Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ…

Зачем вам новейшие технологии, толстые книги, которые нужно читать, чтобы познать хоть что то, современная медицина здоровья, а не медицина болезней, когда можно просто прыгнуть в ледяную воду и три раза перекреститься?

В начале исследований или написания книги, как в моем случае, перед Человеком всегда встаёт вопрос: какова цель, которую я хочу достигнуть? Хотел ли я рассказать то, что знаю о Николае Левашове и подробности того, что было НЕ публичнЫМ при его жизни? Рассказать о том, что мы с ним «делали», когда начался процесс создания Комплекса и Технологий « СветЛ » ? О людях, с которыми он общался, но которых мало кто знал из считавших, что «знает всё»? О его личной жизни? Изначально, после того как Николая « НЕ стало » и когда я публично объявил, что третий том его книги « Зеркало Моей Души » будет дописан, я именно так и планировал.

Когда цель определена, необходимо решить, по какой дороге предстоит к ней идти, и что следует взять с собой. Какие трудности могут встретиться и на каких языках предстоит объясняться . Но наряду с простыми и понятными вопросами часто возникают и такие, над которыми обычно не задумываешься. Например, почему могут оказаться никому НЕ нужныМИ и труды, и знания? Подобного не возникало бы, если бы ЧЕЛОВЕК думал не только о цели, но и о будущем своего детища и перспективах своих действий. А будущее определяется в той инфраструктуре, которая создаётся Человеком на пути к достижению своей цели. Всё у меня как-то само собой и выстроилось, когда это стало ясным. Я понял, например, что НЕ нужно делать публичным то, что сам Левашов никогда НЕ озвучивал по каким-либо причинам. Я понял, что более ВАЖНА информация , которая расширит познание читающих эту книгу, нежели интерес (сиюминутный) к каким-то « неизвестным » ДЕТАЛЯМ жизни личности Николая Левашова . Когда я осознал это, мне стало НЕИНТЕРЕСНО мнение так называемых «оппонентов» относительно глав, которые я начал писать и параллельно публиковать на своём сайте.

В условиях сегодняшних процессов, проистекающих на наших глазах и меняющих Мир практически ежечасно, критике большинства людей (по определению НЕ способных к самостоятельному мышлению или действиям и ничего не ценящих в силу своего ущербного сознания) суждено оставаться БЕЗ внимания . Если критикуете, – предлагайте. Причём, НЕ абстрактные слова, а конкретные вещи с последовательностью действий. Показывайте, как можно добиться хоть какой-то заявленной вами цели, если она вообще заявлена, и суть критики не сводится к бе з цельным разборкам. И не просто предлагайте, а делайте то, что предлагаете. Ошибайтесь, думайте, делайте, опять ошибайтесь.., но ГЛАВНОЕ — делайте . Покажите свою правоту не на словах , а на делах . Меня более интересовало мнение моих соратников и тех людей, кто по прочтении публикуемого высказывал пожелание что-то в изложенном расширить или объяснить более доступным для их понимания языком. Принимая или не принимая эти замечания, я исходил из того, что изначально сказал: « Книгу Левашова мы допишем все вместе ». Приведу пример: работая над послесловием, «вдруг» получаю от своего соратника информацию, которую посчитал обязательным включить в эту книгу, потому что эта информация очень глубоко характеризует ПЕРИОД развития Н . Левашова от 20 лет , то есть в студенческие годы . Это ЧАСТИЧНЫЙ список с изобретениями Николая, которые он в то далёкое время пытался запатентовать и которые можно сделать публичными.

Устройство для порциональной дозировки материалов по весу. Машина для нанесения покрытий на горизонтальные поверхности Способ разрушения горных пород высоким импульсным давлением жидкости и устройство для его осуществления. Управляемый распределительный клапан. Насос-ёмкость объёмного вытеснения. Транспортёр штучных изделий. Кирпичеукладочный комплекс. Лазеромобиль. Способ повышения КПД тепловых двигателей и устройство для его осуществления. Способ защиты важных объектов от возможного ядерного удара посредством крылатых ракет. Торпеда с реактивным двигателем прямого действия. Торпеда с магнитогидродинамическим реактивным двигателем. Реактивная подводная лодка. Подводная лодка с реактивными двигателями прямого действия. Магнитогидродинамический реактивный двигатель.

Николай достаточно серьёзно занимался изобретательством и уже тогда, в студенчестве, самостоятельно изучил основы патентного права. Чтобы решать изобретательскую задачу из какой-то области, НУЖНО знать хотя бы проблемы этой области. Уже в те годы Николай интересовался многими проблемами, и НЕ только в области физики. Много ли студентов вы встречали в своей жизни, интерес которых уложился бы даже в небольшую толику подобного? Для людей, стремящихся к познанию, этот список скажет об очень многом и явится ощутимым дополнением к той информации, которая известна о Левашове. И это не весь список. Я опубликовал только то, что я и мой соратник, сочли уместным. Но почему же Левашов нигде в своих трудах не упомянул об этом? Да только потому, что это был (на мой взгляд) весьма весомый отрезок его ПУТИ познания , который позволил впоследствии создать то, что им создано и что публично. Но есть и другой подход – почему же после ухода Левашова никто НЕ поинтересовался наличием (не наличием) подобных документов? А крику-то было сколько со всех сторон! Этим я просто хочу подчеркнуть, что есть ещё и другие СЕРЬЁЗНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ, и расчёты , которые позволяют идти вперёд и иметь перспективу развития и Технологий, и других, не менее серьёзных вещей. И это тоже характеризует дальновидность Человека .

В ПРОДОЛЖЕНИИ незаконченного Николаем Левашовым Труда (« Зеркало моей Души ») я старался в пределах разумного дать Читателю возможность соприкоснуться, и довольно тесно, с физикой А . Хатыбова . Конечно, этого, наверное, НЕ достаточно для сложения цельного представления и, главное, – для полного понимания, но отдельные элементы и расчёты, особенно относительно Программ « СветЛ », – даны. Сделать это я посчитал целесообразным. Ну а кто и как сможет всем этим воспользоваться – посмотрим. Повторюсь – более раскрывать сейчас не время , для понимания и осмысления дано более чем достаточно.

Я изначально прекрасно понимал, какие ЗАДАЧИ встанут перед пытливым умом тех людей, которые с первых строк проявят интерес к информации, имеющейся в книге, и старался максимально просто её преподнести. И информацию от Н . Левашова , как базу для движения вперёд в познании, и информацию от А . Хатыбова , Н . Морозова , Б . Макова , А . Лучина и других учёных , чтобы на этом Человек смог построить своё познание НЕ только относительно окружающего мира, но и понимания Технологий « СветЛ » и того, что с этим связано (и оздоровления, и развития). Это главное! Вот, например, одной из самых ГЛАВНЫХ задач , с которой я приступил, пригласив читателей начать движение в Баню , – это разобраться, как УСТРОЕНА Вселенная . Не сомневаюсь , что прочитав эту книгу , многие уже поняли – история развития науки о Вселенной показывает, что человек познаёт её, ИССЛЕДУЯ процессы на Земле и, если это возможно, моделируя их в РАМКАХ лабораторий . Такой подход НЕ позволяет увидеть всю картину, так как невозможно исключить влияние Земных процессов, а также в лабораторных условиях просто «зажечь звезду», показав согласие теории и практики. Очень часто учёные вынуждены принимать ключевые утверждения БЕЗ доказательств , как аксиомы в математике или постулаты в физике. И Н . Левашов , и А . Хатыбов писали об этом. Сейчас появляется много трудов именно в указанном направлении. Причины кроются в САМОМ подходе к процессу исследования физических, да и социальных процессов.

Существует и второй путь, который часто НАЗЫВАЮТ креативным . В его основе предположение о существовании неких высших сил, непознаваемых Человеком. Путь, в котором знания даются через откровения: « Познай самого себя , и ты познаешь Вселенную и богов , населяющих её ». На основании этого можно предположить, что такие подходы к изучению и постижению Вселенной НЕ могут дать человечеству «ключи» к пониманию или помочь получить необходимое знание. Поверьте, даже штудирование с карандашом в руках и проведение всяких разных семинаров по книге Левашова « Неоднородная Вселенная » не решат этот вопрос. Получить ИНФОРМАЦИЮ – несомненно , но это будет только МАЛАЯ толика (для большинства – очень значимая) в движении к познанию.

Но существует и Третий путь . Вот у Н. Левашова: «Под материей понимается объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ощущения – информация, поступающая в Мозг об окружающем нас мире через органы чувств; Материя ниоткуда не появляется и никуда не исчезает».

Российский учёный – физик А . А . Лучин сформулировал иной методологический взгляд на первоосновы построения Мира: теоретически обосновал и опытным путём подтвердил ДЕЛИМОСТЬ электрона , наличие первичной материи всего сущего, т.е. материи электрического и магнитного полей . Левашов писал о том же, представляя первичные материи как спектр ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ волн , имеющих разные коэффициенты квантования. И тем самым оба учёных символизировали этот научно-исторический барьерный переход в познании, т.е. качественный переход на иную МЕТОДОЛОГИЮ познания истины. Это совершенно новая методология суждений т.е. методология диалектики энергоинформационного развития управления бытием энергий , созданная на основе нового обретённого познания об истине «Сотворённого Мира». Этим подходом я попытался выразить в книге ИТОГОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ восприятия сути информации, переданной нам учёными Н . В . Левашовым , А . М . Хатыбовым , А . А . Лучиным и др . Всё это мы сегодня называем Новыми знаниями. Эти знания стали ОСНОВОЙ при разработке Новых технологий, известных как Технологии « СветЛ ». Надеюсь, прочитавшие книгу поняли, что эти Новые знания зиждутся на базе энергоинформационной диалектики развития управления бытием энергии . Это позволило через энергоинформационную диалектику, как методологию и метод исследования, прояснить причинность, предназначение, действенность и конструкционную особенность построения сценария самого познания в том виде, в каком оно своим явлением, как мне хочется думать и как говорит Б . Маков , – «Снизошло в научной форме к Читателям» через эту книгу. Вот об этом я постарался, в силу своего понимания и своих знаний, рассказать.

У Читателя может сложиться несколько странное впечатление. С одной стороны, принципиально возразить нечему, потому что ИНФОРМАЦИЯ нова , требует осмысления, но главное, требует стремления в познании. Зная о трёх законах диалектики:

Закон единства и борьбы противоположностей; Закон перехода количественных изменений в качественные; Закон отрицания, отрицания.

мы не принимаем во внимание известный и сокрытый от нас четвёртый – Закон единства Мира : философский принцип единства мира, как факт всеобщей причинно-следственной и непричинной связи явлений. Именно этот закон, отражающий единство мира, связь ВСЕГО со ВСЕМ , и был поставлен во главу угла при написании этих книг. И, как известно из диалектики, критерием истинности любой теории является её практическое применение, что и вылилось в развитии и воплощении Технологий « СветЛ » в жизнь .

