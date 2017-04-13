Российская и американская космонавтика — разница целей и приоритетов

В этот значимый для России день, предлагаем окунуться в атмосферу неспокойного ХХ века и вспомнить, как протекало одно из величайших соревнований двух супердержав: космическая гонка СССР и США.

Сегодня день Космонавтики отмечает не только Россия. В апреле 2011 года на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которая провозгласила 12 апреля — Международным днём полёта человека в космос.

Именно в этот день — 12 апреля 1961 года ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблём стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Его 108-минутный полёт стал первой страницей в истории полётов человека за пределы планеты.

12 апреля в Российской Федерации и во всём мире отмечается самый космический праздник — День космонавтики.

До сих пор невозможно представить и оценить масштабы труда, изобретений, научных изысканий, шпионских страстей, героических подвигов и, конечно же, человеческих жизней, принесённых для того, чтобы покорить космос первыми.

Знаковый полет Юрия Гагарина 56 лет назад — это не только точка отсчёта в покорении человеком космоса. Первый полёт человека вокруг Земли продолжил грандиозную космическую гонку двух держав — СССР и США.

Некогда непримиримые соперники сейчас работают вместе на Международной космической станции (МКС) и над другими проектами, как будто не было десятилетий яростной борьбы. Сегодня страсти уже не те, и отчасти потому, что биполярного мира больше нет, а в борьбе за первое место участвуют всё больше новых стран. Однако та историческая схватка великих держав продолжает завораживать и заставляет вновь и вновь возвращаться к тем временам, когда целый космос стал слишком тесен для них двоих.

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич…».

Этот период в мире — начало освоения космоса — был назван космической гонкой.

Полёт Ю.Гагарина 12 апреля 1961 года стал для американцев настоящим потрясением. Такого болезненного щелчка по носу США, кажется, не получали ни до, ни после. Отставание от СССР в освоении космоса стало безоговорочным, и Вашингтону пришлось положить многие годы и миллиарды долларов, чтобы хотя бы догнать Советский Союз.

Space Race (Космическая гонка) — так броско были названы в Америке события, происходившие в США, СССР и ближнем космосе с конца пятидесятых до конца шестидесятых годов. В СССР же космическая сага холодной войны носила другое название — начальный этап освоения космического пространства. И эта разница не случайна, поскольку советские учёные во главе С.Королёвым во главу ставили научные, а не политические, как США, цели.

Что предшествовало этому событию — первому полёту человека в космос и как развивалась космическая гонка между СССР и США, остановимся более подробно.

НАЧАЛО ГОНКИ

Летом 1955 года США и СССР почти одновременно объявили, что осуществят запуск спутника в Международном Геофизическом Году (1957—1958).

Во всём мире были уверены, что первая искусственная Луна будет американской.

В Вооруженных силах США одновременно работали три группы ракетчиков — в Армии (под руководством Вернера фон Брауна, ракета Redstone), в Военно-Воздушных Силах (ракета Atlas) и Военно-Морских Силах (ракета Vanguard). Для запуска же была выбрана самая малообещающая ракета — Vanguard.

А что происходило по советскую сторону «железного занавеса»?

21 августа 1957 года после нескольких неудач была успешно запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета. В Америке сообщение об этом событии прошло практически незамеченным. Запущена же была легендарная «Семерка» (Р-7), ракета, проложившая дорогу в космос.

Утром 5 октября 1957 года американцы узнали, что над ними, пока они спали, взошла и четыре раза пролетела Красная Луна.

Red Moon Raising (Восход Красной Луны) — так, с отсылкой к «Красным» и к Апокалипсису («и луна сделалась как кровь»), назван был запуск советского спутника. Само же слово Sputnik вошло в американский обиход.

В американских «верхах» и «низах» царила паника. Если президент Эйзенхауэр, делая хорошую мину, называл Спутник

«маленьким шариком в небе, который не увеличил его беспокойства ни на йоту»,

то достаточно много американских политиков считало запуск Спутника технологическим Пёрл Харбором (7.12.1941 года — Решительная тактическая победа Японии. Разгром линейных сил американского Тихоокеанского флота — наше прим.).

Срочно требовался ответ на вызов. 6 декабря 1957 года репортёры заполонили пляж Кокоа-Бич около стартовой площадки на мысе Канаверал. Они установили камеры на крышах мотелей и на самом пляже. Вся Америка подготовилась смотреть, как ракетчики из Военно-Морских Сил вернут стране утраченный статус.

Увы, ракета с таким символическим названием Vanguard (Авангард) поднялась на 4 фута, осела и взорвалась. Сам спутник-шар был отброшён в сторону и продолжал попискивать в радиодиапазоне.

Злые журналистские языки окрестили неудачного американского первенца обидными именами: Flopnik (flop — перевернуться ), Kaputnik, Dubnik (dub — негодная вещь), Oops-nik.

