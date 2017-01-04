Современная олигархия-2

…Но глобализация – не единственное изменение в мире, произошедшее со времен Лондона. Возник целый ряд проблем и угроз, которых раньше не было. Экологический кризис и его частный случай – изменение климата, расползание по миру атомного оружия и торговля конвенциональным, наркотики и торговля людьми, истощение материальных ресурсов и борьба за их источники, бесконтрольное расползание генетически модифицированных продуктов и угроза массового клонирования ублюдков, опасность создания новых видов оружия массового уничтожения и т. д. и т. п. – все это не является делом рук одних только олигархов. Но олигархия, особенно мировая, ТНК, имеет исключительные, по сравнению с другими, возможности торпедировать усилия человечества по разрешению этих проблем и устранению угроз. Торговля ли расщепляющимися материалами, необходимыми для изготовления атомной бомбы, истребление ли лесов ради наживы в каких-нибудь тропических банановых республиках и т. п. – все это требует больших капиталов для подкупа чиновников и самих правительств, широких международных связей и структур и фактической независимости от правительств цивилизованных стран. Всем этим обладает международная олигархия и никто другой с ней в этом отношении не может сравниться.

Отдельно надо выделить два следующих изменения в мире, чрезвычайно важных сами по себе и в их взаимодействии с мировой и национальной олигархией. Первое – это изменение системы ценностей в западном мире, которое отождествляют с сексуальной революцией, хотя на самом деле оно не ограничивается только половой сферой и распространяется практически на всю систему ценностей.



Хотя это изменение произошло именно в западном мире, но касается оно всего человечества, как благодаря ведущей роли Запада в современном мире, так и благодаря тому, что эта система успешно распространяется сейчас по всему миру. Произошло это изменение не по воле олигархов, а в результате воздействия некоторых ошибочных, но получивших на Западе признание и распространение философий, в частности фрейдизма и экзистенциализма.



Но олигархия давно поняла выгодность для себя этого изменения и активно и эффективно продвигает эту систему ценностей по всему миру. Для того чтобы понять, почему эта система выгодна олигархии и что она ей дает, нужно сказать пару слов о том, что она из себя представляет.

Она стоит на двух китах: на снятии всех или почти всех ограничений половой морали и на релятивизации нашего познания. Впрочем, одно с другим связано: если наше познание относительно и то, что сегодня считается хорошим, завтра может быть объявлено плохим, то какой смысл ограничивать себя какими бы то ни было моральными ограничениями? Ведь сегодня они считаются правильными, а завтра могут оказаться неверными.

Почему эта система ценностей оказалась выгодной олигархам? Потому что она помогает им укреплять свою власть. Почему диктатура «железной пяты» не состоялась во времена Лондона и почему сегодня олигархия усиливает свои позиции? Ну, во-первых, по причинам, которые я перечислил выше. Но есть еще одна, может быть, главная.



Во времена Джека Лондона средний класс, который, как я сказал, не дал осуществиться реальной тогда опасности установления диктатуры олигархии, был силен своей здоровой моральной основой. А сегодня он разъеден, ослаблен этой новой системой ценностей, «новой ментальностью», как ее называют в Израиле. Тогда средний американский предприниматель готов был драться за свою свободу, свободу политическую, экономическую, если надо с оружием в руках. И не только средний предприниматель, но и прочие представители среднего класса: журналисты, писатели, юристы, судьи и т. д.



И не только представитель среднего класс, но и вообще средний американец. Нет не каждый, конечно, ведь и Джек Лондон пишет о продажных юристах и журналистах. Всегда, в любом обществе есть продажные, есть такие и сякие. Речь идет о критической массе. О том, что тогда было не так, как сейчас, мы знаем хотя бы потому, что тогда были такие писатели, как сам Джек Лондон, давшие мировую славу американской литературе: О Генри, Марк Твен, Хемингуэй и т. д.



Сегодня нет таких, потому что сегодня все, включая свободу, продается и продано за деньги, ставшие единственной ценностью (секс тоже продается). А деньги сосредоточены в основном у олигархов, а кто платит, тот и заказывает музыку. И олигархия это поняла и потому и поддерживает и распространяет эту ментальность, эту систему ценностей.



