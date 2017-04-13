Российская и американская космонавтика — разница целей и приоритетов-2

У СССР, к слову сказать, была своя лунная программа. Однако высаживать человека на Луну в Москве особо не планировали, ограничившись беспилотными аппаратами и луноходами. И вновь русские были первыми в этом плане: уже в 1959 году советские станции достигли Луны и даже сфотографировали её обратную сторону.

В 1966 году на Луну была доставлена первая в мире автоматическая стационарная лунная станция «Луна-9». В 1968 году автоматическая станция «Зонд-5» в течение семи суток долетела до Луны, облетела её и вернулась на землю. Через два месяца в ноябре этого же года Луну облетела, проведя необходимые научные исследования автоматическая станция «Луна-6».

За два года для исследования Луны было запущено 16 межпланетных автоматических станций (заметьте, на фото, в отличие от США, есть звёздное небо).

«12 сентября 1970 года на Луну отправилась советская автоматическая станция «Луна-16», которая привезла 105 грамм лунного грунта. Из этих 105 граммов СССР передал США 3,2 грамма, то есть около 3%. Наверное, мы были вправе ожидать, что и нам американцы передадут в процентном отношении примерно столько же — около 1,5 кг их образцов от двух первых экспедиций», — пишет Ю. И. Мухин. — Фактически американцы нам не передали ни грамма грунта, потому что они на Луну не летали, и лунного грунта у них не было. О составе лунного грунта они писали на основании полученных от нас 2,3 г этого грунта, а голливудский сценарий подготавливали на основании переданными нашими луноходами снимков и панорам лунной поверхности…»

В ноябре 1970 года советская межпланетная космическая станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны автоматический самоходный аппарат «Луноход-1», управляемый с земли.

Он в период с 17 ноября 1970 года по 4 октября 1971 года прошёл по поверхности планеты 10 540 метров и передал на землю около 20 тысяч снимков лунной поверхности. Кроме того, им было передано на землю более 200 панорам лунной поверхности и проделано множество других исследовательских работ. Его вес составлял 756 кг.

Второй аппарат — «Луноход-2» весом 840 кг был доставлен на поверхность Луны 16 января 1973 года с помощью автоматической станции «Луна-21» в район моря Ясности. «Луноход—2» проработал на Луне около одного года и прошёл по поверхности Луны около 37 километров, проведя массу научных исследований.

Межпланетные советские автоматические станции «Луна-16», «Луна-20», «Луна-24» доставили на Землю, на территорию СССР лунный грунт, называемый реголитом. Советский Союз является единственной страной в мире, автоматические станции и аппараты которой побывали на Луне.

ЛЖЕ-ПОЛЁТ США НА ЛУНУ

Все технические достижения в рамках лунной программы США охотно рекламировались и демонстрировались специалистам всех стран. Так, в 69-м году в по приглашению НАСА в США побывал космонавт, доктор технических наук Феоктистов

(возникает вопрос — а может быть, был специально послан?), который, увидев созданное в рамках лунной программы, был ошеломлён (?) объёмом работ и с восторгом согласился с реальностью высадки на Луну:

«..Никаких оснований, чтобы подозревать американцев в имитации, нет. В 69-м я был в Америке как раз после возвращения астронавтов с Луны.



Побывал на заводах, где изготавливали «Аполлоны», видел вернувшиеся аппараты. Щупал их руками. Что касается американского скафандра, то видел и его. Сделан как следует. Правда, одно тонкое место было: однослойная гермооболочка. С другой стороны, это увеличивало подвижность человека…

Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию.



Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю) опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи «Аполлона» с Землей на траектории полета к Луне.



Да и масштабы работ по «Аполлону» они не скрывали. А то, что они показывали мне в Хьюстоне в 1969 году (Центр управления, стенды, лаборатории), заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей «Аполлон» и вернувшиеся на Землю спускаемые аппараты, по этой логике должно было быть имитацией?! Слишком сложно и слишком смешно…» (К. П. Феоктистов., «Траектория жизни. Между вчера и завтра». Глава «Опыт лунной программы»).

