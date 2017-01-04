Современная олигархия

Железная пята – это диктатура олигархии, которая по предвидению Лондона наступает в Америке в первой половине прошлого века. В действительности, как мы знаем, такая диктатура не состоялась, но остается вопрос, были ли для нее предпосылки тогда и есть ли они теперь, причем не только в Америке. Вот социально – экономический анализ этих предпосылок, который делает Лондон в своей книге, как раз и представляет интерес. Делает Лондон это в контексте марксистской политэкономии, т. е. базируясь на антитезе социализма и капитализма, но со своими добавлениями.

Недавно перечел «Железную пяту» Джека Лондона и поразился ее актуальности. Она помогает лучше понять то, что происходит сегодня в мире. Помогает не потому, что в своей антиутопии Джек Лондон оказался пророком. В основном своем прогнозе он ошибался. Но и своими ошибками, и анализом ситуации, отнюдь не во всем неверном, помогает Лондон понять сегодняшнюю действительность.





В чем по Лондону причина возможного (и реализовавшегося в романе) установления власти олигархов? В том, что концентрация производства увеличивает его эффективность. А поэтому неизбежно поглощение мелкого и среднего бизнеса крупным олигархическим капиталом. А единственную возможность избежать установления «железной пяты» Лондон видит только в победе социализма, который создает предельную концентрацию производства и собственности (все в руках государства) и потому экономически он еще более эффективен, чем олигархическая диктатура.

Ну, мы теперь хорошо знаем, что бесконечное повышение концентрации производства и собственности, отнюдь не ведет к бесконечному увеличению экономической эффективности. Не ведет по той причине, что устраняет конкуренцию, которая еще более важна для эффективности производства, чем концентрация его. По этой причине, кстати, реальный социализм и проиграл экономически реальному капитализму, что и привело к развалу Союза. А в самой Америке и в Европе сегодня малый и средний бизнес занимают почетное место в экономике и защищается антимонопольными и прочими законами от поглощения крупным капиталом.

Но во времена Джека Лондона антимонопольных законов еще не было и опасность установления диктатуры олигархии, действительно, существовала. Об этом писали и говорили не только Джек Лондон или правоверные марксисты и социалисты, но и наиболее прозорливые сторонники свободного рынка и демократии. Вот известные слова Авраама Линкольна, сказанные им незадолго до его гибели:

«В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны…Приход к власти корпораций неизбежно повлечет собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, – а тогда конец республике».

Диктатура олигархии не состоялась только благодаря борьбе среднего класса ( а не пролетариата), который оказался не таким слабым, как это казалось Лондону. И благодаря наличию у среднего класса в нужное время таких талантливых вождей, как Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт.

Но надо отметить, что эта победа среднего класса над потенциальной угрозой олигархической диктатуры принципиально отличается от победы над ней же пролетариата в ходе Октябрьской Революции. Октябрьская Революция просто уничтожила всех олигархов заодно со средними и мелкими предпринимателями, уничтожила их как класс.



А тем самым уничтожила и конкуренцию в экономике и тем самым определила и свое поражение в будущем. Победа же среднего класса в Америке и Европе отнюдь не означала уничтожения олигархов. Такая задача и не ставилась, и не могла ставиться, потому что каждый малый предприниматель мечтает стать средним, средний – крупным и т. д. И если срезать верхушку этой пирамиды, то будет утрачен стимул деятельности для всех более низких ее уровней, что приведет к утрате экономической эффективности системы.



Поэтому сегодня на Западе к олигархам относятся примерно так же, как современное цивилизованное общество относится к волкам и прочим хищникам в природе. Хищник остается хищником, он уничтожает травоядных и может представлять опасность и для человека, поэтому приходится принимать меры, чтобы свести к минимуму опасность его и обеспечить оптимальный баланс между хищниками и травоядными.



