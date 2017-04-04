О теракте в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, Ленинград – это мой родной город. Поэтому произошедшая трагедия воспринимается особенно остро. Хочу выразить слова сочувствия родственникам погибших и раненых. Не сомневаюсь, что виновные в этой рукотворной трагедии понесут заслуженное наказание. Так должно быть.



Теперь по сути произошедшего.

Россия вступила в предвыборный год перед выборами главы государства в 2018 году. Это суть происходящего, главный мотив всех внутри и внешнеполитических событий вокруг нашей страны.

Кого наш народ хочет видеть на посту президента, и кого Запад не хочет видеть в качестве руководителя России, нам прекрасно известно. Это – В.В. Путин.

Первое, на что хочется обратить внимание: теракт произошёл в Питере, когда здесь находится Путин. В Питере до сих пор терактов не было, это родной город президента, он лично в нем находился в момент взрыва. Помимо всего прочего, это ещё и сигнал, что «они» настолько сильны, что могут делать теракты, несмотря на усиление мер безопасности. В некотором роде, это намёк, что никто и нигде не может себя чувствовать в безопасности.

Это сигналы и намеки лично Путину и его ближайшему окружению.

Второе, что нельзя забывать: в момент взрыва Путин встречался в Питере с Лукашенко. Это уже сигнал главе Белоруссии. Как там у вас с «евроинтеграцией»? Разогнали свой майдан, а может зря – видите какие у нас длинные руки. Подумайте, стоит ли двигаться в ЭТОМ направлении?

Теракты – это всегда сигналы руководству страны и его окружению. Сама форма злодеяния на это заточена: непонятно кто, непонятно зачем взорвал бомбу и убил людей. Никаких требований, никто не берет ответственность на себя. Какая информация поступает на стол президента, мы можем только догадываться. Но сам факт, когда террористы показательно убивают людей в МОМЕНТ наивысших мер безопасности, то есть идут по самому трудному пути, весьма показательна. Значит, нужно не просто взорвать «где-нибудь» устройство, а взорвать его в определенном городе в определенный день. Ради чего? Ради СИГНАЛА.

Обязательным «атрибутом» терроризма является создание впечатления. Не только атмосферы страха и неуверенности, а ещё и формирование, нужного заказчикам теракта, образа власти. Беспомощная, слабая, которая не может защитить.

Обратите внимание на комментарии либералов, которые всегда идут в фарватере западной повестки дня. Их комментарии сразу дают целых три направления информационного удара:

— не надо было лезть в Сирию, теракт следствие, в той или иной форме, войны на Ближнем Востоке;

— стабильность то дутая;

— взрыв в питерском метро осуществила сама российская власть, чтобы «отвлечь», «прекратить протестные митинги», и т.п. и т.д.

Мы не будем сейчас обсуждать моральный облик тех, кто высказывает подобную, последней, версию. Просто не будем забывать, что создание впечатления – это одна из главных задач терактов. Наряду, разумеется, с посылкой нужных сигналов.

(Вспоминая прошлые шабаши либералов, хочется отметить, что сегодня никто из них не сказал нечто подобное заявлению «правозащитника» Ковалева после взрыва в московском метро: «Террористов нужно понять, они вынуждены действовать предельно жестоко»).

Третье, что хотелось бы отметить: итоги проведённых выборов — 2016 года сделали государство менее устойчивым. В Думу и местные парламенты так и не пришли представители патриотических партий, настроенных на решительное изменение либерального экономического курса и на усиление и укрепление государства. От тотальной победы одной политической силы государство не усилилось, а ослабилось. Это ослабление государства, ответственность за которое в полной мере лежит на ответственных за выборы, теперь будут в полной мере использовать те, кто против России. Организация массовых беспорядков, терактов, формирование социального недовольства под любым соусом, формирование массы «рассерженных горожан».

Этого могло бы не быть, если бы в 2016 году государство усилилось, а по итогам выборов страна бы начала бы менять свою экономическую политику. То есть укрепляться экономически вслед за укреплением политическим. Но если государство не укрепляется, а слабеет, соблазн оказать давление на элиту и народ путем терроризма возрастает. Сильный уверенный в себе народ, мощное государство является бесполезной мишенью для атак. Ведь конечная цель террора – формирование нужного общественного мнения, его изменение или трансформация.

В нужную, заказчикам терактов, сторону.

P.S. Что такое терроризм?

Буквально неделю назад вопрос о терроризме обсуждался в программе Владимира Соловьева . Готов и сегодня повторить свои слова:

«Терроризм – это средство международной политики. Терроризм — это средство воздействия одного государства на другое. Это средство ослабления одного государства другим».

А накануне 2017 года обсуждали террористическую опасность, в контексте мировой политики с одним из ресурсов: https://nstarikov.ru/blog/73557

P.P.S. И последнее, что хочется отметить: терроризм стал неотъемлемой частью сегодняшнего мира. Наряду с гипермаркетами, красивыми упаковками с химической едой, и развлекательными шоу. Это часть глобализации, это часть современной мировой политики.

Для одних – это инструмент, для других терроризм — это бизнес.

Источник: nstarikov.ru