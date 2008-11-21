Новости Украины и Новороссии 09 июля 2017

Публицист Александр Роджерс в материале «Журналистской правды» о новом законодательстве Украины по приватизации земли.

Как же всё-таки хорошо, что я не политик и не дипломат. Мне не нужно сдерживать себя в выражениях, подбирать обтекаемые формулировки и соблюдать политес.

Но поскольку это всё же печатное издание, чтобы у редакторов не было проблем, то я буду очень сильно сдерживаться. Вы же, когда видите в тексте ругательство, мысленно заменяйте его на мат — и это будет примерно треть того, что я на самом деле имел в виду.

Насквозь продажные и беспринципные украинские СМИ гордо сообщают нам свежее заявление Гройсмана:

«Мы подготовили новое законодательство Украины по приватизации. Это означает, что после принятия в парламенте закона будет новая система прозрачной конкурентной приватизации. Но мы закладываем один очень важный нюанс.

Пока будет проходить судебная реформа, мы заложили в этот закон норму, что на весь приватизационный процесс будет распространяться английское право».

Из школьного курса истории Англии мне сразу вспомнилось так называемое «огораживание», когда крестьян массово сгоняли с земли. А потом приняли людоедские законы против образовавшихся таким путём бродяг — и только в первой половине XVI века в Англии было казнено 72 тысячи подобных бедолаг.

А если серьёзно, то вот так вот, не скрываясь, слили остатки суверенитета и прямо показали, в чьих интересах действует оккупационная колониальная администрация.

И пусть мне теперь хоть ещё одна майданная шваль прохрюкает, что воно «патриот»…

Продали Украину на майдане за печеньки раз. Торгуют жизнями украинцев в обмен на кредиты и значки два.

А теперь хотят продать и землю Украины, чтобы получить по 30 сребреников, иуды.

Что с майданутых удивляться, если их великий «патриотический» лидер Вальцман летает по всей планете и пристаёт ко всем подряд «Купите Украину. Ну, купите Украину! Недорого, можно без населения».

Трампу не смог продать, Юнкеру не смог продать, Макрону не смог продать — послал свою шестёрку Гройсмана пытаться продать её англичанам. Ну, купите!

Не, все эти Коханивские, Билецкие, Тягнибоки и прочие Аваковы, никакие они не патриоты. Они глисты. Копошатся на трупе Украины, громко чавкая.

А те, кто их поддерживает, размахивая флагами и спивая гимно — рабы и туземцы. Какие нафиг «европейцы»? Я что-то не слышал, чтобы европейцы свои земли продавали кому-то, нет таких прецедентов. А эти один раз продали Украину за зеркальце безвиза, и теперь второй раз хотят поучаствовать в продаже за бусики. Самые настоящие туземцы, племени рагулюмба.

Сейчас все эти вокзальные шлюхи, которые по недоразумению называются «украинские журналисты», наперебой рассказывают, как это здорово — торговать землёй.

В Голландии вся земля государственная. ВСЯ! Фермеры оформляют договора долгосрочной аренды, а специальная комиссия регулярно проверяет, чтобы почвы не истощались (при любых нарушениях просто космические штрафы). Вот это «европейские стандарты». А продавать землю за копейки — это для туземцев, рабыдло.

Настоящий патриот на предложение продать землю должен говорить «Лови топор!». Но нет патриотов у Руины, поэтому и живёте так. А будете ещё хуже, потому что проблемы туземцев землевладельцев не волнуют.

Мечта каждого свинорылого руинца — отрымать свои 300 долярив за продажу Родины и уехать мыть сортиры в Эуропу.

Где все эти «спасители Украины» и «оппоблоки»? Почему засунули языки в известное место и даже не мычат. Я скажу, что они должны заявить по этому поводу:

«Мы не признаём никакие имущественные сделки, заключённые незаконным режимом Порошенко. И когда власть на Украине сменится, все эти сделки будут признаны юридически ничтожными. Напоминаем, что незаконное удержание чужого имущества и скупка краденого — уголовные преступления, не имеющие сроков давности».

Но они молчат и тихонечко завидуют, глядя на бухую свинью Порошенко «На его месте должен был быть я!».

Хотя что это я разнервничался? Я же уже дома. В Руине уже три года не живу, а живу в суверенной России, где живут свободные люди, а не в колонии с бесправными туземцами. Продавайте! Если у кого-то нет мозга, то он должен быть наказан по полной программе. Естественный отбор никто не отменял. Продавайте!

P. S. Вот только русское имущество верните, и дальше делайте, что хотите…

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