На Россию обрушилась новая напасть: оппозиция активно демонизирует Путина и связывает с ним теракт в Питерском метро!

Ух какая "тонкая" Игра началась в международной политике и прежде всего в России! Буквально 4 апреля сего года папа римский Франциск I заявил во время своей проповеди, что "Иисус Христос, приняв на себя все грехи человечества, стал дьяволом, змием" , и следом в России началась кампания по демонизации Владимира Путина, мол, он тоже — Дьявол во плоти! И за терактом в санкт-петербургском метро стоит, конечно же, Путин! А Медведев вообще не при делах!

Смотрите какая любопытная последовательность вырисовывается!

2 марта известный всем провокатор А.Навальный запускает в мировую сеть разоблачительный фильм "Он вам не Димон", якобы обличающий главу правительства России Д.А. Медведева как коррупционера. Почему якобы обличающий? Потому что продукт так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", который возглавляет Алексей Навальный , буквально начинён как бомба шокирующими народ заявлениями и картинками, но с точки зрения юриспруденции он является абсолютно бездоказательным.

По нему даже Государственная Дума России отказалась проводить служебную проверку!

10 апреля сего года группой депутатов от фракции КПРФ в стенах Госудумы России был поставлен вопрос о проведении проверки Комитетом ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции по факту опубликования так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" А.Навального информации, содержащей обвинения в адрес Д.А.Медведева.

Депутат Синельщиков Юрий Петрович с трибуны ГД РФ сказал следующее: "Очевидно, что сделанные А.Навальным выводы, напрямую затрагивают честь и достоинство председателя правительства Российской Федерации и власти в целом. Поэтому необходима депутатская проверка! Необходимость депутатской проверки обусловлена следующими обстоятельствами. 1. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. К сегодняшнему дню с материалами ознакомилось свыше 18 миллионов граждан. 2. Очевидно, что вслед за публикацией "Он вам не Димон" должно было последовать решение правоохранительных органов о возбуждении дела либо по фактам злоупотребления лиц, упомянутых в публикации, либо в отношении авторов этой публикации за клевету . Однако, правоохранители никаких процессуальных решений не приняли, хотя с момента, когда материал был обнародован, прошёл месяц! Это предельный срок, в рамках которого, соответственно с УПК (уголовно-процессуальным кодексом), должны приниматься решения. Мы медлили с написанием этого депутатского обращения, надеясь на то, что мы услышим разумные объяснения Дмитрия Анатольевича по этому поводу. Однако..."

Однако, поставленный на голосование депутатом Ю.П.Синельщиковым вопрос о необходимости проведения депутатской проверки по данному резонансному случаю, был отклонён!

Основная причина его отклонения — в голосовании приняло участие всего 10% от всего числа депутатов ГД РФ! То есть, подавляющее большинство депутатов Госудумы РФ озвученное Ю.П. Синельнищковым предложение просто проигнорировало! То есть, наплевало на него!

Как это происходило, можно увидеть воочию, благодаря сделанной и выложенной в Интернет видеозаписи:

Любопытная ситуация: те же самые правоохранительные органы, которые недавно осудили меня, писателя Антона Благина, по "экстремистской статье" 20.3 КоАП РФ за использование в исторической статье всего лишь фотографии времён Второй Мировой войны со свасткой на заднем плане (нельзя! это экстремизм! Даже в исторической статье нельзя демонстрировать свастику!), в данном случае не проявили никакой заинтересованности в возбуждении уголовного дела по вопиющему факту публикации в СМИ фильма, направленного на дискредитацию аж главы Правительства Российской Федерации!

И законотворческая власть тоже отказалась проводить депутатскую проверку (по возможно имеющим место!) фактам коррупции Д.А.Медведева, обнародованным Алексеем Навальным в фильме "Он вам не Димон".

Почему? Это неуклюже объяснил депутат ГД РФ от "Единой России" В.И.Пискарёв:

"Коллеги! Так получилось, что по роду своей работы, предыдущей, мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого "ФБК" ("Фонда борьбы с коррупцией"), который организовал и возглавил гражданин А.Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое "расследование", в том числе и последнее, о котором идёт речь, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией, которую он нам активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее и, уверен, что и сейчас ситуация такая же, есть некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификации с ярко выраженным политикопровокационным подтекстом".

Любопытно, что в выступлении В.И.Пискарёва, которое было засчитано как возражение против предложения Ю.П.Синельщикова, который предложил разобраться по данному случаю и признать результат работы А.Навального либо как клевету (и тогда судить его по уголовной статье), либо как правду (и тогда возбуждать уголовное дело уже в отношении Д.А.Медведева) , напрочь ОТСУТСТВОВАЛА здравая логика! Он просто заявил, что уверен в том, что А.Навальный — фальсификатор и лжец, и потому не надо проводит никаких проверок! Ну если так, тогда, в соответствии с предложением Ю.П.Синельникова, логично как раз найти этому доказательства (что А.Навальный — злостный клеветник) и принудить правоохранительные органы осудить Алексея Навального по уголовной статье, а не наказывать его как мелкого хулигана штрафами!