Я постарался вскрыть догматы и «современной» науки, и «современной» медицины с её подходом к тому, что она называет «излечение», и… позволить увидеть Читателям: «А король-то голый!»

Стоило развернуть понятие, «исследование» – и всё оказалось ровно таким, как описано А . Хатыбовым – событие, чуть НЕ создавшее панику в Цивилизованном обществе (и совместимое разве только с переворачиванием Земли), произошло в имении Н . Морозова – в селе Борок Ярославской области. За неимением приличных помещений и в надежде на получение манны небесной, в имении поместили научный центр по исследованию магнитных полей с соответствующим составом «научных сотрудников», НЕ имеющих собственного Мозга и в ОБЫЧНОЙ среде использующих низкопробный плагиат. Однажды приборы зашкалили, – показатели соответствовали Вселенской катастрофе, сотрудники бросились звонить и сообщать в Москву о важном Международном событии , но кто-то из рядового персонала выглянул в окно и увидел корову, которая тёрлась о столб с антенной. Это событие передали даже по 1 каналу ТВ . В отличие от коровы , которая вносит РАЗОВЫЕ и случайные искажения в информационное пространство и более не проявляет себя в качестве классического примера даже в условиях раннего развития науки , ЛОШАДЬ , как основоположник современных знаний об окружающей нас действительности , заслуживает самого пристального изучения не только как гужевой транспорт или средство перемещения в пространстве , а и как основа СОВРЕМЕННОГО мировоззрения во всех отраслях знаний .

С другой стороны, человеку несвойственно расставаться со своими убеждениями. Он к ним привык, они стали ему родными, и вдруг раз! – ВСЁ неправильно . Получается – зря жил… Сама природа протестует против этого. И это лишь подтверждает то, что сегодня стало актуальностью – эстафета жизни вечна, но не ДЛЯ всех участников.

Послесловие акценты …

Можно сопротивляться вторжению армии.

Вторжению идеи сопротивляться нельзя.

Н . Левашов в наших беседах всегда подчёркивал, что знающий истину ДОЛЖЕН действовать в направлении истины. Если говорящий НЕ готов идти за своей истиной, – как за ней пойдут другие? Считаете, что вам положено участвовать в распространении знаний, информации и технологий, направленных на оздоровление Человека? Участвуйте! Кто вам запретит, если вы свободны духом, ХОТИТЕ и способны? Если это желание – есть продукт вашей внутренней духовной энергии , нет в мире силы, способной ВАМ помешать . Если вы согласны с идеей, – это и ваша идея. Продвигайте её так, как считаете нужным… Если находите указанный путь верным, действуйте «за». Если находите вредным, действуйте «против». В любом СЛУЧАЕ – действуйте , – здесь жизнь и истина, добро отличается от зла, свет от тьмы, жизнь от смерти. В бездействии всё едино … Однако всегда помните, что делать и творить можно с целью, а можно имея ПОТРЕБНОСТЬ избавиться от накопившейся энергии. И вот в этом – самое главное. Настоящее творчество несовместимо с параллельным осмыслением на предмет того, а что же я творю . В лучшем случае можно потом оценить, какое ВОЗДЕЙСТВИЕ окажет на людей конечный продукт вашего творения. В момент творения Человек полностью погружён в процесс, и его на другое попросту не хватает. Но к творению нужно ещё и познание. В этом случае ПОЗНАНИЕ – первично . Если насекомое видит на несколько сантиметров вдаль , с ним БЕ З СМЫСЛЕННО затевать разговор о звёздах . Если кругозор человека ограничен рамками текущей жизни , ему бе з полезно говорить о мире за рамками . Понятия « внешний мир » для него просто не существует . Никакой Человек в здравом уме НЕ может утверждать, что знания, какими бы очевидными они ему ни казались, есть абсолютная истина . Это «рассуждение» непосредственно относится к моменту (процессу) творения. Без этого – никак, так же, как и без стремления к познанию. Надеюсь , что Читатель в ЗДРАВОМ уме , следовательно , мы не можем заявить своё понимание мира истиной . Через некоторое время, предложенное вами понимание будет дополнено ИЛИ отринуто . Но как можно ориентироваться на мировоззрение , изначально заявленное не абсолютно верным? Ответ очевиден – никак нельзя . На что же ориентироваться , да ещё и мечтать о творении , если о любом мировоззрении , созданном Человеком , можно сказать , что ОНО неверно уже потому , что его сотворил человек? Если никакое учение нельзя объявить истиной , – ориентира нет .

Религии позиционируют источником своей информации НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ начало . Может, на них нужно ориентироваться? Если допустить, что именно так и есть, в любом случае, эта информация подверглась человеческой интерпретации . Её изложили так, как поняли. Она была адресована определённой эпохе. Её исказила куча переводов . Слова, выражавшие одни образы, в другой эпохе обрели новый смысл. На это наслоились сиюминутные интересы власти, религиозных чиновников и прочие реалии нашего мира. У кого повернётся язык назвать эту гору информации абсолютной истиной? Если даже НЕ сомневаться , что первичная информация имеет нечеловеческое происхождение (поводы для этого есть основательные, и мы с Вами, Читатель, об этом уже знаем), как можно всю информацию в целом считать истиной? В лучшем случае, она напоминает гору таблеток, где каждая СОТАЯ – эликсир , а остальные – СТРАШНЫЙ яд . Если ложкой скушать всю эту гору, будет НЕ лучше , а хуже. Разбираться же невозможно, ибо посредством чего? Своего мнения? Или мнения соседа? Можно заранее сказать: такой разбор скатится в область вкусовщины и традиции, – но не истины. В полном объёме это относится к ВОСПРИЯТИЮ книг Николая Левашова , Александра Хатыбова , материалов НИИ ЦУС , Технологий « СветЛ » и других технологий, которые уже созданы в рамках этого направления, ОПРЕДЕЛЁННОГО Н . Левашовым и подкреплЁнНого расчётами и пониманием трудов А . Хатыбова . Но существует ещё и инструмент, который можно назвать «преднамеренной ложью». Об этом можно говорить и писать много и долго. Главное, что в последнее время многие люди начинают это понимать. А понимать они начинают, потому что есть СТРЕМЛЕНИЕ в познании . Простой житейский пример – вам уже более 20 лет рассказывают, что высокая ставка кредитования банками держится для того, чтобы не УСУГУБИТЬ инфляцию . Но читатель этой книги уже понимает, что ссудный процент, который был введён (внедрён) эбрами через свою СУ в рамках решения конкретных задач, – есть источник всех бед, и что именно высокая СТАВКА кредитования и является источником инфляции. А мы все верим разглагольствованию «экономистов» с высокими учёными степенями. Тяжело с нашими безграмотными гражданами – им русским языком говоришь , что инфляция всего 4% , а они ноют , что в магазине цены выросли в два раза!

Если взять все существующие учения, претендующие на статус абсолютной истины, сразу становится очевидно: они – результат человеческой гордыни и глупости , но никак не истины . В мире нет И НЕ было абсолютной истины , ибо она за границами мира . Если даже допустить , что истину в мир приносили некие пророки , она НЕ выходила за рамки пророков . Пролитая во внешний мир , она тут же СМЕШИВАЛАСЬ с его реалиями и переставала быть истиной . Это очень хорошо наблюдается относительно понимания или не понимания трудов и Левашова , и Хатыбова . Никакой человек НЕ может знать истины исключительно в силу того , что он человек в сегодняшней формации , к сожалению . Поэтому всё сказанное , вне зависимости от вашей оценки прочитанного , НЕ может быть истиной , ибо часть не вместит целое . И это выглядит как тупик . Выглядит , но не является . Ведь есть ещё стремление ПОЗНАТЬ истину , и это – выход из тупика . Если у МАЛОЙ части чего-то большего есть какое-либо свойство , то необходимо говорить о том , что и ВСЁ большее обладает этим свойством . Потренируйтесь в логике: если в бумажнике лежат деньги , а бумажник у вас в кармане – то у вас при себе деньги . Если в большой коробке – маленькая коробка , а в маленькой коробке – магнитофон , – то , значит , в большой коробке лежит магнитофон . Если в гнезде наседка снесла яйца , а гнездо в курятнике , то это значит – в курятнике лежат яйца .

Если у чего-то малого есть свойство, а малое заключено внутри большого – то, значит, внутри большого есть это свойство .

Это крайне важно для понимания всего, изложенного в книге. Ещё раз хочу подчеркнуть – Наш разум не выработан НАМИ . Это совокупность слов , текстов , образов , аллюзий и паллиативов , которые мы ЛИЧНО обработали , пропустили через себя , – но в основе – их ПОЛУЧИЛИ ИЗВНЕ . То есть , основа – не гипотеза и не « доля вероятности », а 100% очевидности : Разум существует вне и помимо отдельного человека , человек его впитывает , как губка впитывает влагу , – в том объёме и конфигурации , в каких позволяют ему личные способности (возможности Мозга в соответствии с его сегодняшним генотипом ). Если бы это было не так , то дети-Маугли вырастали бы в стае волков не волками , а Сократами и Спинозами … Но есть ещё и Программы « СветЛ », при правильном ПРИМЕНЕНИИ которых губка , впитывающая влагу , может быть увеличена кратно . И для понимания поставленной в книге проблемы это играет особую роль , – роль изменения возможностей Мозга при взаимодействии с Программами , которые , в свою очередь , НЕ могут работать без взаимодействия с Новой Системой Управления (взаимодействия извне ). Одно то, что это ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ есть , достаточно для доказательства допустимости изменения возможностей Мозга в сегодняшних реалиях, а в соответствии с этим и оздоровления ЕГО « рубашки ».

Послесловие – советы…

Работая над книгой , я понимал , что подавляющее большинство попросту НЕ услышит всего сказанного, многие прочтут, дав мысленную оценку написанному, мол «мудрено всё это...», и большую часть тут же забудут, погрузившись в свои сиюминутные житейские проблемы. Но ради единиц, которых становиться всё больше и больше, – тех, кто способен услышать и впитать информацию, говорить И ПИСАТЬ – стоит .

