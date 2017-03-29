Им нельзя давать ни малейшего шанса. Андрей Ваджра

Есть в России социальная прослойка, которая способна существовать (ментально и физически) лишь участвуя в непрерывном процессе уничтожения России и её народа. Эти люди называют себя «либералами», но с либерализмом они ничего общего не имеют, для них либерализм – прикрытие их неуёмного некрофилического влечения. Именно поэтому я называю данных индивидов «либероидами».

Либероиды представляют собой древний, непрерывно мутирующий психопатологический и социально-политический вирус, живущий в организме российского общества. Когда иммунная система этого организма сильна, либероидный вирус подавлен и малоактивен, когда же иммунная система российского общества ослаблена, этот вирус разрастается и предельно активизируется, превращаясь в серьёзную угрозу для России и её народа.

Либероидный вирус не самостоятелен. Он непрерывно подпитывается извне, неутомимо приспосабливаясь к изменяющейся среде российского государства и общества. Для внешних врагов России, либероиды – фактор внутреннего сдерживания развития и усиления российской экономики, государственности, а также военной и внешнеполитической силы России. Либероиды это – внутренняя антиРоссия. Русофобская, лживая, аморальная, подлая, коварная, безжалостная и периодами смертельно опасная.

Когда либероиды прорываются к власти, они начинают методично разрушать Россию и последовательно уничтожать её народ, доводя страну до нищеты и разрухи, а население до вырождения и депопуляции. Когда же либероиды лишены власти, вся их гиперактивная деятельность концентрируется на непрерывном отравлении народа ядом лжи и ненависти, на попытках внести смятение в массовое сознание, дестабилизировать социальную и политическую ситуацию, ввергнуть Россию в хаос.

Особую актуальность данная сверхзадача российских либероидов приобрела сейчас, когда Россия пошла на подъём, начала интенсивно развиваться, богатеть, крепнуть, набирать экономическую, политическую и военную силу. Это очень сильно пугает погрязших в глубочайшем системном кризисе и существенным образом ослабших США и Европу. Именно поэтому для них разрушение России изнутри, или хотя бы её максимальное ослабление, стало важной составляющей долгосрочной стратегии. Запад, чтобы удержаться на плаву, пытается всеми доступными ему средствами утопить Россию. Российские либероиды – одно из таких средств.

Вот поэтому прикормленная Западом либероидная тусовка всеми доступными ей методами раскачивает Россию изнутри, желая её предельно ослабить, довести до майдана, а ещё лучше – гражданской войны, как это произошло на Украине. На достижение данной цели Запад выделяет огромные финансовые средства, поддерживая либероидов информационно и организационно.

Я утверждаю это с абсолютной категоричностью, потому что непосредственно наблюдал процесс уничтожение Украины той мразью, которая находится на содержании западных неправительственных организаций. Я детально всё это изучал и даже задолго до украинской катастрофы предупреждал о той смертельной опасности, которая нависла над Украиной.

С помощью интенсивной пропаганды лжи и ненависти, а также призывам к насилию, внутренний враг России пытается вывести российских граждан из эмоционального равновесия, привить им негативные мысли и эмоции, спровоцировать на незаконные действия. Либероиды всеми доступными им средствами пытаются отравить сознание россиян презрением к закону и ненавистью к власти.

Основной либероидный информационно-пропагандистский удар направлен на представителей российской государственности. Его главная цель – создать в массовом сознании фантом «мерзкой державы», якобы состоящей исключительно из воров, мерзавцев и проходимцев. Отсюда весь этот поток лжи, продуцируемый либероидами, отсюда все их попытки использовать для провоцирования конфронтации любую проблему, любой просчёт, любую ошибку власти. Таким образом, внутренний враг пытается разорвать психологическую связь между народом и государством, вбить между ними клин, внести раскол в общество и утопить всё в ненависти. Это – первая фаза любой «цветной революции».

