Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 апреля 2017

Главная цель визита Терезы Мэй в Саудовскую Аравию

http://indepnedent.co/uk/news/politics/nick-clegg-says-theresa-may-visit-to-saudi-arabia-serves-arab-regimes-a7693756.html Главная цель визита Терезы Мэй в Саудовскую Аравию касается выборов в Ираке и Иране, помимо кризисов в Сирии, Йемене и Бахрейне, говорит Ник Клегг Бывший вице-премьер Ник Клегг сказал, что визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Саудовскую Аравию, несмотря на заявления, что он нацелен исключительно на [укрепление связей в области] торговли и безопасности, [на самом деле] сосредоточен на ближневосточных политических проблемах, таких как выборах в Ираке, Иране, Сирии, Йемене и Бахрейне. В эксклюзивном интервью с The Independent бывший лидер либерал демократов описал поездку Май в Саудовскую Аравию как «пляски под дудку» арабского режима, чтобы эта страна смогла удовлетворить свои политические амбиции в Ираке, Сирии, Йемене и Бахрейне. «Подрыв консолидации поддерживаемых Ираном шиитских групп в Ираке путем поддержки определенных кандидатов на предстоящих выборах в стране будет занимать важное место в повестке переговоров между Мэй и саудовскими властями», – сказал Клегг. Британский политик также сказал, что обе стороны обсудят президентские выборы в Иране в 2017 году. «Результаты предстоящих президентских выборов в Иране будут особенно беспокоить весь мир, особенно региональных соперников, таких как Саудовской Аравии», – добавил он. Клегг считает, что будущая Сирия вызывает озабоченность Саудовской Аравии, и эта страна «умоляет» мировые державы, в том числе Соединенное Королевство, «поддержать» свою политику в отношении Сирии. Бахрейн и репрессии против оппозиции, говорит Клегг, – это то, о чем Мэй и саудовские официальные лица могут договориться, учитывая тесное партнерство, которое Мэй установила с лидерами Бахрейна после своего визита в эту страну в конце прошлого года. Коснувшись возглавляемой Саудовской армией войны в Йемене, Клегг сказал, что Саудовская Аравия непременно попросит премьер-министра Великобритании увеличить свою поддержку стране в ее кампании против йеменских повстанцев, предоставив этой стране больше бомб и оружия. «Общественное мнение в Великобритании [выступает] против поддержки Соединенным Королевством саудовской военной интервенции в Йемене, требует прекращения продажи оружия Саудовской Аравии», – продолжил британский парламентарий. Далее Клегг сказал, что премьер-министр Великобритании «целуется» с лидерами стран Персидского залива, чтобы компенсировать потерянный имидж страны в мире после Брексита, но, по его словам, это большая ошибка, поскольку это разрушит репутацию Великобритании в глазах ближневосточных стран, таких как Ирака, Ирана, Йемена и Сирии. Премьер-министр Т. Мэй прибыла в Эр-Рияд во вторник для двухдневного визита после отъезда из Иордании, где она встретилась с королем Абдалла II и посетила военную базу вблизи Аммана. Вчера она встретилась с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Наифом.

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Турецкий след в Сирии. Петр Искендеров

Резкое обострение ситуации в Сирии вследствие ракетного удара, нанесенного американскими крылатыми ракетами по базе Сирийской арабской армии «Аш-Шайрат» в провинции Хомс, требует по-новому оценить расклад военно-политических сил в регионе. Особая роль в этом раскладе принадлежит Турции.

Инцидент с химическими отравляющими веществами в городе Хан-Шейхуне 4 апреля произошёл в момент наибольшего за последние месяцы ухудшения позиций Турции и незадолго до предстоящего 16 апреля общетурецкого конституционного референдума. Турецкие СМИ напрямую увязывают «сирийское» и «конституционное» направления в политике президента Эрдогана и открыто говорят о провале операции «Щит Евфрата», которая должна была сделать Турцию одним из ключевых игроков на сирийском поле в военном плане.

