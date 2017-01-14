Пустая, несбыточная и глупая мечта Запада о пьяной России (видео)

Первого сентября 1994 года Борис Ельцин был в Вашингтоне с государственным визитом у своего нового приятеля — президента Билла Клинтона.

Советский Союз распался всего три года назад, и отношения между США и Россией «процветали», потому что Ельцин со своей стороны сдержал обещание забыть о десятилетиях вражды. Ситуация в России была хаотичной, но слабые демократические процессы и насаждение капитализма шли полным ходом. В связи с этим Клинтон и Ельцин создали союз, чтобы помешать силам государственной безопасности России захватить власть в Москве и вернуть состояние холодной войны. Ранее, во время визита в Москву, Клинтон сказал молодым россиянам, что им следует «выбрать надежду вместо страха и найти новое определение величия России».

Впервые за несколько десятилетий Россия была явно вторым номером. Отрезанная от стран-союзниц за «железным занавесом», ее экономика лежала в руинах, армия была на грани коллапса. А ее президент превратился в позор: это был отъявленный алкоголик, окруженный коррумпированными людьми, которые, не задумываясь, ради собственной корысти наносили огромный ущерб стране и народу.

Ельцину были чрезвычайно нужны американские деньги, чтобы избежать полного экономического коллапса. А Клинтон вынашивал планы по расширению НАТО в Восточной Европе, хотя так же, как и его предшественник Джордж Буш-старший, категорически обещал, что этого не произойдет. Ельцин не возражал. Оглядываясь назад, понимаешь: тогда царил совершенно невероятный оптимизм. Идея о том, что США и Россия могли бы быть военными союзниками, звучит просто прекрасно.

Судьбоносное падение России

Но для одного человека в России она символизирует глубокое унижение. После карьеры агента КГБ, отозванного из Восточной Германии после распада СССР, в середине 90-х Владимир Путин был сотрудником мэрии Санкт-Петербурга. Показав себя в должности заместителя мэра, он возвращается в ФСБ (наследницу бывшего КГБ), но уже в роли начальника. Распад СССР он переживал как «крупнейшую геополитическую катастрофу века».

Для него период ельцинского пьянства символизирует период разрухи, когда сверхдержава почти погибла. Россия была побеждена, народ унижен и ограблен, хотя с Запада слышались ободрения, что, мол, Россия движется в правильном направлении. Она проиграла холодную войну, а вместе с ней потеряла миллионы квадратных километров территории, которые были частью еще царской России. Экономика страны была на дне, государственное имущество — разграблено, иностранцы взяли под контроль важнейшие государственные ресурсы. Процветали алкоголизм и проституция. Продолжительность жизни россиян стремительно сокращалась.

Между тем американское влияние росло. Билл Клинтон начал расширение НАТО и бомбардировал Югославию. Клинтон даже пытался оказывать влияние и на российскую политику и не постеснялся оказать открытую поддержку непопулярному Ельцину, чтобы его «приятель» не потерпел политического поражения на выборах в 1996 году.

Сегодня, когда США борются с Россией и ее возродившимися глобальными амбициями, с властью в Кремле, которая с помощью хакеров крадет электронную переписку, манипулирует новостями и, согласно доктрине ЦРУ, активно вмешивается в выборы в странах, которые важны для ее экспансии, правительство в Вашингтоне громогласно называет Путина узурпатором. Да, Путин достаточно успешно отстаивает актуальные интересы России. И хотя Путин не может отменить результатов холодной войны, он может взять реванш. У него это отлично получается.

Накануне 2000 года Ельцин, изнуренный алкоголем, слабым здоровьем и почти открытым недовольством российских военных, неожиданно подал в отставку. Он назначил Путина своим преемником на посту президента, то есть передал этот пост до истечения своего мандата. Вскоре, взяв власть в свои руки 1 января 2000 года, Путин встретился с российскими военными и заявил им, что его миссия — «вернуть России честь и достоинство». Заработав репутацию победителя после войны с террористами в Чечне, в марте 2001 года Путин был избран на очередных президентских выборах подавляющим большинством народных голосов новым российским лидером.

Путин не сразу насторожил США. В 2000 году Россия была еще слаба для конфронтации. Ее войска по-прежнему оставались полупустой оболочкой некогда мощной армии, а экономика продолжала пребывать в состоянии клинической смерти. После 11 сентября 2001 года и прежде невообразимой атаки на саму Америку, Путин, памятуя свой опыт борьбы с радикальным исламизмом в Чечне, стал первым мировым лидером, который призвал президента Буша стать партнерами в борьбе с исламским терроризмом. Однако на это предложение в Америке, которая считала сепаратистов «борцами за свободу» (хотя эти бандиты годом ранее воевали за Армию освобождение Косово), никто не ответил.

