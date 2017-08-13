Новости Украины и Новороссии 13 августа 2017
- 08:28 Захарченко надеется на прорыв после встречи Суркова и спецпредставителя Госдепа США Волкера.
- 06:00 «Введите войска»: Три письма Януковича.
- 05:30 Судьба Украины была предопределена в 2010 году.
- Вчера 21:38 …времен очаковских и покоренья Крыма.
- Вчера 21:35 «Пусть будет бомжом!» — Глава МВД Грузии попросил не высылать ему «засранца» Саакашвили.
Захарченко надеется на прорыв после встречи Суркова и спецпредставителя Госдепа США Волкера
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко надеется, что позиция Вашингтона после встречи спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет более внятной.
«Тут несколько аспектов. Во-первых, это возможное участие США в урегулировании нашего с Киевом конфликта. К чему приведет это участие, пока непонятно. Хотя бы по той причине, что до сих пор неясно, какова позиция новой администрации США по этому вопросу.
Надеюсь, что после встречи Волкера с Владиславом Сурковым позиция Вашингтона станет более внятной, и тогда станет понятно, на пользу миру их позиция, или во вред», — сказал «Интерфаксу» Глава ДНР Александр Захарченко комментируя будущую встречу Суркова и Волкера
По его словам Сурков — очень опытный переговорщик, в том числе с представителями США.
«Я уверен, что в том случае, если у американцев есть хоть капля воли к установлению мира, Владислав Сурков сможет добиться конкретных результатов.
И мы заинтересованы в этих результатах, так как позиция самого Суркова нам известна: он не только патриот России, но и искренне болеет за судьбу народа Донбасса», — сказал он.
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«Введите войска»: Три письма Януковича
Судебное заседание 10 августа по делу о госзизмене Виктора Януковича не вызвало интереса СМИ. Ведь еще в начале июля экс-президент заявил и о выходе из дела и об отзыве своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко (теперь его защищает назначенный государством защитник Виталий Мешечек).
А еще раньше стало ясно, что он не сможет принять участие в процессе по видеосвязи (процедура заочного осуждения такого не предполагает).
Конечно осуждение Януковича было предопределено и раньше, но казалось интрига была. А вдруг в показаниях экс-президента будут откровения по поводу того, что на самом деле происходило за политическими кулисами 21—22 февраля 2014 года.
Но еще 2 августа Сердюк записал в «Фейсбуке»: «обнародовали полученные защитой в начале процесса заявления Виктора Януковича от 22.02.14., направленные европейским гарантам Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21.02.14 (Р. Сикорскому, Ф-В. Штайнмайеру, Э. Фурнье) с просьбой обеспечить его выполнение, вплоть до использования военной миротворческой миссии для защиты граждан Украины, законности и правопорядка.
Реакции от Европы не последовало. 01.03.14 аналогичное заявление было подготовлено и адрес РФ — именно оно стало основой „процесса века“ для Юрия Луценко и Ко. Стоит ожидать от Генерального прокурора новых подозрений Клиенту о госизмене в пользу Польши, Германии, Франции?!».
Сердюк впервые обнародовал и сканы этих обращений: идентичные тексты на двух страницах, адресованные главам МИД Германии и Польши и руководителю европейского департамента МИД Франции (напомню, тогдашний французский министр Лоран Фабиус также участвовал в переговорах в Киеве, но вылетел оттуда в Пекин до подписания соглашения).
Судя по тексту, все эти письма отправлялись 22 февраля из Донецка сразу после решения Рады об отстранении Януковича от должности.
А 7 августа тот же адвокат сказал, что потребует вызова упомянутых персон в суд, поскольку «необходимо их допросить и выяснить, не действовали ли европейские гаранты соглашения в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота в Украине в феврале 2014 года».
Надо сказать, что Виталий Сердюк остается адвокатом президента, но по другим делам, в частности, о госперевороте. Понятно, что никого из европейцев в суд не вызовут, однако обнародованные обращения — это, конечно, новая страница истории «Революции достоинства» и тем они интересны.
И раньше трудно было представить, что Янукович не делал обращений такого рода. Но уже в эмиграции, говоря о событиях 22 февраля, он создал каноническую версию своих действий, которую воспроизводил во всех интервью и выступлениях.