Когда же эта ненависть взрастёт до критического значения, когда разрыв между народом и властью воплотится в реальности, когда общество развалится на противоборствующие части, либероиды без особых проблем смогут натравить народ на власть. В этой революционной фазе их главная цель – спровоцировать открытый, физический конфликт со взрывом насилия, кровью, трупами, арестами и прочим. Так создаётся реальный повод к антиправительственным выступлениям, создаётся среда для антиконституционного свержения власти, попрания законности и разрушения порядка.

Таким образом, внутренний враг провокациями и манипуляциями принуждает народ собственными руками разрушить общество и государство под лозунгом борьбы с «плохой властью». Либероиды натравливают граждан на премьера и президента, но главная их цель – само государство. Сейчас они «стреляют» в «Димона» и т.н. «кремлядь», а попасть хотят в российскую государственность, в саму Россию.

Свержение законной власти – прелюдия к уничтожению государственности. Когда же государственность уничтожена (как это, например, произошло на Украине), наступает время разнообразных мразей рвать страну по живому во имя «великих революционных идей». Страна отдаётся им на растерзание и разграбление, а народ на поругание и изнасилование. И не имеет значение, какие именно эти «великие революционные идеи» – «белые», «красные», «зелёные» или «коричневые». Они не являются целью. Они – прикрытие цели. А эта цель – разрушение государства и общества, с последующим уничтожение народа. Только это значимо для тех, кто организовывает, осуществляет и поддерживает бунт против «плохой власти» за «светлое будущее» в любых его вариациях.

Поэтому не имеет значения, что ставится в вину представителям власти. В революционной механике важен не факт виновности или невиновности премьера или президента, а возможность их оболгать, дискредитировать, превратить в глазах народа в исчадие ада, а потом уничтожить. Причём уничтожить вместе с государством. А без государства народ и все богатства страны – лёгкая добыча для любого внутреннего или внешнего врага.

Посему не имеет значения, каков в действительности президент или премьер, враг выбирает любой повод, любую причину, любой способ, чтобы расшатать ситуацию в стране, вызвать массовую ненависть к представителям власти, разорвать связку между народом и государством. Кто этого не понимает – законченный дурак, кто понимает, но, тем не менее, «зовёт Русь к топору» – сознательный враг России. Враг подлый и мерзкий.

Каким образом враг натравливает народ на власть, можно понять по пропагандистским «высерам» в социальных сетях. 26 марта мне на глаза попался разжигающий ненависть пост на главной странице «LiveJournal». Своим ходом попасть в ТОП этот умственный экскремент никогда бы не смог, поэтому его проплатили и поставили болтаться несколько суток на промо-место, чтобы каждый вошедший на главную страницу «Живого Журнала» мог его увидеть и им «насладиться».

Я не стал бы этому заказному продукту умственной дефекации уделять своё внимание, если бы он не представлял собой пример типичного «пропагандонского» творчества либероидов. В нём сконцентрирована вся смысловая и эмоциональная суть т.н. российской оппозиции. На его примере можно понять, что собой представляет вся та пропаганда, с помощью которой внутренний враг пытается изнутри разрушить Россию, вливая в сознание простых граждан фекалии своих лозунгов.

Этот пропагандистский «высер» начинался с перекручивания одного из путинских высказываний, после чего автор поста перешёл к передёргиванию фактов и апелляции к ненависти. Ни здравых размышлений, ни фактов, ни хоть каких-то доказательств в этом тексте нет. В нём только ядовитая, как моча прокажённого, ненависть к российской власти и лично президенту России. Только желчь, ложь и ненависть. В чистом, концентрированном виде.