Вон вышеупомянутый Сорос, он не только финансист – спекулянт, но и известный филантроп. И он действительно много помог ученым бывшего Советского Союза после его развала. Ну, заработав несколько миллиардов на мировом финансовом кризисе, которому сам же помог разразиться, можно пожертвовать один миллиард на филантропию. В частности он помог деньгами Киево-Могилянской Академии.



Но обусловил эту помощь требованием, чтобы в помещении академии была постоянная экспозиция современной американской живописи, им самим отобранной. Я был на этой выставке. Она на 100% нагружена и пропагандирует вышеупомянутую ментальность.

Еще одно изменение, произошедшее в современном мире не по воле олигархов, но используемое ими для усиления своих позиций, это изменение роли СМИ в современной действительности. И во времена Джека Лондона олигархия использовала СМИ для манипуляции общественным мнением и давления на власть. Но с тех пор мир вступил в фазу информационного развития, в связи с чем необычайно возросла роль СМИ в жизни общества в каждой стране и в мире в целом.



Можно сказать также, что мир вступил в фазу информационных войн. Информационные войны предваряют горячие войны, сопровождают их и определяют победителя вне зависимости от того, кто победил на поле брани и, тем более, определяют, кто прав, кто виноват, независимо от истины.



В статье «Технологии современных информационных войн» (для своевременного появления которой, я прервал работу над этой статьей) я исследовал эти самые технологии и проиллюстрировал их на примере грузино-осетино-российской войны, которая как горячая уже вполне закончилась, но как информационная продолжается с попыткой превратить победителя в побежденного и правого в виноватого. В этой войне и в горячей ее фазе, и в продолжающейся информационной существенную роль сыграла и продолжает играть американская олигархия.

В начале и до середины прошлого века, после того как американскому среднему классу удалось обуздать и приструнить свою олигархию, американская внешняя политика была изоляционистской. Это естественно, потому что средний класс, в отличие от олигархии, мало заинтересован во внешних рынках. Тем более, он не заинтересован в войнах, поскольку его представители, в отличие от олигархов, сами участвуют и, соответственно гибнут в них.



Потом случилась Вторая Мировая Война, начавшаяся не по вине Штатов, Америка была вынуждена ответить на нападение на нее Японии в Пирл Харборе. По окончании ее началась холодная война с Советским Союзом, которая со стороны Америки по большому счету была войной за идею: за демократию, права человека и т. д. Но, хотя по большому счету Америка была здесь права, но это не было войной по чисто идеалистическим мотивам и американская правота здесь не была такой чистой, как во Второй Мировой Войне.



Существенной компонентой в мотивах американцев во время холодной войны был эгоистический , экономический и в частности нефтяной интерес. И это был интерес, прежде всего олигархов, которые со времени их последнего обуздания успели незаметно и с использованием разобранных выше новых приемов, вновь укрепить свои позиции в Америке, хотя теперь они эту свою власть сделали более тайной, чем во времена Джека Лондона и менее заметной для рядового американца.

Но особенно усилилась и стала заметной роль олигархов во внешней политике Соединенных Штатов после развала Советского Союза. Чем дальше, тем более очевидным становится, что Америка, сыгравшая главную роль в развале Союза и делавшая это под лозунгом защиты прав человека, не пожелала, чтобы Россия стала действительно демократической страной, а во главу угла в отношениях с новой Россией поставила свои экономические и геополитические интересы.



Я уже не раз писал, что в первую половину ельцинского правления Россия с открытой душой рванулась навстречу Западу и демократии. Но Запад и особенно Америка не пожелали с такой же открытой душой принять ее в свою среду. Уговаривая Россию вступить на путь демократии и рыночной экономики, Запад пользовался идеалистической терминологией.



Но когда Россия пошла этим путем, Запад и особенно Америка перешли на терминологию силовую. Вот мол, Россия потерпела поражение в экономическом соревновании и теперь должна за это расплачиваться рынками сбыта и т. п. Тон этот был оскорбительным и ясно, что это толкало русских к национализму и отвращало их от демократии. До поры до времени это можно было списать на то, что Запад не ведает, что творит. (Хотя тяжело себе представить, что олигархи, захватывающие рынки сбыта, принадлежащие раньше России, не ведали, но допустим).



