Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что перенос выборов президента академии на осень — лишь «внешняя оболочка» серьезной трансформации, которая ждет научное учреждение, и говорит о его предстоящем «закате»
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что происходящее в Российской академии наук можно трактовать как предстоящий «закат» РАН. Такое заявление сделал Гринберг во время пленарной дискуссии Московского экономического форума, передает RNS.
По его словам, РАН рискует превратиться в «клуб веселых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей», а следующий его президент будет исполнять роль «модератора».
Сорванные выборы: чьи интересы столкнулись в Академии наук
В ходе своего выступления Гринберг также заявил, что действия властей во время протестных митингов против коррупции, которые 26 марта прошли в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России, «еще больше подрывают доверие к власти».
По его словам, вне зависимости от того, как власти относятся к организатору митингов Алексею Навальному, это была «абсолютно неадекватная реакция» на поведение молодых людей в тот момент, «когда речь идет о попытке бороться с коррупцией, которая стала «системным элементом всего нашего политического механизма
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http://www.rbc.ru/politics/30/03/2017/58dcc2929a794785086a5a5a?from=main