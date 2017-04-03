Протесты, что может быть дальше? Юрий Болдырев [2017, Система казнокрадов]

Юрий Болдырев и Максим Калашников – о том, что 26 марта 2017-го действительно стало переломным рубежом в кризисе одряхлевшей и впавшей в слабоумие системы. Дуга кризисов: от Белоруссии – через Тверскую – и до Курил. Как Путина поймали на Медведева. Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Жёсткая критика Путина! Коррупция и социальные митинги [2017, Система казнокрадов]

В ГОСДУМЕ ПРОРВАЛАСЬ ПРАВДА! Жёсткая критика за коррупцию и социальные митинги Рашкиным..

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