Но когда началась чеченская война, началась и откровенная информационная война Запада против России (хотя она и велась под словесной завесой борьбы за права человека). Сквозь барабанную дробь про права человека, достаточно явно прорывалось, что Запад не имеет ничего против того, чтобы Россия развалилась на части, как перед этим развалился Советский Союз. А именно этим чревато было в то время отделение Чечни от России.



И не приходится сомневаться, что ни один здравомыслящий человек не мог этого не понимать. Ведь только незадолго перед этим по этому же сценарию развалилась Югославия. Экстраполируя события в Югославии, легко себе было представить, к каким драматическим событиям приведет раскол России, причем не только для народов населяющих Россию, но и для всего мира. Ведь Югославия не имела атомного оружия, а Россия нафарширована им как сдобная булка изюмом.



Одно только это должно было бы удержать здравомыслящих людей, не имеющих в развале России личного интереса, от подталкивания ее к развалу. Как я сказал, средний класс не имел корыстного интереса в развале России, а вот олигархия имела и еще как имела. Внешние рынки бывшего Союза уже достались ей, а теперь она точила зубы на природные ресурсы России, нефть и газ, прежде всего.



Об этом совершенно откровенно недавно высказалась Мадлен Олбрайт и есть информация (мною не проверенная, слышал об этом только от какого-то украинского коммуниста, выступавшего по радио), что в доктрине Бжезинского записано, что развал России – стратегическая цель Соединенных Штатов.



Как результат, западные и особенно американские СМИ, принадлежащие в основном олигархам, обрушили на Россию шкал негодования по поводу ее нежелания предоставить чеченцам независимость и ее методов ведения войны там, обходя молчанием угрозу развала тогдашней России, вследствие такого предоставления независимости. Точно также замалчивалось и то, как сами чеченцы вели войну: и захват в заложники и в рабство мирных людей и грабеж поездов, идущих через Чечню, и поход Басаева на Дагестан после заключения мирного договора, предоставлявшего Чечне независимость через 5 лет.

Таким образом, можно сказать, что приход к власти Путина и откат назад России при нем от демократии были прямым результатом американской (чти американской олигархии) политики в отношении России. Теперь уже не без основания (но с большими преувеличениями) американские СМИ обрушились на Россию за это.

Но информационная война является хоть и очень важным, но не единственным инструментом достижения олигархами их целей. Хотя при Путине Россия отступила от демократии, но Путину удалось консолидировать страну, удалить ее от опасности развала, который соответствовал целям олигархии.



Поэтому под давлением олигархов Америка и под ее влиянием Запад в целом начали внешнее давление на Россию. Оно проявлялось в вытеснении Росси из ее прежних сфер влияния, продвижении НАТО к границам России и превращении с помощью националистических революций ее ближайших соседей и исторических союзников и друзей во врагов.



Кстати, такие шаги, как нарушение обещания данного России, когда она двинулась навстречу демократии, не использовать связанного с этим ее временного ослабления для продвижения НАТО к ее границам, а тем более поддержка и даже инспирирование националистических режимов в Украине и Грузии, отнюдь не соответствуют идеологии среднего класса Америки, что отражено в ее конституции и всевозможных декларациях. Зато они соответствуют цели олигархии расколоть Россию и таким образом завладеть ее природными богатствами.

Но мало того, что Америка поддержала, а точнее инспирировала националистические режимы в Украине и Грузии, она же инспирирует их на всевозможные провокации против России. Цель их создать конфликт между Россией и соседями, который позволил бы ей влезть на территории этих стран с военными базами или ракетными установками, как в Польше и Чехословакии.



Это в свою очередь должно спровоцировать Россию на новый этап гонки вооружений, который она должна проиграть так же, как проиграл ее Советский Союз, и так же как он развалиться. Как я уже сказал, это выгодно олигархам (во всяком случае, так они считают), но это ставит все человечество и в том числе американцев перед угрозами, о которых речь шла выше.



Мало того, уже сегодня эта конфронтация с Россией, эта искусственно созданная холодная война, приводящая к расколу единого фронта цивилизованных стран перед лицом мирового террора и фанатичных режимов, рвущихся к обладанию атомным оружием, приводит к тому, что, например, Северная Корея, уже отказавшаяся от создания своего атомного оружия, вновь вернулась к старому, возобновила действие своего реактора и т. д. Также и Иран стал более непримиримым в своей атомной позиции. Спрашивается, кому это надо корме олигархов в Америке и фанатичных националистов в Украине и Грузии?

