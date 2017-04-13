Шувалов заявил о необходимости «максимальных» дивидендов от госкомпаний

Госкомпании должны платить «максимальные» дивиденды, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу в правительстве еще не принято, отметил он

Госкомпании должны платить дивиденды в максимальном объеме. Об этом после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«Мы общее решение пока не приняли. Ориентируем компании на то, что дивидендов надо платить максимально. Это хорошо и для инвесторов, и для того, чтобы продемонстрировать инвестиционную привлекательность,

чтобы они покупали эти акции. В целом мы считаем, что сейчас время, когда можно заплатить дивидендов до 50%. Для некоторых компаний наоборот — от 50% и ниже», — сказал Шувалов.

Чиновник добавил, что эти предложения сейчас докладываются премьер-министру Дмитрию Медведеву, совещание по этому вопросу прошло «буквально недавно».

«Когда выработаем окончательное решение, доложим президенту. Предложения такие, что максимально с кого можно взять — взять 50%. А там, где это сделать невозможно, для этого должны быть веские причины и это должна быть сложная процедура принятия такого решения», — подчеркнул Шувалов.

В 2016 году вышло распоряжение правительства, которое обязывало госкомпании заплатить дивиденды за 2015 год в размере 50% чистой прибыли (по РСБУ или МСФО в зависимости от того, какая из сумм больше). Однако оно допускало лазейки для компаний, не желающих отдавать свои доходы государству: дивиденды в половину прибыли не выплатили «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть». Минфин предложил закрепить норматив в 50% по крайней мере на 2017–2019 годы и заранее сверстал трехлетний бюджет исходя из этой планки. Но в начале 2017 года проект Минфина отправили на доработку, и пока для госкомпаний действует старое правило, предполагающее выплату не менее 25% от чистой прибыли. ​Минфин и Минэкономразвития согласны в том, что госкомпании потенциально могут заплатить 50%, но Шувалов потребовал конкретных расчетов по этому вопросу, из-за чего решение по дивидендам отложили, говорили источники «Ведомостей».