При этом демонстративное, показное проявление этой ненависти подавалось автором пропагандистского «высера» как его невероятная смелость, как поразительная доблесть и эталон для подражания. Точно так же в своё время ложью и ненавистью поливали на Украине Януковича. Этот чудак на букву «м» был, мягко говоря, весьма специфичным президентом, но он не был тем исчадием ада, каким его подавала майданная пропаганда. Более того, по сравнению с теми тварями, которые пришли после него к власти, он в украинских реалиях выглядит не просто прилично, но даже идеально. Недостижимо идеально для майданной Украины. Но без демонизации Януковича, без превращения его в глазах населения в исчадие ада, его свержение было бы крайне затруднительным. Чтобы украинского президента убить физически, его сперва необходимо было убить морально. Что и произошло. Его, как президента, убила пропаганда.

При этом либероидный «пропагандон» в своём проплаченном посте, разжигая ненависть к российской власти, одновременно с этим записал в «рабы» всякого, кто не будет реагировать на его ядовитую ненависть одобряющим восторгом, всякого кто не поддержит его пропагандистский «высер», всякого, кто не захлебнётся злобой. По логике либероидов, каждый кто не вибрирует от распирающей ненависти, каждый кто пытается рассуждать и опираться на факты и логику – «раб Путина», «ватник» и «совок». «Нерабом» с точки зрения либероидов может быть только тот, кто, выпучив глаза, брызгая слюной и сотрясаясь от злобы, орёт «долоййй!!!» Любая взвешенная позиция, любая попытка анализа российскими майдаунами порицается и осуждается. Им необходимо громко блеющее, непрерывно скачущее и легко управляемое стадо, а не самостоятельно мыслящие индивиды. Для либероидов самостоятельно мыслящие граждане, опирающиеся на логику и факты, – «рабы Путна», поддерживающие «мерзкую власть воров и проходимцев».

С точки зрения либероидных пропагандистов, в России всё очень плохо. Вот в 90-е годы, при президенте-алкоголике, всё было замечательно, а сейчас – один сплошной ужас! Вокруг царит запустение, упадок, нищета и разруха. Именно поэтому рефреном через весь этот либероидный «высер» идёт сакраментальное: «аааа мы все умрём!». Мол, всё в России очень плохо: кредитные задолженности растут, шансов построить карьеру нет (ибо все лучшие места заняты мерзкими выродками из «властной вертикали»), куда идёт держава непонятно, и вообще семейный бюджет трещит по швам. А поэтому, с точки зрения либероидного пропагандиста, на державу надо «класть болт». Что происходит по внешней политике, «путиноборцу» непонятно, поэтому «ненавидеть, для простоты процесса» ему «хочется всех подряд, включая соседей и родственников». Иными словами: да здравствует ненависть! Да здравствует ненависть всех и ко всем! Да здравствует революция ненависти!

Как это мне знакомо! Революцию ненависти я лично наблюдал на майдане. Там коллективная ненависть была такой силы, что ощущалась кожей как дуновение ветра, заглушая всё вокруг своим звериным визгом из сотен глоток. Именно поэтому особо чувствительные индивиды в эпицентр «рэволюцийи гыдности» не ходили. Их тонкие натуры не выдерживали эмоционально-психологической атмосферы майдана. Ну а потом майданная ненависть накрыла всю Украину, расплескавшись по её земле ужасом, кровью и ментальными фекалиями «активистов».

После целенаправленного закошмаривания читателей, либероидный «пропагандон» принялся апеллировать к их личной выгоде. Мол, какая вам выгода от «этой вечной борьбы за выживание России и её граждан в окружении врагов (зачастую придуманных)?» Иначе говоря, он предложил «борьбу» прекратить и немедленно сдаться, чтобы те, кому Россия капитулирует, обеспечили ей хорошую жизнь. Очевидно, точно так же, как это случилось в 90-х, после развала Советского Союза. Это старая, смердяковская идея. Мол, победил бы нас когда-то Гитлер, и жили бы мы сейчас припеваючи. А главное, у нас бы не было Путина! Разве ради этого не стоит прекратить борьбу и капитулировать перед «великим и блистательным Западом»?