Первый успешный американский сателлит, Explorer 1, созданный командой Вернера фон Брауна, был запущен 31 января 1958 года, но к этому времени Советы запустили Лайку (Спутник 2), а вскоре после 14-килограммового американского сателлита — Спутник 3, весивший почти полторы тонны.

Последовали другие полёты, в которых американцы в основном были догоняющими.

Все ждали запуска корабля с человеком на борту.

В этот раз американцы серьёзно отнеслись к вызову.

1 октября 1958 года было создано агентство NASA (National Aeronautics and Space Administration). Первым проектом в рамках NASA стал Проект Меркурий — программа запуска пилотируемых кораблей. Из сотен лётчиков-испытателей было отобрано семь человек, так называемая Семерка Меркурия (Mercury Seven).

В ответ американцы через месяц отправили в 15-минутный и всего лишь суборбитальный полёт Алана Шепарда (верховный остроумец Никита Сергеевич сравнил этот полёт с прыжком блохи).

Затем последовал такого же масштаба полёт Гриссома, чуть не закончившийся трагически — при приводнении возвращаемая капсула затонула. Мистическая деталь — капсула была назван в честь исторического колокола, Liberty Bell, и на ней краской была изображена трещина!

Только в 1962 году первый полноценный орбитальный полёт совершил Джон Гленн — полутора-первый, так сказать, американский астронавт. СССР же к тому времени имели семнадцать витков Германа Титова. Сверхдержава номер один была нокаутирована.

При этом стоит отметить, что в Америке, за полгода до полёта Гагарина очередным американским президентом был выбран молодой, энергичный, амбициозный и, как показали его дальнейшие действия, склонный к авантюрам политик — Джон Кеннеди.

ДЖОН КЕННЕДИ. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ



И ЛУННАЯ ПРОГРАММА

25 мая 1961 года Кеннеди выступил перед Конгрессом, огласив американские лунные амбиции:

Я верю, что эта нация должна посвятить себя достижению такой цели, как высадка человека на Луну и его безопасное возвращение на Землю до конца десятилетия. Никакой другой космический проект сегодня не будет более впечатляющим для человечества или более важным для освоения космического пространства; и ничто иное не будет так трудно и дорого осуществить.

Главное содержится в выделенных утверждениях — была выбрана цель, которая



масштабнее и зрелищнее всех предыдущих достижений в космосе,

реально достижима для американцев,

трудно достижима или даже неподъёмна для русских.



Выбрать правильную цель оказалось невероятно трудно. Этому были посвящены всевозможные встречи и совещания в американских верхах.

Уже два дня спустя после полёта Гагарина, 14 апреля, Кеннеди собрал членов своей администрации.

В первую очередь его интересовал вопрос, способна ли Америка обогнать русских. И если да, то как и какой ценой?

Вспоминает приглашённый на встречу журналист «Нью-Йорк Таймс» Hugh Sidey.

Внезапно Кеннеди сказал неожиданную вещь, которую не должен был говорить в присутствии репортера:

«Когда мы узнаем побольше, я смогу решить, стоит ли игра свеч. Если бы кто-то мог сказать мне, как догнать их. Найдите кого-нибудь — кого угодно. Меня не волнует, будет ли это уборщик, коль скоро он знает «как».

Кеннеди остановился, оглядел всех и тихо добавил:

«Нет ничего более важного».

Кеннеди двигали только политические мотивы, никаких научных предпочтений или даже романтических привязанностей к высадке на Луну у него не было.

Американцы правильно назвали космическое противостояние гонкой.

Гонка действительно была, но началась она не в 1957 году, а раньше.

И гонка была не одна, а целых три:



запуск первого сателлита,



запуск первого человека,



высадка человека на Луну (по данным НАСА).



И из этих трёх гонок американцы вчистую проиграли первые две. В этом всё дело. Сомнительно, чтобы американцы затеяли такой дорогостоящий проект, как лунный, если бы они запустили на орбиту первыми спутник или человека.

Для восстановления своего статуса первой державы американцам надо было вернуть утерянный приоритет, т.е. стать просто первыми, а не первыми в чём-то. Но первыми дважды стать невозможно. И американцы изменили правила проигрываемой игры.

Объявив все достижения ступеньками к прилунению, американцы обесценили все русские (да и свои) first, оставив только один FIRST — высадку человека на Луну, и объявили себя победителями, получив всё (а был ли фактически полёт на Луну, об этом дальше).

Никто не будет спорить с тем, что после второй мировой войны Америка была и остаётся первой технологической державой. Не всегда и не везде она лидировала — именно это произошло с освоением космического пространства. По множеству причин (не последней из которых была неправильная оценка важности ракет, которые были созданы ещё в СССР в годы войны благодаря Сталину и Берии).

Америка уступила первенство СССР, осознала это достаточно поздно, так что для возвращения статуса первой державы ей пришлось приложить грандиозные усилия — придумать Лунный проект. Репутация формально была восстановлена, но климат в космических исследованиях уже изменился.





Молодёжная аналитическая группа

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