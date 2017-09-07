Войны в Корее не будет: что знает Путин

На пленарном заседании ВЭФ президент России В. Путин выразил уверенность, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.У всех противоборствующих сторон хватит ответственности и здравого смысла, и “мы сможем решить проблему дипломатическими средствами”, — сообщил Путин. Он напомнил, что еще в 2005 году практически обо всем удалось договориться по вопросу ядерной программы КНДР: “Были достигнуты соглашения, по которым Северная Корея взяла на себя определенные обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы. А все другие участники процесса обещали способствовать этому. Но потом, к сожалению, кто-то потребовал от КНДР того, чего она не обещала”. В связи с чем ситуация и деградировала до сегодняшнего состояния.…В первую очередь — о том, кто же этот “кто-то”, дипломатично не названный Путиным.В известном анекдоте звери в лесу сели играть в карты со словами: “А кто будет мухлевать, тот получит по морде. По наглой рыжей морде”. Вполне понятно, у кого в лесу морда может быть не только наглой, но и рыжей. В данном конфликте точно так же понятно, кто мог потребовать от Севера Кореи того, чего Север не обещал.Уж кто-кто, а Корея, причем обе половины ее, достаточно вменяема хотя бы потому, что конфликт, развивающийся сейчас, — это лишь очередной этап противостояния, идущего с начала XX века, когда Корею сперва оккупировала и долго и тщательно геноцидила Япония. А потом, когда Японию выгнали, появились желающие превратить площадку для разоружения японских оккупационных войск в собственную стратегическую базу — и использовать эту базу опять-таки для геноцида Кореи.Южнокорейские студентки идут на работу под надзором японских солдатТак вот: насколько я понимаю, обе половины Кореи прекрасно помнят опыт геноцидов, которые им устраивали, и не имеют ни малейшего желания позволять кому-либо повторять этот геноцид. А вот страна, которая до сих пор геноцид устраивала только другим, а не испытывала на себе, естественно, не очень понимает, почему это никому не нравится.С учетом этих обстоятельств я полагаю, что поведение президента Южной Кореи, гармонично сочетающее напоминание об опасности стиля поведения КНДР с обещаниями предложить ей вполне адекватную роль во взаимовыгодных экономических проектах, — самый разумный сейчас путь. Ибо, с одной стороны, именно участие в таких проектах заметно ослабляет интерес к агрессивному поведению (хоть и не вполне исключает его: скажем, перед началом Первой мировой войны все ее участники тоже были задействованы во множестве взаимовыгодных дел).А с другой стороны, как показывает обширный мировой опыт, если страна обладает большим экономическим потенциалом, она чаще всего обретает и возможности быстро нарастить оборонный потенциал и поэтому вовсе не обязана создавать его заблаговременно, тратя на это очень большие средства. То есть какие-то основы оборонной промышленности необходимы, но чаще всего в экономически развитой стране оборонка выстраивается в тесном взаимодействии с мирной. А потому не надо уделять ей столько внимания. По этой причине экономически развитая страна, как правило, выглядит со стороны менее агрессивной.Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017И поэтому позиция, высказанная на ВЭФ президентами Южной Кореи и России, — наиболее перспективный путь преодоления конфликта.Кстати, замечу, что в начальный период споров вокруг положения на Корейском полуострове США пообещали КНДР решение ряда серьезных энергетических проблем путем поставок достаточного объема энергоносителей по обычным среднемировым ценам и создания на севере Кореи ядерного энергетического комплекса по американской технологии, гарантирующей невозможность использования этого комплекса в военных целях.Корейцы охотно согласились на все эти предложения. И после этого американцы, придравшись к какому-то мелкому поводу, отказались исполнять собственное обещание. И тем самым Север Кореи оказался вынужден вести собственный энергетический проект — и уже поэтому у него появилась возможность продолжить и проект создания ядерного вооружения. Так что американцы не просто потребовали от КНДР того, чего та не обещала, но еще и нарушили собственные обещания, причем таким образом, который заведомо приводил к обострению обстановки.Я думаю, это американцам понадобилось в первую очередь потому, что без обострения обстановки они рисковали утратить политический повод к размещению своих вооруженных сил на юге Корейского полуострова. Хотя не исключаю, что были у них и другие причины по давней англосаксонской традиции нарушить свои обещания.Есть ли сейчас заинтересованные в войне? Едва ли. Чисто теоретически можно себе представить часть американского истеблишмента, которой эта война в нынешних обстоятельствах может оказаться выгодна, поскольку президент Трамп победил на выборах благодаря обещанию вернуть рабочие места в страну. А рабочие места из США начали выводить на юг Кореи намного раньше, чем на юг Китая. Поэтому я вовсе не исключаю, что разрушение юга Кореи в результате войны было бы США выгодно — ибо им нужно восстановление собственных производств на своей территории, что неизбежно повлечет на первых порах рост производственных издержек, и поэтому мирным путем Трамп все никак не может уговорить своих соотечественников пойти на тактические потери ради стратегических выгод.Вообще очень мало кто готов жертвовать тактическими интересами ради стратегических выгод, увы.В условиях такого тупика, когда стратегические интересы явно противоречат тактическим, провоцирование войны на Корейском полуострове могло бы позволить президенту Трампу и поддерживающим его финансово-промышленным группам выйти из тупика, добившись того, что просто негде будет продолжать в Корее крупное промышленное производство.Но все-таки тех сил, которым сейчас война в Корее невыгодна, пожалуй, даже в США больше.И президент России, надо думать, об этом тоже осведомлен.

Источник: nashaplaneta.su