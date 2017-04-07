Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2017

Боевики «АТО» за сутки 46 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинская армия за минувшие сутки 46 раз обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ДНР ранена женщина из-за обстрела ВСУ.

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В ДНР ранена женщина из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница получила ранения в Тельмановском районе на юге ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«В результате варварского обстрела из артиллерии со стороны ВСУ ранение получила жительница населенного пункта Шевченко Тельмановского района 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

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Сотрудник СБУ Алексей Петров «заказал» Гиви и Моторолу — МБГ ДНР

За убийствами лидеров ополченцев Арсена Павлова и Михаила Толстых — «Моторолы» и «Гиви» — стоял высокопоставленный сотрудник СБУ Алексей Петров.

Об этом рассказала пресс-секретарь МГБ ДНР Мария Петрова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в структуре департамента контрразведки СБУ находились особые отряды, ведущие «террористическую войну» против Донбасса. Эти отряды, как утверждают в ДНР, создавались при финансовой поддержке США.

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ВСУ дважды нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления села Троицкое по району села Веселогоровка велся огонь из станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

Район села Санжаровка обстрелян с направления поселка городского типа Мироновский из вооружения БМП и стрелкового оружия.

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Сбор военных резервистов ДНР

Сбор военных резервистов Донецкой Народной Республики. Вид с воздуха.Выглядит мощно, особенно если вспомнить с чего все начиналось.Куда такое кол-во людей можно пристроить? Начать можно с доукомплектации подразделений 1-го армейского корпуса и проработка перспективных планов по формированию 3-го армейского корпуса, разговоры о чем тянутся еще с осени 2015 года.

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МГБ ДНР назвало имя заказчика убийств Моторолы и Гиви (ВИДЕО)

В Министерстве госбезопасности ДНР назвали имя заказчика убийства двух лидеров ополчения — Моторолы и Гиви — Арсена Павлова и Михаила Толстых. Утверждают, что это Алексей Петров, глава департамента контрразведки СБУ. В структуре этого департамента, по данным спецслужб ДНР, есть специальные отряды, которые ведут террористическую войну против Донбасса и которые создавались при финансовой поддержке из США. «Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — цитирует «Россия 24» заявление пресс-секретаря МГБ ДНР Марию Петрову. Она также сообщила, что 14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики». «Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР», — отметила Петрова. По ее словам, в настоящее время Алексей Петров продолжает координировать разработку и проведение акций против населения Донбасса. Новая должность позволяет ему напрямую согласовывать их с председателем СБУ Василием Грицаком, а также с представителями США. «Министерство госбезопасности ДНР приложит максимум усилий, чтобы не допустить проникновение новых групп террористов на Донбасс, а также привлечь к ответственности виновных…, в том числе Алексея Петрова», — пообещала Петрова. Читайте также: Украинки пытались ввезти в Польшу пушку (ФОТО)

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 06.04.2017

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