Приехал в Харьков, но на съезде депутатов Юго-Востока не появился, так как сказали, что там небезопасно (официально же его приезд на этот съезд никогда не анонсировался), затем поехал в Донецк, где в частности говорил с Ахметовым (подробностей никогда не сообщал), ну, а далее в Крым.
Но нигде Янукович не говорил, что пытался контактировать с западными гарантами. Правда, в интервью ВВС в 2015 сказал, что звонил Путину по приезде в Харьков.
Однако трудно представить, что президент не пытался связаться и с представителями Запада. Тем более, что 22 февраля в появившемся на канале «112 Украина» и ряде других заявлении из Харькова Янукович, назвав происходящее государственным переворотом, сказал:
«Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов, это не оппозиция, это бандиты… Работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный, Кожара Леонид Александрович. Вчера он мне докладывал о том, что разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши.
Вчера вечером он звонил в Соединенные Штаты. Вчера имел разговор с президентом России Путиным, который мне сказал, что имел разговор с президентом США Обамой. И я надеюсь, что я все эти дни буду вести эти переговоры».
Но в дальнейшем Янукович не озвучивал темы тех разговоров.
Ну, а как вели себя гаранты соглашения об урегулировании политического кризиса?
Так еще вечером 21 февраля в интервью Сикорского газете «Выборчей» появилось видео, на котором глава МИД Польши покидает переговоры с советом Майдана со словами: «Если вы это не поддержите, у вас будет Чрезвычайное положение, будет армия. Вы все умрете».
Так и в тексте интервью министр дает понять, что пытался охладить пыл собеседников словами о риске военного положения по образцу Польши в 1981 года.
Утром же 22 февраля Сикорский на пресс-конференции говорит: «Не самый хороший способ для взаимопонимания добиваться полной капитуляции кого-то, кто имеет танки, водометы, снайперские винтовки, автоматы, и показывает, что готов это использовать».
То есть, Майдан уже целиком контролирует и правительственный квартал Киева, и Межигорье, но Сикорский продолжает говорить о силе Януковича!
А вот в Кремле, похоже, предвидели как разовьются события еще до подписания соглашения. Так российский представитель Владимир Лукин через год после Майдана сказал, что решение о неподписании им соглашения принималось в МИД или в Кремле уже когда документ был вчерне готов.
«На какой-то стадии Москва пришла к выводу, что подписывать документ не надо — слишком малы шансы, что он будет реализован».
Германский коллега Сикорского Франк-Вальтер Штайнмайер 22 февраля выпустил два заявления. Смысл их таков: всем сторонам надо соблюдать соглашение, и скорее создать переходное правительство, хорошо, что уже два дня как нет жертв, что работает Рада и что освободили Тимошенко.
О контроле оппозиции над Киевом нет ничего, равно как и о судьбе Януковича. Очевидно, оба документа появились до решения Рады о его отстранении, но само это постановление министр тогда никак не комментировал.
А Сикорский днем 22 февраля, но также до отстранения Януковича, записал в «Твиттере»: «В Киеве — никакого переворота. Административные здания — брошены. Спикер Верховной Рады избран законно.
Президент Янукович должен в 24 часа подписать закон о возвращении к Конституции -2004». Кроме того, пресс-секретарь Сикорского тогда же сообщил, что у министра были телефонные разговор с Генеральным секретарем ООН и главой МИД России. А вот о разговоре с Кожарой ничего не сказано. Только ли потому что он был вечером прошлого дня?
Несомненно, не обо всех разговорах политиков тогда сообщалось.
И главная загадка здесь такова: Виктор Янукович, конечно, не слишком образованный человек, но человек неглупый, с инстинктом власти и понимавший свою выгоду.
Поэтому ясно, что с ночи на 22 февраля, он должен был лично пытаться связаться с теми, кто принимает решения на Западе, чтобы они сказали свое слово. Причем, по логике речь должна была идти скорей о Меркель и Туске (тогда премьер Польши), чем о Штайнмайере и Сикорском.
И контакт должен был иметь место в форме телефонных разговоров, когда можно сразу увидеть реакцию собеседника, а не виде электронных писем, которые не обязательно прочтут ту же.
Ставшие известными сейчас обращения из Донецка — это лишь попытка подстраховаться на будущее письменными доказательствами.
