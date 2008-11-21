Новости Украины и Новороссии 09 июля 2017
- 03:39 Невзоров. Клоунский Воланд?.
- 03:00 Распродажа украинской земли и нерабыдло.
- 02:30 Тиллерсон обсудит с Порошенко конфликт в Донбассе и встречу Путина и Трампа.
- 00:30 Польша хочет отгородиться от Украины забором.
- Вчера 22:49 Портников, Путин, Асад и сыры.
- Вчера 22:37 День ВМС Украины.
- Вчера 21:10 Финал процесса.
Невзоров. Клоунский Воланд?
Когда хочется выглядеть циником, но получается выглядеть полным дураком.
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Распродажа украинской земли и нерабыдло
Публицист Александр Роджерс в материале «Журналистской правды» о новом законодательстве Украины по приватизации земли.
Как же всё-таки хорошо, что я не политик и не дипломат. Мне не нужно сдерживать себя в выражениях, подбирать обтекаемые формулировки и соблюдать политес.
Но поскольку это всё же печатное издание, чтобы у редакторов не было проблем, то я буду очень сильно сдерживаться. Вы же, когда видите в тексте ругательство, мысленно заменяйте его на мат — и это будет примерно треть того, что я на самом деле имел в виду.
Насквозь продажные и беспринципные украинские СМИ гордо сообщают нам свежее заявление Гройсмана:
«Мы подготовили новое законодательство Украины по приватизации. Это означает, что после принятия в парламенте закона будет новая система прозрачной конкурентной приватизации. Но мы закладываем один очень важный нюанс.
Пока будет проходить судебная реформа, мы заложили в этот закон норму, что на весь приватизационный процесс будет распространяться английское право».
Из школьного курса истории Англии мне сразу вспомнилось так называемое «огораживание», когда крестьян массово сгоняли с земли. А потом приняли людоедские законы против образовавшихся таким путём бродяг — и только в первой половине XVI века в Англии было казнено 72 тысячи подобных бедолаг.
А если серьёзно, то вот так вот, не скрываясь, слили остатки суверенитета и прямо показали, в чьих интересах действует оккупационная колониальная администрация.
И пусть мне теперь хоть ещё одна майданная шваль прохрюкает, что воно «патриот»…
Продали Украину на майдане за печеньки раз. Торгуют жизнями украинцев в обмен на кредиты и значки два.
А теперь хотят продать и землю Украины, чтобы получить по 30 сребреников, иуды.
Что с майданутых удивляться, если их великий «патриотический» лидер Вальцман летает по всей планете и пристаёт ко всем подряд «Купите Украину. Ну, купите Украину! Недорого, можно без населения».
Трампу не смог продать, Юнкеру не смог продать, Макрону не смог продать — послал свою шестёрку Гройсмана пытаться продать её англичанам. Ну, купите!
Не, все эти Коханивские, Билецкие, Тягнибоки и прочие Аваковы, никакие они не патриоты. Они глисты. Копошатся на трупе Украины, громко чавкая.
А те, кто их поддерживает, размахивая флагами и спивая гимно — рабы и туземцы. Какие нафиг «европейцы»? Я что-то не слышал, чтобы европейцы свои земли продавали кому-то, нет таких прецедентов. А эти один раз продали Украину за зеркальце безвиза, и теперь второй раз хотят поучаствовать в продаже за бусики. Самые настоящие туземцы, племени рагулюмба.
Сейчас все эти вокзальные шлюхи, которые по недоразумению называются «украинские журналисты», наперебой рассказывают, как это здорово — торговать землёй.
В Голландии вся земля государственная. ВСЯ! Фермеры оформляют договора долгосрочной аренды, а специальная комиссия регулярно проверяет, чтобы почвы не истощались (при любых нарушениях просто космические штрафы). Вот это «европейские стандарты». А продавать землю за копейки — это для туземцев, рабыдло.
Настоящий патриот на предложение продать землю должен говорить «Лови топор!». Но нет патриотов у Руины, поэтому и живёте так. А будете ещё хуже, потому что проблемы туземцев землевладельцев не волнуют.
Мечта каждого свинорылого руинца — отрымать свои 300 долярив за продажу Родины и уехать мыть сортиры в Эуропу.