Вернувшись к главному сегодня, на мой взгляд , ВОПРОСУ оздоровления , очень хочу , чтобы Читатель понял , что на сегодняшний день наши «обезьяньи корни», заложенные давным-давно (более 2000 лет назад) ПРОДОЛЖАЮТ играть решающую роль в выборе стратегии истребления собственной жизни . Эти корни скрыты под толстым слоем неписаных правил, традиций, условностей, законов, моральных и эстетических ценностей. Скрытая начинка этого симпатичного социального пирожка столь же неприглядна, как и вольная жизнь стада бабуинов. Она построена на НЕБОЛЬШОМ наборе биологических законов и физиологических принципах работы Мозга и под его началом – всех систем организма (читай рубашки). И то, и другое имеет « ЕСТЕСТВЕННЫЕ ограничения », которые заметно сказываются на формировании как каждого конкретного Человека, так и общества из людей. В советской действительности был анекдот: собрался консилиум врачей у больного – смотрели , смотрели и в итоге решают: « Ну что? Будем лечить или пусть ещё поживёт? »

ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер возникновения всех заболеваний, о чём мы

уже подробно говорили, определяет очевидную бе з смысленность надежд на исцеление путём введения в организм любых современных лекарственных препаратов. Подобное приведёт к перегрузке сразу нескольких путей выведения ядов и значительному системному сбою вдобавок к изначальным проблемам рубашки. В равной мере наоборот – лиши организм чего-то (например, яичницы из опасения за уровень холестерина), он при управлении Мозгом (вернее Мозг посредством приданной ему рубашки) пустит все имеющиеся ресурсы на решение проблемы такой недостачи, реализовав синтез того, что недодали, средствами организма (пока вы худеете). Программы « СветЛ » созданы такими, что при взаимодействии с Мозгом они «помогают» ускорить, улучшить, расширить и проконтролировать эти процессы. Подтверждено это не одним годом наблюдений и отзывов Пользователей. Изменения любого органа или фрагмента тела, вызванные внешним воздействием, сразу вызывают сбои в работе Мозга. Человек может никак НЕ связать с удалением зуба, гланд, кисты или бородавки, свалившееся через некоторое время на его голову какое-нибудь тяжёлое заболевание. Реально отслеживаемая современным человеком взаимосвязь между состоянием собственного здоровья и своими действиями ограничивается сомнениями по поводу недожаренного чебурека или сомнительной свежести съеденных на ходу пирожков. О том, что тяжёлый сбой может быть вызван ожогом, побоями, употреблением привычного табака, лекарства или определённого ПСИХИЧЕСКОГО состояния , – люди всерьёз даже не думают, называя происходящее «тёмной полосой», и сетуя на невзгоды, не замечают, что год от года вся их жизненная зебра всё сильнее темнеет. Эти тревоги привычно выносятся на обсуждение в свой круг общения – люди погружаются в описание каждый своих собственных бед, взывают к всеобщей жалости, не осознавая, что, во-первых, жалость сама по себе ничего не даст, кроме топтания на месте в поисках утешения и сочувствия (которое, в общем-то тоже в чистом виде ни к чему), а во-вторых, сравнение мучительности симптомов тех или иных сбоев в организме с тем, как это происходит у других несчастных – ближе по сути к состязаниям «кому больнее – того жалеть надо больше». Вся эта трясина охватывает людей, погружая в такое эмоциональное состояние, которое всегда сопровождается изменениями в информационном обмене клеток с Мозгом, обрекая организм на всё более и более масштабные сбои.

Запихивание в себя разных «полезностей» с целью наладить обмен веществ или избавиться от какого-нибудь диагноза – пустая трата времени. Никому не придёт в голову облагородить городскую свалку методом привнесения в её пределы древнегреческих статуй или свежих фруктов, – так и с телом – дополняя массу НАКОПЛЕННЫХ ненужностей и вредностей какими-то полезностями, свалку только увеличите. Люди, пережившие 70-летний рубеж в ясном уме и отличной физической форме, не страдают вечными вопросами полезности или вредности употребляемого внутрь, эффективности различных экзотических физических упражнений и необходимости разнообразных биостимуляторов. У них на подобную ерунду и времени-то нет – заняты более важными делами и заботами. И если это гармоничное их состояние разрушить или хотя бы нарушить, к примеру, лишив любимой работы, печальные последствия не заставят себя ждать, однако даже завершение жизненного пути у них несравненно более достойное, чем у большинства любителей лечебно-оздоровительных мероприятий. И добавлю сюда ещё, что до тех пор, пока ваши действия будут сопровождаться ОГЛЯДКОЙ на чьЁ-то мнение, согласие, одобрение, разрешение, пока центральным смыслом вашего существования будет НЕ ваша личная жизнь, а жизнь кого-то другого, кто только расходует ваши ресурсы (что бы под ними ни понималось), у вас очень мало шансов преодолеть в здравии этот рубеж, не говоря о большем.

Очень актуален вопрос – какую воду пить? Какую воду лучше всего «активировать» Программами « СветЛ » ? Если есть возможность , то родниковую . Если такой возможности нет, то обычную, из-под крана при условии, что она, конечно, НЕ имеет какого-то выраженного неприятного привкуса. Например, сырая вода из Питерского водопровода совершенно нормальна, а после «обработки» её Программами становится для Пользователя НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью в вопросах его оздоровления, а для остальных – привлекательно вкусной. Если есть какие-то сомнения, воду МОЖНО вскипятить , наконец, но при кипячении желательно чтобы или Комплекс , или другой носитель Программ находился рядом. Никаких специальных мер по очистке предпринимать не нужно. Фильтры воды – это ВСЁ пустое . Единственные фильтры, которые реально очищали воду, – фильтры, разработанные Русским учёным В . И . Петриком (А. Хатыбов высоко ценил технологии этого Человека), производство которых с подачи «Комиссии по лженауке» РАН было уничтожено в 2009 году . Не трудно догадаться почему.

Одним из способов уничтожения населения (оставшегося) после воплощения в действительность «золотого миллиарда» и «золотого миллиона», была возможность ИСПОЛЬЗОВАНИЯ воды как мощнейшего носителя информации. С её помощью планировалось начать поэтапное сокращение « НЕНУЖНОГО » населения Планеты – через стерилизацию людей и невозможность воспроизводить потомство, – так же, как и через ГМО, но ещё более эффективно. Так вот, технология, которую создал и внедрил в своих фильтрах очистки воды В . И . Петрик , разрушала информацию внедрённую в воду извне (то есть направленную на стерилизацию людей). Вот поэтому именно в 2009 году эта программа Петрика и была уничтожена. Я хочу обратить внимание на то , что изначально, ещё при Левашове, самые первые Программы « СветЛ » были созданы и для взаимодействия с водой, как носителем информации (физической очистки, очистки информационной), и для её структурирования после этого в направлении оздоровления Пользователя. И в этом тоже несомненная ГЕНИАЛЬНОСТЬ Н . Левашова и его глубокое предвидение, основанное на понимании происходящего.

Относительно самого факта фильтрации – Вы же НЕ только воду пьёте, но и едите что-то? Тогда уж надо и пищу фильтровать, и всё, с участием чего она готовится. Вообще, вода – это ваша «жидкая» и крайне необходимая вам «таблетка», если, конечно, вы участник Программ и хоть немного представляете, как эту таблетку для себя сделать. А это вполне несложно. Про вредность употребления бутилированной воды почему-то известно НЕ многим . Вредность вредностью (об этом и не думаем) но зато как-удобно-то! Однако то, что НЕ нужно пить воду, бутилированную в пластик , даже применяя к ней Программы, известно Пользователям – я неоднократно об этом предупреждал. Дистиллированная вода — тоже НЕ лучший выбор. А всё от веры на слово, сказанное в основном из ящика ТВ и распространённое среди людей людьми же, принимающими всё, что пишется, говорится, утверждается – просто на веру.

Вера в прочитанное, услышанное, сказанное кем-то и где-то делает человека невосприимчивым практически к любым здравым доводам. Простой пример: была такая дама – Мария Склодовская-Кюри , дважды лауреат Нобелевской премии , которая имела обыкновение носить в карманах (или в декольте) ампулы с обогащённой урановой рудой... Одним словом, если вы сегодня захотите поработать с ПОДЛИННЫМИ документами Кюри, то вам НЕ дадут этого сделать вообще, либо вы будите делать это в спец костюме. Вот также и люди, которые сильно во что-то верят , – не понимают, до какой степени опасна и забориста эта штука – насколько эффективно она может парализовать мышление и превратить человека в животное. Если под «верой» имеется ввиду просто некое комфортное психологическое состояние (по типу «я верю в лучшее»), то это ещё куда ни шло. Но когда за верой стоит что-то большее, когда это подразумевает какие-то ритуалы, то лично у меня подобное уже вызывает ПОЛНОЕ неприятие . Однако ж в народе бытует твёрдое убеждение, что непременно надо во что-то верить , и что в религиозной вере , в частности, безусловно, что-то есть. С моей точки зрения, в любой ВЕРЕ НЕТ абсолютно ничего . Поэтому в моём сознании НЕТ места ни богам, ни религиям, ни каким бы то ни было традициям или обрядам, связанным со всем этим. При этом, как ни странно, Пользователями Программ является уже достаточно много людей, верующих в Бога. Просто эту тему, являющуюся очень тонким личностным аспектом бытия людей сегодня, я с ними НЕ затрагиваю .

Оставим в стороне веру религиозную и обратимся лучше к вере, так сказать, профильной – вере В медицину и её мнимые «необычайные успехи». Ответьте себе на простой вопрос – Вы сами встречали когда-нибудь человека, который усилиями современной медицины со всеми её достижениями и новейшими разработками стал здоровым? Случаи, когда человеку что-то пересадили, вырезали и подобные, при которых врачи даже спасли жизнь (предварительно сами доведя его до такого состояния) – это не восстановление здоровья и не исцеление. Фактически, это признание медицины в собственном бе з силии. Такие шаги – крайняя мера, а опытный хирург НЕ колеблясь , скажет вам, что самая лучшая операция – та, которую не сделали , потому что своими глазами видел всё то, что я перечислил немного выше.

Получается, что медицина людей вообще никогда НЕ вылечивает , но, например, активно пользует для сбыта фармпродукции. Сравните, сколько было аптек в годы СССР и сколько их сейчас – работай все лекарства эффективно, у нас бы больных вообще не было. Но не было программной цели население вылечить – цель другая была, и всё для её достижения подготовлено и нам предоставлено, в том числе и обширная аптечная сеть с обученным персоналом. Тут всегда помогут, никто не заставит напрягать Мозг, да и вообще порадуются, если у вас его нет. Расскажете , что болит , – и Вам дадут хорошее средство и ещё одно (получше ) – на выбор . Почему аптеки «советского типа», в которых было налажено производство ряда недорогих препаратов, к примеру, микстуры от кашля, цинковой мази, линимента бальзамического и прочих, уходят в небытие? Это копеечные средства , которые приносили облегчение , не нанося практически никакого вреда . Ещё остались сомнения относительно того, чем занимается медицина?

Те, кто с пеной у рта, например, доказывают вам, что ботокс, диспорт, рестилайн и прочая лицевая пластика — это СОВЕРШЕННО безопасно , что все это делают и, никто ещё от этого не умер, а только стал красивее – ПРОСТО идиотЫ . Ботокс – это нейротоксин, который разрушает Мозг . Старейте естественным путём. Лоснящаяся, натянутая как барабан кожа на лице выглядит просто отвратительно и противоестественно – всё равно все видят и понимают, в чём тут дело, и сколько лет вам на САМОМ деле . Если на, то нет каких-то чрезвычайно веских причин, то и с волосами на голове лучше ничего НЕ делать (окраска, химия, лак и т.д.). Все «средства для волос» очень токсичны и наносят существенный ущерб Мозгу, если, конечно же, он присутствует, что немаловажно. Для целей мытья головы и тела НЕ рекомендуЮ пользоваться ничем, кроме самого простого хозяйственного мыла, как минимум 72% (если, конечно, найдёте его) или простейшего детского шампуня – там просто нечем отравиться. Никаких изощрённых спецбальзамов с кондиционерами.

