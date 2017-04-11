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Трамп замахнулся на КНДР: Пекин отреагировал, а Кремль?

14:06. 11 апреля 2017 Просмотров - 725 2 коммент. Опубликовал:

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От Ближнего Востока к Юго-Восточной Азии: президент США продолжает примерять роль «миротворца» и «защитника мира». После нанесения ракетного удара по авиабазе Шайрат, командование ВМС США возвращает к южнокорейским берегам ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Пхеньян грозит ответными мерами, а Пекин перебрасывает к границе с КНДР 150-тысячную группировку вооруженных сил. Ситуация накаляется.

И до этого момента все было непросто. Постоянные нападки Вашингтона на Пхеньян, желание северокорейского руководства успокоить сограждан и дать отпор противнику всего лишь верхушка геополитического айсберга. Белый дом запугивает Пхеньян и фактически угрожает Пекину разжиганием войны близ китайских границ. Отсюда и «дикие» планы по ликвидации Ким Чен Ына, размещении американского ядерного оружия на военной базе в Осан в Южной Корее и разворот авианосца США в сторону Северной Кореи.

Ракетный удар США в Сирии стал предупреждением России, отправка ударной группы к Корейскому полуострову – Китаю. Пекин отреагировал, перебросив армейские подразделения в пограничные провинции Хейлунцзян и Гирин. Само же заявление Белого дома о том, что причиной послужили испытания Пхеньяном нового реактивного двигателя, не выдерживает никакой критики. США ждали после 19 марта несколько недель, чтобы ответить?

Пока американцы грозят Ким Чен Ыну кулачками, в Сеуле надеются, что Вашингтон не нанесет превентивный ракетный удар по КНДР из-за политических противоречий и конфликта вокруг ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Такая поддержка сулит Южной Корее печальные последствия. В случае акта агрессии, северокорейские военные нанесут удар по ближайшим целям, в числе которых и близкорасположенный к границе Сеул.

Угроза России на Дальнем Востоке, благодаря общей границе с КНДР, также становится вполне реальной. Мы не можем проигнорировать военный конфликт, если он будет создан усилиями США на полуострове. Масштабы прошлой Корейской войны, во время которой погибло порядка 3 млн. человек, наводят на тяжелые мысли, учитывая возможности современного вооружения.

Хуже всего то, что сейчас от Трампа можно ожидать каких угодно решений, что делает ситуацию на Корейском полуострове непредсказуемой. Да и предстоящий визит Рекса Тиллерсона в Москву в свете сирийских событий говорит скорее об ультиматуме России, чем о дружественном послании или, на худой конец, ведении конструктивных переговоров. Заставить Москву понервничать еще и на Дальнем Востоке? Почему бы и нет?

Столько вариантов, но все же эксперты склоняются к мнению, что дальше показательных акций Трамп не пойдет. Так, биограф северокорейского лидера Ким Ир Сена Андрей Дмитриев (Балканский) полагает, что КНДР входит в первую пятерку стран мира по численности вооруженных сил, имеет ядерное оружие, дисциплинированный и сплоченный вокруг своего вождя народ, поэтому на  агрессию сразу будет дан ответ. Трамп должен это понимать, несмотря на то, что «вашингтонский обком» совершенно обнаглел.

Что может сделать Россия в данной ситуации? Отказаться от санкций против КНДР и доходчиво объяснить Тиллерсону, что эскалация конфликта на Корейском полуострове останется на совести США. Москве же с Пекином придется вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить войны на своих границах. Хотя, лучший вариант, конечно, сохранение Россией нейтралитета, с использованием китайско-американских противоречий в нашу пользу.

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Метки: война, Китай, китай и сша, кндр, Провокация, Россия, угроза, ядерный удар
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2 коммент.»

  • 1745 951
    Кирилл 11 апреля 2017 в 14:38 Ссылка Пометить
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    Правильно, отказаться от санкций против КНДР!!!
    “Доходчиво объяснить” сшании и тиллерсону, что эскалация конфликта на Корейском полуострове не пройдёт!!!

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  • 13887 9072
    Ликвидатор 11 апреля 2017 в 14:48 Ссылка Пометить
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    от советского народа тщательно скрывали. а теперь от российского – тут нет никакого “мирового сообщества”!!!
    страны НАТО – наследники пиратов, государственных грабителей и разбойников.
    Попытки с ними вести переговоры и заключать мирные договора – безумие и преступление.

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