Но всем ясно, что полное истребление хищников – это грубая ошибка, т. к. нарушает этот баланс в другую сторону. Примерно ту же позицию занимает Запад в отношении своих олигархов. (Нужно, конечно, иметь в виду, что аналогия эта, как и всякая другая, относительна: полезная функция олигархов не сводится к санитарно – экономической, т. е. к разорению и поглощению неэффективных мелких и средних предпринимателей. Есть виды производства, где концентрация его намного важнее конкуренции и там экономически оправдана монополия.)

Продолжая сравнение между решением проблемы олигархов по методу Октябрьской Революции и по методу (назовем его условно так) среднего класса, можно сказать еще так. В первом случае решение носит статический и одноразовый характер. Как говорил «вождь народов»: «Нет человека – нет проблемы». Нет олигархов и ничего уже не надо с ними делать (до тех пор, пока общество, пошедшее этим путем, не перестанет быть).



А вот решение по второму варианту (решение среднего класса), это решение динамическое. Олигархи остаются и их природа, как и природа волков, тоже не меняется (или меняется мало). Они такие же жадные, как и во времена, когда Джек Лондон писал свой роман, и также хотят как можно больше денег и власти. Поэтому общество постоянно должно держать руку на пульсе и вовремя пресекать чрезмерные амбиции и аппетиты олигархов. А это, надо сказать, не совсем простое дело.

Как и какими путями влияет олигархия на политику и прочую жизнь общества, вопреки наличию демократических законов? Для начала, как она влияла тогда, во времена Лондона. Вот что пишет об этом сам Лондон:

«Но кто же в наше время контролирует правительство? Двадцать миллионов американских рабочих? Видите, Вам смешно от одной этой мысли. Или восемь миллионов представителей среднего класса? Нет, они также тут не причем, как и пролетариат…. Контролирует правительство мозг плутократии – семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп. И не забудьте, что эти группы сейчас действуют заодно.

Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. Сорок тысяч юристов защищают ее в суде против интересов трудового народа…..Она держит на хлебах и весьма привольных хлебах – лоббистские шайки в столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне. И во всех городах и поселках страны она содержит целую армию крючков и мелких политиканов, на чьей обязанности лежит укомплектование своими политическими единомышленниками предвыборных собраний и съездов, их дело также подбирать присяжных, подкупать судей и всеми возможными средствами наблюдать интересы компании».

Далее Лондон описывает продажность прессы, подкуп олигархами влиятельных профсоюзов, разорение ими мелких и средних предпринимателей и ужасное положение рабочих. Короче, все то, о чем нам дырку в голове продолбила в свое время советская пропаганда. Советская пропаганда, конечно, нас нагло обманывала, уверяя, что положение советских трудящихся лучше, чем на современном Западе. Но что касается ситуации, которая была в Америке в начале прошлого века, то тут эта пропаганда была не та уж далека от истины, что подтверждается не только Джеком Лондоном, но и многими другими западными авторами.

Но что там вспоминать далекое прошлое, скажет читатель, если сегодня на Западе и средний класс цветет и здравствует, и положение рабочих и служащих – на зависть бывшим советским, и вообще все тип-топ? Ну, насчет того, что все – тип-топ, к этому мы еще вернемся. Но насчет среднего класса и трудящихся – это верно и поэтому о возврате к социализму, тем более, советскому, речь не идет. Речь идет о возможности сегодня установления диктатуры олигархов. Ведь, как сказано, ситуация динамическая и посему она в любой момент может измениться. Ведь и олигархи остались, и природа их хищная мало изменилась, равно, как и продажность политиков, судей, журналистов и, вообще, человеческая природа. Так как же выглядит в этом отношении ситуация сегодня?

С одной стороны, демократическое общество осознало принципиальную возможность олигархической диктатуры и выработало ряд мер, препятствующих осуществлению ее. Приняты антимонопольные законы, прогрессивная система налогообложения, усовершенствованно законодательство на предмет разделения властей, чтобы их трудней было подкупить оптом и т. д. Но, с другой стороны, и олигархия много чему научилась и усовершенствовала свои методы за это время.