Все средства для окраски (и смывки) ногтей чрезвычайно токсичны, а никаких веских причин окрашивать ногти НЕ существует , в принципе – это просто дурь, прихоть и попробуйте мне объяснить, что это не так. Косметика и парфюмерия (для лица и тела) в большинстве своём сильно токсична . Наша кожа и так не знает, что ей делать с тоннами сажи и гари, садящимися на неё из окружающей среды, чтобы ещё втирать в неё килограммы циркового грима. Категорически НЕ рекомендуется использовать в своём быту всевозможные ароматизаторы, аэрозоли, сортирные отдушки, инсектициды или что-то в этом роде. Практически любые неприятные запахи в считанные секунды устраняются простой ЗАЖЖЁННОЙ спичкой .

Если меланома или рак лёгких — это НЕ то , о чём вы мечтали всю жизнь, то солярии лучше обходить стороной. Но у нас ведь как? Девушкам загар по всему телу золотистый нужен, веснушки убрать, родинки удалить, ежедневная боевая раскраска, усредняющая все собственные черты лица до текущего эталона, выставленного для обозрения во всех вариантах СМИ. «Как я без лица на люди выйду?!» Вечером марафон по снятию всего этого безобразия особыми спецсредствами. «Теперь пусть кожа отдохнёт,» – на это в лучшем случае полчаса вечером, и потом на всю ночь опять какую-нибудь «питательную» или «оздоровительную» замазку. Вот это всё для чего вообще? Девушки дёргают себе свои брови, потом сверху рисуют другие – модные, а в расчёте на что? Вы видели хоть одного нормального мужика, который сначала выдёргивает, а потом рисует себе усы? А программы « СветЛ », – спросите вы. Скажу «по секрету» – Генератор от подобного тоже может находиться в предынфарктном состоянии. Оно же – живое!

Безусловно, Технологии « СветЛ » в вопросах оздоровления и взаимодействия с Мозгом НЕ идеальны – ещё есть, куда развиваться, что дорабатывать, улучшать и т.п. Но даже в том виде, в каком они существуют сегодня, они работают намного лучше, чем всё предложенное и от медицины, и от многого, с медициной не связанного. Я имею в виду, как вы понимаете, НЕ все Программы « СветЛ », сегодня применённые в Генераторе, а Программы, связанные непосредственно с оздоровлением.

Каковы основные достоинства в применении Программ? Достоинства реальные, важные и апробированные годами применения. ПОЛНОЕ отсутствие всяких глупостей и отрыва от реальности. ОТСУТСТВИЕ необходимости вести противоестественный, нелепый, натужный образ жизни. Это значит, что вам совершенно НЕ нужно выискивать какую-то специальную еду, продукты, магазины, питаться по часам, по какому-то идиотскому графику, соблюдать какую-то супер-диету и т.д. Ешьте сколько хочется и когда хочется, т.е. живите нормально и радостно.

Открою в конце книги НЕКУЮ « тайну ». Помните, я писал о том, что просил Н . Левашова сделать в своё время Комплекс с одной кнопкой – « Похудение » ( особенно женщины волновались )? И тогда бы у многих наступило счастье! Так вот, эта функция СЕГОДНЯ в Программах есть , и она хорошо работает. Единственное, что от вас требуется, – лопать не всё подряд, а по возможности избегать ряда продуктов. Но это гораздо проще, чем что-то там выискивать и есть (точнее жрать) по какому-то расписанию. Здоровую безвредную БЕЗОПАСНУЮ еду в наше время найти практически невозможно . Поэтому я рекомендую вообще не очень задумываться на этот счёт, особенно тому, кто является Пользователем Программ « СветЛ ». Т.е. я не советую специально выискивать какие-то, якобы, эко-продукты , точки закупок , спец-поставщиков и всё такое прочее . Что бы ни писали на этикетках и какие бы сладкие песни о натуральности не пели, сегодня ВСЯ еда нашпигована пестицидами, гербицидами, гормонами, ускорителями роста, антибиотиками, растительными маслами, транс-жирами, Е -добавками и всем таким прочим. Если начать реально думать на этот счёт, можно просто « свихнуться ». Главная ошибка, которую совершают люди, когда думают о еде: «что же такое в себя ввести? » – тогда как надо думать о том, что и как вывести или что ПЕРЕСТАТЬ вводить . Поэтому ответ на все эти бе з конечные вопросы из серии: «А это мне можно?» один и тот же – вы не о том думаете! Единственное, что могу рекомендовать, – это употреблять в пищу как можно меньше сахара в любом его виде (включая фруктозу, т.е., прежде всего, фрукты и мёд), дрожжей и молочных продуктов в любом их виде, особенно всевозможных «Актимелей» и вариаций на эту тему. Из настоящего молока уже давно ничего НЕ делается – кругом сплошные ядовитые суррогаты. Многие люди говорят, что когда они употребляют кисломолочные продукты (например, кефир), то у них, якобы, нормализуется стул. Однако причина более регулярных походов в туалет «по-большому» – отнюдь не в какой-то там «нормализации». Причина – в элементарном, хотя и нетяжёлом отравлении. Организм стремится как можно скорее выкинуть из себя эту дрянь – потому, собственно, позывы на горшок и возникают. Далее – несмотря на все проблемы, которые несёт с собой УСКОРЕННОЕ выращивание на убой скота и птицы, употреблять в пищу животный белок, т.е. мясо, АБСОЛЮТНО необходимо . Предпочтение лучше отдавать баранине, говядине и индейке, а свинины и курицы, по возможности, избегать. Однако некоторые люди настолько упорны в своём неприятии мяса, что интересуются, нельзя ли заменять мясо сыром и яйцами. Большинство дешёвых и недорогих сыров, которые обычно покупаются, – это НЕ сыр , а «сырный продукт» или «сырная замазка», т.е. в здравом рассудке это есть нельзя. Настоящий сыр – это, например, швейцарский, но он и стóит соответственно. Зато это реальный сыр, а не «хрен-знает-что». Яйца я рекомендовал бы только после того, как они хотя бы час побудут в зоне действия Программ. Из морепродуктов безопаснее всего мидии. Да, и, конечно же, любые продукты, на которых красуется громогласное заявление о том, что они обогащены чем-то там (Омега-3, витаминами группы B и т.п.) нужно обходить стороной. Также необходимо понимать, что всевозможные диеты сами по себе ничего НЕ лечат и не исправляют. Если в результате смены режима питания в самочувствии наблюдаются какие-то положительные сдвиги, то это происходит исключительно благодаря самому факту смены режима , но никак не из-за того, что новое питание, якобы, лучше или правильнее. Питаться нужно ЕСТЕСТВЕННЫМ путЁм , т.е. по желанию, по потребности. Хочется есть – ешь; хочется пить – пьёшь . НЕ хочется – не ешь и не пьёшь. Если аппетит посетил перед сном или ночью – наедаешься досыта и ложишься спать с полным животом. « После 18 я не ем » – это идиотизм . Никогда не нужно что-то есть или пить по расписанию или потому что где-то что-то вычитал и т.д. Например, широко распространено мнение, что в сутки, якобы, необходимо выпивать 2,5-3 литра воды, что, естественно, является ПОЛНОЙ чушью . И чего ради нужно вливать в себя канистру воды? Чтобы лучше минералы вымывались, и вы начали испытывать в них дефицит и плохо себя чувствовать? Однако это, как вы понимаете НЕ относится к тем, кто применяет Программы « СветЛ » в связи с оздоровлением. Наоборот, приходится употреблять большое количество «структурированной» воды, информационно подготовленной (жидкая персонально ваша таблетка) в соответствии с потребностями вашего организма и решаемыми задачами.

Эту информацию и многое другое, в вопросах оздоровления, я взял у А . Н . Стацкевича , на мой взгляд, одного из НЕМНОГИХ сегодня людей, действительно понимающих в оздоровлении и всём том, что происходит сегодня в современной медицине – от таблетки до хирургического вмешательства, и который, как я уже говорил, использовал информацию А . Хатыбова и Н . Левашова в деле познания физики Клетки и физики Мозга. Через труды А. Стацкевича я познакомился и с трудами А.С . Самохотского ( 1890-1986 ), которые , на мой взгляд , по достоинству оценят только в нашем , 21 веке .

Но продолжу. Вам также НЕ нужно бегать по району, нарезать круги на велосипеде, покупать домой гантели, тренажёры или записываться в фитнес-центры. И не рассказывайте, что вы занимаетесь этим потому, что вы потом лучше себя чувствуете – вы делаете всё это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО потому , что изнываете от скуки, безделья или вам надо хоть на время убежать от поднадоевших сожителей под благовидным предлогом вместо того, чтобы книгу, например, почитать. Универсальность Программ « СветЛ » в том, что их можно применять всем, ВНЕ зависимости от того, как называется ваша болезнь, недуг, состояние, диагноз, кроме, разве что, людей с тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями (про рак уже всё сказано) и людей с «повреждениями» не позвоночника, а спинного мозга, хотя и здесь, что бы кто НЕ говорил , достигнуты определённые успехи. Над этим работаю – не ВСЁ сразу . Тут требуются эксперименты над живыми людьми. А это может быть только с согласия человека и при его понимании происходящего. И НЕ надо никаких заявлений из серии «каждому требуется индивидуальный подход», подбор лечения или что-то типа этого – ничего подобного.

Применение Программ ПРОЩЕ некуда – это элементарно . Самое трудное, наверное, – прочитать инструкцию и завести дневник наблюдений и ещё, конечно же, посмотреть (почитать) отзывы людей, их рекомендации. Но, наверное, главное – начать читать всё то , что публикуется на наших ресурсах и эту книгу , например . И конечно же читать (а вернее, просматривать) всё то, что публикуют так называемые наши «оппоненты», собирая для своих публикаций слухи, домыслы и сплетни таких же, как ОНИ сами . Не нужно вступать с ними ни в какую полемику – они этого не достойны в силу своей ущербности и в развитии, и в жизни. Н . Левашов , который через всё это прошёл, считал, и это я знаю доподлинно, что чем сильнее и ярче дело, которое делается ответственно и с пониманием во благо людей, тем больше псов на это лает в силу никчЁмности , зависти и бе з силия . А вывод, конечно же, всегда должен быть за вами.