О таких разговорах, однако, никогда не сообщалось. Но убежден, что они имели место и развивались так.
В ответ на просьбу Януковича усмирить оппозицию президенту сказали что лучше ему уйти по хорошему, и на Харьковском съезде не выступать. Если же выступит или совершит иные нежелательные действия, то будут санкции в отношении зарубежных активов, принадлежащих ему и его близким (а в последние дни Евромайдана именно открытая угроза таких санкций и вынудила президента принять европейское посредничество).
И Янукович, как человек трусливый, послушался. Нет, он огрызнулся с телеобращением, но огрызнулся по сути очень сдержанно, ибо при всех резких выражениях не сказал главного — не призвал своих сторонников к сопротивлению перевороту, а выражал надежду на международных посредников.
Эта трусость Януковича и объясняет странное на взгляд многих поведение России, не сделавшей на него ставку после его бегства.
Да президенту Украины можно было дать убежище, но, зная его характер, ставить на него было сверхрискованно: испугается и переменит фронт.
Все это, конечно, только мои гипотезы. Но обратим внимание вот на что. Почему-то даже о письменных обращениях Януковича к подписантам соглашения стало известно лишь через три с половиной года после событий, хотя никакого криминала они не содержат.
Ну, а объяснению поведения западных гарантов есть две возможные причины, которые озвучил Лукин: «либо они вели двойную игру — в нашем присутствии шли на соглашение, а без нас давили на оппозицию, чтобы раскрутить революцию, либо их намерения в итоге оказались дезавуированы украинским хаосом».
Добавлю к этому, что заявления Штайнмайера и особенно Сикорского, которые выглядят неадекватными ситуации, оказались, на мой взгляд, таковыми отнюдь не потому, что министры не понимали, что происходит.
Просто, имитируя непонимание, они внешне отмежевывались от процессов в Киеве, давая этим процессам завершиться.
То есть, если принять версию о победившем украинском хаосе, то они бесспорно помогали этому хаосу до его победы.
Символом этого хаоса стал призыв сотника Парасюка вечером 21 февраля отправить Януковича в отставку до 10 утра следующего дня. Иначе вооруженный штурм. Но штурма-то, как известно, не было. И дело оказалось абсолютно безопасным.
Если мы возьмем архив «Украинской Правды» или других изданий за тот день, то убедимся, что оцепление правительственного квартала было снято незадолго до подписания Соглашения об урегулировании политического кризиса», в котором впрочем есть слова «власть будет использовать силы правопорядка исключительно для физической защиты зданий органов власти». Но физической защиты не было.
Самооборона Евромайдана взяла их под полный контроль уже поздно вечером 21-го без всякого сопротивления.
Парасюк из-за многочисленных драк в эфире и на публичных мероприятиях выглядит неадекватной персоной, но тогдашний призыв неадекватностью не назовешь.
Думаю, последующие драки — это лишь следствие того, что он возомнил себя демиургом революции, что повлияло на его мозг. Парасюк может искренне думать, что действовал тогда абсолютно самостоятельно.
Однако искусство политики как раз заключается в том, чтобы кто-то выполнял твою волю, думая, что делает это сам по себе. И вопрос в том, выполнял Парасюк единую волю оппозиции и Европы (и стоящей за последней США), или же волю одной оппозиции, с которой Европа, впрочем, быстро согласилась.
Ответ на этот вопрос мы, думаю, узнаем нескоро. Ведь сам Янукович до сих пор не стремился сказать всю правду о последних днях своего правления. И дело о госперевороте, конечно, не дойдет до украинского суда при нынешнем режиме. А вброс информации Сердюком наверняка связан не столько с этим делом, сколько рассчитан на то, чтобы защита Януковича в деле о госизмене получила аргумент: экс-президент призвал на помощь сначала гарантов соглашения, а потом уже Россию.
Не знаю, прибегнет ли адвокат Мешечек к этому аргументу. Однако обнародование трех писем экс-президента все равно полезно, так как привлекает внимание к из важнейших уроков Майдана — недоговороспособности цивилизованного Запада. Ибо могут меняться президенты, премьеры и канцлеры — а недоговороспособность остается. Именно из-за нее в большой степени и тормозится сейчас выполнение Минских соглашений.