Во-первых, она поняла, что нет смысла стремиться к формальной задекларированной власти. Такая власть налагает ответственность и вызывает раздражение у широких масс, толкает их на сопротивление, вплоть до вооруженного восстания. Кому это надо и кто это вытерпит. Гораздо комфортнее и даже психологически приятнее тайная власть. «Пусть эти дураки думают, что это они правят бал с помощью выборов, перевыборов. А на самом деле их избранные в любом случае пляшут под нашу дудку». И олигархия наработала много приемов тайного властвования (а некоторыми она пользовалась уже во времена Джека Лондона).

Она успешно укрывает свои доходы от налогообложения в офшорах. Она еще во времена Джека Лондона, т. е. еще до появления антимонопольных законов, выработала методы фактического поглощения мелких и средних предприятий, формально оставляя их независимыми. Вот как об этом пишет сам Джек Лондон:

«Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам, – жаловался он (предприниматель Асмунсен – мое). – От нее ничего не укроется: ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всем докладывает, ума не приложу…..Посудите сами: едва только мне удается получить большой заказ на выгодных условиях, как железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз; они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль.



Характерно, что мне не удается добиться от них никакой скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи – или больших расходов, или если контракт невыгодный – они идут мне навстречу. Но, так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман железнодорожная компания.

- То, что вам остается, – прервал его Эрнест, это примерно, жалованье, которое компания платила бы, если бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы ее управляющим. Не правда ли?

- Вот именно. Недавно мы просмотрели все книги за последние десять лет. И представляете? Я убедился, что вся моя прибыль за это время равна примерно жалованию управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды.

- С той лишь разницей, – подхватил Эрнест, смеясь, – что в этом случае весь риск несла бы компания, тогда как сейчас вы любезно берете его на себя.

- Совершенно верно, – сокрушаясь, вздохнул мистер Асмунсен.»

Ну, надо сказать, что в чистом виде и в массовом масштабе такая схема сегодня не прошла бы благодаря тому, что государство следит за ценами, устанавливаемыми монополиями на свои товары и услуги. Но ведь и олигархи сегодня не те и они придумали не одну схему взамен той устаревшей. Наиболее известная из них, вполне разрешенная законом и весьма рекламируемая сегодня – это франчайзинг. Это просто окультуренный вариант того, что описано у Джека Лондона.



Правда, здесь «обрезание» предпринимателя купившего франчезу, не столь тотально, как в романе Джека Лондона, но разница в нюансах, принцип, в общем, тот же. Кроме того, есть еще десятки других вариантов, не нарушая антимонопольный закон, поглощать дэ факто малые и средние предприятия или овладевать их доходами. Вон Березовский славился как мастер высасывания финансов из чужого предприятия с помощью подкупа соответствующих его сотрудников и без того, чтобы это предприятие формально присоединять.



А можно и поглотить чужое предприятие, но переписать его не на себя, а на подставную фирму. И методы поглощения весьма усовершенствовались по сравнению с теми временами. Достаточно упомянуть одно только рейдерство. И т. д. и т. п.

В результате финансовая мощь современной олигархии не только в абсолютном измерении, но и относительно объединенной мощи среднего и мелкого капитала не только не убыла, но и возросла. А ведь капитал мелких и средних предпринимателей рассредоточен среди сотен тысяч владельцев, а число олигархов – десятки, так кому легче договориться для совместных действий в политике или экономике?



Но сегодня в отличие от времен Джека Лондона, никто не знает точных размеров состояний того ли иного олигарха. Вон недавно обсуждалось состояние Ахметова: по одним данным у него 30 миллиардов и он первый богач в Европе, по другим – только 7, а по третьим – у него и миллиарда нет. Т. е. первое, что сегодня делают олигархи, это уход, по возможности, в тень, чтоб даже и олигархом, если удастся, не числиться.