Вот как обрисовывает сложившуюся обстановку издание Birgün: «Можно ли операцию «Щит Евфрата» представить историей успеха, как утверждает турецкое политическое руководство? Остаётся загадкой, что именно было «успехом» в операции, которая началась семь месяцев назад, продлилась 216 дней, при этом 71 военный погиб и около 300 военных были ранены…»

По мнению Birgün, операция турецкой армии в Сирии преследовала три главные цели: «отодвинуть от сирийско-турецкой границы боевиков ИГ (орг. запрещена в РФ — ред.) ; помешать курдским отрядам народной самообороны объединить контролируемые ими кантоны; создать под своим контролем на севере Сирии буферную зону, разделяющую сирийских и турецких курдов. Однако ни одна из этих задач так и не была решена. Birgün обращает внимание на то, что завершение операции «Щит Евфрата» совпало по времени с визитом в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По данным издания, Тиллерсон в ультимативном порядке потребовал от президента Эрдогана свернуть военную операцию в Сирии с тем, чтобы «успокоить» курдские отряды, которым Вашингтон отводит важную роль в собственных операциях (прежде всего, в Ракке). Журналисты Birgün считают, что «США стремятся освежить свой имидж на международной арене, примерив на себя роль «героя», освободившего Ракку от ИГИЛ», при этом Вашингтону важно обезопасить контролируемый курдами город Манбидж от возможного турецкого наступления, которое значилось в первоначальных военных планах Анкары.

Активизация вооружённого вмешательства США в Сирии вызывает в Турции озабоченность не только в силу укрепляющегося американо-курдского военно-политического альянса, но и в более широком контексте попыток Вашингтона спровоцировать конфликт в треугольнике Москва-Анкара-Тегеран. «Здесь на передний план, — пишет турецкая газета Milli Gazete, — выходят следующие три момента, которые беспокоят наших американских партнёров в отношениях с Турцией: 1) турецко-российское сотрудничество и его влияние на Ближний Восток; 2) отсутствие чёткой позиции Турции в отношении Ирана; 3) поиски Турцией баланса во внешней политике и её желание по-новому определить отношения с Западом». Возникновение турецко-российско-иранской инициативы, считает Milli Gazete, «привело к взрыву гнева на американском фланге».

Не менее озабочены турецкие СМИ возможностью усугубления из-за действий США гуманитарной катастрофы в Сирии и возможностью появления новых потоков беженцев. «Новая гуманитарная трагедия и волна миграции на фоне хаоса в Идлибе, — пишет Hürriyet, — больше всего коснутся Турции. Для предотвращения этих событий необходима активизация дипломатических усилий и координация действий со всеми игроками».

Однако эти здравые голоса в прессе диссонируют с тем, какую позицию заняла в последние дни официальная Анкара. Комментируя последние события в Сирии, Эрдоган назвал своего сирийского коллегу Башара Асада «злом» и призвал Россию пересмотреть отношения с ним, перестать «защищать Асада» и присоединиться к позиции США по Сирии.

Вероятно, характер «турецкого фактора» в Сирии будет во многом определён исходом конституционного референдума 16 апреля. Прогнозы социологов на этот счёт по-прежнему противоречивы. Так, согласно данным службы Qriously, 58,3% из тех, кто уже принял решение, как голосовать, поддерживают предлагаемое Эрдоганом расширение президентских полномочий, но разрыв между «да» и «нет» понемногу сокращается. А социологическая служба NET уже сейчас прогнозирует поражение сторонников конституционной реформы, которые, согласно её оценке, наберут 49,2% голосов.

Победа Эрдогана на референдуме и укрепление его президентской власти наверняка придадут новый импульс турецкому военному вмешательству в Сирии. Неудача эрдогановского конституционного проекта тоже этим планам не помешает, но в таком случае в Турции может начаться очередной внутриполитический кризис, чреватый роспуском парламента и проведением новых всеобщих выборов.

Наконец, в Анкаре, безусловно, учтут итоги первого визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, особенно в условиях обозначившихся в команде Трампа разногласий по вопросу об отношении Вашингтона к официальному Дамаску и президенту Башару Асаду лично.

Одно можно сказать с определённостью: турецкий след в Сирии будет продолжать петлять, как он петляет уже сейчас, и может стать ещё более запутанным.

