в дурдоме».

Особенно атмосфера дурдома чувствуется, когда сравниваешь Россию с другими государствами. Например, с США. Там все просто и логично. Гражданин Америки по определению является налоговым резидентом страны, т.е. обязан платить налоги и государственную казну США. Даже если живет за пределами США в течение длительного времени, но при этом сохраняет американский паспорт. Более того, в налоговые резиденты США попадают все держатели так называемой «зеленой карты» (вид на жительство в США). Есть еще некоторые категории физических лиц, попадающих в разряд налоговых резидентов США. В 2010 году в СШЛА был принят закон под названием FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Это закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Вот так просто и жестко обеспечивается выполнение американским гражданином обязанности по уплате налогов. В Америке действует налоговая система центростремительного типа в отличие от России с ее центробежной системой.

Верхом правового и налогового абсурда стал проект поправки в Налоговый кодекс, по которой 17 марта нынешнего года в Госдуме прошло второе чтение. Она была единодушно одобрена фракцией «Единая Россия», остальные три фракции (к их чести) проголосовали против. Правовая новация позволяет при определенных условиях попавшим под санкции бизнесменам не платить налоги в России. Говорят, что это законопроект «адресный», его бенефициарами могут стать примерно 150 человек. В социальных сетях законопроект получил название «закон Тимченко» (Геннадий Николаевич Тимченко — большой почитатель офшоров, один из главных потенциальных бенефициаров). Инициатором документа стал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (фракция — «Единая Россия»). В логику господина Макарова сразу и не «въедешь». Казалось бы, те граждане, которые попали в «черные» списки Запада и имеют за своей душой пресловутые КИК, должны закрыть эти самые КИК, вернуть активы в Россию и здесь исправно платить налоги. Ан, нет. Оказывается, такие граждане лишаются «свободы выбора». До включения их в «черные» списки они могли иметь зарубежные активы и быть налоговыми нерезидентами. Теперь они не могут подтвердить свой статус налоговых нерезидентов, так как не могут выезжать за границу.

Так вот, согласно новой инициативе человек, безвыездно проживающий в России, может одновременно: 1) быть гражданином Российской Федерации; 2) иметь российский паспорт; 3) постоянно проживать на территории России; 4) иметь статус налогового нерезидента и не платить налогов в российскую казну. Думаю, что такую юридическую «антиномию» не сумеет распутать и Андрей Макаров, который, между прочим, является профессиональным юристом. Но думаю, что он уже давно поменял свою профессию. Сегодня он занят тем, что уничтожает остатки российской конституции, государственности и института гражданства. То есть рубит сук, на котором, между прочим, сам и сидит.