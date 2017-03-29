Жёсткая критика Путина! Коррупция и социальные митинги [2017, Система казнокрадов]
17:55. 29 марта 2017 Просмотров - 395 19 коммент. Опубликовал: SvetUra
В ГОСДУМЕ ПРОРВАЛАСЬ ПРАВДА! Жёсткая критика за коррупцию и социальные митинги Рашкиным.. Источник
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Норов ВВ сыграет с ним злую шутку. Диму сдавать толпе он не захочет. И это правильно. Дима будет теперь висеть на нем как вериги. На дно тандем должен уйти вместе.
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Друг,сопартиец и соучастник (жаль что не сокамерник) КОММУНИСТА Вороненкова,коммунист ****** что-то вякает.
Отправить на Украину )))))
Лучше всю КПСС вместе с Зюгановым отправить на Украину )))
Фамилию коммуниста сайт не печатает считая ругательством
Умора ))
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Ну так в чём проблема ???
Сделаны в КПСС (показательный плакат)
Вы все еще думаете, что, по большому счету, с красным прошлым было покончено в 1991-м?..
Показательный плакат —>>> https://sputnikipogrom.com/russia/9213/kpss/#.WNvYbWe1uM9
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Навальному с Медведевым, либо в ЗАГС, либо к прокурору… [2017, Нейромир-ТВ]
Юридические последствия фильма “Он вам не Димон”. Невероятное вполне может стать вероятным или немного конспирологии в кремленологии.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=z6AzEjZ2sSc
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Если Навальный,Ональный ,Насральный или любой другой мудак что-то снимет на телефон или на камеру то сразу кранты Медведеву или Шойгу или Путину или Лаврову.
Ты не хохол часом?
Пусть идет в прокуратуру ))
Там ему обьяснят )))
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Ну так, без всяких му**ков всё и всем очевидно:
Россия – марионеточное государство?
Как ни печально это осознавать, но сегодня Россия представляет собой колонию – марионеточное государство. По определению википедии, это государство, проводящее политику, в значительной степени диктуемую иностранной державой, но остающееся номинально независимым. Хотите поспорить? Что ж, давайте вместе проанализируем факты.
Известно ли вам, что законы нам фактически диктуют из-за рубежа? По утверждению депутатов Госдумы, в нашем собственном парламенте и правительстве даже в штатном расписании не найдешь департаментов, производящих законы. Кругом — одни исполнители. Распоряжения нашему правительству поступают из Госдепа через международные институты, вроде МВФ. Полномочный представитель МВФ в России оформляет это в соответствующее заключение и передает консалтинговым компаниям, существующим почти при каждом министерстве. А те уже пускают эти распоряжения в работу в качестве законопроектов и других нормативных актов. Да, те самые кадровые агенты ЦРУ и американские советники, помогавшие приватизировать (грабить) советское добро, о которых говорил Путин, нынче под видом консультантов числятся в консалтинговых компаниях. Конечно, оформлено это в виде «рекомендаций». Но все рекомендации МВФ неукоснительно воплощаются нашим правительством в жизнь!
Вот, например, цитата из доклада МВФ по России за август 2015 года:
«Исполнительные директора МВФ призвали правительство России к постепенному ужесточению налогово-бюджетной политики, подчеркнули необходимость реформы пенсий. Директора особо отметили необходимость поддержки отдельных банков. Подчеркнули необходимость уменьшения барьеров для торговли и рекомендовали активизировать программу приватизации» ит.д. Как это назвать?
При этом, заметим, что весь ужас с курсом доллара – это совсем не стихийное явление, случающееся само по себе. Это целенаправленный, рукотворный процесс, запускаемый за рубежом и продолжаемый в России. Конституция РФ гласит: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации». Так значит, Банк России со своим обязанностями не справляется? Или у него есть иные распоряжения, более важные, чем Конституция России? Ведь Банк России, очевидно, не принадлежит России даже юридически, и по всем признакам, его хозяином является иностранный олигарх. Центробанк – это частная структура, он не является органом государственной власти, не обязан исполнять распоряжения президента или правительства, никому не подотчетен, но при этом полностью распоряжается государственными золотовалютными резервами России и имеет право кредитовать любые страны мира, кроме правительства России! Единственная структура, чьи приказы ЦБ РФ обязан исполнять это… Международный валютный фонд! Получается, что в России буквально введено внешнее управление: ЦБ – финансовой сферой, а МВФ – внутренней социально-экономической политикой. Президент и правительство – только ширмы, закрывающие действительное положение дел, как говорят, марионетки.
