В хороших руках и олигарх- патриот

Классовая политика Владимира Путина привела к формированию в России класса крупных собственников, кровно заинтересованных в безопасности страны

Военная мощь России крепнет день ото дня. И это не громкая фраза, но неопровержимый факт. Каждый новый день приносит тому очередные подтверждения. Вот только далеко не полная сводка минувших суток:

— Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале испытаний в России зенитной ракеты большого радиуса действия

— Принято решение перевооружить все крейсерские атомные подлодки проекта 945 «Антей» на крылатые ракеты «Калибр»

— ВКС России получили четвертый модернизированный самолет А-50У — российский «АВАКС»

— В Таганроге выполняются заказы силовых ведомств на поставку не имеющих аналогов в мире морских многоцелевых самолетов Бе-200

И так далее и тому подобное. А теперь о том – зачем я об этом напоминаю? Потому что все вышеописанное, и еще стократ большее, о чем сегодня не сообщили, стоит очень немалых денег. Настолько немалых, что рядовой обыватель, живущий, как правило, не на широкую ногу, начинает бурчать. Вот мол, швыряют деньги немерено на эти железяки, лучше бы к пенсии добавили или там лишний детсадик построили. А кое-кто более «продвинутый» по части такого брюзжания еще и добавит что-нибудь вроде – «Никто на нас нападать не собирается, кому мы нужны, даром только деньги тратим!».

Ну, насчет того, «кому мы нужны», разговор короткий. Совокупное богатство России оценивается мировой экономической наукой примерно в 40 триллионов долларов. По этому показателю РФ уверенно занимает первое место в мире. Так что очень даже нужны.

И даже те, кто вслух в этом сомневается, в глубине души наверняка понимают, как обстоит на самом деле. Но человек от природы так устроен, что своя рубашка ближе к телу. И хотя в России вполне достаточно самоотверженных патриотов, понимающих необходимость таких расходов, все же желающих побурчать на эту тему тоже немало.

А если добавить к этому соответствующую обработку общественного мнения и наделить эту обывательскую массу возможностью достаточно сильно и прямо влиять на государственные решения, требующие от народа серьезных материальных самоограничений, то можно не сомневаться – крепить оборону страны станет совсем непросто.

Именно так, кстати, и случилось в начале 90-х годов прошлого столетия, когда на волне развала государственных институтов и невиданной «демократизации» общества, практически все важнейшие для страны вопросы решались в ходе митинговых сборищ на площадях. И первой жертвой этого стихийного волеизъявления стала именно армия. Которую стали рассматривать чуть ли не как главную виновницу обнищания народа. «Перекуем мечи на орала!», «Долой солдатчину!», «Масло вместо пушек!» — орала хорошо проинструктированная толпа.

И дооралась до того, что в конце 90-х еле-еле наскребли войско, чтобы спасти Россию-матушку от окончательного развала на Кавказе.

Это я к тому, что у рядового гражданина, считающего каждую трудовую копейку всегда, конечно же, будет искушение так повлиять на государство, чтобы ему лично перепало побольше, не важно каким образом, в том числе и за счет армии. А с учетом того, что обыватель нынче пошел с запросами, то слишком много ему никогда не покажется. В этом, если хотите, проявляется своего рода бытовая безответственность людей, которые живут в своем маленьком мире, довольствуются горизонтом одного дня и думать не думают о каких-то там глобальных проблемах.

Сразу после развала СССР думать глобально, в масштабах всей страны, было просто некому, народ требовал хлеба и зрелищ, а скурвившаяся элита тащила всё, что плохо лежало и вывозила из страны за рубеж. В общем – никому та армия и надежная оборона и даром были не нужны.