Большинство методов оздоровления, предлагаемых сегодня с разных сторон, НАСТОЛЬКО сложны и вычурны, настолько насыщены всевозможными мероприятиями, мониторингом разной ненужной ерунды, плясками с бубном, наслоением того, этого, пятого, десятого, что от одного только взгляда на такие процедуры хочется удавиться. Например, есть масса сайтов, посвящённых «альтернативным» способам «лечения» рака. Так то, что там навалено , – это просто большие ПОМОЙНЫЕ кучи . Достаточно почитать любой из даваемых 1000 и 1 совета «как лечить рак», чтобы убедиться в том, что это «Тупой и ещё тупее» – какие-то нарезки из жёлтой прессы, какие-то жареные «факты», сказки, байки, рассказанные двоюродной тёткой брата маминой знакомой и написанные корявым, полуграмотным русским языком. И это касаемо не только рака, но и многих других недугов. Зато там ТЕБЯ подбодрят , поставят лайки, прокричат вслед что-нибудь вроде «Ну ты держись! Не сдавайся! Мы с тобой! Верь, что всё будет хорошо!» Вообще, если поставить себя на место заглянувшего в такие места больного, сохранившего хотя бы ЧАСТЬ мозга , то первое и последнее впечатление – полная дезориентация в потоке совершенно левой информации , пустых надежд и лживых обещаний . Как я уже говорил выше, одна из главных проблем различных альтернативщиков, предлагающих способ «лечения», состоит в том, что пресловутые «рекомендации» (именно рекомендации в применении того или иного) имеют такие размеры, что только для того, чтобы их прочитать, НУЖНО потратить несколько суток. Я уже не говорю про применение на практике. Предлагается столько ВСЕГО разношЁрстного , что сразу же наступает отёк мозга. Все эти альтернативщики мало чем не отличаются от традиционных врачей от медицины с их дебильными теориями рака, например, или диабета и т.п. – на больных обрушивается такой поток противоречивых рекомендаций , что в них можно завязнуть, как муха в варенье, т.е. это всё тот же излюбленный метод « тыка » (по-научному – скрининг), что применяется в ортодоксальной медицине. Типа, нагромоздим побольше – авось что-то сработает. Да если следовать всему, что пишут, и не дай божок ПЫТАТЬСЯ применять всё это на практике, то в сутках должно быть часов 50, чтобы хватило на все процедуры. Ну и, конечно, нужно иметь для всего этого крепкое здоровье – возможности медицины неограничены , ограничены лишь возможности пациента . А теперь просто прочитайте Инструкцию Пользователя Программ « СветЛ ». Даже если человек не хочет вникать в тот огромный на сегодняшний день пласт информации, который дан относительно возможностей, физики и взаимодействия с Программами , от него требуется выполнить ровно то, что написано в инструкции. И есть одно очень положительно серьёзное свойство в предлагаемом – ОНО живое и мало того – УМНОЕ!

Многофакторность Программ очевидна. И очевидной она стала сразу же после того, как они были применены к первым Пользователям . После того, как все материалы были попросту украдены так называемыми «соратниками», естественно, потребовалось некоторое время после ухода Н. Левашова и отказа определённых деятелей вернуть материалы, чтобы снова пройти этот путь и сделать на основании вновь полученных результатов выводы и поправки в применении Программ. Организм, конечно, – штука сложная, но НЕ хаотичная . Множество факторов в его работе взаимозависимы и как бы нанизаны друг на друга – наладь базовые и, желательно через Мозг, как главный наладчик, а всё остальное – само наладится. При применении Программ «СветЛ» не требуется никаких временных затрат. Вам НЕ нужно выделять под всё это дело какое-то специальное время – на процедуры, упражнения, медитации, курсы, семинары, тренинги и прочую ерунду. Активировал (правильно! – многие и это, прочитав инструкцию, сделать не могут) – и порядок. И это особенно важно для людей, занятых делом, а НЕ изнывающих от скуки и безделья. Нужно просто ВНИМАТЕЛЬНО наблюдать за своим самочувствием и, если становится некомфортно, уменьшить мощность Комплекса или на время снять Браслет (Кулон). Но это бывает крайне редко. Иногда нужно сделать «перезагрузку» (особенно это касается Комплексов первого поколения). Ну, так и любой машине каждые 15000 км нужно ТО делать. Нет никакого привыкания или зависимости. Аптечная отрава – как наркотики, к ней есть и привыкание, и синдром отмены. А здесь ничего этого нет. Никогда.

В организм вводится НЕ отрава , которую он, организм, через команды Мозга старается обезвредить и выкинуть из себя, а «информационный блок» в виде «жидкой таблетки» для улучшения деятельности Мозга по наведению порядка в организме и выкидывания из него всего вредного и ненужного. Проще говоря, в рамках применения Программ « СветЛ » вы живёте спокойно, нормально, безо всякого изнуряющего режима, не привлекаете к себе внимание нелепыми действиями, выкидываете из дома все лекарства (что уже многие и сделали, судя по присылаемым письмам), забываете, где вообще находится аптека и что такое медицинская страховка, перестаёте травить своих детей прививками, извиняетесь перед ними за всю ту отраву, что уже успели в них запихнуть по невежеству и душевной слабости и объясняете, что из всех врачебных специальностей нужны только хирурги и механотерапевты , а всех «специалистов по органам», болезням и прочим медицинским моментам нужно ОБХОДИТЬ стороной .

Среди сегодня живущих людей идёт жёсткий отбор, в котором, с одной стороны, они – НЕ виноваты , а с другой стороны – каждому дан шанс. В век интернета чтение в том его виде, в котором оно было присуще русским людям как «самой читающей нации», отправлено на задворки. Прошли те времена, когда в каждом доме старательно собиралась своя собственная книжная коллекция , за книгами стояли в очередях, приобретали подписные издания, собирали макулатуру, чтобы потом обменять на книги, которых в магазине не достать. Для многих людей домашняя библиотека была ГОРДОСТЬЮ , книги всегда были самым долгожданным подарком и для детей, и для взрослых. Сейчас подобных библиотек, собранных из подписных изданий, добротных советских книг, подаренных хорошими друзьями или добытых самостоятельно с большим трудом, распродаётся за копейки очень много. Новые владельцы квартир освобождают место под ТВ центры, бары, модную мебель и просто избавляются от ненужного, по их мнению, книжного хлама.

Увы, явная ДЕГРАДАЦИЯ людей идёт и в направлении отказа от чтения книг, и в направлении снижения литературного уровня. Тут совсем неочевидно, что лучше – вообще читать крайне мало или много читать Донцову, например. Казалось бы, такой скачок в развитии информационных технологий – вот она, вся информация – под рукой, о чём не задумайся – всегда можно обратиться к интернету, в котором вроде бы есть ответы и информация по всем вопросам. Но по факту крупные сайты манипулируют тем, что им «подгоняют» сверху. Мелкие передирают информацию у крупных, и друг у друга, чуть изменяя тексты, так как цели многих таких сайтов часто далеки от предоставления адекватной информации пользователям… лишь бы те кликали по рекламе… Здесь 80% отзывов – липа, фейк, штамповка под копирку, заказуха, дешёвая примитивная реклама из серии « Ой , блин , мне так понравилось , что теперь всем рекомендую » или АНТИРЕКЛАМА , т.е. очернительство . Это очень хорошо можно наблюдать и относительно Программ « СветЛ ». На любом сайте, в том числе и на наших, где есть возможность оставлять отзывы (или нелепые полуграмотные комментарии), – у 4-х персонажей из 10 (называть это виртуальное нечто людьми язык не поворачивается) оценка всегда « супер , всем рекомендую », ещё у 4-х – « полный отстой , ни в коем случае , всё это мошенничество » и оставшиеся 2-е из 10 – ни вашим, ни нашим – ни туда, ни сюда. Совет простой – нужно своей ГОЛОВОЙ думать и иметь обо всём своё собственное мнение , основанное на личном опыте , а НЕ рыскать по помойке (то бишь интернету) и НЕ складывать в кучу плюсы и минусы мнений тех, о ком вообще ничего не знаешь, в надежде, что из этой горы мусора каким-то образом вылупится нечто, что позволит научиться плавать , сидя на берегу . Людей, которые могли бы (или хотели) писáть внятные, подробные, ОСМЫСЛЕННЫЕ отзывы , крайне мало. Современный человек, эта жертва пресловутых технологий и мобильных гаджетов, писáть скоро разучится совсем. Многие и говорят-то уже с трудом...

Я размышлял над всем этим, и особенно над тем, почему люди (их и людьми-то назвать язык не поворачивается), которые как-то были связаны с Николаем или являлись участниками созданного им Движения, сегодня практически НЕ существуЮЩЕГО , а превратившегося в отдельные малочисленные кружки (и это объективный процесс, о чём я писал неоднократно – сегодня объединения людей в форме партий, движений и подобных «конструкций» более НЕ работают по причине происходящих изменений в Системе Управления), считают себя «защитниками» правого дела и даже не понимают, какой вред и урон они своими деяниями безграмотно НЕОБОСНОВАННЫМИ во многом в сочетании с ложными комментариями и какими-то своими измышлениями, наносят наследию Левашова , которое оставлено всем нам. В основной своей массе эти люди занимаются ВСЕМ этим не для того, чтобы чего-то достичь, а просто в силу образа жизни – хочется быть НЕ как все. Кто-то для этой цели катушки в уши вставляет или красит волосы в «радиоактивный» цвет. А кто-то дышит по Фролову или сыроедит. С одной стороны – альтернатива и авангард, а с другой – выглядит не вызывающе. А потом опять же – в сети есть целые кружки для таких «неформалов». Телевизор, это, конечно, хорошо, но интернет – гораздо круче. Это же сотни, если не тысячи, новых путей – на любой вкус, любую мораль, любые верования. Главное – быть готовым во что-нибудь поверить, а уж религию тебе подберут. И не надо никуда ходить – всё само к тебе и придёт. Или, в крайнем случае, можешь сам сходить на семинар или лекцию. Так можно годами ОБСУЖДАТЬ – работают ли Программы « СветЛ или не работают, и всё это сплошное надувательство. Оставил Н . Левашов что-либо, кому-либо или не оставил, так как знал всё наперёд и смотрел далеко. Белый Иерарх (Маг, – как угодно) – ваш покорный слуга или все же чёрный (радует, что Иерархом и Магом признают, значит всё же что-то могу), кто что вчера съел, как потом сходил в туалет... Да ещё получать за это «лычки» – авторитет зарабатывать. 3 предложения написал за месяц – новичок . 10 предложений – завсегдатай . 25 предложений – старожил и т . д . Но самая главная формула, которую вывожу из всей грязи, вылитой и на меня , и на « РНТО », и на Программы , и, естественно, на Н . Левашова (про А . Хатыбова и Б . Макова – промолчу) проста – « Вы знаете , я этого не видел (не слышал , не читал ) но выскажу своё мнение… » Я говорил, говорю и буду говорить то, что:

Участие во всевозможных дискуссионных группах вконтактах, в одноклассниках, скайпах – на любых площадках – вся эта система обмена якобы глубокими умозаключениями , а по факту просто эмоционально раскачивающими выкриками с претензией на аналитику или опорой на некий свой исключительно обширный собственный опыт, но с бе з конечными перепостами, цитированием БРЕДА , кочующего из форума в форум и от сайта к сайту, под чутким руководством модераторов, а по-русски – надсмотрщиков и надзирателей разных мастей (в том числе и того, кто испоганил сайты Н . Левашова – фамилию гешефтмахера называть не буду, кто «в теме, тот знает о ком речь, а кто «не в теме» – и не нужно голову забивать, потому что в обаянии невежества к нему ещё никто из мне известных не приблизился), при любом раскладе превратит вас в идиота. Ничего реально полезного во всех этих отстойниках нормальный Человек почерпнуть НЕ может . При всём желании и терпении вас или «забанят», вменив в вину сразу несколько смертных грехов, или опустят до уровня дебила и в глазах виртуальных окружающих, и фактически. А доказать что-то кому-либо абсолютно невозможно. Да и нужно ли это? Любое доказательство всегда можно опровергнуть – это лишь вопрос мотивации, т.е. оплаты, личного интереса, амбиций, вредности, желания насолить другому и т.п. Поэтому есть те , кто будут со мной ЖИТЬ как минимум до 100 лет и более (как я показал в возможностях Программ , – если, конечно, не погибнут в результате какого-то нелепого несчастного случая) и есть – все ОСТАЛЬНЫЕ … И это уже не мой вопрос, как бы для кого это не звучало. Удачи, особенно «знатокам» Левашова и всем, кто в силу своей ущербности НЕ ХОЧЕТ познавать – НЕ желаю , поскольку им понадобится совсем НЕ она .