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Пётр Сафонов, автор Украина.ру
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Судьба Украины была предопределена в 2010 году
Лидер страны и высшие государственные чиновники страны не только пользуются рядом привилегий, они ещё и несут ответственность за миллионы граждан, которые тем или иным образом выбрали или допустили этих людей на самый верх социальной пирамиды государства.
Последний свой шанс на будущее Украины упустила в далёком 2010 году. И что показательно, элиты Украины не беспокоились об этом ещё долгих 4 года. А некоторые политико-олигархические элиты, которые ещё добирают остатки и крошки на экономическом поле Украины, не задумываются об этом и через семь лет.
Сказать, что они глупы, нельзя.
Утверждать, что они совсем-совсем недальновидны, тоже неверно.
Предположить, что они не обладают политическим чутьём, возможно, но не совсем верно.
Просто элиты Украины никогда не думали о будущем государства и о судьбе простых людей. Независимо от места проживания этих самых простых людей, вероисповедания и предпочтений в идеологии, истории и культуре. В какой-то мере элитам Украины — хоть Ющенко, хоть Кучме, хоть Януковичу, хоть Порошенко, всегда было глубоко всё равно, что там будет с миллионами и миллионами их сограждан через пять, десять, пятнадцать лет.
Ныне возникает ощущение, что элиты Украины, независимо от геополитической направленности, не особо верили и не особо верят в жизнеспособность такого образования, как Украина. Потому и не беспокоились особо — мол, протянет эта страна один или два их личного президентского срока, и хорошо.
А большего и не надо. Какой там горизонт планирования? Какая там забота о будущих поколениях?
Я не зря назвал 2010 год. Именно тогда «многовекторная» политика руководства Украины окончательно убедила Россию, что разговаривать и договариваться на Украине не с кем и попросту незачем. Любой договор будет нарушен. Любая долгосрочная стратегия по отношению к Украине будет обречена на провал из-за непомерной жидкости и, как они думали, изощрённой хитрости украинских элит.
В 2010 году Владимир Владимирович Путин сделал Украине, а именно президенту Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову, ряд предложений, которые должны были вывести Украину на очередной виток экономического развития при поддержке России.
Владимир Путин, будучи в то время премьер-министром, 12 апреля 2010 года отметил, что Украина при вступлении в Таможенный Союз сможет получать ежегодный дополнительный доход в размерах 9 миллиардов долларов. Ответственный секретарь Таможенного Союза Сергей Глазьев оценивал выгоду для Украины в размере 100 миллиардов долларов за 10 лет.
И заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев заметил, что на одном только газе Украина при вступлении в Таможенный Союз могла бы экономить до восьми миллиардов долларов в год.
Выгоды легко посчитать. Украина мало того, что не оказалась бы в таком бедственном положении, как сейчас. Она бы качественно изменилась. И уровень жизни в 2013, довольно высокий и приятный для большинства украинцев, сейчас бы в 2017 году казался бы низким. Но вышло совсем наоборот.
27 апреля 2010 года Виктор Янукович включил особый украинский «многовекторный» режим политической торговли и сделал заявление: «Украина вступила в ВТО. Украина сейчас интегрируется в ВТО. Мы развиваем политику в соответствии с принципами организации». И отметил, что присоединение Украины к Таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии невозможно.
Когда происходила встреча президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра России Владимира Путина, Янукович заявил, что намерен произвести «крутой поворот» в отношениях двух стран. На что Владимир Путин сказал ему: «Вступайте в Таможенный союз». Янукович от ответа на предложение Путина уклонился.
Так элиты Украины доуклонялись до того, что стали абсолютно неинтересны России. Потому что русское терпение хоть и безгранично, но всё же не для всего есть предел. И этот предел наступил в отношении украинских политических «хитрых» и «умных» дураков.
Последняя попытка вразумить недорослей была предпринята Россией в 2011 году. Но попытка оказалась полностью провальной.
Визит Владимира Путина в Киев в апреле 2011 года не только ни к чему не привел, он окончательно подтвердил, что «пророссийский» президент Янукович ещё более последователен в пути в Европу, чем его предшественник Ющенко. И при этом ещё Янукович обладает бесшабашной смелостью не от большого ума торговаться и ставить условия более сильному и успешному государству.
