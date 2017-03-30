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Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук

12:51. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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​Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что перенос выборов президента академии на осень — лишь «внешняя оболочка» серьезной трансформации, которая ждет научное учреждение, и говорит о его предстоящем «закате»
​Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что происходящее в Российской академии наук можно трактовать как предстоящий «закат» РАН. Такое заявление сделал Гринберг во время пленарной дискуссии Московского экономического форума, передает RNS.

«Происходит закат, как я думаю. Может, я и ошибаюсь, конечно, может, я очень большой пессимист Российской академии наук, и то, что произошло, перенос выборов — это лишь внешняя оболочка готовящейся очень серьезной трансформации Российской академии наук, — сказал Гринберг

 

По его словам, РАН рискует превратиться в «клуб веселых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей», а следующий его президент будет исполнять роль «модератора».

Сорванные выборы: чьи интересы столкнулись в Академии наук

В ходе своего выступления Гринберг также заявил, что действия властей во время протестных митингов против коррупции, которые 26 марта прошли в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России, «еще больше подрывают доверие к власти».

По его словам, вне зависимости от того, как власти относятся к организатору митингов Алексею Навальному, это была «абсолютно неадекватная реакция» на поведение молодых людей в тот момент, «когда речь идет о попытке бороться с коррупцией, которая стала «системным элементом всего нашего политического механизма

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/30/03/2017/58dcc2929a794785086a5a5a?from=main

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