Но и этого оказалось мало, чтобы окончательно столкнуть Россию на опасный для нее путь. И тогда с помощью Грузии была осуществлена провокация в Осетии. Впрочем, есть основания полагать, что началась она задолго до того, еще в Косово. Конечно, изначально признание американцами и под их давлением всего Запада независимости Косово выглядело как, пусть и ошибочный, но идеалистический акт.



Так это воспринималось и мною тогда. Но чем дальше, тем больше оснований предположить, что был это хорошо просчитанный ход, целью которого, в конечном счете, было развалить Россию. Предоставление независимости Косово в нарушение принципа незыблемости признанных границ государств (в данном случае Сербии) был опасен, конечно, для многих точек в мире. Но наиболее опасен он был для России, вокруг которой и внутри нее было особенно много таких точек.



Достаточно вспомнить недавнюю войну в Чечне, продолжающееся беспокойство в Ингушетии, Дагестане, а на периферии в тех же Осетии и Абхазии. А поскольку сам по себе косовский прецедент не вызвал достаточного обострения в горячих точках в России и на ее периферии, то и была запущена провокация в Осетии.

Расчет, надо полагать, был, что Грузия в Осетии не будет действовать так грубо, как она действовала, уничтожая тысячи мирного населения установками «Град», а ее правители не будут делать таких глупых и изобличающих ее заявлений, как они делали вначале. Что русские по любому вмешаются на стороне Осетии, но, наткнувшись на серьезное сопротивление грузин, прибегнут к тем же методам ведения войны, что и в Чечне.



И тогда у американцев будет основание влезть в Грузию под видом советников, а, с другой стороны, добиться тотального осуждения России, всяческих мер против нее и т. д. А это еще сильнее подтолкнуло бы Россию к гонке вооружений и, в конечном счете, к развалу. Однако, все получилось не так, как планировалось. Грузины действовали в Цхинвали, как мясники, а после первого же удара русских разбежались, как зайцы.



Русские, прежде чем вмешаться, обратились в Совет Безопасности с требованием, чтобы он принял меры для предотвращения уничтожения осетин и только после того, как Совет Безопасности проигнорировал их обращение, они сами пришли на помощь осетинам.



Войну они вели, на сей раз, по самым джентльменским правилам, что подтвердили сами грузины, по глупости похваставшись, что они убили 350 русских, а русские только 154 грузина, из которых только половина – гражданское население. Это за 5 дней войны, тогда как сами они за один день накрошили полторы – две тысячи мирных осетин.

Казалось бы, это – полное фиаско задуманного плана и если бы реальная власть в Америке была по-прежнему в руках среднего класса, а не олигархов, и если бы Америка по-прежнему исповедывала идеалы и принципы этого класса, отраженные в ее Декларации Независимости и других документах, она должна была бы признать правоту России в этом конфликте и осудить Грузию.



Но, несмотря на то, что Европа отказалась осудить Россию, как агрессора, несмотря на то, что в самой Америке нашлись честные политики, заявившие что «нас вели в заблуждение и на самом деле Россия права в этом конфликте», американская пропаганда основной своей мощью с самого начала и до сих пор продолжает называть Россию агрессором, а в отношении Грузии лишь сквозь зубы упоминая о «некоторой авантюрности Саакашвили». Причем, в чем состоит эта авантюрность, замалчивается.



Если под авантюрностью они имеют в виду этнические чистки осетин, то спрашивается, с каких это пор такая подмена понятий. Но что бы они не имели в виду под «авантюрностью», в любом случае получается, что они закрывают глаза на этнические чистки осуществленные грузинами в Осетии и одновременно обвиняют Россию в агрессии за «чрезмерное применение силы», которое свелось к жертвам среди мирного населения Грузии на два порядка меньшими , чем количество жертв, среди мирных осетин.



Спрашивается, а где сами американцы добивались в своих, допустим идеалистических по намерениям, военных операциях меньшего количества жертв среди мирного населения? Может быть в Ираке, где количество этих жертв перевалило за сто тысяч? Просто нет слов для выражения цинизма и лицемерия такой позиции. И это – Америка, которая еще столь недавно олицетворяла самые светлые идеалы на планете!