Где все эти «спасители Украины» и «оппоблоки»? Почему засунули языки в известное место и даже не мычат. Я скажу, что они должны заявить по этому поводу:
«Мы не признаём никакие имущественные сделки, заключённые незаконным режимом Порошенко. И когда власть на Украине сменится, все эти сделки будут признаны юридически ничтожными. Напоминаем, что незаконное удержание чужого имущества и скупка краденого — уголовные преступления, не имеющие сроков давности».
Но они молчат и тихонечко завидуют, глядя на бухую свинью Порошенко «На его месте должен был быть я!».
Хотя что это я разнервничался? Я же уже дома. В Руине уже три года не живу, а живу в суверенной России, где живут свободные люди, а не в колонии с бесправными туземцами. Продавайте! Если у кого-то нет мозга, то он должен быть наказан по полной программе. Естественный отбор никто не отменял. Продавайте!
P. S. Вот только русское имущество верните, и дальше делайте, что хотите…
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Тиллерсон обсудит с Порошенко конфликт в Донбассе и встречу Путина и Трампа
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Украины Петру Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и «всестороннюю помощь» США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украинские эксперты считают, что госсекретарь США намерен также проинформировать руководство Украины о результатах переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.
С чем едет Тиллерсон
По информации госдепартамента США, Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в этой стране.
«В ходе визита в Киев госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом.
Первое — подтвердить украинский суверенитет и территориальную целостность.
Через помощь Украине разрешить конфликт на востоке Украины через контроль ее международных границ. Это включает помощь Украине в широком спектре возможностей», — сказал представитель госдепа.
Высокопоставленный чиновник госдепартамента также сообщил, что Вашингтон рассматривает варианты поддержки «нормандского формата» и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
«Все члены „нормандского формата“ — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах. Не как члена „нормандского формата“, но как поддержку этого формата.
Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать „нормандский формат“ и Минские переговоры», — сказал дипломат.
Говоря о возможном назначении спецпредставителя США в «нормандском формате», чиновник сообщил, что США «рассматривают любые варианты, где мы можем быть полезными».
Газета Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация США планирует перезапустить переговоры с Россией по урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Позже сам госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявил, что «очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе) в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей».
В госдепартаменте позже разъяснил слова Тиллерсона по возможному отклонению от Минских договоренностей, отметив, что США полностью поддерживают «Минск-2», пока лучшей ему замены нет. При этом не исключены «другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией».
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Ожидания Киева
По информации пресс-службы украинского лидера, Порошенко и Тиллерсон рассмотрят вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20—21 июня.
«В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины», — сообщили в администрации президента.
По мнению украинских экспертов, целью визита госсекретаря США на Украину, скорее всего, будет доведение до киевских властей результатов первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я думаю, что этот визит для того, чтобы пояснить, о чем говорили, о чем договорились Трамп и Путин по украинской проблеме.
Поскольку он будет вслед за разговором Трампа и Путина, есть большая вероятность, что надо как-то объяснить, какая ситуация после этого разговора для Украины складывается», — сказал РИА Новости директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Схожее мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
«Во-первых, после каждого общения с руководством Кремля по вопросу Украины Вашингтон якобы ставит Киев в известность о результатах переговоров. Это направлено на глаза и уши демократов, которые постоянно ищут повод обвинить Трампа в сотрудничестве с Кремлем», — написал Корнейчук в Facebook.
«Во-вторых, если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт «большой сделке», то Тиллерсону необходимо будет лично дать «пинок» Порошенко для выполнения «Минска», — добавил эксперт.
Эксперты также не исключают, что Тиллерсон попытается склонить Украину к уступкам в урегулировании в Донбассе, «ведь госсекретарь США известен своими авторскими планами по сближению США с Россией».
Вероятнее всего, президент Украины и госсекретарь США также обсудят законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «военной операции».
При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит Минским соглашениям и «позволит вдохнуть жизнь в минский процесс».
Несмотря на то что о разработке документа стало известно три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Украинские СМИ сообщают, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) соберется в понедельник как раз для того, чтобы утвердить окончательный текст законопроекта и передать его в Верховную раду.
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Польша хочет отгородиться от Украины забором
Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех.
«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», — отметила Лех.
Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета рассматривают в Совете министров Польши.
По предварительной информации, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).
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Портников, Путин, Асад и сыры
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День ВМС Украины
Фотоподборка от товарища Дамбиева посвященная "Дню ВМС Украины". Достаточно фактурные фотографии хорошо показывающие к чему пришел флот несостояшейся "океанской державы".