Петр Искендеров, ФСК

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Путин: доказательств применения химического оружия войсками Асада нет

Российский президент Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, обвинил союзников по НАТО в нежелании анализировать происходящее. Союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, заявил российский президент Владимир Путин. Путин подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть. «Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — заявил Путин в интервью телеканалу «Мир 24», комментируя ракетный удар США по Сирии. Читайте также: США угрожают России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Если бы Россия не поддерживала это животное, проблемы не было бы, — Трамп об Асаде

Президент США Дональд Трамп, оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия, а также в крайне оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде. «Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы», — заявил он в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос ведущего о Асаде. Трамп отметил: «Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы… прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что — это (сделало — прим.ред.) животное». Читайте также: США угрожают России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии Дональд Трамп также посетовал, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой. Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер допустил сравнение Асада с Гитлером. После того, как лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси потребовала за это уволить его, Спайсер вынужден был принести извинения, признав, что сравнение было бестактным.

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Трамп: США не пойдут в Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтон не намерен расширять свое участие в операциях в Сирии.

При этом Трамп не пояснил, что он имеет в виду под этими словами. Трамп также заявил, что удар США по Сирии 7 апреля был необходим, нанести его могла еще администрация Барака Обамы, передает РИА «Новости».

«Мы не пойдем в Сирию», – заявил Трамп в интервью Fox Business.

Ранее Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным, которое поддерживает Россия. Без вмешательства Москвы, по его словам, в Сирии сейчас не было бы проблем.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Асад хуже Гитлера, который в отличие от лидера САР не применял химоружие. Буквально сразу после этого заявления Спайсеру пришлось извиняться за свои слова в прямом телеэфире.

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«Путин и Асад убили моих друзей и украли детство», — Трамп расчехлил информоружие из арсенала Обамы (ФОТО, ВИДЕО)

Пикировки Трампа с телеканалом CNN, выпускающим «фейковые новости», похоже, остались в прошлом. Во всяком случае недавний сюжет CNN недвусмысленно намекает на то, что телеканал и администрация Трампа выступают одним фронтом на новом витке империалистической войны. Так, вскоре после ракетного удара США по сирийской базе авиабазе Шайрат в новостном выпуске CNN появилась на время ушедшая с информационного небосклона девочка Бана из Алеппо, которую все мы помним по душераздирающим записям в Twitter в дни штурма Алеппо и освобождения его от джихадистов. На этот раз 7-летняя Бана в прямом эфире обратилась с призывом «остановить войну в Сирии». Ведущая CNN Элисон Камерота показывает Бане и её маме кадры так называемой химической атаки в Идлибе (которая, как мы знаем, вскоре после этого послужила формальным поводом для ракетного удара по территории Сирии) и задает вопрос «Ты винишь в этом президента Асада?» «Да», — лаконично отвечает Бана. Заметьте, журналистка не спрашивает «Кого ты винишь, Бана?», что было бы честнее и правильнее с точки зрения журналистской этики. Вместо этого, она закладывает ответ в вопрос. — Что бы ты хотела передать президенту Асаду? — спрашивает ведущая. Бана отвечает не совсем логично, но ожидать блестящей импровизации в прямом фире от семилетнего ребенка, говорящего на неродном языке, не приходится. Бана озвучивает то, что выучила до эфира: «Мне очень грустно. Мир смотрит. Мир ничего не делает». — Что бы ты хотела, чтобы мир сделал? — Я хочу остановить войну. Чтобы дети Сириии играли, ходили в школы. Вместе мы можем помочь им. Вместе мы можем спасти их, — Бана продолжает шпарить заранее выученные лозунги. На кадрах хорошо заметно, что взгляд девочки постоянно соскальзывает чуть ниже камеры, где, по всей видимости, размещен текст. А по её интонации хорошо заметно, что ребенок читает. Если попробовать одновременно читать текст и смотреть в камеру, интонация получится такой же, как у Баны. Ведущая ещё раз показывает кадры, якобы снятые после «химической атаки» и спрашивает Бану, что она думает по этому поводу. «Мне очень грустно, — продолжает Бана — Мы не террористы, мы люди. Это продолжается уже 6 лет. Почему вы не можете остановить войну?» «Я не знаю, Бана, не знаю, почему мир не может остановить войну в Сирии. Ты бы хотела вернуться домой в Сирию? (после освобождения Алеппо от исламистов-радикалов Бана с матерью бежали в Турцию — прим. РВ) «Да, я люблю свой дом и я люблю Сирию», — завершает интервью Бана. Любой, у кого есть ребенок младшего школьного возраста, с легкостью узнает эту интонацию и расстановку пауз: так ребенок повторяет заученный текст, в котором не уверен. Кроме того, если исходить из того, что Бана свои ответы читает, мы с уверенностью можем предположить, что вопросы из американской студии были согласованы загодя. Что ничуть не удивительно, учитывая, что «девочка Бана» с самого начала была креатурой США в информационной войне за Алеппо во время боев за город и освобождения его от боевиков-исламистов. Приёмы Госдепартамента США никогда не отличались разнообразием. Судя по цветным революциям, осуществленным за последние 10 лет, принцип работы Госдепа звучит примерно так «Если алгоритм работает, нет смысла менять его».