Но все эти несправедливые обвинения и передергивание понятий нужны Америке, точнее, ее олигархам, чтобы, несмотря на провал исходного плана в отношении Осетии, продолжить провоцирование России на продолжение гонки вооружений. Для этого осетинский конфликт используется для еще большего раздувания национализма в бывших республиках Советского Союза, таких как Грузия, Украина и прибалтийские страны, и в Польше.



Раздувание идет на основе запугивания с помощью софистического трюка. Опускается то обстоятельство, что Россия вошла на территорию Грузии, чтобы защитить осетин от геноцида. Повторяется только до бесконечности, что она вошла, значит, она агрессор, а следующими жертвами ее агрессии станут Украина, Прибалтика и Польша.



Следуя этой логике, надо забыть, что побудило Америку войти в Афганистан и в Ирак, и тогда получим, что она – агрессор в 10 раз больше, чем Россия, и опасаться надо в первую очередь ее, а не России. Но каждый слышит то, что он хочет услышать. Поэтому Польша и Чехословакия тут же согласились разместить у себя американские ракеты и радары, а Ющенко пытается на этой волне расправиться со своей конкуренткой на пост президента – Юлей Тимошенко, обвиняя ее в измене Родине на том основании, что она не то что отрицает агрессию России, а только не присоединяется к этому обвинению публично.



Похоже, что скоро к закону, запрещающему отрицать, что Голодомор был геноцидом, добавятся в Украине законы, запрещающие сомневаться в отравлении Ющенко, в агрессии России и в измене Родине Юли Тимошенко. Но пока эти законы не приняты, замечу, что с учетом того, что Россия – не агрессор, изменником Родины является Ющенко, искусственно провоцирующий конфликт между Россией и Украиной и толкающий Украину на путь губительного национализма.



В Украине существуют подлинные патриоты украинского народа и они добились успехов в возрождении его настоящей, высокой культуры и духовности, ставших особенно заметными в последнее время. Эти патриоты не нуждаются в разжигании ненависти к России, русским, русской культуре и языку.



Оголтелые же националисты ставят под угрозу это положительное развитие, подменяя свою высокую культуру и духовность дешевой национальной по форме псевдо культурой и ненавистью к высокой, но не украинской, прежде всего русской, культуре. Не мешает вспомнить немецкий фашизм, который не только привел немецкий народ к трагедии, но и отбросил его далеко назад в духовном и культурном развитии.

Кстати, то, что происходит в Украине, имеет отношение к современной олигархии не только через влияние Америки и ее олигархов, но и через влияние своих собственных. Никто не станет отрицать, что такие уже появились, если Ахемтова, пусть по некоторым из рейтингов (не по всем), числят в первых миллиардерах Европы и оценивают в 30 миллиардов.



Появились они при Кучме и с его же помощью сделали свои миллиарды на дерибане государственной собственности, оставшейся после Союза, на коррупционных схемах, связанных с газом и т. п. Как и положено олигархам, они препятствовали росту среднего класса и огромное количество вполне успешных малых и средних предприятий было поглощено ими при поддержке правительства Кучмы. Это, а также коррупция, дерибан и обнищание основной массы населения привело к Оранжевой Революции.



Но эта революция, а еще точнее ее вожди, а еще точнее Ющенко, обманули ожидания тех, кто делал революцию. Пропасть между богатыми и бедными только увеличилась с тех пор. Коррупция, как минимум, не уменьшилась. Поглощение малых и средних предприятий олигархами продолжается и только усугубилось таким явлением, как рейдерство. А в каком лагере оказались самые одиозные олигархи времен Кучмы?



А. Волков, проклинаемый на Майдане 2004-го года не меньше самого Кучмы, оказался советником президента Ющенко, обещавшего всех бандитов, и этого Волкова в первую очередь, посадить в тюрьму. Самый главный олигарх – Ахметов формально продолжает оставаться в партии Регионов, но всем известно, что он склоняет эту партию к союзу с Ющенко, а его ближайшая соратница Богатырева уже перебежала к нему.



