«Нива»: 40 лет на конвейере

Вспоминаем альтернативные проекты за рулем популярного отечественного внедорожника

5 апреля исполняется 40 лет со дня выпуска первого серийного ВАЗ-2121 «Нива», который не только дожил до наших дней в почти неизменном виде, но остается экспортным лидером АвтоВАЗа.

А еще входит в тройку самых популярных внедорожников России. В день юбилея вспоминаем искрометную историю первого безрамного внедорожника в мире.

40 лет — один ответ

Я сажусь в «Ниву» и вспоминаю свои первые «Жигули». Эргономика далека от идеала, громко воет раздаточная коробка, жестко срабатывает подвеска, передачи включаются по-жигулевски нехотя, на большой скорости не хватает мотора.

Но я ждал худшего. Например, у современных «Нив» есть гидроусилитель руля, и парковочные маневры на грубом асфальте не требуют физподготовки. Лучше стало сиденье, осовременен салон, но главное — апгрейд ходовой части в 2009—2011 годах сделал «Ниву» гораздо стабильнее на прямой и надежнее в поворотах.

По сути, за все 40 лет «Нива» пережила лишь две серьезные модификации. В середине 1990-х она получила увеличенный до 1,7 литров объем мотора, тогда же появились вертикальные стоп-сигналы, а уже в начале нулевых — впрыск топлива. В конце нулевых АвтоВАЗ заимствовал фрагменты ходовой части у Chevrolet Niva, перенастроил подвеску и поработал над мелкими недостатками, например, усилил сцепление. Позже, уже в прошлом году, «Нива» получила газонаполненные амортизаторы, нерегулируемые подшипники передних ступиц и редуктор переднего моста, отстыкованный от силового агрегата.

Но принципиальных изменений конструкции не было, и это говорит не только об инертности АвтоВАЗа (хотя она, безусловно, есть), но и о сбалансированности исходной «Нивы».

К слову, опрошенные нами владельцы «Нив» были единодушны: автомобиль прекрасен с инженерной точки зрения, но проблемы качества преследуют его все 40 лет и не устранены до сих пор. Так, четырехмесячная «Нива» на фото уже несет следы ржавых подтеков на передних дверях.

Это багги какое-то!

Воскликнул я после получасового тест-драйва на бездорожье. Весь скепсис улетучивается, едва «Нива», с упорством крота, прорывает тоннель в вязкой апрельской целине. Она компактна, проворна и дерзка, как багги, но в сотню раз практичнее. В отличие от паркетников, «Нива» не застревает сразу и навсегда. Забуксовав, она оставляет тебе простор для творчества. Сдать назад и попробовать ходом. Пустить ее враскачку. Заблокировать дифференциал и включить понижающую, попробовав одолеть препятствие внатяг. Экспериментируй с траекториями, повышай мастерство, и «Нива» станет отменным оружием.

Но привычная нам «Нива» могла быть совершенно иной. В государственном конкурсе на автомобиль для села участвовал, например, Москвич-2150, компактный внедорожник с рамой и подключаемым полным приводом. Трудно сказать, стал бы он успешным, но, скорее всего, новую страницу в автопроме бы не открыл. Отказались от него по вполне прагматичным причинам — зачем стране еще один УАЗик, пусть и более компактный?

Иж-14 был оригинальнее. Как и «Нива», это была легковушка с полным приводом и вполне цивилизованным дизайном. Говорят, проект зарубили оборонщики, в чьем ведении тогда находился Ижевский автозавод. Связываться с сугубо гражданской машиной им не хотелось.

Но не было единства и внутри АвтоВАЗа. Консервативная часть конструкторского штаба не мыслила «джипа» без рамы, поэтому первый прототип «Нивы», прозванный за неказистый вид Крокодилом, тоже был «еще одним уазиком».

Роль личности в истории

Три недели не дожил до юбилея «Нивы» Петр Михайлович Прусов, ведущий инженер-конструктор проекта. Именно его команда отстаивала дерзкую концепцию «Нивы» с несущим цельнометаллическим кузовом (без тента) и постоянным полным приводом. Изначально проект рамного внедорожника опережал прусовскую «Ниву» по качеству проработки макетов, и первый носитель агрегатов был рамником. Однако Прусову удалось убедить руководство АвтоВАЗа. Трудно сказать, каковы были аргументы, но, вероятно, главного конструктора Владимира Соловьева подкупили более широкие возможности по унификации «легкового» внедорожника с основной продукцией завода.

Концепция Прусова и его команды в самом деле не вписывалась ни в какие рамки. Еще много лет спустя ведущие производители уповали на рамы, подключаемый полный привод, а иногда — на неразрезные мосты и рессоры на обеих осях. Пусть и с натяжкой, «Ниву» можно считать предтечей современных паркетников, суть легковых автомобилей с повышенными возможностями. По меркам 1980-х, «Нива» занимала ту же нишу и была универсальным автомобилем, который мог ездить по городу и пашне одинаково бодро.

Экспортозамещение

Если в передней части салона «Нива» не кажется столь уж тесной (с поправкой на класс), то задние сиденья и багажник у нее маловаты, а трехдверный кузов ограничивает пассажирские возможности.

В сочетании с высокой ценой — а «Нива» была в полтора раза дороже ВАЗ-2101 — это ограничило внутренний спрос в первые годы. Но спас экспорт, причем если изначально машину планировали поставлять в дружественные Союзу развивающиеся страны, то со временем география поставок покрыла 100 стран, включая всю Европу.

Помог и случай, например, сильные снегопады в Европе в конце 1970-х обеспечили «Ниве» хороший полигон для демонстрации возможностей.

«Нива» и по сей день остается основным экспортным продуктом АвтоВАЗа, и во многих странах Европы есть фан-клубы модели. Удивительно, но весьма удачная концепция «Нивы» не была скопирована никем в лоб, и переход на безрамные внедорожники на Западе начался двадцать лет спустя.

К сожалению, дни классической «Нивы», скорее всего, сочтены. АвтоВАЗ планировал свернуть ее производство еще 10 лет назад, однако стабильный спрос подтолкнул к модернизации «Нивы». Сколько ей отмерено? Трудно сказать, но вряд ли она продержится до следующего юбилея. На подходе радикально новая «Нива-3», скорее всего, на платформе автомобиля с поперечным расположением мотора.

Однако ВАЗ-21214, он же Lada 4×4, он же «старая Нива» навсегда вписал свое имя в историю автопрома, и не только российского — мирового. «Нива» — это самый веский ответ критикам советского автомобилестроения, которые утверждают, что оно не породило ничего оригинального. Породило.

А кроме того, это очень обаятельный автомобиль, из-за руля которого меня пришлось выгонять.

Источник: nnm.me