Но и с политиками, которых они, как и прежде, покупают, они стараются обходиться не столь безапелляционно, как во времена Джека Лондона. Тогда они говорили: «Мы вложили в тебя деньги, сделали тебя президентом, губернатором и т. п., изволь теперь выполнять то, что мы тебе скажем». Сегодня они понимают, что такой метод не оправдывает себя, т. к. такой запроданный политик неэффективен. Он лишен вдохновения, искренности, народ чувствует это и, хотя с помощью мощной финансовой поддержки его вытолкнули наверх, но долго он там не удержится, и изволь опять тратиться на подкуп нового лидера.



Поэтому сегодня олигархи стараются поддерживать лидера более-менее харизматического, более-менее верующего в некую идею, более-менее популярную в народе. Чтобы такой лидер мог выбиться наверх, ему все равно нужна финансовая поддержка и ему дают ее. Но ему уже не говорят: «Ты, жлоб, мы тебе платим, делай то, что тебе говорят».



Да такой лидер на таких условиях и не возьмет денег. Его держат, так сказать на длинном поводке. Ему говорят: «Мы даем тебе деньги из убеждений, потому что нам нравится твоя программа». Он их берет в полной уверенности, что поступает вполне морально, что своих идеалов не предает и не продает, и продолжает вдохновенно блеять народу про свои идеи.



Но де-факто он уже попадает в определенную зависимость от тех, у кого взял деньги. Степень этой зависимости зависит от силы личности политика. Для мало-мальски незаурядной личности этого недостаточно для полного подчинения. Но ведь это только первый шаг. Наработано еще много методов для дальнейшего более полного подчинения такого лидера.



Первейший из них – это компромат, нахождение «скелета в шкафу» у лидера или если такого в действительности нет, то конструирование мнимого, но такого, в который публика могла бы поверить, и затем шантаж угрозой раскрыть этот компромат. Другой прием – это создание неустойчивого положения власти за счет поддержки ее противников (в случае, если власть не делает угодного олигархам) и переманивания и перекупки союзников. И.т. д.

Очень важным приемом тайного властвования современной олигархии является манипулирование общественным мнением, а уже через его посредство воздействие в нужном направлении на правителей. Манипулирование осуществляется через посредство СМИ, которые остались, в принципе ,такими же продажными, как и во времена Джека Лондона.



Во-первых, немалая часть СМИ находится в открытом, официальном владении отдельных олигархов и их кланов. Достаточно вспомнить газетного магната Акселя Шпрингера в Германии, владельца нескольких телеканалов в недавнем прошлом в России Гусинского и т. д.



В других случаях это владение не является официальным, но, тем не менее, хорошо известно широкой публике. Можно предположить и такое, о котором широкая публика не догадывается. Известно также о журналистах, которые пишут заказные статьи за деньги. Но не обязательно покупать газету или подкупать ее редактора.



Можно лишить газету рекламы, которую дают мелкие и средние предприниматели, связанные с олигархом (олигархами) через франчайзинг или просто являющиеся его же фирмами, замаскированными под самостоятельные, и таким образом оказать на него давление в нужном направлении. Можно мордовать газету или телеканал исками по поводу опубликованных или оглашенных материалов. И т. д.

Все это говорит о том, что, во-первых, опасность установления олигархической диктатуры, пусть и неявной, а скрытой (на явную олигархия сегодня не претендует), существует и сегодня, а во-вторых, неполная диктатура, т.е. чрезмерное влияние олигархии на экономику, политику, уровень жизни большинства и т. д., имеет место и сегодня.

Теперь вернемся к вопросу о том, все ли «тип-топ» в современных западных странах и что плохого во властвовании олигархов, если большинство в этих странах живет в достатке. Во-первых, предсказываемая Джеком Лондоном диктатура олигархии тогда не состоялась.