Тем не менее, мы имеем то, что имеем! История творится прямо на наших глазах, и у меня лично такое ощущение, что мы в нескольких днях от страшной геополитической бури!

Итак, помимо фильма "Он вам не Димон", который вышел в прокат 2 марта 2017 года и который успели посмотреть меньше чем за месяц 16 миллионов россиян а также миллионы граждан других стран, его автор и глава так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" А.Навальный следом организовал 26 марта сего года при поддержке своих многочисленных активистов митинги почти в сотне городов Российской Федерации.

Далее, 3 апреля в санкт-петербургском метро некие террористы взырвают бомбу, и всё внимание людей тем самым переключается с Д.А.Медведева на последствия теракта: 11 человек убито на месте, несколько умерло по дороге в больницу и около полусотни человек были ранены и покалечены.

Уже 4 апреля (буквально на следующий день!) Российские СМИ обнародовали заявление СКР и правоохранителей, что данный теракт совершил "исламский террорист", уроженец Киргизии, а обвиняемый гражданином А.Навальным в коррупции премьер-министр России Д.А.Медведев решает, наконец, выступить перед рабочими завода "Тамбовский бекон" с невнятной оправдательной речью .





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Задавшись вопросом: "кому это выгодно?", я опубликовал на ряде сайтов статью: "ВЗРЫВ В ПИТЕРСКОМ МЕТРО (С БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ) МОГ БЫТЬ ЗАКАЗАН "МЕДВЕДЕВСКОЙ БРАТВОЙ", НАПУГАННОЙ СОБЫТИЯМИ 26.03.2017" . В ней я высказал сугубо своё личное мнение:

"Знаете, есть такой педагогический приём: когда малые дети плачут или чего-то истерично требуют, их внимание следует переключить на что-то иное, более впечатлительное, и тогда они быстро успокоятся. Этим приёмом, похоже, воспользовалась наша коррумпированная власть (Путин здесь исключение!), которую сильно дискредитировал фильм Алексея Навального "Он вам не Димон!"..."

К упомянутой "медведевской братве" я лично отношу и тех "законотворцев из ГД РФ", которые проигнорировали совершенно разумное предложение депутата Синельщикова Юрия Петровича касательно проведения депутатской проверки в отношении обнародованных Алексеем Навальным фактов коррупции. (Если эти факты — ложь, тогда Навального надо судить как уголовника — за клевету, если эти факты — правда, тогда надо возбуждать уголовное дело уже в отношении Д.А.Медведева). И по-другому никак!

А что мы имеем сегодня?! Мы имеем уже буквально информационную волну-цунами, поднятую некой "оппозицией", и эта волна-цунами направлена исключительно против Владимира Путина, Президента России.

Интересное "кино" получается!

Вот ещё одно похожее видео из десятка однотипных, имеющихся сегодня в Интернете:

Поскольку я помню, как оппозиция демонизировала Владимира Путина в 2012 году (на эту тему я даже написал тогда статью "НЕДЕТСКАЯ ТЕМА: МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — КТО ОНИ, И ПОЧЕМУ ОНИ УГРОЖАЮТ УБИТЬ ПУТИНА?" ), то я вижу сегодняшние события, связанные с демонизацией Путина (с объявлением нашего Президента буквально "Дьяволом во плоти"!), продолжением той же политики "пятой колонны", только с использованием уже новых приёмов шельмования.

Причём ни один обвиняющий Путина в страшных преступлениях "оппозиционер" не заикнулся ни разу о пресловутом "еврейском вопросе"!!! Ни один не сказал, что самые первые и самые главные террористы на планете — это "библейские иудеи", у которых террор прописан прямо в их "Святом писании" — "Торе"!

Почему об этом тишина у обличителей Путина, который в 2013 году счёл своим долгом напомнить иудеям о том историческом факте, что "Первое советское правительство на 80-85% состояло из евреев", и что "Красный Террор" — это их рук дело?!

Очевидно, потому молчат "про жидов" эти обличители Путина, что в эту сторону они не хотят дать народу даже малейшего намёка!

А между тем, когда накал страстей достигнет критического уровня, Путину ничего не останется другого, как открыть "Ящик Пандоры", и тогда в России случится, скорее всего, анти-революция!

Что это будет за анти-революция я рассказал ещё 2 года назад в статье "Путину придётся открыть ящик Пандоры, и это состоится совсем скоро".

Прочесть её можно здесь: https://cont.ws/@antonblagin/83258

Анти-революция — это когда Путин сверху, а народ снизу (и в хвост и в гриву, и в ...) будет "мочить" (и возможно даже в сортирах!) свою в буквальном смысле "гнилую интеллигенцию"!

11 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин