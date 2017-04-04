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Сводки от ополчения Новороссии 04 апреля 2017

11:10. 4 апреля 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрелами ВСУ в ДНР повреждено 6 домов

Обстрелами ВСУ в ДНР повреждено 6 домов | Русская весна

Украинские военные за минувшие сутки 51 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР.

Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании Республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал собеседник агентства.

По данным командования, под огнем оказались 22 населенных пункта Республики, по которым применялись минометы, вооружения БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Отмечается, что из-за обстрелов в ДНР повреждено как минимум шесть домостроений.

Напомним, что 29 марта участники переговоров в Контактной группе в Минске договорились о перемирии, начиная 1 апреля с 00:00. При этом в первую же ночь с наступлением режима тишины в Донбассе украинские военнослужащие допустили семь нарушений.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В командовании ДНР рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ

В командовании ДНР рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ

Источник в Народной милиции ДНР рассказал о последствиях ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Докучаевск:

ул. Чайковского 6/17 остекление;

ул. Ленина 75/8 остекление;

л. Тельмана, 44/1 Попадание СПГ — 5, повреждено остекление и хозпостройки.

П. Ясное, ул. Щорса, 31а Поврежден газопровод низкого давления.

П. Ясное, ул. Щорса 10 повреждены хозпостройки.

П. Ясное, ул. Б. Хмельницкого 24 Пожаром уничтожена хоз. постройка 8 кв.м. Повреждено: сарай, частично крыша 20 кв.м, доска 1.5 кв.м.

П. Ясное, ул. Вавилова 17 — повреждена крыша частного дома.

Всего за сутки ВСУ пятьдесят один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись двадцать два населенных пункта ДНР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Жительница поселка Коминтерново: «Как стреляли, так и стреляют»

Авторская съемка военкоров NF

Семья Пикузов, рассказывает, как живет в поселке Коминтерново, с полностью разрушенной инфраструктурой и под ежедневными обстрелами ВСУ.

«Вот это с одного окна, что осталось, в спальне полностью окно забито, в зале пластиковые окна тоже забиты, вот так и живем без света. После обеда дали свет, вечером перебили», — рассказала жительница фронтового поселка Зайцево.

«Вчера с Толоковки прилетело и с Водино прилетает», — добавила она.

«Вот лежит, то что вчера прилетело. Здесь можно увидеть все, что хотите и все что не хотите, попало в доме и вот отлетело и лежит», — рассказал местный житель.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Боевики «АТО» за сутки более 50 раз нарушили перемирие в ДНР

Боевики «АТО» за сутки более 50 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки 51 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал собеседник агентства.

По данным командования, под огнем оказались 22 населенных пункта ДНР, по которым применялись минометы, вооружения БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Отмечается, что из-за обстрелов в ДНР повреждено как минимум шесть домостроений.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В ЛНР погиб солдат из-за обстрела ВСУ

В ЛНР погиб солдат из-за обстрела ВСУ

Военнослужащий Народной милиции получил ранение в ходе обстрела Первомайска со стороны ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В результате обстрела населенного пункта Первомайск ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

Помимо Первомайска в течение прошедших суток киевские силовики также обстреляли район села Калиновка. В ходе обстрелов применялись 82-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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