Киев откровенно взял курс во внешней политике на ЕС, а от России требовал только очередную скидку на газ. При этом объективно ничего не предлагая взамен. Москва попробовала ещё раз поставить перед Киевом вопрос о возможном присоединении Украины к Таможенному Союзу и на принципах прагматизма, и на уровне арифметики для третьего класса, чтобы быстрее дошло до Виктора Януковича, пояснила, что выиграет Украина, если будет сотрудничать с Россией.
Но Виктор Янукович предпочёл молчать и уклоняться. А Украина попросту перестала выполнять практически все соглашения. «Пророссийский» президент Янукович вместе с подконтрольной ему «Партией Регионов» ещё в 2010–2011 году решили массово продаться Европе. Что они и сделали в 2014 году, откровенно подыгрывая Майдану. Только они так до конца и не рассчитали эффект от своих действий.
Мне в Сети встретился комментарий, который довольно чётко и образно рисует ситуацию, сложившуюся в 2010–2011 гг. Потому что именно эти года можно назвать началом конца Украины. А 2014 год — это уже было неумолимое следствие действия Виктора Януковича и «регионалов». Украина была обречена. Ещё в далёком 2010 году.
«Что значит — «и при Януковиче Россия нас особо не баловала»?
Я напомню тем из украинцев, кто это видел по ТВ, и расскажу тем из россиян, кто об этом не знает. Или забыл.
Когда Януковича в начале 2010 года избрали президентом, Путин в течение первых трех месяцев приезжал к нему 2 раза. С небольшим промежутком.
Встречи, конечно, показывали в новостийных программах и обстоятельно комментировали.
При первом же визите Путин предложил Януковичу целый ряд СОВМЕСТНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ: в атомной энергетике, в самолетостроении, в с/х и т.д., а главное — объединить в ЕДИНЫЙ ХОЛДИНГ российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз».
Плюсы от подобных предложений (особенно от последнего), причем плюсы для обеих сторон, я думаю, никому не надо объяснять. Это называется — «Россия не баловала»? Да Россия предложила максимально выгодные для Украины условия реального сотрудничества и кооперации сразу на нескольких важнейших, фундаментальных направлениях.
Ничего более выгодного Украине никто никогда не предлагал.
В первый приезд Путина Янукович ему просто ничего не ответил — стоял и блымал своими дурными зенками. Просто вот слышно было, как со скрипом и скрежетом шевелятся его неповоротливые мозги. Видимо, соображал, как бы не продешевить, не упустить своего гешефта.
А приехав во второй раз — и это тоже показывали по всем новостям, — Путин, здороваясь с ним и протягивая руку, сходу спросил: — Ну что, будем холдинг создавать? На что Янукович, хитренько улыбаясь, с сявотским задором и нагловатой бесшабашностью ответил: — Давайте. Наш 51%! До сих пор помню взгляд ВВП. Он посмотрел на него — нет, не как на идиота, не как на душевнобольного, — посмотрел пристально, внимательно, без намека на обычную улыбку, даже чуть сочувственно… и как бы прощаясь. Как бы прощаясь. Как бы уже издалека. Было что-то такое в его взгляде — трудно передаваемое.
Именно тогда я понял, что стране конец. Больше Путин к этой теме не возвращался. Если бы все эти совместные проекты были приняты, — Россия, безусловно, дала бы деньги (кредиты) на модернизацию украинских заводов, причем не на живодерских условиях, как МВФ, а на вполне выполнимых. (Да МВФ и не на заводы вовсе дает, а на зачистку населения тарифами.) Совместный холдинг Нафтогаз-Газпром означал бы, что мы вместе — страна-поставщик и страна-транзитер газа — держим за жабры весь евразийский континент.
За минувшие с тех пор 7 лет изменилось бы настолько многое, что мы жили бы сегодня уже совершенно в другой стране — по уровню развития экономики, промышленности, влияния на международной арене. Но этот тупой жлоб все [email protected] А те, кто пришел после него, — несравненно хуже него».
В апреле 2011 года у Украины был последний шанс избежать печального и трагического сюжета — развитие которого мы сейчас наблюдаем.
Украина решила, что можно полавировать в сложившейся обстановке и продемонстрировала ту самую фирменную украинскую «многовекторность» и «многостульчатость».
