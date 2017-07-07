Россия помешала осудить КНДР

Сообщается, что Россия помешала рассмотреть в СБ ООН проект заявления об осуждении КНДР на том основании, что российские дипломаты сомневаются, что запущенная северо-корейская ракета была МБР, а не очередной ракетой средней дальности. С формальной стороны все так – нет точных данных о характеристике данной ракеты, но есть заявления КНДР, что это МБР и есть различные экспертные оценки, которые указывают на то, что это скорее всего именно МБР. Тут стоит отметить, что чуть ранее МО РФ заявляло, что северо-корейская ракета не представляет существенной угрозы для России. При этом МИД официально заявил, что ничего специально не блокировали, а просто есть сомнения, что это МБР, а раз так, то и осуждать Ким Чен Ына нельзя – мол надо разобраться. Выглядит все это как изощренная дипломатическая казуистика, которая уже вызвала раздражение у США, откуда и пошли утечки в прессу про "особую позицию России". Но им собственно никто и не обещал, что Россия займет сторону Трампа в вопросе "наказания Ким Чен Ына".США на основании запуска ракеты способной гипотетически поражать цели на Аляске, хотели протащить через Совет Безопасности ООН очередное заявление осуждающее КНДР за "агрессивную политику бросающую вызов мировому сообществу", что должно было открыть дорогу к обсуждению на практике нового пакета санкций против КНДР и что главное, создать почву для давления на Китай, от которого США требовали оказать более сильное экономическое давление на КНДР, дабы Ким прекратил запускать ракеты без всяких предварительных условий. Ввиду особой позиции России до голосования дело не дошло и обсуждение резолюции продолжается в закрытом режиме. То, что о проблеме с осуждением стало известно, характерный симптом раздражения позицией России.С одной стороны это выглядит немного странно, так как ранее РФ активно за Кима не вступалась. С другой стороны, это можно рассматривать как обеспечение переговорной позиции перед встречей Путина и Трампа, где вопрос КНДР также будет обсуждаться и свое согласие под очередным ничего не значащим осуждением КНДР (с которым якобы согласен даже Китай, при этом все понимают, что Ким все равно будет запускать ракеты – больше санкций – больше ракет), может стать разменной монетой в российско-американских отношениях. Хотя если рассматривать с точки зрения политического прагматизма, возможно тут мы имеем дело с постановкой в СБ ООН помех для реализации американских планов связанных с оказанием давления на Китай, которой очевидно является главной целью изменившейся американской политики. Учитывая дипломатическую поддержку Китая не раз являвшейся полезной в ходе сирийской войны (в том числе и в СБ ООН), нельзя исключать, что это просто ответная услуга.Если же брать ситуацию в общем, то Россия поддерживает позицию Китая связанную с необходимостью прекратить американо-корейские учения у берегов КНДР, дабы перестать провоцировать Кима (ну и вывести THAAD из Южной Кореи). Логика простая – меньше провокационных действий со стороны США у границ КНДР, меньше поводов у Пхеньяна запускать все новые и новые ракеты. И при такой деэскалации, уже возможны какие-то переговоры о некоторой нормализации отношений на Корейском полуострове. В этом отношении Россия уже традиционно стремится выступить в роли миротворца, предлагая варианты деэскалации, которые не нужны США, сводящими с Кимом счеты за то, что тот прилюдно унизил Трампа и стремящимися использовать искусственно созданный вокруг КНДР кризис для политического и экономического давление на Китай.Но у Кима есть железное алиби – так как у границ КНДР империалисты постоянно проводят учения и размещают ударные корабли у ее берегов, а также постоянно говорят о необходимости свергнуть режим Ким Чен Ына, то это дает Киму картбланш (особенно внутри КНДР) на любую оборонную активность, чем он отлично пользуется, перекладывая всю ответственность на оппонентов. При этом даже на Западе не удается всех убедить, что в кризисе виноват только Ким Чен Ын, на которого столь неосмотрительно напрыгнул Трамп. Эта линия прекрасно себя показала в ходе весеннего кризиса с приближением американских АУГ к берегам КНДР и врядли КНДР от нее откажется, если США не пойдут на определенные уступки, чего от них и добиваются РФ и Китай. Но далеко не факт, что Вашингтон прислушивается к этим дипломатическим увещеваниям, особенно после публичного унижения Трампа "который замахнулся, но не ударил" и сентенций Кима про "американских ублюдков". Статус сверхдержавы требует от США более ясных ответов на брошенный вызов. Но дело в том, что изначально давление на Ким Чен Ына рассматривалось лишь как один из способов надавить на Китай, помимо демонстративного удара по Хан-Шейхуну во время встречи Трампа с председателем Си и опять же демонстративного сброса "матери всех бомб" в Афганистане, где влияние Китая в последние годы также усиливается.Отсюда и провокации с заходом американских кораблей в Южно-китайское море и попытки подогреть конфликт между Китаем и Филиппинами. Но как и в случае с Кимом, желания США тут явно не совпадают с возможностями. В ответ на попытки обострить конфликт с Дутерте, Китай начал налаживать с ним контакты, а после того как китайцы поставили Дутерте оружие для борьбы с ИГИЛ, тот и вовсе заявил, что китайцы теперь "хорошие друзья". В ответ на военную активность США связанную с системами ПРО и маневрами 7-го флота, Китай активно развивает военную инфраструктуру на островах в Южной Китайском море и лихорадочно строит большое количество кораблей, в том числе и крупных, что бросает вызов привычной гегемонии США в регионе. Так что железобетонную позицию Кима, который "поддался на провокацию Трампа", гипотетически можно рассматривать как еще один асимметричный ответ в длинной китайской шахматной партии. Ну а Россия этой партии может в ряде моментов подыгрывать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com