При этом, потеряв бдительность, сей «пропагандон» внезапно сорвался с главной идеи того, что в России всё очень плохо, и начал упрекать российских граждан в том, что они не идут на майданы, не свергают власть, не устраивают революции потому, что у них есть «вода в кране, электричество, большие магазины жратвы, машины иностранные и ипотека тоже в наличии». Мол, купил коварный Путин, вас тварей продажных, сытой, спокойной и комфортной жизнью. Продались вы ему все скопом! Не хотите потрясений, революций, кровавой братоубийственной резни и марширующих нацистов по улицам своих городов! Позор вам!

Но потом либероидный «пропагандон» приходит в себя, вспоминает о том, что в «проклятой Рашке» всё очень плохо, и с удвоенной силой начинает вещать об ужасном Путине и его т.н. «жуликоватой банде», которую каждый пламенный российский революционер обязан яростно ненавидеть. Мол, все – воры! Особенно вор тот, кто «является другом Путина», кто «занимает высокий государственный пост и прикидывается патриотом». И тут же упоминается Медведев. Именно из него сейчас либероиды лепят образ главного коррупционера страны.

Нет никаких доказательств этому? Ну и что? Ведь все и так знают, что власть в России поголовно состоит из воров и проходимцев. Особенно те её представители, которые являются друзьями Путина. Зачем какие-то доказательства? Нееет, доказательства – это лишнее! Мы верим без всяких доказательств! А кто не верит, кто хочет доказательств, тот – раб и у него промыты мозги «кремлёвской пропагандой»!

Накидав, таким образом, «г…на на вентилятор», сетевой «пропагандон» начал от него отталкиваться, пытаясь взлететь в высь морализаторства. Мол, посмотрите, какая зияет «глубина падения», в которую рухнули «путинские министры» и вся «власть РФ»! Мол, их засосала опасная, коррупционная трясина! Причём безвозвратно! Ату их, ату!!!

А ведь кругом, по мнению автора революционного «высера», жизнь воняет своей неухоженностью, своей неравностью возможностей, необеспеченностью и социальной несправедливостью! Мол «кремлёвцы» всё разворовали, погрязли в роскоши и богатстве, а мы (народ) пухнем с голоду и мучаемся от социальной несправедливости. Центральная мысль либероида: всё украл Путин и его друзья! У них всё наше (народное) «бабло»! Мы все умрём от голода, холода и болезней! Ааааааа!!!

После этого «путиноборец» возвращается к нагнетанию истеричной ненависти к «харям, которые вскормила придуманная Путиным вертикаль власти». А от ненависти, либероидный «пропагандон» плавно переходит к теме «революции». Ему нужна революция! Очень нужна! «Почему революция? – вопрошает он. – Да поскольку оху…ая и обожравшаяся кремлёвская власть, которая напоминает огромного, страшного, но тупого динозавра с маленькими, загребущими лапками, уже…». А дальше идёт истеричное либероидное, абсолютно бессодержательное: бла, бла, бла, бла, бла… После которого следует призыв перейти от «эволюции» к «революции», т.к. «все речи, которые говорит власть это одно сплошное нае…во, которое лишь призвано сохранить существующее положение вещей и горы награбленного».

Но какая же революция без революционного вождя??? Без него никак нельзя!

Поэтому либероидный «пропагандон» внезапно вспоминает о «рояле в кустах». Наверное, вы уже догадались, кого он прочит российским гражданам, изнемогающим под властью «кремлёвцев», в спасители Отечества? Ну, конечно же, это – Навальный. Ибо только Навальный – луч света в тёмном царстве современной России! Только он может всё отнять и поделить поровну! Только он может обеспечить идиотов умом, импотентов эрекцией, нищих – богатством, хворых – здоровьем и т.д. и т.п.