Элиты Украины дали Москве знак, что они готовы рассматривать Таможенный Союз. Валерий Мунтиян, уполномоченный Кабинета министров по сотрудничеству с Россией, странами СНГ и ЕврАзЭс, заявил, что уже в июле Украина сможет присоединиться к протоколу о создании Таможенного Союза (ТС) России, Казахстана и Белоруссии. Также Валерий Мунтиян не исключил, что возможна дальнейшая постепенная интеграция со странами ТС.
А президент Украины Виктор Янукович выступил с посланием к Верховной Раде и презентовал, что Киев собирается сделать ещё один шаг навстречу Москве и начать сотрудничество по формуле «3+1». При этом Виктор Янукович так и не пояснил подробно, а в чём именно заключается эта формула.
Украина пригласила Россию к диалогу. Приглашение было услышано. Владимир Путин прибыл в Киев. Сразу же пояснил украинской элите, что «годовой рост ВВП Украины составит 1,5–2 процента только от принятых административных решений в сфере интеграции». Прямой выигрыш бы составил до 9 миллиардов долларов в год. Да хотя бы только отказ России от взимания экспортной пошлины на нефть дал бы Украине более 3 миллиардов долларов.
При этом честно и прагматично были определены возможные риски Украины, если она продолжит интегрироваться в европейское экономическое пространство. «У нас возникают опасения, что если на таких же условиях будет создана зона свободной торговли с Евросоюзом, то значительная часть товаров не будет востребована на внешних рынках. Эти товары могут начать поступать из Украины на нашу таможенную территорию, и в этом случае нам придется вводить защитные меры», — подчеркнул Путин.
Честно? Честно. Украине пояснили, что она не сможет откровенным и наглым образом пользоваться рынком России, используя возможность интеграции с ЕС.
Каково же было удивление российской делегации, когда выяснилось, что Россия попросту «не так поняла» украинских деятелей.
Премьер Украины Николай Азаров, выслушав Владимира Путина, всего лишь выразил надежду, что «введение в действие Таможенного кодекса Таможенного союза не окажет негативного влияния на сотрудничество между Киевом и Москвой». Вот и вся цена «знакам», что Украина готова теснее сотрудничать с Москвой.
После чего сразу переключился на самый важный для украинских элит вопрос — а именно газовый. Николай Азаров заявил, что Украина настаивает на снижении цены на российский газ. Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что необходимо ускорить переговоры по подготовке нового газового соглашения между Киевом и Москвой, потому что старое соглашение предусматривает, что цена на топливо для Киева к концу года взлетит с 260 до 350 долларов за тысячу кубометров. И ещё, раз уж российская делегация во главе с Владимиром Путиным приехала, Азаров попросил премьер-министра России о твердых гарантиях относительно объемов прокачки газа в страны Европы.
И никаких там формул «3+1». Вначале снижение цены на газ. А затем Украина посмотрит. Потому что «Украина балувана».
После встречи с премьер-министром Украины Владимир Путин встретился и с президентом Украины Виктором Януковичем. Но переговоры оказались настолько контрпродуктивны и пусты, что Владимир Путин и Виктор Янукович не стали информировать прессу о результатах встречи. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил о полном провале при реализации договоренностей 2010 года о развитии сотрудничества между двумя странами. Из 27 приоритетных совместных проектов Россия и Украина продвинулись только в одном — о кредите для строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.
И всё. По сути, украинские элиты придумали ничего не содержащую формулу «3+1», пригласили Россию на серьёзные переговоры, которые должны были определить экономические и политические взаимоотношение и партнёрство на многие десятилетия в будущее. А затем сделали вид, что имели в виду совсем другое, и стали неумело шантажировать Россию, требуя снизить цену на газ или «уйдём в Европу».
Владимир Владимирович явно удивился такому удивительному нахальству и уникальному политическому поведению лидеров Украины. И ответил: «Идите».
И Украина пошла. Итог мы сейчас видим. Но никто уже её обратно звать не будет. Незачем.
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
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…времен очаковских и покоренья Крыма
Коротко про американскую базу в Очакове.
1. Вполне очевидно, что США по доброй воле с Украины не уйдут. Происходящее сейчас, это так сказать наглядная демонстрация того, чего на самом деле стоила "восторженная аналитика" 2014-2016 года про то, что США возьмут и сами уйдут с Украины, которой тогда активно потчевали в СМИ. Сейчас на этот счет все больше стыдливо помалкивают, так как неясно чего-тут больше – глупости и наивности или сознательного введения общества в заблуждение. Рекомендую на досуге загуглить по тэгу "США уходят с Украины". Своеобразная хроника надежд и иллюзий.