Все мы помним «случайно совпавшие» листовки, распространяемые во время беспорядков на площади Тахрир в Египте и на Майдане Незалежности в Киеве. А, стало быть, почему не использовать медиа-персонаж «девочка Бана», выведенный на информационную орбиту и раскрученный в ходе масштабной кампании, поддерживаемой всеми западными СМИ первого эшелона? Несмотря на многочисленные разоблачения сирийской девочки, пишущей в Twitter на прекрасном английском, и разбирающейся в геополитике, её использовала в своих целях администрация Обамы и будут использовать в дальнейшем. И вот уже всего сутки спустя после удара Томагавками по Сирии Бана высказала одобрение президенту Трампу. «Я сирийский ребенок, который страдал от действий Башара Асада и Путина. Я приветствую действия Дональда Трампа, направленные против убийц моего народа», — пишет Бана в Twitter. «Путин и Асад разбомбили мою школу, убили моих друзей и украли моё детство. Пришло время наказать убийц детей Сирии», — говорится в следующей её записи. Если официальная риторика Госдепа после ракетного удара была подчеркнуто нейтральной по отношению к России, то в уста куклы, вновь надетой на руку впервые после Алеппо, вкладываются совсем другие слова.



А теперь вернёмся на два месяца назад: 24 января 2017 года. Прошло всего четверо суток со дня инаугурации Трампа, весь «цивилизованный» мир в ужасе от победы республиканца и декларируемых им ценностей. А девочка Бана пишет ему письмо. «Дорогой Дональд Трамп, меня зовут Бана Алабед, мне 7 лет и я из Алеппо.



Я со своей семьей жила в Сирии, пока нам не пришлось бежать из осажденного (правительственными войсками — прим. РВ) города в декабре прошлого года.



Я из тех сирийских детей, что пострадали от войны. Сейчас я в безопасности в Турции. В Алеппо мою школу разбомбили. Некоторые мои друзья погибли.



От этого мне очень грустно и мне хотелось бы, чтобы они были здесь со мной, чтобы мы могли поиграть. В Алеппо мы играть не могли, это был город смерти.



Вы президент Америки, так не могли бы вы спасти детей Сирии? Они такие же дети, как и ваши, и заслуживают мира.

Если вы пообещаете мне сделать хоть что-то для сирийских детей, я готова быть вашим новым другом. С нетерпением жду вашей помощи детям Сирии». Итак, в январе, когда Трамп только вступал в должность, раскрученный образ Баны использовали фактически для призывов не менять внешнеполитический курс Обамы. Сейчас же, за несколько дней до так называемой химической атаки в Идлибе Бана совершенно случайно выступила на CNN с просьбой «прекратить уже эту войну». А затем и одобрила ракетный удар по территории страны, которую называет своей. Трамп сменил занавески в Овальном кабинете после Обамы, но приемы информационного воздействия на массы остались прежними. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Почему США должна волновать ситуация на Украине?» — Тиллерсон

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Вашингтонские пряники





Вслед за использованием кнута, связанного с чередой воинственных заявлений и угроз в адрес России, после прилета Тиллерсона в Москву, последовали пряники.



1. Москве пообещали стратегическое партнерство, если она сдаст Асада.



Пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что США открыты для стратегического партнерства с Россией. “Мы открыты для стратегического сотрудничества с Россией, при котором мы можем достичь общих целей, таких как разгром «Исламского государства»”*, — сказал Спайсер. (Террористическая организация “Исламское государство” в России запрещена). Официальный представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты будут отстаивать свои интересы и ценности. Как заявил Спайсер, Россия сама изолирует себя, сотрудничая с такими провальными режимами, как сирийский.



http://argumenti.ru/world/2017… – цинк



Провальный режим проваливается вот уже 6 лет и все никак не проваливается. Зато провалились почти все, кто говорил “Асад должен уйти”.



2. Россию записали в новое издание “Оси зла”, из которого она может легко выйти, если откажется сотрудничать с “несостоявшимися режимами” Сирии, Ирана и КНДР.







“Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России. Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами”, — сообщил журналистам Спайсер, комментируя действия США в Сирии.



Тут американцы очевидно врут, так как не только вышеуказанные страны не поддерживают действия США.



3. В сеть произошла утечка имевшего место разговора во время встречи G-7, где Тиллерсон пренебрежительно отозвался об Украине.



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран “Большой семерки” (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер. По словам Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему “американских налогоплательщиков” должна интересовать ситуация в Украине.



http://rian.com.ua/politics/20… – цинк



Санкции G-7 так же вводить не будет. В Киеве напряглись, у ну как Вашингтон начнет торговать Украиной.







Собственно, США перед визитом Тиллерсона в Москву, максимально накачали в меру возможностей и умения свою переговорную позицию, чтобы избежать ситуации, в которой прибывал Госдеп во времена Керри, когда в Москве откровенно пренебрежительно относились к угрозам из Вашингтона. В этом раз, никто в США не сможет сказать, что Белый Дом действует с позиции слабости. Трамп успел погрозить пальцем всем оппонентам (даже Китаю), а России предложить традиционный пряник, если она вдруг надумает пойти по пути сдачи своих интересов и вернуться в “благословенные времена” Горбачева, Шеварнадзе, Ельцина и Козырева.



Собственно, России как бы ненавязчиво предлагают избавиться от союза с Ираном, прекратить поддерживать Асада, не мешать разбираться с КНДР, а в обмен обещают не включать в список “несостоявшихся государств”, абстрактное “стратегическое партнерство” (в стиле обещаний Горбачеву) и даже, в виде намека, возможность урегулирования по Украине. Пряник в этом смысле выглядит явно просроченным и безвкусным. В качестве альтернативы, Белый Дом угрожает “изоляцией”, что Кремль врядли испугает, так как предыдущая “изоляция” имени Обамы закончилась известно чем.







Впрочем, второй по популярности остается версия о том, что все это не более чем покачивание мускулами и картинка для масс.

В МИД РФ вообще заявили, что не считают угрозы американцев ультиматумом – мол, обычная риторика.



PS. Западная пресса сейчас откровенно глумится над Британией, которая руками своего министра иностранных дел Бориса Джонсона продемонстрировала отсутствие какой-либо субъектности, напомнив о тех временах, когда Тони Блэра регулярно изображали в роли ручной собачонки Джорджа Буша-младшего.













Вот эта особенно хорошо передает место “состоявшегося государства” в современном мире.

Борис Рожин

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Источник в Кремле назвал место возможных провокаций с химоружием в Сирии

Президент России Владимир Путин, говоря о возможных провокациях с якобы имеющимся в Сирии химоружием, имел в виду ситуацию в южном пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщил источник в Кремле.

«Речь шла о Восточной Гуте, южном пригороде Дамаска», – сказал он, комментируя заявление Путина о возможных провокациях в Сирии, передает ТАСС.

Ранее российский лидер сообщил, что Москве известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в районе Дамаска.

Напомним, на основании бездоказательных обвинений Дамаска в химической атаке в Идлибе США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В Белом доме также не исключили новых ракетных ударов по Сирии в случае повторения химических атак.