Возрождение при Путине

К 2004 году российская экономика медленно встала на ноги, а армия начала походить на респектабельную военную силу. И хотя после переворота 2006 года на Украине, спровоцированного непосредственно Вашингтоном, Путин решился выразить недовольство, он сделал это еще в мирном духе. Он знал, что ему необходимо еще немного времени, чтобы укрепить экономику и армию, и что вскоре Америка, ослепленная амбициями, вновь даст повод новой России продемонстрировать свою мощь. Это произошло в 2008 году в Грузии, где американское «похлопывание по плечу» подстегнуло президента Михаила Саакашвили к военной авантюре, целью которой было взять автономную область Южной Осетии под свой контроль. В короткой войне Саакашвили проиграл, а Америка заняла позицию наблюдателя, свалив вину на прежде любимого политика Кондолизу Райс и Джорджа Сороса.

Попытки CNN, BBC и других «свободных и демократических СМИ» выставить Россию большой бензоколонкой, лишенной всего прогрессивного, провалились. После оранжевой революции в Киеве 2006 года на Украине вновь установилась власть близкая Москве. С другой стороны, россияне поняли, что такое гибридная война, чему служат СМИ, интернет… Russia Today буквально раздавила американский CNN. Остальной мир, к которому относятся все, кроме Запада, начал воспринимать США как задиру, который терроризирует всех, игнорируя и попирая международное право.

Не понимая новой ситуации, ястребы в вашингтонской администрации снова устроили насильственный переворот на Украине вскоре после «арабской весны»… В течение 20 лет после распада СССР в НАТО вошел десяток новых членов: страны Прибалтики, страны Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария), а также бывшие республики Югославии (Хорватия и Словения). Все это регионы, где когда-то Россия пользовалась бесспорным влиянием.

Невзирая на реальные последствия для интересов России, руководство Кремля воспользовалось расширением НАТО, чтобы преподнести США как задиру, который не соблюдает договоренности. На самом деле все «новобранцы» НАТО не имеют особенного значения для России с точки зрения государственности и геополитической стратегии. Уже в скором времени решение США вступить в открытую конфронтацию с Москвой помогло России оказать неприкрытое экономическое давление, в особенности на мини-страны Прибалтики, и у местного населения сложилось впечатление, что «западные союзники» их жестоко обманули. Всего лишь отказ от использования инфраструктуры прибалтийских государств и замена их производства российским (или импортом из других стран) довели Латвию, Литву и Эстонию до миграционного исхода населения.

Крах Америки

К сожалению граждан этих трех стран, Россия решила заменить все их производство и отказаться от их портовой, железнодорожной и дорожной инфраструктуры в пользу российской и белорусской. Современная < ![CDATA[ ]]> Белоруссия< ![CDATA[]]>, которая полностью приняла обслуживание российского рынка от соседней и более богатой Украины, превратилась, вместо несчастного киевского государства, в экономического гиганта… Не говоря уже о том, что Украина безвозвратно потеряла Крым и Донбасс, а «поддержка» США и Великобритании окончательно опротивела простым гражданам Украины.

Результатом этой внешней политики непродуманного насилия клана Клинтон стало сближение стран Средней Азии с Российской Федерацией, хотя западные СМИ списывают это на российскую пропаганду. Интервенции в Ливии, Сирии, Йемене и бесчинства на Балканах привели к тому, что большая часть планеты видит в бывшем полковнике КГБ лидера свободного мира.

В марте 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, всем стало ясно, что Россия является независимым и активным участником международных отношений. Я не собираюсь сейчас выяснять, имела ли место аннексия территории, которая последние 50 лет была административной частью Украины, или это было возвращением региона, который в течение предыдущих 500 лет входил в состав России. Как и у других стран, у России есть свои национальные интересы, которые необходимо учитывать и уважать.

Возрождение мощи России стало очевидной реальностью. Недавняя американская президентская кампания, в которой Дональд Трамп победили супругу Клинтона, это подтверждает. Под бременем многочисленных скандалов, касающихся как внутренних дел США, так и внешней политики, Хиллари Клинтон проиграла. Однако тень подозрений она бросила на Кремль, который якобы непосредственно вмешался, чтобы помочь ее сопернику. Естественно, ни единого доказательства нет — все делается в традициях прошлой администрации США, мол, верьте «на честное слово». Поздравительное письмо лично от президента Путина новоизбранному президенту США собравшиеся в республиканском избирательном штабе встретили овациями.

Все это, конечно, не то будущее, на которое надеялся Билл Клинтон два десятилетия назад. Слишком мелким и жалким было видение бывшего губернатора Арканзаса, одного из самых отсталых штатов США. Клинтон наивно верил, что его мечты сбудутся благодаря одному его пьяному «дружку». Он мечтал о посрамленной и разваленной России, ненавидимой соседями и всем миром.

Вместо этого все получилось с точностью до наоборот. Россия превратилась в прогрессивную безопасную державу, которая действует в противовес западному неолиберальному порядку. Это редкий пример того, как великая империя возрождается после исторического поражения.