2. США конечно с Украины уходить не собираются. Для них она ныне нечто аналогичное Польше или Прибалтике, которые как и Украина используются как составные элементы стратегии по "сдерживанию Россию", где все эти страны, в значительной степени зависимые или марионеточные, являются платформой для реализации американских стратегических установок в отношении России. Поскольку холодная война продолжается, нет совершенно никаких предпосылок к исчезновению американского военного присутствия как с территории Украины, так и с территории Польши или Прибалтики. Надо просто понимать, что пока конфликт не разрешится тем или иным образом, элементы американской военной инфраструктуры будут находиться непосредственно у российских границ. И общая тенденция такова, что они не будут сокращаться. Единственный реальный ограничитель там скорее деньги, так как часть американского истеблишмента на данном этапе не заинтересована в слишком резкой эскалации отношений с Россией. Поэтому увеличение американского военного присутствия у границ с Россией, носит скорее ползучий характер.
3. База в Очакове, которую с помпой анонсировали, всего-лишь составная часть давно идущего процесса, в рамках которой на Украине до 2014 года пытались пропагандировать вступление в НАТО, проводить военные учения и подводили вопрос к размещению базы НАТО в Крыму. С Крымом не сложилось, но это не беда – большая часть Украины все равно досталась американцам, что и привело к открытым и тайным поставкам различных вооружений, привлечению различных частных военных кампаний для консультирования ВСУ и НГУ, активное развертывание структур информационной и кибер-войны на территории Украины, системной борьбе с пророссийских влияниям в рамках проводимых информационно-психологических операций, установлению полного контроля над СБУ, создание постоянных программ обучения украинских войск инструкторами НАТО, которые с учетом ротации находятся на Украине практически постоянно, различным военным учениям, где особо и не скрывается, что основная цель всей подготовки – противостояние России. Так что удивляться тут нечему – база в Очакове, это составная часть давно идущего процесса, корни которого уходят еще в период окончания Холодной войны, когда передовое развертывание военной инфраструктуры США и НАТО вместе территории ФРГ теперь осуществляют на территории Восточной Европы, Прибалтики, Украины и Грузии. Цели этого развертывания совершенно не скрываются.
4. Украина тоже собственно и не скрывает, зачем продолжается расширение американской военной инфраструктуры на Украине. Тут главное не в том, что база там хиленькая и сама по себе не слишком значительная, тут главная тенденция, которая включает в себя не только базу в Очакове. И можно быть уверенным, что военная поддержка не будет прекращена, а вовлечение американских военных и разведывательных структур в конфликт на Украине будет лишь возрастать, что делает очень высокой вероятность того, что это далеко не последний американский объект военного назначения, который в среднесрочной перспективе появится на Украине, да и не только на Украине. Когда осенью начнется более активное обсуждение бюджета Пентагона на 2018-й год, "ястребы" наверняка постараются протащить как общее увеличение расходов на антироссийскую военно-пропагандистскую кампанию в Восточной Европе, но и вполне возможно, будут по второму кругу продавливать вопрос оружейных поставок, а с учетом нынешнего положения Трампа, я бы не исключал, что открытые поставки серьезных вооружений могут произойти при дальнейшей деградации американо-российских отношений.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Пусть будет бомжом!» — Глава МВД Грузии попросил не высылать ему «засранца» Саакашвили
Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили.
«Он отдыхал в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — отметил пранкер.
Мгебришвили в ответ заявил, что «этот человек нам здесь на *** не нужен». Однако позже министр все же решил посоветоваться с главой правительства страны Георгием Квирикашвили. «И тот просил нам передать следующее: „Если возможно, не высылайте нам этого засранца. Пусть будет бомжом!”» — сообщил Столяров.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 12 августа стало известно о разговоре Вована и Лексуса с Саакашвили.
Политик, считавший, что беседует с заместителем главы администрации президента Украины Петра Порошенко, поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают отобранное украинское гражданство, либо «им мало не покажется».
26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В момент принятия этого решения бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.
Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016-го был губернатором Одесской области и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента Украины. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии.
Политика лишили гражданства страны и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.
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