Сергей Гурьянов

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Песах, внезапный Гитлер и некомпетентность

«в то время как еврейские семьи по всей Америке отмечают Песах, главный пресс-секретарь Белого дома преуменьшает ужасы холокоста». «Президент должен немедленно отречься от заявлений своего пресс-секретаря»

История с косяком Спайсера, который по глупости сравнил Асада с Гитлером, получила быстрое и весьма забавное разрешение.Неосторожное сравнение привело к тому, что еврейская общественность потребовала срочно уволить пресс-секретаря Трампа за преуменьшение холокоста в светлый праздник Песах. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ed5f879a 79477188f80e26?from=newsfeed – цинкPS. В сухом остатке, на ровном месте, Спайсер подарил оппонентам Трампа новый повод для нападок на текущую администрацию. Очевидно, это связано с вопросом компетентности Спайсера, который даже обычную работу по демонизации Асада нормально выполнить не смог. Еще один наглядный урок, что полемический прием "Внезапный Гитлер" порой может обернуться против того, кто его использует. Ну а в целом, дело Джен Псаки живет и побеждает.PS2. Трамп в свою очередь про Гитлера не стал вспоминать, назвал Асада "животным" и пожаловался, что если бы Россия не поддержала Асада, то проблемы бы не было. Ну видимо вилаят Дамаск проблемой в Вашингтоне ныне не считается.Собственно, именно тот факт, что Россия в конечном итоге решила поддержать Асада, создало проблему в первую очередь для политики США на Ближнем Востоке. И эта проблема никак не хочет решаться.Вместе с тем, Трамп заявил, что удар по Шайрату был одноразовым, мол США сделали все что хотели и планов начинать войну с Асадом нет. Чем видимо немало огорчил тех, кто уже предвкушал поход американских колонн на Дамаск.Насчет "животного", хотелось бы отметить, что еще некоторое время назад, когда президент Филлиппин Дутерте начал открыто материть Обаму и называть его "сыном шлюхи", а посла США "гомиком", это воспринималось как нарушение дипломатического этикета, мол на высоком уровне так не принято. Но как видим, такой стиль общения руководителей государств все чаще становится приметой времени.А что подумал на этот счет Асад, никто не узнал, потому что Асад был очень воспитанный.

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Удар «Томагавками»: США пытаются отвлечь внимание от бойни в ста километрах от Сирии (ФОТО)