Мне много вопросов задавалось и задаётся так же, как и Н . Левашову, так называемыми «разоблачителями» с целью провокации и троллинга, т.е. разжигания гнусного, грязного спора. А у меня – не авгиевы конюшни и не советская пивная . Характерно, что те, у кого высшего ОБРАЗОВАНИЯ нет , с пеной у рта доказывали тем, у кого оно есть (не наоборот, заметьте), что они ничем НЕ хуже , что оно им совершенно НЕ нужно , что, мол, у вас оно есть – ну так и что? Как оно вам в жизни помогает? Кто из вас, образованцев, работает по специальности или живёт лучше? Ну и всё в том же духе, в том числе и относительно Программ « СветЛ », под названием « сравнительные измерения детородного органа ». Один из моих знакомых объяснил это в два предложения: « В высшем образовании принципиальное значение имеет не его профиль , а сам факт интенсивного обучения очень сложным вещам (если ты , конечно , добросовестно отучился , а не купил диплом ). Впоследствии ты можешь вообще никогда НЕ заниматься тем , что проходил в институте , но твой Мозг структурно готов к решению реально сложных задач ». Трудно не согласиться с такой формулировкой. Нет, это НЕ значит , что всякий, у кого есть высшее образование, может стать гением, но человек без образования никаких прорывов ни в какой отрасли НЕ может совершить в принципе – в буквальном смысле мозгов не хватит, потому что «прорывное» сегодня «даётся» на определённой базе, совместимой со знаниями Человека и стремлением к познанию. « А « СветЛ »», – спросите вы? А « СветЛ », в этом случае, будет трудиться , хорошо трудиться в вопросах оздоровления . И для того чтобы закончить эту тему, я взял написанное Левашовым о подобном и трансформировал это на сегодняшний текущий момент. Потому что и тогда (при жизни Николая) и сейчас – одно и то же! Ничего нового придумать, применить почему-то(?) НЕ дано .

Большинство моих « оппонентов », скажем так , НЕ имеют порой и среднего образования , НЕ говоря уже о высшем . Их « опровержения и разоблачения проходимца и шарлатана Шкруднева » ничего кроме эмоций и грубо сработанной лжи не несут , а мои ответы , в которых приводятся НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ факты , представленные публично материалы (в том числе и подтверждённые конкретными медицинскими исследованиями и заключениями ) ими « почему-то » не замечаются вообще , что говорит о том, что они просто отрабатывают деньги тех, кто им платит за подобную, так сказать, «работу»! Я доподлинно знаю, что платят. Или убеждают, что это именно тот путь, которым нужно идти чтобы, «пресечь, разоблачить и остановить…» Но самое любопытное во всём этом то, что остальные «разоблачители» ссылаются в своих «разоблачениях» на такие «достоверные источники», как сайт Н. Левашова, исковерканный почему-то именно после его ухода совершенно лживой информацией, и ему подобные (иногда специально созданные от собственной безысходности существования и убогости мышления). О достоверности информации подобных «разоблачителей» можно судить хотя бы по одному факту – с целью «разоблачения» деятельности «РНТО» и меня, в частности, относительно обмана людей (не буду здесь применять опубликованные грязные обороты) создаются (и думаю, это не последние) порой целые сайты с накопленными «разоблачениями», сборками «многочисленных фактов» и «подтверждений» обмана доверчивых людей с целью ЛИЧНОЙ наживы . Интересно то, что всё это делается именно в той манере, в какой осуществлялись «разоблачения» Н. Левашова на сайтах «Словенск» и ему подобных. К такому делу для «убойности» обязательно «пристёгивают» реальных пользователей Программ «СветЛ» в вариантах владения Комплексом, Браслетом или Кулоном. Эти люди должны иметь «опыт взаимодействия с технологией», иначе им могут и не поверить. Для усиления «эффекта», где-то рядом хорошо бы иметь какого-нибудь экстрасенса или, на худой конец, ясновидящего – для экспертной оценки всего того, что есть «на других уровнях». Заметьте, сомнений в правильности действий главного действующего лица – пользователя и в способностях эксперта-экстрасенса ни у кого НЕТ априори . По умолчанию считается, что первый просто не может допустить ошибок при активации Комплекса, например, (не говоря уж о возможности умолчать какие-то детали осознанно или случайно, просто не придав им значения), а второй – коль называется экстрасенсом, не может по определению не видеть и не знать абсолютно всего того, что находится за пределами видения и знания обычных людей. То есть всё просто – если человек, подержавший в руках Комплекс «СветЛ», НЕ ОЗДОРОВИЛСЯ ( исцелился ) за какой-то условный срок от в той или иной степени серьёзного или мешающего полноценно жить недуга, значит Технология НЕ работает – БЕЗ вариант о в . Если человек, назвавший себя экстрасенсом или ясновидящим, НЕ « увидел » чего-то, что ему предложили разглядеть из невидимого для обычного глаза, значит этого просто нет – БЕЗ вариантов .

Людям, мышление которых двоично в своей основе, большего и не нужно. Ведь всё предельно просто и понятно, никаких сложностей или вариантов. Куда там книгам Левашова или работам Хатыбова до такой ясности и понятности. Безусловно, вся эта двоичная конструкция приправляется для достоверности скринами, цитатами, выдержками из диалогов, эмоциональными экскурсами и призывами к правдивости, разбавленными лозунгами и выдернутыми из контекста фразами и мыслями. Берётся информация и с моего сайта, и с сайта Левашова, старательно и подробно указываются источники. Вся обёртка исполняется в таком виде, чтобы придирчивый читатель ОЦЕНИЛ серьёзность и однозначность обмана. Мало кому придёт в голову подвергнуть собственному многомерному анализу подобную работу, производящую впечатление «серьёзного и даже кропотливого труда во благо людей». Собственно, в этом тоже отбор – если подобным образом сработанного разоблачения кому-то достаточно – не хочется мешать дальнейшему пути в выбранном направлении.

Мне, со своей стороны, совершенно очевидно, что подобного на нашем пути НЕ избежать . Я отношусь к этому спокойно, жалея лишь о тех случаях, когда таким образом срывается та или иная возможность в накоплении собственного опыта восстановления ЗДОРОВЬЯ человека или в создании новых, либо улучшении имеющихся Программ « СветЛ » для оздоровления людей, нуждающихся в них. Повторюсь, когда сталкиваешься с серьёзными недугами и тем б ОЛЕЕ впервые , никогда не можешь знать сразу и наверняка – по какому именно пути и в каких временных рамках будет идти восстановление здоровья – можно оценить принципиальную возможность реальности осуществления подобного. Хотя желание больных людей получить какие-то полные гарантии относительно своих недугов, как в мастерской по ремонту бытовой техники , конечно , ПОНЯТНО , но подумайте – врачи регулярно разводят руками в бе з силии перед огромным числом проблем со здоровьем, и это хоть и с грустью, но ПРИНИМАЕТСЯ людьми С ПОНИМАНИЕМ , даже в случае смертельного исхода. Мы руками не разводим – мы ищем пути восстановления здоровья и при разумном подходе, понимании и стремлении познать, а не разоблачить – это возможно даже в случаях, с точки зрения современной медицины, безнадёжных. А в каком прочтении это принимается людьми – зависит уже от них самих, вернее, от деятельности их Мозга. Тот , кто ищет обман , рано или поздно его « найдёт » или вылепит из того, что есть. Тот , кто стремится к познанию , обречён на более долгий путь и тоже получит то, к чему стремится. Каждому – СВОЁ .

А для «разоблачителей» добавлю – обдумывайте тщательно всё, что Вы творите, НЕ полагаясь на мнения со стороны, даже если это ваш родной или близкий Человек. Жизнь-то ваша! И может так случиться, что она в связи с происходящими изменениями, окажется НЕВОСТРЕБОВАННОЙ в дальнейшем (или ближайшем) будущем. Технологии реальны , и не только в деле оздоровления. Калечить людей у меня права нет , но вернуть всё « как было » – могу . И, к сожалению, для некоторых, (испытавших подобное на себе), прибегать к этому уже приходилось . Всё должно быть по справедливости и осознано . Я потратил много времени, копаясь в этой грязи и сравнивая факты. Выясняется с завидным постоянством, что база для всей болтовни, источник распускания сплетен, разной чернухи и пасквилей – один . Даже не очень важно, где он и кто он. Если он один – более пояснений и не требуется. Когда в основе каждого отдельного, на первый взгляд, случая откапываешь один и тот же ключ, неизменно выходя на одно и то же лицо, – разборки можно считать завершёнными и дело закрытым. Я об этом уже писал. Именно по этой причине в некоторых местах моего жизнеописания стоят точки, и придёт время, я очень на это надеюсь, когда вместо точек появятся слова. В основном точки стоят там, где нет ВОЗМОЖНОСТИ предоставить доказательства, которые можно «пощупать руками». Да что говорить, даже когда предоставляешь неопровержимые доказательства, их стараются «просто» игнорировать, в свою очередь, не ИМЕЯ ничего , что можно им противопоставить, кроме эмоций и ругани, густо замешанных на грубой лжи. Так что всему своё время! Мало что сегодня способнО остановить деградацию Мозга «разоблачителей» и тех, кто за ними стоит, кто их с упоением читает и обсуждает всё, щедро предоставленное на «просторах» интернета. Остановить её, деградацию, может только одно — прекращение поступления в систему обработки всевозможного информационного мусора и ежедневная загрузка Мозга полезной информацией. Процесс этот чрезвычайно сложный , а для многих людей так и вовсе невыполнимый , к сожалению . Для многих поезд, как говорится, уже ушёл.

Но продолжим грустный памфлет о медицине.