Таким образом, в Украине намечается один из наихудших вариантов развития событий – союз олигархии с махровым национализмом. Кстати, вышеупомянутый Волков в интервью по радио, где его представили не как олигарха и коррупционера, а как ученого политолога, разоткровенничавшись, сообщил, что он большой друг украинского фюрера – Тягнибока. Дальше некуда.

В заключение, а что делать? Во-первых, необходимо понимание того, что происходит, чему, я надеюсь, поспособствует эта моя статья. ( И ряд других, в которых я исследую общие тенденции развития современного человечества, последняя – «О вреде науки»). Понимание того, что, двигаясь таким путем, как мы двигаемся сегодня, мы придем к самоуничтожению человечества, может отрезвить и олигархов, по крайней мере, часть из них. В конце концов, они – тоже люди и глобальная катастрофа коснется и их.



Надо сказать, что они не просто тоже люди, но среди них есть и порядочные люди, которые и капитал свой нажили честно (как Бил Гейц, например) и в борьбе за дальнейшее его увеличение соблюдают какую-то меру. (А не бороться за его увеличение они не могут, так как перестанут быть олигархами, и, напомню, что у олигархов есть и полезная функция в развитии экономики).



Другие олигархи уже и так начали осознавать опасность того развития человечества, которое происходит, и сами пытаются что-то делать во избежание этого, в меру своего разумения и совести. Вот, например, Сорос, пишет книгу за книгой об опасности глобализма и о том, как этот глобализм нужно подправлять. И со многими его мыслям я согласен. Он же тратит много денег на благотворительность.



Благотворительностью сейчас занимаются и многие другие олигархи, например, тот же Ахметов. Но это не мешает ни Соросу, ни другим разорять многих эффективных мелких и средних предпринимателей и использовать свои капиталы для воздействия на правительства их стран и на течение мировых процессов, выгодное им лично и во вред их странам и человечеству.



Причем никакая благотворительность этого вреда не искупает и искупить не может. Достаточно вспомнить роль Сороса в мировом финансовом кризисе 98-го года. Кроме того, финансовая мощь этих людей делает их неуязвимыми в случае локальных катастроф, скажем, национального масштаба. Как я уже сказал, их капиталы, имущество и средства производства рассредоточены по многим странам и в случае краха одной они могут укрыться в другой. А в катастрофу мирового масштаба не все они верят или исповедуют философию: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Поэтому надеяться на то, что все олигархи станут травоядными, не приходится. Значит, надо усиливать позиции среднего класса с помощью законодательства с учетом в этом законодательстве тех изменений, которые произошли в мире со времен Джека Лондона.



Прежде всего, надо ограничить влияние олигархов на СМИ. Для этого надо освободить СМИ от налогов, а серьезным СМИ, (не бульварным и желтопрессовым), предоставить финансовую поддержку государства, независимо от их политической направленности. Все это должно быть закреплено законом, чтобы власть не могла подкармливать «свои» СМИ, давя тем самым «чужие». Только так смогут существовать СМИ, не зависящие ни от государства, ни от олигархов. И хотя это не отменит существования СМИ, купленных олигархами, но уравновесит их влияние на общество.

Далее необходимо международное законодательство в духе антимонопольных законов отдельных государств, для обуздания буйства транснациональных монополий.

Но самое главное, нужно, чтобы Запад вернулся к нормам морали, бывшим до сексуальной революции. Ибо сексуальный либерализм, разъедая все прочие устои морали, ослабляет способность общества противостоять натиску олигархов.

Отдельно хочу сказать пару слов по поводу того, что делать Украине в этом контексте. Украина отличается от Америки и Европы тем, что там исторически сначала сложился мощный средий класс, а уже потом появились олигархи. А в Украине наоборот, очень быстро появились могучие олигархи, которые сразу придавили еще не окрепший средний класс.



Таким образом, если там средний класс возник естественным путем без помощи государства и само государство сотворено им и для его нужд, то в Украине государство должно выращивать средний класс, холить и лелеять его и защищать от злых олигархов. А оно, государство, здесь является инструментом власти именно олигархов. В этом корень проблемы.



Но, поскольку есть еще и народ, то он должен заставить государство принять соответствующие законы. Для этого должны найтись политики и политические партии, способные повести народ к этой цели.



На сегодня таких партий нет, хотя поразглагольствовать на эту тему любят все.



А.М. Воин

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