Внимание мировой общественности последние несколько дней прикованы к Сирии, а конкретно к аэродрому сирийских ВВС «Шайрат», по которому силами американских «партнёров» был нанесён удар крылатыми ракетами «Томагавк». Сеть переполнена различными подробностями данного агрессивного акта по отношению к суверенному государству, люди обсуждают результаты бомбардировки, сколько ракет долетело, сколько не долетело, сколько попало в цель. Одна половина «диванных экспертов» пытается доказать наличие химического оружия на аэродроме, вторая пытается это опровергнуть. Совсем немногие задают, на мой взгляд, нужный вопрос: «Для чего это было затеяно?» Американская политика на Ближнем Востоке уже при Обаме показала свою несостоятельность. Господин Трамп, для которого большая политика остается в новинку, скорее всего, поддался влиянию своих многочисленных советников, а конкретно — своего зятя Джареда Кушнера, недавно вернувшегося из Ирака, где лично пытался вникнуть в ситуацию вокруг Мосула. А ситуация там разворачивается весьма плачевно для Вашингтона. Мировая общественность всё чаще обращает на это внимание, и, вероятно, Кушнер убедил своего высокопоставленного тестя отвлечь внимание от провалов в Мосуле демонстрацией силы в Сирии. Уничтоженная боевиками колонна бронетехники иракской армии, Мосул Хотелось бы остановиться подробнее именно на ситуации для США в Ираке. Как известно, операция по освобождению Мосула началась в марте 2016 года, а активная фаза — только в октябре. Всего со стороны коалиции было задействовано более 80 тыс. бойцов. В их число входит не только иракская армия, созданная при патронаже США, но и курдское ополчение, добровольцы-шииты из различных стран Ближнего Востока, а также около 5 тысяч американских военнослужащих. Руководство операции так же осуществлялось США. Как и предполагалось, воевать своими руками бравые коммандос из Штатов не собирались. Для прямого столкновения им и так хватало «пушечного мяса» из «местных». В первый месяц активной фазы операции, в октябре, иракцы потеряли 670 человек, а в ноябре цифра выросла уже до 2600 убитых. Эти потери были подтверждены в ООН без огласки остальной статистики потерь. Читайте также: Кровавый провал в Мосуле: коалиция США несет ужасающие потери — подробности (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) Террористы опубликовали сотни фото сожженной и захваченной техники иракских военных и ополченцев Никакой информации о раненых бойцах коалиции предоставлено не было, хотя, как правило, их количество при такой плотности ведения боевых действий превышает количество убитых как минимум в 3 раза. Прогнозы США взять Мосул ко дню президентских выборов, 8 ноября, остались лишь прогнозами. Поняв, что банальным «шапкозакидательством» террористов из города не выбить, американцы перешли к интенсивным бомбардировкам Мосула, абсолютно не озаботившись судьбой мирных жителей. Зная обычную практику НАТО, когда по любому зданию, где был замечен араб с рогаткой, проводилась ковровая бомбардировка, можно было смело предположить, что жертвы среди нон-комбатантов были колоссальными. Авиаудар коалиции США по жилому кварталу Мосула К сожалению, так и оказалось. Первое время руководству коалиции удавалось замалчивать потери среди гражданского населения, но в информационный век делать это постоянно невозможно. По заявлению международной правозащитной организации Amnesty International, только 28 марта авиаудар ВВС коалиции унес жизни более 200 мирных жителей Мосула. Сколько подобных бомбардировок было осуществлено с начала операции — известно только американскому руководству. Особый цинизм ситуации, объясняющий такое количество жертв, придают два факта. Во-первых, иракское правительство настоятельно рекомендовало жителям города не покидать свои дома. Во-вторых, не было предоставлено ни одного гуманитарного коридора. К слову, при штурме Алеппо сирийскими правительственными силами, жертв среди мирного населения удалось избежать во многом благодаря этим самым гуманитарным коридорам. Естественно, подобные результаты операции трудно назвать успехом для США. Сопротивление боевиков по-прежнему не сломлено, потери среди атакующих могут составлять десятки тысяч, а количеству погибших мирных жителей может позавидовать диктатор какой-нибудь африканской страны. Зато сейчас, после нанесения ракетного удара по аэродрому «Шайрат» в Сирии, западный мир обратил внимание на поигрывание мускулами США, на некоторое время забыв о череде провалов своего хозяина. Но надолго ли этого хватит? Неизвестно. Но известно, что отношения с Россией испорчены, конфликт в Сирии продолжает идти по пути эскалации, наличие химического оружия на аэродроме не подтвердилось, а сама авиабаза как функционировала, так и функционирует. Браво, господин Трамп. Очередная «победа» западной демократии как она есть. Читайте также: На любой сигнал «Томагавками» Россия может ответить «Тополями» — мнение

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ВАЖНО: США угрожают России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии

Если России и США не удастся заключить выгодную сделку по Сирии, которая будет соответствовать американским национальным интересам, Россия может оказаться в изоляции. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. «Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована», — сказал он, выступая на брифинге для журналистов. Читайте также: «Почему США должна волновать ситуация на Украине?» — Тиллерсон

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В ООН рассказали, когда начнут расследование химической атаки в Сирии

ООН подключится к расследованию атаки в Сирии после того, как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) сможет формально подтвердить применение там химического оружия, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «ОЗХО начало изучать этот ужасный инцидент, и они проведут свою работу… Когда они смогут подтвердить, что было использовано химическое оружие, начнется совместное расследование ООН и ОЗХО», — сказал Дюжжарик в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия собирается официально обратиться в структуры ООН в Гааге и призыв тщательно расследовать любые события, подобные химатаке под сирийским Идлибом. По словам представителя ООН, на нынешнем этапе «специалисты ОЗХО занимаются сбором и анализом информации». Дюжаррик также предположил, что специалисты ОЗХО «находятся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, ранее заявила о применении токсичных веществ)», подчеркнув, что ОЗХО «должна самостоятельно сделать вывод о том, что запрещенный элемент был использован». Читайте также: Как украинцы помогли США уничтожить российский ЗРК «Панцирь-С1» на авиабазе Шайрат в Сирии (ФОТО) Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.

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