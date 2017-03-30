Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук

​Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что перенос выборов президента академии на осень — лишь «внешняя оболочка» серьезной трансформации, которая ждет научное учреждение, и говорит о его предстоящем «закате»

​Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что происходящее в Российской академии наук можно трактовать как предстоящий «закат» РАН. Такое заявление сделал Гринберг во время пленарной дискуссии Московского экономического форума, передает RNS.

«Происходит закат, как я думаю. Может, я и ошибаюсь, конечно, может, я очень большой пессимист Российской академии наук, и то, что произошло, перенос выборов — это лишь внешняя оболочка готовящейся очень серьезной трансформации Российской академии наук, — сказал Гринберг

По его словам, РАН рискует превратиться в «клуб веселых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей», а следующий его президент будет исполнять роль «модератора».

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В ходе своего выступления Гринберг также заявил, что действия властей во время протестных митингов против коррупции, которые 26 марта прошли в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России, «еще больше подрывают доверие к власти».