Но почему же сегодня отношение к этим вопросам кардинально изменилось в лучшую, более правильную сторону? Рядовые граждане осознали в каком опасном мире они живут и стали больше думать о защите всего государства, нежели о своих личных проблемах? Не исключаю этого полностью – люди действительно много навидались за прошедшие годы, наивности стало меньше, а понимания угроз больше. Но обыватель как был, так и остался обывателем. И бабушка надвое сказала, что он предпочтет, если ему дать выбор — лишний «Калибр» на боевом дежурстве, или лишний килограмм колбасы в своей авоське? Ведь человеческая природа не изменилась за эти годы и людям, по-прежнему, свойственно думать, прежде всего, о себе любимых. Да телевизор к тому же призывает.

Но тем не менее ситуация с обороной стала диаметрально противоположной лихим 90-м годам. А значит, должны были появиться люди в этом кровно заинтересованные. Иначе никак!

Конечно, ключевым моментом стала смена руководства России и приход к власти Владимира Путина. Он, конечно, не Бог и не мог объять необъятного. Но он смог навязать свою волю и предложить стране новый курс. Паразитическое разграбление России было сведено при нём к минимуму, а особо отвязанные любители этого дела откочевали в дальние, края либо еще дальше. А те отрасли, прежде всего нефтегазовая, которые больше всего соблазняли на беспардонный грабеж были фактически национализированы. «Газпром» и «Роснефть» тому подтверждение.

А вместо бывших мироедов-космополитов, которые только то и могли, что пустить Россию по миру, Путин стал создавать новый, национально ориентированный класс крупных капиталистов. Которые могли зарабатывать сколько душе угодно, но при одном обязательном условии – четкой локализации бизнеса и вообще личных интересов в России.

Делалось это разными способами и далеко не всегда со стопроцентной эффективностью. Тем не менее, работа в этом направлении дала свой результат. И в России появился класс крупных собственников, в том числе владельцев реального производства, которые лично заинтересованы в успехе своей страны, без чего успех их дела не может быть гарантирован. Ведь Россия еще раз напомню – очень богатая страна и забугорных желающих от неё откусить всегда было предостаточно.

Но сегодня в этой стране впервые, пожалуй, за последние сто лет появился социальный класс, который не вообще за идею, или за ромашки-лютики, а реально — за свой личный интерес кому угодно «пасть поврет и моргалы выколет». У меня есть много разных вопросов к российским миллиардерам, связанных с их деятельностью в России. Но в одном я ни секунды не сомневаюсь – они будут защищать свою собственность, которой, за исключением госсектора является фактически вся страна, любыми возможными способами. В том числе, если понадобится, и военными.

Для чего им необходимы сильное государство и могучая армия, наличие которых, уже само по себе, сулит им немалые дивиденды. Большой российский бизнес сегодня чувствует себя на мировом рынке куда уверенней, чем в 90-е годы, когда он был просто жалким торговцем остатками Родины. Сегодня он может, и чем дальше тем больше, занимать свою независимую от того же Запада позицию при решении серьезных вопросов. Не думаю, например, что Западу очень сильно понравилась диверсификация Россией маршрутов экспорта газа в направлении того же Китая. Точно также не по нутру Западу пришлись и российские контрсанкции. В результате которых серьезно пошли вверх некоторые отрасли российской экономики, прежде всего, аграрная. Но что поделаешь – Россию уже не запугать, а следовательно и её бизнес тоже!

СССР в свое время развалился именно потому, что такого рода людей в нем не было. Страна как будто принадлежала всем, а по настоящему – никому. Все, в том числе и сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, чувствовали себя наемными работниками, лично которым ничего не принадлежит. Не было у нашего «общенародного достояния» конкретных хозяев с именами и фамилиями. Готовых порвать вас на мелкие лоскуты, если вы попробуете отнять у них добро. А теперь они есть. И у российских сорока триллионов долларов национальных богатств появились люди, которые поспорят за эту «пещеру Алладина» с любым супостатом. Главное при этом, чтобы они не стали считать этим супостатом свой собственный народ. Но на этот случай у России есть Путин, который уже не раз доказал, что в случае надобности найдет управу на любого из них.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: nnm.me