Мало того, вскоре после написания Лондоном «Железной пяты» среднему классу Америки и Европы удалось потеснить олигархию, рвущуюся к власти, и именно это обеспечило подъем жизненного уровня основной массы населения на Западе до его нынешнего уровня. Сегодня олигархия вновь усилила и продолжает усиливать свои позиции, но пока еще нельзя сказать, что она уже вполне у власти (пусть тайной) на Западе. Поэтому жизненный уровень у основной части населения там по-прежнему высок, хотя разница между богатыми и бедными возрастает. Но есть основания предполагать, что если олигархия вполне придет ко власти, то жизненный уровень у большинства снизится и достаточно драматично.

Но опасность установления власти олигархии не ограничивается только жизненным уровнем большинства. Вот как Джек Лондон описывает причины войны между Соединенными Штатами и Германией, которая по его прогнозу произошла в 20-х годах прошлого века:

«Олигархия стремилась к войне с Германией. У нее были на это десятки причин. В калейдоскопической смене событий, порожденных войной, в перетасовке международных связей, в заключении новых договоров и союзов она видела возможности богатой поживы. Кроме того, война должна была поглотить излишки во многих странах, сократить армии безработных, наконец, дать олигархам передышку для подготовки и выполнения их планов. Война позволила бы им завладеть мировым рынком. Она позволила бы создать в Соединенных Штатах большую постоянную армию, а популярный в народе лозунг «Социализм против олигархии» можно было бы подменить лозунгом «Америка против Германии».

Конечно, в этом отрывке есть сильный привкус марксистского доктринерства. Рассматривается только антитеза: олигархи – рабочий класс, ведомый социалистами. Средний класс, вообще в расчет не принимается. Протаскивается в неявном виде идея, что капитализм не может справиться с безработицей иначе, чем с помощью войны, и эмоционально читатель подготавливается к необходимости и неизбежности уничтожения не только олигархов, но и вообще капиталистов, как класса. Но с другой стороны тут есть и немалая доля истины.

Да, предсказываемой Лондоном войны между Америкой и Германией в 20-егоды прошлого века не произошло. Но ведь не только советская и марксистская историография, но и западная немарксистская, признает колониальные войны, имевшие место и до Лондона и после и движущей силой которых были интересы крупного капитала и, прежде всего, олигархов.



И наконец, реально произошедшая Вторая Мировая Война, которая была не именно между Америкой и Германией, но тем не менее эти две страны участвовали в ней и воевали друг против друга, она произошла не без существенной роли олигархов. Правда, не американских, а немецких, но с точки зрения того, о чем я пишу, это не имеет значения. Приход Гитлера к власти обеспечили олигархи: Круп, Тиссен и другие.

Тут проявилось то свойство современной олигархии , о котором я пишу выше. Немецкие олигархи сделали ставку на сильную, харизматическую личность, Гитлера, не будучи сами ярыми национал социалистами и не рассчитывая полностью подчинить себе бесноватого фюрера. Но хоть они и не были идейными национал социалистами, их устраивал и национал социализм и Гитлер, рвущийся к мировому господству из идейных соображений.



Олигархи в целом (отдельные исключения могут быть) никогда никаким идеям не служили и не служат, кроме идеи дальнейшего своего обогащения и увеличения персональной власти. Но стремление Гитлера к мировому господству соответствовало их стремлению к захвату мировых рынков. Эта игра в мировое господство и вообще в оголтелый национализм очень дорого обошлась немецкому народу, не говоря про другие народы, Гитлер расплатился за нее головой, а олигархи, хорошо нажившись на войне, вышли, в общем, сухими из воды.



Это показывает не только, какую опасность для общества представляет потеря им контроля над своими олигархами, и какую опасность представляет оголтелый национализм, но и какую опасность представляет возможность блокирования олигархов с различными негативными силами в обществе, включая национализм, но не только с ним. Но и этим не исчерпывается опасность, исходящая от современной олигархии.

Для того, чтобы более полно оценить эту опасность, надо рассмотреть в целом картину состояния мира и человечества сегодня.



Со времен Джека Лондона в мире произошли значительные изменения, которые не были инициированы олигархами и не были делом их рук, но которые необычайно расширили их возможности. Правда, это относится не только к их возможностям, но и к возможностям многих других людей, но возможности олигархов выросли в несравненно большей степени, поскольку объем этих возможностей, как правило, напрямую связан с количеством денег у человека.