Продукт медицины . Вот он: разнообразие новых болезней в развитых странах растёт, а заболеваемость молодеет параллельно и пропорционально развитию медицинской науки и техники. Вы знаете, врача, цель которого — научить людей никогда не болеть? Если такие и есть, они не работают в здравоохранении. Чтобы лечить , нужны болезни . Чтобы стать востребованной армией спасения, болезни должны быть массовыми. Чтобы совершать настоящие прорывы в терапии, нужны новые , ОЧЕНЬ тяжёлые заболевания. Я НЕ обвиняю никого из врачей, и приношу заранее им СВОИ извинения , если они посчитают, что я не прав.

«Во многих странах, включая Россию и США, существует запрет на то, чтобы медицинской практикой занимались люди, которые НЕ получили официального медицинского образования...» А что это вообще такое – « официальное медицинское образование? » Это, на мой взгляд, «сумма теоретических знаний» (которые записаны в доступных всем учебниках, т.е. это – не тайна) плюс «некая практика» (в лучшем случае). И ЭТО всЁ . Согласитесь, что получить необходимую «сумму знаний» многие люди способны и без посторонних глаз и ушей, т.е. путём самообразования. При этом люди, которые грызут гранит науки сами, зачастую оказываются подготовленными ЛУЧШЕ тех , кого к этому граниту приставили, например, родители.

Стацкевич Андрей Николаевич , следуя принципу « Отыщи всему начало , и ты многое поймёшь », решил провести глубокий поиск по профессиональным фондам медицинских библиотек США, Англии и Австралии и использовать эту информацию публично. При этом учтите: в 1989 год у развитого интернета НЕ было , и с таким патентным поиском ему самому было не справиться. Поэтому он заключил конкретный договор с фирмой, которую ему удалось заинтересовать в этом. По истечении нескольких месяцев фирма письменно уведомила его: « Ввиду того , что вся информация о методах лечения рака и СПИДа засекречена , выполнить предусмотренную договором работу не представляется возможным . В связи с этим мы разрываем с вами договор в одностороннем порядке ».

ВоТ ТАК! Занавес .

Я просто констатирую: здоровье – не то, чем занята медицина. Медицина – это доходная борьба. Врач фиксирует симптом и борется с симптомом, игнорируя его причину. В результате причина развивается, а болезнь крепнет. Верные сторонники медицины верят, что большего СДЕЛАТЬ нельзя . Человек для них – биомасса и биохимия (с одним «небольшим» дополнением – мозгом и управляемой нервной системой). Влияния нашей мысли, «созданной» Мозгом (с подсказкой ему с помощью Программ « СветЛ » или без неё) на наше тело они НЕ признают: « наука не доказала ». Здоровье для них – негласное табу. Это вовсе не то, чем они заняты. Если люди научатся быть здоровыми , врач станет ненужным . Он и должен СТАТЬ ненужным . Истинный, хороший врач должен стремиться перестать быть врачом для каждого своего пациента! Физиологических параметров здорового организма медицина НЕ использует и до сих пор даже НЕ пытается установить. Это периодически делают энтузиасты (а их, к сожалению, из врачей мало – я знаком с некоторыми из них и горд этим) и натуропаты, но их работы СТАРАТЕЛЬНО игнорируются . Способов создания здоровья у медиков не было и нет . За норму они принимают не здорового, а усреднённого, то есть в меру больного Человека. Лекарственная терапия создаёт больше проблем, чем «лечит». Сам Человек, как причина своих состояний, игнорируется. Человека подсаживают на лечение, и он ходит к такому врачу, как в церковь. «Лечение» (синоним – «терапия») – хитрое слово. Лечить для нас означает «спасать», «помогать». Лечение – это ж классно! Хороший врач лечит , а не калечит! Лечение идёт успешно! Человек лечится – значит, становится здоровее! И все любят лечиться. ВО как! Ну тогда пожелайте себе всю жизнь лечиться. « Чтоб ты всю жизнь лечился! » Ну как? Глупость? Но правда в том, что лечение временным НЕ бывает . Раз уж начал лечиться, будешь лечиться всю жизнь!

Потому что такое «хорошее» лечение даёт два продукта:

усиливает причины нездоровья, усиливает нашу зависимость от лечения .

Попробуйте мне доказать обратное? Медицина ли виновата в том, что мы этого НЕ видим? Нет. Это мы больные на голову. Если вам плохо, за что вы заплатите: за лечение или за оздоровление? То-то и оно. А что врачам? Они должны делать то , за что мы платим! .. Хорошо, предположим, ВЫ поняли , что на официальную медицину надежды нет никакой, и что помощь нужно искать где-то в другом месте. Главный вопрос, который при этом встаёт: где И У кого? На самом деле , ответить на этот вопрос ещё сложнее , чем добиться результативности от ортодоксов . Отличить шарлатана от того, кто действительно предлагает что-то дельное, рядовому обывателю, не ПОБОЮСЬ этого слова, – НЕВОЗМОЖНО . И в особенности, если Человек находится на грани отчаяния или в безвыходной, критической ситуации, когда времени на раздумья практически нет. Это самым прямым образом связано с пониманием (непониманием) людьми – что же такое Программы « СветЛ ». Сейчас на рынке имеется колоссальное количество книг по альтернативной или народной медицине, предлагающих десятки, а то и сотни вариантов и методик лечения любых заболеваний. Как выбрать из них одну, да так, чтобы потом не было мучительно больно за бе з цельно потраченное время и деньги? Ведь жизни не хватит, чтобы перепробовать их все. Это очень сложный вопрос, решению которого призвана посодействовать эта книга (я очень на это надеюсь) из которой вы узнаете то , чего не знают врачи .

«Дорого, дёшево и где же скидки?» – спрашивают многие относительно Комплексов (здесь и Браслеты имеются ввиду). Иногда можно прийти в магазин и увидеть там скидки в 50 и более процентов. Бывает и 80, и 90%. Как же это так, что вчера товар стоил полную стоимость, а сегодня его готовы отдать за полцены или вообще за бе з ценок? Тут очень важно помнить одну прописную истину: ни один производитель НЕ будет продавать товар в убыток. А это значит, что в этих скинутых ценах всё равно есть маржа, т.е. навар, прибыль. Просто изначально аппетит составлял 1000% – ну, а почему ж нет, если от тех, кто не думает, отбоя нет?! – а потом он умерился до 500%, ну или совсем в крайнем случае, когда уже никто вообще ничего не берёт — до 10% , но это всё равно НЕ минус . А почему творится подобное? Потому что вы живёте при капитализме, в обществе потребителей, и это вы уже узнали, хотя бы из книги, которую читаете. А это значит, что себестоимость каждого товара минимум в 10 раз меньше той цены, что вы за неё обычно платите. Поэтому если кто-то где-то даёт вам скидку в десятки процентов , значит, вас изначально хотели просто надуть, но... что-то там не сложилось.

Как реализовать возможность использования людьми Технологий оздоровления? Поскольку общество, в котором мы живём, именно такое, как было сказано, – эта возможность наиболее быстро и широко может быть реализована в общих разрешённых рамках. Это мы и осуществили, выбрав наиболее действенный в текущих условиях путь и получив все разрешения и права делать это официально. Если у вас есть другое предложение – обдумайте, взвесьте и излагайте. Если нет – пользуйтесь пока тем, что имеем со всеми вытекающими последствиями.

Мы реализуем не трусы, не носки, не майки-фуфайки, не платья и даже не косметику, которые за 3 копейки косорезит китайская рабсила. Численность её уже даже НЕ считают – десятком тысяч больше или меньше. Да, от нас вы тоже получаете как БЫ некий товар, продукт, но реализуется совсем не это. Реализуется прежде всего Технология , выраженная в конкретные Комплексы. Результаты уже несомненны и очевидны. В наш век интернета эта Технология ВЫЗЫВАЕТ ИСТЕРИЧЕСКИЙ хохот у «знатоков» и, особенно, у молодой и безмозглой поросли, всех этих жертв всевозможно разрекламированных методик «оздоровления» и «преобразования» (всего чего угодно). Какая, технология? Когда они считают, что каждый «знаток» может сегодня безнаказанно украсть плоды чужого труда и бе з платно раздать их десяткам тысяч таких же «знатоков и любителей»? Этим, собственно, весь ИНТЕРНЕТ и занимается, причём способы придумываются всё более и более изощрённые. Прямо так и говорят: «…Клали мы на вашу Технологию … Вот я «вышел на контакт (в силу своей продвинутости) прямо с Н . Левашовым » и он мне рассказал и как Генератор сделать, и как к нему Программы прикрепить. И ничего вы с нами не сделаете – типа, эти Технологии Левашов мог оставить только членам своего Движения, потому что только им и доверял..!» Занавес .

Смысл всего , что делаю я и моя команда , напоминает революцию. Только это не государственный переворот, не путч, не противостояние, не борьба, как это некоторые себе представляют. Это просто КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ сознания , и на этом фоне – ПОЛНОЕ оздоровление того, к чему сознание Ваше «прикреплено» т.е. когда вся мощь интеллекта (если он есть, конечно) направляется не на выживание и не на внешние признаки успешности (типа спортивного тарантаса с двигателем V12, литыми дисками, низкопрофильной резиной и т.п.), а на стремление к Познанию и через это, – к решению требуемых задач. Считайте, если вам опять требуется попонятнее и попроще, что это ПРИОБРЕТЕНИЕ билета в Баню или хотя бы в предбанник, но с перспективой оказаться в Бане . И на фоне этого – развитие понимания того, что вы лично можете создать фундаментально новое и интересное (опыт в утверждении есть, и об этом я рассказал в книге) – вот не потребить, не захапать, не украсть, не отжать, а СОЗДАТЬ самому – сделать нечто уникально. Не в себя напихать, вырастить огромное брюхо и наплодить выводок «детишек» с айпадами, похожих на вас, как две капли воды (плодить детишек – это, конечно, тоже труд), а выдать что-то из себя, понимая всю сложность того, что СЕЙЧАС происходит и БУДЕТ ещё происходить . Я это сделал – вот это и есть мои Знания, моя собственность, которой как считаю нужным, так и распоряжаюсь во всех отношениях. Ну и какое тут может быть дорого-дёшево, скидки, распродажи? Не ищите скидок, это не уровень Человека, скидки – уровень потребителя. Если сможете быть полезными, просто порадуйтесь ЗНАКАМ благодарности – за вполне конкретные вклады в общее дело тех, кто познал Программы « СветЛ » в реалиях, и на своём примере начал рассказ о них. Хочу ещё заметить, что всё это не то что НЕ требУЕТ каких-то капиталовложений , а наоборот — СУЩЕСТВЕННО сокращает расходы в тех случаях (постоянных случаях ) когда вы сами или ваши близкие столкнулись с « современной медициной ». Более того , всё это доступно абсолютно каждому и НЕ требует каких-то особых навыков или умения . Единственное , что рекомендуется , – выкинуть из головы всю ТУ дурь , которой она у вас забита , все ваши представления о том , « как надо », почерпнутые из « дегенеративного интернет социума », от родственников и друзей , которые уже в 30 лет выглядели на 40 , а в 40 – на 60 ,.. к сожалению . А если вам кажется , что я слишком грубый , бе з церемонный , и бе з компромисный в этом вопросе , то прогуляйтесь со своими выписанными вам (практически пожизненно ) рецептами в ближайшую аптеку , помножьте эти свои затраты на 365 дней в году и ещё хотя бы лет на 10 . Возможно и вопрос сам собой отпадёт . Про тяжелые заболевания – говорить НЕ буду .