Даёшь великого борца с коррупцией!!! Да здравствует зеленоликий властитель либероидных дум! Только «воин света» в сверкающих доспехах, коим является Навальный для либероидов, сможет побороть «алчное, злобное, хитрое, шипящее зло, которое пожирает Россию и её народ»! Только благодаря Навальному Россия получит «шанс доплыть до более светлого и лучшего будущего»! Ведь «Навальный взял и доказал, что он не ссыкун и что один в поле воин»!

О Госдепартаменте США, который нежно и с особой любовью, лелеет «великого революционера России», сетевой «пропагандон» упомянуть забыл. В его версии, Навальный «сражается с кремлёвцами» не на жизнь, а на смерть, сугубо на личные сбережения, когда-то заработанные непосильным трудом, и без всякой поддержки со стороны Соединённых Штатов. Кто-то в эту чушь верит.

Внутренний враг раскачивает Россию изнутри всеми доступными ему способами. В ход пошли апробированные во время госпереворота на Украине методы. «Путиноборцы» даже начали скакать точно так же, как скакали твари на Киевском майдане. Только речёвку российские майдауны немного изменили, ибо не комильфо орать про «москалей» в России. Есть уже и раненые полицейские. Внутренний враг хочет ненависти, насилия и крови. Его методы такие же, как и у украинских майдаунов, источники финансирования одни и те же, цели – аналогичные.

Уже дошло до того, что либероиды пытаются превратить российских детей в средство разрушения России. Как и на Украине, подростков всеми доступными способами заманивают на акции протеста, стимулируют к противоправным действиям, к провоцированию полиции. По сути, 26 марта шобла Навального начала демонстративно практиковать политическую педофилию, затаскивая под разными предлогами на свои сборища несовершеннолетних. Они используют подростков как наиболее активный авангард либероидов, бегущий как осёл за морковкой, за красивыми лозунгами о кружевных трусиках и деньгами. Во главу угла, как всегда, ставится ложь и подкуп.

При этом расчёт делается на провокацию. Либероиды кидают детей под полицейские дубинки в надежде на то, что прольётся кровь, что кого-то в суматохе покалечат, и тогда можно будет на весь мир истерично заорать «они бьют наших детей!» Помните, с какой провокации началось уничтожение Украины? Отсюда и эта внезапно проявившаяся политическая педофилия Навального. Либероидам, как когда-то «свидомым», нужна сакральна жертва. И лучшей сакральной жертвой для них стал бы покалеченный или погибший ребёнок.

Внутренний враг России сейчас слаб и смешон. Его потуги могут вызвать лишь усмешку. Но это не значит, что все его усилия по раскачиванию страны напрасны, а яд лжи и ненависти, который он из себя источает, не опасен. Нынешние либероиды – это личинка, из которой, со временем, при благоприятных условиях, может вырасти смертельно опасный монстр. Поэтому, на мой взгляд, с внутренним врагом России не стоит играть, и уж тем более его не стоит с либеральным стоицизмом терпеть. Это – глупые игры и самоубийственная терпимость. Им нельзя давать ни малейшего шанса. Как показали события на Украине, внутреннего врага необходимо последовательно выкашивать и выпалывать всеми доступными средствами, не позволяя ему вырасти и набрать силу. В ход должны идти все наиболее эффективные способы, без всяких ограничений. Вирус надо уничтожать в зародыше, а не ждать когда он разрастётся. Иначе украинской судьбы не избежать.

Прежде всего, необходимо использовать закон, превратив его в максимально эффективный инструмент национальной безопасности. Ну а если этого не достаточно, в ход должны идти все эффективные методы. В этом смысле надо брать пример с США и Европы, где внутренний враг традиционно выводится за рамками какой-либо морали и законности, а потом без всяких сантиментов уничтожается. И часто не только в переносном смысле этого слова. Как когда-то написал Максим Горький, «против нас всё, что отжило свои сроки, отведенные ему историей; и это даёт нам право считать себя всё ещё в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдаётся, — его истребляют».

Иначе быть большой беде. Пример этому – Украина.

Андрей Ваджра, Альтернатива

Источник: news-front.info