Для иностранцев в России создаются все условия. Знаете ли вы, что подписанный Путиным закон о ТОРах, вместе с еще несколькими принятыми ранее, позволяют иностранцам:
* арендовать и эксплуатировать 60% территорий РФ на срок до 70 лет с правом продления;
* осуществлять принудительное выселение коренных жителей, граждан РФ;
* изымать любое движимое и недвижимое имущество у населения РФ, игнорируя права на собственность(!), а это – прямая колонизация, силовое нарушение прав коренного народа;
* полностью или частично отменять действующие законы РФ на большей части России;
* добывать и вывозить минералы, углеводороды и другие ископаемые; вырубать древесину, вылавливать рыбу и отстреливать животных, в любом количестве, без возмещения убытков;
* избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления;
* не платить обязательные платежи и федеральные налоги.
Фактически, этим законом целые города, такие как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, передаются в распоряжение иностранцам! А почему бы не создать благоприятные для жизни условия местным жителям? Почему не привлечь молодых специалистов и не благоприятствовать росту рождаемости у коренного населения страны?!
Здесь можно найти только одно здравое объяснение — цель стоит иная, не увеличить, а сократить численность коренного населения России. Взгляните только на некоторые результаты правления Путина.
Численность школ в России:
* 1991 год – 69 700 школ
* 2000 год – 68 100 школ
* 2015 год – 44 100 школ
При «взлете экономики» при Путине количество школ сократилось почти в 2 раза!
Численность больниц в России:
* 1990 год – 12 800 больниц
* 2000 год – 10 700 больниц
* 2013 год – 5 900 больниц
* 2015 год – 4 400 больниц (прогноз)
Данные эти приводит в своей статье Виктор Шевчук из «Движения активных людей» против глобализации.
Данные Федеральной службы государственной статистики РФ за 2014 год тоже не особенно радуют:
* в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4 900 рубля в месяц (пособие по безработице)
* в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 до 7.400 рублей
* в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей
То есть, в нищете и бедности живут 65,6% россиян!
* выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 рублей
* со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000-50.000 рублей в месяц
* к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц
* и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.
Иными словами – 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.
И можете представить, что нас ждет, если в 2015 году:
* добыча сырья (кроме газа) упала на 7%
* производство транспортных средств упало на 22,2%
* производство машин и оборудования упало на 14,9%
* металлургия – на 9,3%
* текстиль, одежда – на 16,5%
* обувь – на 17,3%
* засеяно на 19,3% меньше площадей, чем в 2014 году
* гречка на 40% меньше
* произведено сахарного песка на 36,2% меньше
* цемента на 15,1%
* производство изделий из бетона, гипса и цемента на 17,8%
* кирпич из обожженной глины на 5,6%
* станки металлорежущие – в апреле минус 63%, и это при том, что за апрель их изготовлено на всю Россию 183 штуки!!!
* холодильники на 35,3% меньше
* стиральные машины на 19,9%
* легковые автомобили на 21,9%
* автобусы на 16,3%
* троллейбусы на 60% меньше
По продолжительности жизни Россия находится на 123-е месте в мире!
Это как называется — управление во благо? Или госизмена и диверсия?
И при всем при этом любого, кто обмолвится, что руководство нашей страны служит интересам иностранных государств, тут же пытаются «закрыть» за экстремизм. Военный прокурор 58 военной прокуратуры гарнизона подал заявление в Новоуральский городской суд с просьбой признать экстремистским материалом листовку «Гитлер — побежден, фашизм — нет», в которой говорится о непрекращающихся усилиях мировой финансовой «элиты» по скрытому завоеванию России экономическими и политическими методами.
Эксперт ФСБ Ольга Ганец, проводившая экспертизу материала, пришла к выводу, что в листовке нет призывов к экстремизму, к противоправным действиям, к насильственному свержению власти. Но «выявлены высказывания, формирующие и подкрепляющие отрицательный образ «интернациональной группы лиц, преимущественно граждан Англии и Америки, обладающих значительными материальными и властными ресурсами» и представителей руководства Российской Федерации как агентов указанной группы». И что же? Прокурор не потребовал всех граждан России предупредить о враждебных планах запада в отношении нашей страны, он не потребовал расследовать деятельность вражеских агентов, он потребовал запретить к распространению рассказывающую об этом листовку! Так чьи интересы защищают прокуратура и ФСБ? Тех, кто хочет окончательно уничтожить Россию как самостоятельное государство?