Обращает на себя внимание следующий факт — Феоктистов фактически представил вариант сценария фальсификаций, однако ставит его под сомнения ввиду необходимости заблаговременной доставки ретранслятора на Луну, забывая при этом, что с такой задачей (доставки ретранслятора лунником) великолепно мог справиться Аполлон-10. Феоктистову стало «смешно», поскольку он рассуждал по примитивной схеме, согласно которой наличие отдельных конструктивных элементов программы, которые он «смог пощупать», является доказательством их надёжного и безотказного функционирования в пилотируемом полёте на Луну. Произошла подмена понятий: готовность отдельных элементов была истолкована, как свидетельство состоявшейся высадки на Луну. Оказавшись под гипнозом увиденного (или это было так задумано, поскольку его поездка, наверняка, была неслучайной), он не смог (или говорил заранее подготовленный сценарий) апеллировать к логике, которая могла бы подсказать, что предъявленное является необходимым, но далеко не достаточным условием выполнения экспедиции на Луну.

Наши специалисты фактически уклонились от анализа конкретных фотоматериалов, предоставленных НАСА в доказательство высадки на Луну, ограничившись оценкой предполетной технической готовности элементов, при полном отсутствии информации о надёжности.



С учётом сказанного, заключение Феоктистова о реализации астронавтами высадки на Луну, выглядит крайне непродуманным и безответственным. Однако именно подобные заключения сыграли свою роковую роль в оценке руководством СССР реальности американской Лунной программы (мнения других специалистов и учёных, а также данные разведки не были приняты в расчёт).

Позже, когда усилиями агентурной и радиотехнической разведки были получены убедительные факты фальсификации высадки американцев на Луну, произошёл политический сговор между брежневским руководством и США.

Правительство СССР так и не решилось начать волну разоблачений лунной аферы, опасаясь контрдействий со стороны США (усиления внешнеторговой блокады, разоблачения политических преступлений правящей элиты и т.д). Бездарное правительство Брежнева разменяло бесценный бриллиант (приоритет в ракетно-космической гонке и мировое лидерство) на дешёвую подделку (текущие экономические и политические выгоды).

Своим сговором советское правительство не просто проиграло холодную войну, оно подписало СССР смертный приговор.

Признание чужой лжи лишает нацию независимости и полностью её порабощает. Если до 1968 года СССР лидировал во всех аспектах ракетно-космической гонки, то признание мистификации отбросило Россию на вторые роли и переориентировало мозги «цвета нации» на западного лжелидера, лишив страну внутренней опоры и веры в свои силы. Наши лучшие специалисты были ослеплены и деморализованы ловким приёмом информационной войны со стороны США. Это информационное оружие и сейчас продолжает работать против России.

В длинной цепочке секретных мероприятий были задействованы тысячи и тысячи людей. Почему они молчат? Возможно ли скрыть истину?

Во-первых, все конструктивные элементы лунной программа были реально выполнены: изготовлены ракеты Сатурн-5, корабли «Аполлон». Были выполнены и пилотируемые облёты Луны.

Во-вторых, число посвящённых во все детали фальсификации было предельно ограниченным. Даже многие специалисты ЦУПа, получая картинку с «Луны» и доклады астронавтов, не догадывались, что радиосигнал поступает через лунный ретранслятор из наземного пункта, в котором показывают «лунные» видеоролики на сеансе телесвязи с ЦУПом.

«Для совершения обмана нет необходимости посвящать в суть всех, кто задействован в проекте. Истину могут знать очень немногие, и едва ли достаточно большой процент из них дожил до нашего времени, а те, кто дожил, вероятно, имеют свои веские причины и дальше молчать» (Ю.Мухин, книга «Лунная афера США»)..

Во всяком случае, такое предположение имеет основания. Итак, невозможность сокрытия истины — это для нас, простых обывателей, не достаточно сильный аргумент. А является ли он аргументом для специалистов или нет, понять очень легко.

Если бы специалисты из центра подготовки космонавтов России могли бы с уверенностью сказать, что обман невозможен, разве корректно было бы транслировать по официальным российским каналам телевидения фильмы, где высказывается аргументированное сомнение на этот счёт?

Совершенно очевидно, это доказывает возможность сокрытия истины, поскольку политическая игра того времени была такой сильной, что она позволила сокрыть эту истину, в том числе и наложить обет молчания на советских учёных, что также доказывает возможность сокрытия истины.

Мухин утверждает, что средства, выделенные американскими налогоплательщиками для полётов на Луну, были разворованы, а сцену «высадки на Луну» были сняты на Земле режиссёром Стенли Кубриком (1928 — 1999, http://www.cnews.ru/news/top/vysadka_ame rikantsev_na_lunu_snimalas).

В передаче «Тёмная сторона Луны» (Dark Side of the Moon), показанной 16 ноября 2003 года телеканалом CBC Newsworld, вдова Стэнли Кубрика поведала экстраординарную историю. По её словам, Кубрик в компании с другими голливудскими профессионалами был призван спасать национальную честь и достоинство США. Президент Никсон, вдохновлённый фильмом Кубрика «2001: Космическая Одиссея» (1968), призвал режиссёра на помощь.

Под сомнение поставлен не только приоритет Америки в освоении Луны, но и её моральная чистоплотность — и последнее может иметь весьма далеко идущие последствия, если сказанное вдовой Стэнли Кубрика окажется правдой.

И почему-то все молчат, что от результатов этих «высадок на Луну» в США до сих пор нулевой познавательный результат. Весь результат — только фильмы и фотографии.

Примечательно, что на медиафоруме, который состоялся в Санкт-Петербурге в начале апреля 2017 года, Президент России В.Путин также «жирно» намекнул на нереальность американской программы полётов на Луну:

«Все планируют полёты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях… живая клетка вряд ли долетит. Просто, живая клетка в таком жёстком космосе, в дальнем, она не защищена космическим кораблём».

Как говорится, комментарии излишни.

РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ

Американцы выдали несколько вариантов пропагандистской лжи, учитывающих различия ментальности аудиторий. Для романтически и мистически настроенных натур доведены высказывания астронавтов об их встречах с НЛО во время полета на Луну, о тайных городах и базах инопланетян на Луне, т.е. дан мотив, объясняющий причину фальшивых видеоматериалов, дескать сняли всё на Земле, чтобы скрыть нечто та-ко-е…, что они увидели и сняли на Луне.

Прагматиков разделили на два класса: одним доказывают, что материалы не фальшивые, а самые что ни на есть лунные, другим, технически более образованным и неспособным проглотить фальшивку, говорят о том, что часть материалов действительно отснята в павильоне, чтобы было качественней, такое, дескать, и в СССР практиковалось. Типичной жертвой (?) такой формы обмана является космонавт Георгий Гречко, который, оправдывая версию НАСА, в то же время не раз высказывался в теле- и радиопередачах о том, что действительно, часть материалов НАСА отснято в павильонах и именно этот факт породил волну опровержений версии высадки американцев на Луну (Радиостанция «Эхо Москвы»: Интервью, 22.12.2000).



И.МЕРКУЛОВА: Но ведь американцы, когда высаживались на Луну, они тоже что-то видели.



Г.ГРЕЧКО: А вот это неправда, потому что я много раз встречался с человеком, который вторым вступил на Луну, и у него спрашивал: «Видели ли вы катающиеся огненные шары, которые с вами говорили по-английски? Сказали ли вы, когда приземлились, что они уже здесь?…» Чем больше я говорил, тем больше он от меня потихоньку отодвигался. Но я ему сказал: «Да, пойми, я знаю ответы, но мне нужно, чтобы я сослался на тебя, что я лично с тобой говорил и ты лично это отрицал». Мы в очень хороших отношениях, и я абсолютно уверен в том, что он не дурил мне голову. Поэтому не было ни шаров, ни ангелов…





В.ГОЛОВАЧЕВ: Вот теперь я верю, что американцы не были на Луне…



США и сегодня уделяют должное внимание обработке общественного сознания. Об этом свидетельствуют соответствующие инициативы Госдепа США, направленные на организацию, обеспечение и ведение информационных войн современными средствами.