День ВМС Украины
Как сообщает украинский интернет-портал telegraf.com.ua в воскресенье, 2 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. День установлен согласно указу президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отпразднован в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВСУ был установлен по просьбе Военного совета Военно-морских сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля – 1 августа 1996), указом президента от 17 августа 1996 года. Празднование дня ВМС стало всенародным смотром боевой готовности украинского флота. Впоследствии, согласно указу президента Виктора Ющенко от 24 марта 2006 года, День Военно-морских сил ВСУ отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы опять вернулись к празднованию Дня Военно-морских сил в первое воскресенье июля. Примечательно, что на июль приходятся наиболее значимые даты в истории украинского военного флота. 5 июля 1918 года был обнародованный закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го был принят закон о Военно-морском флаге Украины; того же таки июля 1918-го было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства – бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 года состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного главнокомандующего ВСУ "Море-96". А если смотреть в совсем седую древность, то нельзя не вспомнить морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне – июле 907 года (sic!!!!).
Председатель Верховной рады Андрей Парубий выразил уверенность в том, что украинские моряки смогут вернуть Крым. Об этом бывший комендант Евромайдана написал в поздравлении с Днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента.
«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского Военно-морского флота в Крыму в 1918 году», – написал председатель Верховной рады.
Бывший комендант Евромайдана не впервые предается грезам, связанным с Российской Федерацией и местом Украины в Европе. Ранее он заявлял, что только евроатлантические структуры коллективной безопасности являются действенным механизмом защиты национального суверенитета и территориальной целостности от «российской угрозы».
«Мы еще увидим флаг Украины перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе», – сказал тогда Парубий.
По такому случаю в Одессу прибыл начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко-Иловайский, который примет участие в торжествах.
http://dambiev.livejournal.com/889183.ht
В целом, можно наблюдать остатки было роскоши. Без Крымской весны, ВМСУ бы медленно догнивали, но потери понесенные в 2014 году ускорили процесс, в результате чего несколько оставшихся советских кораблей печально соседствуют с разномастным катерками и смутными надеждами, что США расщедрятся, откроют одну из баз длительного хранения и подарят Украине несколько старых, но больших кораблей. Надежд на то, что Украина самостоятельно сможет привести флот в порядок, даже на Украине особо не питают.
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Финал процесса
Характерный пример деградации "Социалистической Партии Украины".
В 2004 году это была одна из крупных политических сил всерьез конкурирующая с КПУ на левом поле. Но руководство СПУ, тогда побежало на первый майдан, а Мороз был часть тогдашнего "триумвирата" – Ющенко-Тимошенко-Мороз.
Как результат, это привело к полному банкротству соц.партии, которая в течении считанных лет как серьезная политчиеская сила прекратила свое существование, выродившись в маргинальную структуру без каких-либо амбиций и перспектив.
Красноречивый финал процесса – лидером "украинских социалистов" стал Илья Кива – человек употреблявший наркотики и имеющий справку о шизофрении.
Новое лицо Социалистической Партии Украины. Постмодернизм как он есть.
Советник главы МВД Илья Кива заявил, что принял предложение возглавить Социалистическую партию Украины.
"Я принял предложение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только что принято на съезде партии", – написал он в фейсбуке.
На сайте СПУ информации о назначении Кивы пока нет. Лидером партии до последнего времени был Петр Устенко.
Илья Кива с октября 2015 года по май 2016 года возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.
Уроженец Полтавы Илья Кива стал сотрудником местной милиции в сентябре 2014 года. Он возглавил батальон территориальной обороны "Полтавщина", но вскоре этой должности лишился из-за бунта подчиненных. В декабре 2014 года его назначили замнальника ГУМВД Донецкой области. В июне 2015 года Кива перешел на пост замначальника УМВД Херсонской области. Эту должность он занимал до назначения главным борцом с наркотиками.
С ноября 2015, когда вступил в силу закон о Нацполиции, все работники органов внутренних дел обязаны были пройти переаттестацию, однако Кива ее так и не прошел.
https://www.facebook.com/100004444778679/v
Практика показываает, что на современной Украине социалисты могут быть разве что с приставкой "национал", так что проект Кива + СПУ вполне соответствует веяниям времени.
Сказал бы, что "это негативно отразится на имидже СПУ", но серьезно – там клейма и без Кивы негде ставить было.
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