Партией «ВОЛЯ» было подано несколько серьезных заявлений с требованием прекратить дискриминацию сторонников партии по политическим мотивам. Соответствующие заявления и обращения были направлены в Следственный Комитет России, в Постоянный форум по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций и в Комитет по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединенных Наций.
Вот только некоторые цитаты из обращения к общественности России и мира:
«Все самые правильные слова чиновников о демократии остаются только словами, на деле все делается с точностью до наоборот. Народ — единственный носитель власти в стране — от власти фактически отстранен. Выборы проходят так, что кандидаты от народа не могут даже зарегистрироваться кандидатами, а народ — не может выбрать во власть своих кандидатов. Власть заявила о своем праве отстранять, то есть отфильтровывать своих конкурентов, кандидатов во власть от народа, что является явным нарушением Конституции. Конституционный же суд, который также назначается президентом, признал это нарушение нормой. Партия «ВОЛЯ» и ее лидер участвовали во многих избирательных кампаниях и могут свидетельствовать о происходящих на них вопиющих нарушениях своих прав: от приглашения гипнотизеров, использования ручек с исчезающими чернилами до подделки ошибок в подписных листах в самих избиркомах — практически уголовных преступлениях, за которые никто не ответил. Все выборы последних лет партия «ВОЛЯ» считает недействительными, а «избранных» на них депутатов и должностных лиц — нелегитимными. Они, очевидно, прошли во власть с нарушением всеобщего равного и прямого избирательного права.
Понятно, что в соответствии с международными нормами и человеческими ценностями народ России просто обязан защищать свою свободу и независимость.
Но граждане не имеют психических сил защищать свои права по той простой причине, что профессионально введены в состояние социальной апатии. Она явилась следствием постоянных страшных социальных потрясений, которые ввели народ в запредельный стресс. Разведчик Колеман пишет, что этот метод введения народа в апатию через хронический стресс, созданный управленцами через постоянные потрясения, разработал Тавистокский институт человеческих отношений – орган мирового правительства. Есть информация, что над населением страны массово работают психогенераторы – излучатели подавления самостоятельного мышления и воли. «Промывание мозгов» — это также конек ЦРУ и других спецслужб. В открытом доступе есть информация, что и переворот 1993 года проходил с применением такой спецаппаратуры. Сторонники партии «ВОЛЯ» на одном из своих мероприятий обнаружили спецов с загадочной аппаратурой, которую сами сотрудники пытались направить на публику, что зафиксировано на видео. Самыми мощными психогенераторами являются всем известная станция HAARP на Аляске, и ей подобные по всему миру. Они же — и климатическое оружие, вызывающее катаклизмы. Всем гражданам мира надо требовать их демонтажа.
Россия — единственное в мире государство-автаркия, которое ни в ком не нуждается, так как имеет абсолютно все природные ресурсы. Но за время после госпереворота 1993 года, Россия, по сути, потеряла практически всю промышленность, сельское хозяйство, все социальные блага для народа, экономическую и политическую независимость. По нашему мнению, это явно реализация иностранного плана невоенного разрушения богатой независимой страны.
Поэтому мы приходим к выводу, что именно под руководством ЦРУ к рулю нашей страны кровавым переворотом были поставлены люди, которые, по нашему мнению, фактически развалили страну, а теперь ее передают в руки иностранцев. Очевидно, выполняется третий том Гарвардского проекта — «заселение территории России англосаксами раньше, чем это сделают расы Востока». Сейчас мы видим, как нашу страну заселяют и с Запада, и с Востока. Англичане презентуют проект «климатических переселенцев» на восточные, то есть наши российские территории. Китайские лидеры декларируют: «у Китая мало земель, много населения, у России — наоборот…» Претензии на наши территории с каждым годом все откровеннее.
Все тайное со временем становится явным, марионеточные правители теряют популярность. Полагаем, у колонизаторов России в такой ситуации останется один выход — очередной кровавый переворот под прикрытием очередной «цветной революции», якобы выражающей народную волю. Об этом говорят и события во многих странах, переживших несколько «цветных революций» по заказу одних хозяев. Очевидно для этого в США готовят и лидеров – таких как, например, Навальный, закончивший в Йельском университете курсы «Лидеры мира» (Yаle World Fellows Program). Есть информация, что на ноябрь этого года запланирован такой переворот со сменой режима. Очевидно, этот новый режим планируется быть еще более жестким.
Именно поэтому мы и объявляем волю народа сейчас, чтобы ей не прикрывались те, кто хочет добить нас специально организованным хаосом.
Воля народа России — мир, а не война! Мы требуем вывести все российские войска из Украины. Это — война олигархов за ресурсы, а не за русскоязычное население, страдающее от этой войны в первую очередь.
Воля народа России — правительство из представителей коренного народа, действующее в интересах народа, а не марионеточное правительство, действующее по указке колонизаторов.
Воля народа России — действительно демократическая мирная смена власти, а не очередная «цветная революция» с очередным подставным лидером и со сменой режима на еще более жестокий.
Все это можно очень быстро реализовать, проведя настоящие, подлинно свободные, открытые, а не тайные с антинародными фильтрами выборы.
Все вышеизложенное — очевидно для любого здравомыслящего человека. Но об этом в России запрещено говорить вслух. За это — жестоко преследуют. Но король-то — голый! О «новом мировом порядке» – уничтожении миллиардов и рабстве оставшихся в живых – предупреждал более 20 лет назад разведчик Колеман. О «смене мирового порядка» Путин уже объявил на заседании Валдайского клуба. Касаться этот ужас будет всех. Поэтому все должны понять: проснется Россия – мир будет спасен! Помогайте России проснуться, граждане мира! Просыпайтесь от апатии, граждане России! Обсуждайте эти жизненно важные вопросы мира, свободы и независимости на самых публичных трибунах.
Ситуация складывается очень серьезная. Каждый живущий сейчас должен понять именно свою личную ответственность за свою судьбу, за судьбу страны и всего мира. И не просто понять, а действовать!
Взято – Светлана Лада-Русь , lada-rus.ru
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Ты не путай тех кого СИЛОЙ заставляли маршировать барабанить и дудеть в дудку.
Кто ВЫНУЖДЕН был изучать бредовую политэкономию
Кто в ЮНОСТИ вступал в КПСС не понимая какая это КЛОАКА……
Но потом когда информационый ЗАНАВЕС был прорван ИЗУЧИЛ и ОСМЫСЛИЛ …..
С теми кто все еще работает ПОПОМ от КПСС.
Дурит людей ВЕРОЙ в коммунизим и имеет с этого дивиденты.
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Так и я об этом:
Из открытых источников известно, что в 1993 году Борисом Ельциным с помощью консультаций с канцлером Германии Гельмутом Колем и президентом США Биллом Клинтоном был совершен по сути государственный переворот. Придя к власти, после расстрела Белого Дома, Ельцин поставил на поток реформы, уничтожающие Россию, наш суверенитет, наше вооружение (договора СНВ). Мощнейшие производства, фабрики, заводы стали жертвами приватизации. Приватизацией в нашей стране, по словам Владимира Путина, из кабинета Чубайса управляли кадровые сотрудники ЦРУ.
Сам же Ельцин, по словам бывшего британского разведчика Джона Колемана, был «из конюшни Ми-6» (английская разведка). Об этом он писал в своей книге «Комитет 300». То есть власть в стране сменилась руками западных спецслужб! Этими же руками, судя по всему, наша страна разрушается до сих пор. Ельцин назначил своим приемником Путина. Вряд ли у агента Ми-6 будет приемник, который будет поставлен без согласия той же Ми-6. Генерал ГРУ Паринов, в своем интервью говорил, что
«Путин давно завербован Западом и стал, по всей видимости, самой большой удачей западных спецслужб за всю их грязную историю. Такого успеха враги России ранее не достигали»… Подробнее: za.ladu-rus.ru/archives/13504
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Все верно.
Путин агент и потому назначает в Америку президентом Трампа )))
Путинг агент Ми-6 а Трамп агент Путина
Похоже Ми-6 таки выкупили ДЛЯ Путина Абрамович с Ротенбергами )))
И теперь ВАС хохлов всех поубивают
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Ага весело:
Инаугурация Дональда Трампа. Кто на самом деле ставит президентов?
