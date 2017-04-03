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Россия и Белоруссия — наследницы Российской империи и Советского Союза

02:30. 3 апреля 2017 Просмотров - 94 3 коммент. Опубликовал:
Россия и Белоруссия — наследницы Российской империи и Советского Союза | Русская весна

2 апреля Россия и Белоруссия отметили День единения народов.

Речь идет о событии 1996 года, когда президент России Борис Ельцин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А спустя год, в тот же самый день, был подписан договор «О Союзе России и Белоруссии».

Так что на подходе — двадцатилетие Союзного государства. Много воды утекло с тех пор. В адрес Союзного государства в последнее время раздается много критики, которая нередко переходит в словесные единоборства. Однако это вовсе не результат тектонических расхождений между двумя странами, а нормальный разговор, что называется, по-семейному.

А в семье, как известно, всякое бывает. В том числе и экономический кризис, когда членам семьи приходится потуже затянуть пояса и не разбрасываться деньгами.

Россия и Белоруссия — наследницы Российской империи и Советского Союза.

Поэтому безопасность русских и белорусов неразделима, что находит свое отражение не только в членстве Москвы и Минска в ОДКБ, но и в самой истории братских славянских народов. Наши народы веками противостояли завоевательным устремлениям немцев-тевтонов, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, кайзеровской и нацистской Германии.

Экономическое развитие в составе Российской империи превратило Минск в промышленный город, в котором к 1900 году было более пятидесяти заводов и фабрик, включая машиностроительные и металлургические предприятия, бурно развивались и другие белорусские города.

Ну, а потом грянул гром. Первая мировая война и последующая немецкая оккупация нанесли удар по белорусской государственности. Провозглашенная в марте 1918 года Белорусская народная республика была подавлена кайзеровской Германией.

И только в январе 1919 года в Смоленске родилась Советская Социалистическая Республика Белоруссия, которая в декабре 1922 года стала участником договора об образовании СССР.

Единение русского и белорусского народов отчетливо проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда на территории оккупированной нацистами БССР к августу 1941 года было сформировано более двухсот партизанских отрядов.

Их отвага не знала границ: к 1943 году партизаны Белоруссии контролировали около 60% национальной территории, а в дни Курской битвы они развернули против нацистов «рельсовую войну», осуществив сотни налетов на железнодорожные магистрали.

Поэтому мы никогда не забудем, что в годы войны 127 тыс. партизан были награждены медалью «Партизан Отечественной войны» 1–2 степени, а 190 партизанам и партизанкам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Испытаний было достаточно. В этом смысле распад СССР явился болезненной точкой перехода в государственном строительстве, но, к счастью, не в отношениях между братскими народами. А что касается трений между Москвой и Минском вокруг поставок нефти и газа, то они — всего лишь эпизод в череде бизнес-процессов бурного постсоветского пространства, где на наших глазах в лице Евразийского экономического союза формируется новая реальность.

У России и Белоруссии большие перспективы. И дело здесь не только в оборонительном союзе, но и в экономике, поскольку ЕАЭС как единый рынок интересует многие страны, включая Китай, Иран и Израиль. То есть через союз с Москвой белорусская элита выходит на диалог с Пекином, Тегераном и Тель-Авивом, что позволяет преодолеть непрерывное давление со стороны Вашингтона и брюссельской бюрократии.

Не случайно с января 2018 года Казахстан, Россия и Белоруссия начнут строительство участков железной дороги, которая свяжет Китай и Евросоюз по северному маршруту. Нужно просто запастись терпением и продолжать работать на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений.

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Георгий Филимонов, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, доктор политнаук, член Изборского клуба

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 1728 836
    Maleos 3 апреля 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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    РФ и РБ не наследницы, а части. Госпереворот 1991 года вне закона. Процедура отмены незаконных действий Горбачёва и Ельцина блокируется американскими “советниками” при правительстве РФ и Госдуме через еврейскую 5-ю колонну. Российский дурак не соображает, что надо помочь Путину отменить эти решения, поэтому всё идёт с диким скрипом

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    • 1165 773
      слободан Maleos 3 апреля 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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      Прав
      Если мы (Славяне) вымрем,то так нам и надо! Значит мы не способны больше противостоять навязанной против нас методам войны!! – -Значит нас утилизируют -А на примере развала трёх братских (а по сути единой)республик (Украина Беларусь Россия) -хорошо прослеживается как уничтожают нас по отдельности,на этом примере видно что Славяне проигрывают И проигрывают с такими невосполнимыми потерями что уже о Нашей Победе (О Победе Славянства над своими тысячилетними врагами англо сионитами) уже и не помышляешь…грустно – Не видно чтоб за нас яростно стояли политики или ещё там кто у власти – - -

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    • 12195 -151
      Русофил Maleos 3 апреля 2017 в 12:20 Ссылка Пометить
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      Наследница ТОЛЬКО Россия.
      Именно ОНА отдает ДОЛГИ СССР.
      Остальное бла-бла-бла.
      Беларусь-губерния России.

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