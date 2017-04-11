Корейские тупики
18:08. 11 апреля 2017 Просмотров - 194 2 коммент. Опубликовал: brahman
Старший научный сотрудник корпорации РЭНД (RAND), эксперт по оборонной политике и Северо-Восточной Азии Брюс Беннетт – "Пять тупиков Трампа в Северной Корее и одна рискованная возможность".
Знаете что? Больше всего поражает даже не фантасмагоричность некоторых предложений, а то, что нет самого бесконфликтного и простого способа решить "ядерную проблему" Северной Кореи.
Ещё до назначения Трампа аналитики озаботились выработкой стратегии, которая позволила бы новой администрации нивелировать северокорейскую "угрозу". Видный эксперт одной из ведущих американских фабрик мысли Брюс Беннетт приурочил свою статью к прошедшему визиту в США лидера Китая Си Цзиньпина.
Тупик 1
Трамп может усилить давление на Китай, который является крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи, дабы тот посредством санкций остановил или по крайней мере замедлил северокорейскую ядерную и ракетную программу. Однако, это не в интересах Китая – возможен крах экономики и власти, хаос, беженцы и т.д. Трамп может угрожать экономическими санкциями китайским компаниям которые работают в Северной Корее. Вероятно, в ответ Си Цзиньпин пригрозит "суровым возмездием". Тогда Трамп отступит или пойдёт на рискованное противостояние, грозящее разрушить американо-китайские отношения, что в интересах Северной Кореи.
Тупик 2
Трамп может публично протестовать, сбросить проблему на Китай и надеяться на лучшее. В то же время, новый президент Южной Кореи, возможно, захочет наладить экономические связи с Севером, что усилит финансирование северокорейской армии. В таком случае, администрация рискует показать себя слабой и неэффективной.
Тупик 3
Трамп может тайно договориться с Си Цзиньпином, чтобы Китай путём военного вторжения сверг Ким Чен Ына и установил в Северной Корее прокитайский режим, очищенный от ядерного оружия.
"Этот вариант отстаивали некоторые американские комментаторы".
Тогда в Южной Корее возникнут большое недовольство и страхи. Возможна война Китая и Южной Кореи. Также после вторжения руководство Северной Кореи может принять решение применить ядерное оружие "во всех направлениях". В более широком контексте, если произойдёт утечка, и роль США, которые дали Китаю "зелёный свет" на вторжение, откроется, то это подорвёт авторитет среди союзников.
Тупик 4
Трамп может использовать превентивные точечные удары. В ответ Северная Корея откроет огонь из артиллерии по Южной Корее – погибнут тысячи или даже сотни тысяч людей.
"Так называемым «хирургическим ударом» уничтожить северокорейское ядерное оружие невозможно".
В лучшем случае, будет обезврежено 90% ядерного арсенала, оставшиеся 10% полетят в Южную Корею, Японию и США.
Тупик 5
Трамп может работать на дворцовый переворот, но это займёт много времени. Южная Корея останется недовольна таким подходом, возникает риск разрыва союзнических отношений (важная цель Северной Кореи). Также это может подтолкнуть Южную Корею к созданию собственного ядерного оружия.
Рискованная возможность
Новый президент Южной Кореи может предложить северокорейцам выгодные условия объединения страны. Нужно применить модель по которой соединялись восточная и западная Германия. Элите и руководству Северной Корей следует пообещать свободу и материальное благополучие.
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Мысль о том, что с Северной Кореей нужно срочно начать стратегические, многоступенчатые, международные переговоры, американским людоедам в голову не приходит.
Подготовил Владимир Маслов
http://arcver.livejournal.com/1383507.ht
О составе АУГ "Карла Винсона" http://www.bbc.com/mundo/noticias-intern
Стоит отметить, что помимо американской АУГ во главе с авианосцем "Карл Винсон, у берегов Кореи сейчас находится российский ракетный крейсер "Варяг" прибывший с визитом в Пусан.
Российский "Варяг" вместе с танкером "Печенга" пробудет в территориальных водах Южной Кореи до 15 апреля (как раз до испытаний новых балистических ракет КНДР).
https://vk.com/military_politik?w=wall-1
Надо понимать, что приготовления "на всякий случай" на ТОФе предпринимаются. Не удивлюсь, если в поход к "дальним берегам" ушли и АПЛ.
Еще один "Варяг", правда бывший, авианосец ВМС Китая "Ляонин" не так давно проводил учения в Южно-Китайском море в котором китайский флот традиционно проявляет высокую военную активность.
Забавная гримаса истории – снова угрозы войны, которая может начаться в Корее. Снова "Варяг", причем аж целых 2.
На фоне подобного покачивания мускулами, новый президент Южной Кореи заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить войны на Корейском полуострове. Его вполне можно понять, в случае перехода событий в горячую фазу, основные последствия разгребать придется Южной Корее, в которую КНДР запустит все, что сможет запустить (помимо того, что полетит в Японию), а в случае перехода событий в ядерную фазу, еще и радиоактивным облаком накроет. Стоит так же напомнить, что КНДР имеет порядка 2-3 тыс. тонн боевых отравляющих веществ, которые так же могут быть применены в ходе войны.
В Северной Корее пообещали достойно ответить, в случае если "американские глупцы" посмеют напасть на страну победивших идей чучхэ-сонгун. Испытания ракет по заверениям северных корейцев пройдут точно в срок.
По мнению МИД КНДР, подготовка провокации против КНДР вступила в серьезную стадию, но северные корейцы готовы ответить всеми доступными им способами.
Так же сегодня младший Ким получил письмо от Асада, где тот заявил о совместной борьбе двух стран с безумными амбициями крупных держав.
Подготовка к празднованию дня рождения Ким Ир Сена.
США в свою очередь фактически поставили ультиматум Китаю https://lenta.ru/news/2017/04/11/we_will
Угрозы в адрес РФ и Китая выглядят так, как будто США пытаются напомнить, что они пока еще сверхдержава.
Предстоящая неделя очевидно может оказаться весьма богатой на события.
Переговоры Тиллерсона и Лаврова в Москве по поводу Асада и всего комплекса российско-американских отношений.
Референдум по доверию Эрдогану и возможные в связи с этим волнения в стране.
Возможное продолжение истории с провокацией в Хан-Шейхуне.
Ракетные испытания в КНДР и вероятные действия американской АУГ.
Возможно, что ничего не будет и очередное нагнетание ситуации останется без последствий. Но нельзя исключать и иных "горячих" вариантов.
PS. Тиллерсон прилетел в Москву.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Тупик 4, тупиком не является, для особо обезбашенного. Для США угрозы нет, далеко, а Япония и южная Корея могут пострадать от ЯО. А вот тогда руки у запада, будут развязаны по полной. Можно ответить тем же ЯО, попутно загадив территорию Китая и России (с ветром не повезет). Занять нишу Японии и Кореи в мировой экономике, марионетками они останутся все равно. В общем , так они и привыкли решать вопросы. Хотя это полет фантазии…
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Северная Корея это только повод.
Главное создать нестабильность на границе России и Китая.
И вот чудо деньги опять у амеров.