20 января новый президент США Дональд Трамп дал присягу американскому народу на инаугурации. Американские спецслужбы трубили, что на ход выборов США повлиял Владимир Путин.
Но может ли человек влиять на страну, если он сам пришел к власти очевидно под ее влиянием? Это ширма, чтобы отвести наши глаза от правды. Точно также Обама с Путиным создавали ширму конфликта, вводили санкции, мерились силами. Но за этими конфликтами, где президенты играли противостояние, Россия фактически стала колонией США.
Мы по всем признакам давно управляемся Америкой. План закулисного управления известен и называется “Гарвардский проект”. А все президенты: Горбаче, Ельцин, Путин – лишь ширма?..
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=ReenXDgc854
Подробнее – lada-rus.ru
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Не тупи.
А то Клинтонша зарплаты лишит ))
Путин назначил Трапма это знают все твои друзья.
)))
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Мои друзья это факты!!! К вопросу о назначениях, вернёмся к фактам:
Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 млн человек около 65-70 млн живут в нищете. Это, примерно 45-50%. При сохранении текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85% россиян!
В сравнении с СССР, население сейчас в два раза меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в два раза больше.
В России идет беспрецедентное уничтожение среднего класса, появляются признаки феодального и рабовладельческого строя.
90% российских производителей считают политику государства удушением малого и среднего бизнеса.
Россия стоит на пороге коллапса.
В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский [Прогноз на 2016 г]
У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и *********** населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков… Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение “элит” достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять… И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка… Подробнее.. http://pandoraopen.ru/2016-02-05/kooperativ-ozero-obrekaet-rossiyu-na-nishhetu-i-potryaseniya-v-zhukovskij-2016/
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Цены растут, а рейтинг не падает. Такого не бывает ни в одной стране мира. Наш президент – особенный. Это – Путин. Он вошёл в историю и идёт в ней вместе с нами…
Феномен Путина. Цены растут, а рейтинг не падает. Подробнее – http://pandoraopen.ru/2015-12-22/fenomen-putina-ceny-rastut-a-rejting-ne-padaet-tochka-zreniya/
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Они выбросили свои партбилеты. Поэтому остались только членами.
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Кажется, Салазар сказал, что для друзей – всё, а остальным – по закону… Так и для этих – правда – это для простых людей, а им – хоть сцы в глаза – всё божья роса…
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https://www.youtube.com/watch?v=7bqHqY_CUQ4
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“Диму сдавать толпе он не захочет.” – народ, не спешите – вина “Димы” не доказана! Фильм Навального не доказательство вины Медведева, а доказательство убогости ума Навального. Он даже данную ему информацию переработать не смог, а выдал как есть, как дали. Т.е. ни о каком “расследовании Навального” и речи нет! Тупая выдача заказухи.
“Юридические последствия фильма “Он вам не Димон”” – ни каких последствий, абсолютно…
Кстати, кроссовки Навального (пусть расскажет как в 90-х воровал) дороже медведевских…;))
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Ты тут в грудь кулаком бьёшь потому что точно знаешь? Или работа такая? Ты вот тут в пять минут сможешь нам доказать что он живёт на зарплату и честен как слеза ребёнка?
То что здесь финт ушами это и так ясно. Чисто в их стиле подать тему через грязь и выставить лидера, который ни в коей мере не соперник. Все больше обсуждают саму личность, а не то что в принципе должны. Что медведев? ВСЯ ВЛАСТЬ от мала до велика живёт так, как вроде это не государство а ихняя собственность. Вся власть забыла такое понятие как совесть, честь и достоинство. Если просто сказать то уху ели дальше некуда!!! Заметь когда мы говорим о власти то еле скрываем брезгливость. Потому что смотреть за ними противно, дела их мелки и ничтожны и всё что они делают, это только набивают карманы себе, своей своре и своим прихлебаям. Потому люди и выходят за всяким гуаном, потому что обрыдли своей жадностью и тупостью. Хоть так свой протест показать. А нас пытаются заставить кроссовки обсуждать. Везде.
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Удалили пост как спам ( !?) ). Попробую еще раз. 13 Медведевских ударов.
13 способов, придуманных чиновниками, чтобы залезть в карман россиянам
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/21/71860-ot-plastikovyh-paketov-do-naloga-na-dolgi
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Заголовок не вполне соответствует.
****** всё правильно сказал. Смотрите ролик.
Эх, фамилию Р-ашкина не пропускают