Российские следователи готовы помочь американским коллегам решить задачу о пропавшем видео полёта астронавтов на Луну, сообщил в 2015 году тогда официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Так он с иронией отреагировал на вмешательство США в международные футбольные дела.

«Можно помочь провести международное расследование, куда пропала киноплёнка, снятая астронавтами на Луне, или где спрятаны и более никому не показаны 400 килограммов лунного грунта. Нет, мы вовсе не утверждаем, что они не летали, а только сняли кино. Но все эти научные или, может, культурные артефакты — достояние человечества, и их бесследная пропажа — наша общая потеря. А расследование покажет», — цитирует Маркина газета «Известия» (http://izvestia.ru/news/587742#ixzz3dCa5 81zX).

Несколько лет назад НАСА заявило о потере исходного варианта известной на весь мир записи с астронавтом Нейлом Армстронгом, первым человеком, высадившемся на Луне. Лунная история продолжается…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сегодняшнему поколению внушили, что СССР отстал от США в области освоения космоса и, в частности, Луны. Причём разные либеральные исследователи называют срок отставания от 3-х до 5-и лет. Странно слышать утверждения о нашем отставании от США, от страны, которая в ХХ веке так и не смогла создать ракету для межпланетных путешествий с доставкой необходимого груза.

В ракетостроении и в отрасли производства ядерного оружия США отстали от СССР на десятилетия, и если бы СССР продолжал существовать, то можно было бы сказать, что отстали навсегда.

Чтобы скрыть своё отставание, американцы прибегли к помощи кинематографа (не забудем, что Голливуд — это своего рода бренд США), уровень которого позволял вводить общественное мнение в заблуждение сказками о полёте на Луну и другими мифами. Но специалистов они провести не могли и сегодня наиболее смелые из них доказывают, что астронавты США никогда на Луну не летали.

В частности, такого мнения придерживается бывший руководитель Российской ракетно-космической отрасли Леонид Викторович Бацура, который проработал в космической отрасли около 40 лет.

Л.В. Бацура, крупнейший в мире специалист по созданию межпланетных космических кораблей и космическим полётам, в интервью газете «Завтра» о конструкции «лунного» «Аполлона» указал на целый ряд конструктивных особенностей, которые однозначно не позволяют ему долететь до Луны и сесть на её поверхность (Интервью в газете «Завтра» № 34 от августа 2012 г.).

Он также поставил под сомнение доставку на поверхность Марса американского марсохода и выразил сожаление о бессмысленном расходовании Россией миллиардных денежных средств на реализацию заведомо невыполнимой, подброшенной американцами идеи создания «экологически чистого» ракетного двигателя на жидком водороде. Невозможность создания такого двигателя советские учёные и конструкторы доказали ещё в 1935 году, а В.П. Глушко экспериментально доказал в 1980 году.

Но проамериканское лобби упорно толкают Россию на неоправданные расходы, пытаются лишить нас возможности усовершенствования «Протонов» и «Бризов» и вообще списать лучшую ракету мира, как не соответствующую экологическим требованиям, а сами расширяют масштабы использования топлива наших ракет в своих новых конструкциях. Л.В. Бацура, в частности, сказал следующее:

«Но американцы, ни в 1969 году не имели, ни сегодня не имеют реальных технических средств достижения Луны, посадки на Луну и возвращения людей с Луны на Землю. Как можно не замечать, что «Аполлон», оболочка взлётной ступени которого покрыта 25 слоями майлара и одним слоем алюминиевой фольги, при выходе в космос раздулась бы до формы шара и его оболочка разлетелась бы в клочья?



Как можно не замечать, что при посадке на Луну посадочный двигатель спускаемого модуля должен был сжечь и антенну посадочного радиолокатора, и стойки шасси, и днище посадочной ступени? Как можно не замечать, что при работе взлётного двигателя его факел должен сжечь и покрытия, и ниши, и днища взлётной ступени, перегреть баки компонентов топлива и уничтожить всю ступень?



Как можно не замечать, что при том сценарии аварии на «Аполлоне-13», который нам «втюхивают» специалисты, отстаивающие в России интересы США, «Аполлон-13» взрывом, эквивалентным 150 кг тринитротолуола, разметало бы по вселенной?» (Информация из интервью газете «Завтра»).

Подобных вопросов, вызванных нестыковками в официальных данных и видных любому непредвзятому специалисту, можно задавать сотни, если не тысячи. Вся американская «лунная программа» — …постановка… И очень многие наши соотечественники были в ней далеко не статистами. Думается, судьбы Королёва и Гагарина сильно на них повлияли.

«Очень быстро в США смекнули, что не смогут организовать показательную пилотируемую экспедицию на Луну ни до 2020, ни до 2040 года. Не могут! Вот и попросили Обаму прикрыть программу. Он её и прикрыл. Зато теперь у них объявленный приоритет — Марс. И там, как всегда, всё «в шоколаде», голливудский «хэппи-энд» обязателен» (Интервью Л.Бацуры газете «Завтра» № 34 от августа 2012 г.).

Ю. И. Мухин ещё в 2006 году написал книгу объёмом в 432 страницы под названием «Лунная афёра США».

Достаточно одного факта, подтверждающего значительное отставание США от СССР в области освоения космоса, а именно: США в ХХ веке не создали ни одной орбитальной станции, то есть не построили ни одного «дома» в космосе. В 21 веке США построили орбитальную станцию. Но фактически орбитальную станцию США построили российские учёные, инженеры и рабочие.



Для строительства станции необходим высокий уровень развития науки и космической отрасли промышленности, а для вывода её на орбиту — мощная ракета. Вероятно поэтому США до развала СССР не смогли ни слетать на Луну, ни самостоятельно вывести на орбиту Земли орбитальную станцию. Не смогли они слетать на Луну или на другую планету и после развала СССР. Марсом занимается тот же Голливуд, который занимался полётами на Луну.

Советский Союз орбитальную станцию «Салют» вывел на орбиту ещё в 1971 году. Всего в период с 1971 по 1983 годы было выведено на орбиту 7 станций «Салют». Каждая станция «Салют» весила около 18,9 тонн, а объём жилых отсеков для космонавтов составлял около 100 кубических метров. Доставка и смена экипажа производилась космическими кораблями «Союз» и «Союз-Т», а горючего, оборудования и других грузов — грузовыми кораблями «Прогресс».

20.02.1986 года на орбиту была запущена советская орбитальная станция для полётов по околоземной орбите «Мир». И если станции «Салют» можно назвать домом, то для станции «Мир» более соответствует название — Дворец.

Станция «Мир» была предназначена для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специальными орбитальными модулями научного и народно-хозяйственного назначения. Масса станции составляла около 40 тонн, длина — около 40 метров.

Горбачёвская перестройка свернула все работы по построению комплекса, но станция «Мир» до недавнего времени летала и могла летать ещё много лет. Правительство России её уничтожило под давлением США. Это было очевидно каждому думающему человеку.



Многие учёные и работники космической отрасли возражали против уничтожения станции, которая, по их мнению, была исправна, выполняла все возложенные на неё функции и при проведении предусмотренных регламентом технического обслуживания работ могла эксплуатироваться ещё длительное время.

Состояние станции позволяло в ней работать нашим космонавтам и видеть всё, что происходит на планете Земля. США не могли такого позволить поверженной в холодной войне России, и мы лишились своего дома-дворца в космосе. Опыт создания станций, накопленный советской наукой, трудом российских учёных, инженеров и рабочих воплощён в станции США, которая сегодня летает вокруг Земли, следя за нами.

В 1975 году, США, видя своё отставание от СССР в стратегическом вооружении и неспособность создать противоракетную оборону, стремились получить подписи СССР на договорах по ПРО и ОСВ.

Для достижения поставленных целей они временно от конфронтации перешли к дружеским шагам. В июле 1975 года демонстрацией дружбы между СССР и США явилась стыковка и двухдневный совместный полёт в космосе космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Но этот полёт не указывает на равенство наших достижений и возможностей.

Мощного космического корабля типа нашего «Прогресса» американцы тогда не имели и, по мнению специалистов, не смогли создать и в настоящее время, не смотря на доступ к нашим конструкциям и технологиям. Поэтому, надо полагать, они и сегодня отстают от Российской Федерации в космической отрасли.



И уж совершенно очевидно по вышеуказанным примерам отставание США от СССР на многие годы в космической отрасли и в освоении космоса в 1960-х-1980-х годах. Тот, кто утверждает обратное, делает это либо по причине ненависти к нашей стране, либо выполняет хорошо оплаченный Западом заказ.

ПОСЛЕПОСЛЕСЛОВИЕ

Признавая всё-таки приоритет России в космической отрасли, В США в апреле 2017 года, в Колорадо-Спрингс установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

В октябре 2016 года в городе Ираклион на Крите был установлен бюст Гагарина.

Чтобы получать какие-то результаты в экономике страны, в её развитии, той же космонавтике надо уделять, несомненно, больше внимания, а кроме неё, уделять внимание и астрономии, и астрофизике. Эти сферы — наше будущее, будущее нации, нашей жизни, и сейчас мы стоим только в начале этого пути, у их истоков.



Да, в освоении космоса мы были первыми, но теперь там есть и США, есть Китай, и другие страны, и они тоже обладают современными техническими средствами для освоения дальних миров и изучения нашей планеты. И сейчас мы тоже работаем в этом направлении — в создании искусственных аппаратов для запуска их в дальние миры: наших учёных и конструкторов интересуют Марс, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран, и в общем все планеты нашей Солнечной системы.

Почему именно это направление? Потому что за 4,5 миллиарда лет, сколько существует наша земная цивилизация, мы так и не получили ответа на вопросы: «Откуда мы произошли?», «Как мы появились на Земле?», «Кто мы такие?», а эти вопросы очень важны…но это ведь будет и достижение науки, и взгляды в будущее. Земля не вечна, и человечеству нужно будет выживать в каких-то других условиях, и мы стоим в пути к ответу на вопрос: «Как выжить в дальнейшем?».

МАТЕРИАЛЫ:

Освоение космоса СССР и США

https://topwar.ru/93649-osvoenie-kosmosa-s ssr-i-ssha.html

10 достижений СССР в космосе

http://zagopod.com/blog/43225562158/10—d ostizheniy-SSSR-v-kosmose-,-kotoryie-vyi cherkivayutsya-Zapa

День космонавтики

http://www.efir24.tv/interview/den_kosmo navtiki_u_rossii_i_ssha_v_kosmose_odna_t sel/

Россия и космос

http://path-2.narod.ru/vp/pv/rus_sp.htm

Российский космос

http://ruxpert.ru/Российский_космос

Установлен бюст Ю.Гагарину

https://russian.rt.com/world/news/374609-s sha-pamyatnik-gagarin?utm_source=smi2 — Россия — Америка. Холодная война

http://igornasa.livejournal.com/21683.ht ml

Валерий Пякин. Лунная афера США

https://ok.ru/profile/171610793377/statu ses/64146448938401

Американская космонавтика

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/06/b log-post_86.html

Космическая гонка

http://www.liveinternet.ru/users/4403733/p ost270231796/

Молодёжная аналитическая группа

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