А во-вторых, эти изменения обострили ситуацию в современном мире и таким образом, подняли, если так можно выразиться, цену негативных последствий возможного воздействия олигархов на происходящее в обществе и на планете в целом.

Описывать современную ситуацию в мире можно в многопудовых томах. Я, естественно, остановлюсь здесь лишь на тех аспектах, которые имеют отношение к олигархии и ее способности влиять на положение в мире. И это я буду вынужден сделать здесь сжато, отсылая желающих разобраться более полно в отдельных аспектах к другим моим статьям, уже написанным и тем, которые еще намерен написать. Но прежде чем раскрывать картину в целом, приведу один пример.

Вспомним мировой финансовый кризис 98-го года. Газеты тогда много писали о роли в этом кризисе олигарха Джорджа Сороса, который, якобы, своими высказываниями в прессе спровоцировал этот кризис и заработал на этом несколько миллиардов, а ущерб, нанесенный этим кризисом национальным экономикам, скажем России или Индонезии, стоил множеству людей жизни, не говоря о страданиях.



Конечно, в такой оценке роли Сороса в этом кризисе было преувеличение. Высказывание Сороса не смогло бы сыграть такой роли, не будь объективных оснований для этого кризиса, не будь так называемого «пузыря». Но можно было «выпустить воздух» из этого пузыря потихоньку, а можно было хлопнуть по нему, как это сделал Сорос. В первом случае это тоже было бы не безболезненно, но во втором – намного больнее. Во времена Джека Лондона никакой олигарх не мог произвести такого глобального воздействия на мировую экономику, потому что мировая экономика не была еще глобализована.

Глобализация породила саму возможность мировых экономических кризисов, а с другой стороны она породила мировую олигархию. Раньше олигархия была национальным явлением. Ее деятельность за пределами страны ограничивалась сбытом товаров, производимых предприятиями национальных олигархов и поддержкой и инспирированием своего правительства в его действиях, включая войны, по расширению рынков сбыта. При этом национальное правительство, точнее власть в целом, в принципе имела достаточные возможности и рычаги воздействия на своих олигархов.



Другое дело, что она могла быть куплена или иными способами приручена олигархами. Но в принципе она могла принимать законы, ограничивающие олигархов и добиваться их выполнения с помощью силовых органов. По мере углубления глобализации эта возможность становится фикцией, а мировая олигархия становится совершенно самостоятельным мировым игроком. Гражданство олигархов сегодня – совершенно ни к чему не обязывающая формальность.



Олигарх в любой момент может поменять его, предварительно перебросив свои капиталы в другую страну. А, как правило, ему и перебрасывать почти ничего не надо: и его капиталы, и недвижимость, и предприятия разбросаны по многим странам мира. А, что касается крупных транснациональных компаний (ТНК), то кто вообще может сказать, какой стране они принадлежат. Никакое национальное законодательство не может их укоротить, антимонопольные законы им нипочем, они всегда могут зарегистрироваться на каких-нибудь Мальдивах или другом офшоре, где таких законов нет.



Третий по величине оборота (после нефтяного и не помню еще какого) мировой рынок, а именно фармацевтический поделен почти полностью между тремя транснациональными корпорациями. Никакое революционное лекарство от грозной болезни не может попасть на этот рынок, минуя их. Если они не откупят патент у автора, то отберут его силой.



После этого они, сговорившись между собой, могут вздуть цену на это лекарство, как захотят, или вообще положить его под сукно, потому что им не выгодно, чтобы грозная болезнь, на лечение которой человечество выбрасывает огромные деньги, была побеждена. Ведь эти деньги поступают в их карманы. Вообще, о вреде монополии уже сказано выше и написано очень много до меня, а тут вот она монополия в мировом масштабе и ни гу-гу, никто не чешется.





А.М. Воин

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