Я посчитал, что целесообразно, как некий итог пониман ия этой книги и пробы перевода в практику познанного, привести здесь пример организации работы с собственным пси-полем , о которой рассказывал Н . Левашов , но дополнить её и для тех, кто является участником Программ « СветЛ ». На мой взгляд, сегодня это КРАЙНЕ актуально и для участников, и для всех остальных, кто хоть как-то соприкоснулся с книгами Н . Левашова и решил идти этим путём.

Каждый Человек имеет пси-поле вокруг себя; конечно, оно имеет разную структуру, плотность, силу. Имеются общие элементы и особенности. Первое, что необходимо делать каждому, это научиться создавать и управлять своим защитным полем . Для этого Человек должен выработать у себя способность создания защитного поля на УРОВНЕ подсознания . А пользователь Программ ещё и с использованием ВОЗМОЖНОСТИ Генератора (независимо от носителя). Как это делается? Человек должен сконцентрироваться на мысли: « Вокруг меня создаётся из моей энергии ЗАЩИТНЫЙ кокон ( оболочка ), через который не может проникнуть отрицательная энергия ». Такая установка должна делаться каждую свободную минуту до тех пор, пока Мозг НЕ выработает условный рефлекс на защиту. А Пользователь Програм м должен, прежде всего, НАУЧИТЬСЯ создавать (представлять) додекаэдр. Это нетрудно. Найдите хорошую картинку, посмотрите на неё внимательно и тренируйтесь в представлении этой фигуры. Это и будет ГЛАВНОЙ конструкцией вашего личного информационно-защитного блока , который напрямую будет связан в триединстве – Мозг – Генератор (с Программой защиты, установленной в Генераторе) – Система Управления . Додекаэдр нужно научиться создавать НАД носителем Генератора (будь то Комплекс, Кулон или браслет). Создав додекаэдр, сконцентрируйтесь на мысли: « создал додекаэдр , наполняю его своей энергией . В созданное ( в созданную конструкцию ) не может проникнуть никакая отрицательная энергия ». После этого увеличьте додекаэдр до таких размеров, что бы вы смогли в него войти. Далее нужно лишь периодически проверять состояние и мощность этой защиты. Это касается и кокона ( если Вы не участник Программ ), и додекаэдра .

Когда находитесь в большом скоплении людей, необходимо создавать МАКСИМАЛЬНУЮ защиту . В своём доме она может быть минимальной. Очень важно создавать ЗАЩИТУ перед СНОМ – как для физического тела, так и для Сущности. При создании такой защиты, как вокруг тела, так и вокруг Сущности образуется энергетический кокон – это для всех, а для пользователей Программ физическое тело и Сущность (Мозг) всегда будут находиться в созданном вами додекаэдре. И если по каким-либо причинам Сущности потребуется выйти из физического тела «на прогулку», то она, в рамках созданного вами защитного додекаэдра, САМА создаст свою защиту и «гулять» пойдёт уже только в ней.

Если защита СОЗДАНА правильно , возможность её разрушения становится минимальной. Что очень важно для сохранения целостности защиты, так это отсутствие у Человека отрицательных эмоций . Это в полном объёме относится и к участникам Программ. Дело в том, что они открывают защиту кокона изнутри, (разрушают «конструкцию» в додекаэдре) создавая при этом потоки энергии, по составу и качеству тождественные уровню нижнего астрала. Это создаёт благоприятные условия для действия астральных животных, а также и для любого другого пси-энергетического воздействия на Человека, в том числе и для Пользователей Программ.

Именно о недопустимости отрицательных эмоций говорил Иисус Христос . Он не призывал к безропотности, а наоборот, всей своей жизнью доказывал НЕОБХОДИМОСТЬ борьбы . Он знал, что, если при борьбе со злом возникают отрицательные эмоции, даже если они направлены на источник зла, Человек, в конечном счёте, или будет побеждён этим злом, или со временем сам станет источником зла. Именно в этом сила зла . Для борьбы с ним необходимо сохранить СВОЮ эмоциональную чистоту , без которой невозможно развитие и борьба...

Кроме защиты хотелось бы обратить внимание на возможность энергетической очистки продуктов питания. Это необходимо знать читателям (всем людям), кто НЕ является Пользователем Программ « СветЛ ». Для Пользователей Программ я всё подробно уже изложил в этой книге. Каждый ЧЕЛОВЕК пьёт воду, соки, потребляет пищу, необходимую для нормальной жизнедеятельности организма. Но любая пища, как растительная, так и мясная, имеет ОРГАНИЧЕСКИЕ яды , которые ускоряют процесс разрушения организма и замедляют развитие. Поэтому необходимо нейтрализовывать, расщеплять эти яды. Для этого представьте, как ваша энергия начинает активно двигаться по энергетическим каналам Вашего тела. И далее мысленно направляйте энергию через РУКИ на пищу, которую вы хотите очистить. При этом Вы должны представить, как она расщепляет все яды в пище. При движении энергии через руки Вы можете чувствовать вибрацию, тепло, иголочки, и чем активней процесс расщепления ядов, тем более яркие и сильные ощущения вы получите. Таким же образом Вы можете очищать воду, соки, любые другие жидкости. Кроме нейтрализации отрицательных для организма веществ и свойств, можно УСИЛИТЬ то положительное, что несут в себе эти вещества, и создать новые свойства и качества. Если Вы при этом в состоянии визуализировать эти потоки , значит , Вы имеете повышенную чувствительность и при правильном развитии можете довольно быстро достичь более высокого уровня развития своей сущности , сознания . Это очень актуальный вывод Н . Левашова .

Я так же, как этого хотел Левашов, хочу пожелать всем стать на правильный ПУТЬ развития , снять «чёрную» повязку с глаз, и Вы увидите, как действительно прекрасен Мир , Природа , Вселенная ...

И закончить, уже сейчас понимая , что буду ПИСАТЬ продолжение , потому что есть ещё многое, что нужно сказать, я хочу словами из песни моего любимого композитора, поэта и певца, Виктора Третьякова , которые всего лишь немного изменил в контексте написанного мной. Думаю, что он – не обидится!

Всё , ребята , отписался , кажись ,

Больше нет ни слов , ни боли – вот здесь ...

Всё , о чём я рассказал вам про жизнь

Превратится в осмысления смесь .





Я решил с судьбой в « девятку » сыграть ,

Рассказать про то , что знал и познал

А она дала мне всё написать

И не прятать мысли в ящик стола .

Эх , правда знаний – серебро

Белый ангел – на добро ,

А чёрный , падший , тот – для зла ,

Да я видал его , козла…

* * *

Хотел написать короткое послесловие, а получилось столько, сколько получилось – но получилось именно потому, что не я написал эту книгу , а эта книга написана мной, и многие из Вас мной ЕЁ писали , как и обещано было.

Дистанцируйтесь от эмоций. НЕ бросайте чтение книги на половине и НЕ читайте по диагонали. НЕ делайте преждевременных выводов и не смотрите на ситуацию через призму того или иного шаблона.

Я рекомендую вернуться к книге спустя некоторое время , когда уйдут эмоции . Если прочитанное показалось вам глупостью , назовите это бредом и живите прежней жизнью , на « автопилоте ». Это тоже здорово . По крайней мере , всё понятно и объяснено .

* * *

P.S. Как любил говорить Н. Левашов, когда вопрос касался распространения его книг, я тоже (для понимания людьми и для «критиканов» всякого рода) хочу подвести небольшой промежуточный итог, который считаю важным.

С начала работы моего сайта в мае 2016 года и публикации на нём моих трудов (в том числе и открытой перед Вами книги) до момента, когда я закончил это послесловие (февраль 2017 года), число скачиваний, сделанных посетителями из 90 стран, не считая России, Беларуси и Украины, составило более 55 тысяч. Наверное, это о чём-то говорит.

Послесловие – отзывы…

Доктор биологических наук, профессор, В.О. Саловаров

Современная, устойчиво некогда сложившаяся и в течение не одной сотни лет отшлифованная система воззрений человека прекрасно отражена в научных взглядах. Они основательны, фундаментальны и непоколебимы в истинности своей позиции – одним словом – «НАУКА». Это как нечто, недоступное любому и каждому , это не подобно какому-то затейливому ремеслу, которому хоть подчас и трудно, но овладеть можно в той или иной степени любому, а значит, и получить звание мастера – вполне реально. Наука – удел немногих. Нужно не только иметь весомый багаж знаний, притом расширенный и утяжелённый в какой-то области до бессмысленных размеров, позволяющих судить о чём-то увереннее всех остальных, нужно также владеть научным мышлением, которое позволит, как минимум, достойно, никогда не теряя своего научного лица, выглядеть в кругу себе подобных, ну, а если приложить некоторые усилия – то и даст возможность со значительной высоты своих высоконаучных интеллектуальных высказываний судить о возможностях и достижениях менее опытных и маститых учёных зубров, по-отечески подбрасывая им незамеченные никем ранее пути новых актуальных научных изысканий.

Такая желанная, труднодостижимая и в один прекрасный момент только единицам по-настоящему достойных оказавшаяся совсем рядом научная деятельность для большинства становится поначалу настоящим откровением – какой простор для творчества! Сколько недоизученного и недостаточно исследованного предлагает современная научная школа. Сколько пользы можно ей принести своим трудом! Опытные учёные в большинстве своём столь по-доброму, с такой ощутимой заботой принимают в свои ряды учёную молодёжь, подсказывая, направляя их в нелёгком, но увлекательном научном поиске. Хоть и несколько изменённая политическими и экономическими баталиями, научная школа всё же сохранила возможности развития для настоящих учёных в виде грантов, которые распределяются по более перспективным направлениям, имеющим значение для развития науки в целом и для применения в народном хозяйстве. Да, есть некоторые неувязки, временные или локальные трудности – но они лишь ухабы на пути становления и развития Науки, на самом деле – монстра, созданного с одной целью – увести человечество за пределы даже возможности понимания реальной картины мира, а для этого создать и привить всем фальшивое, основанное на придуманных легендах мировоззрение, снабдив своих носителей ореолом непререкаемости и недосягаемости в их научном величии – для обывателя, но внутри этого труднодосягаемого Научного Сообщества организовать ровно такие же паразитические условия, как и вне её.

Каждый рядовой научный сотрудник высшего образовательного учреждения, научно-исследовательского института или любой другой организации, являющейся частью Научной системы, не может не видеть всей её неустойчивой, но по каким-то причинам всё ещё чем-то поддерживаемой конструкции. Каждый из них с нею сталкивается и пытается как-то в ней существовать, а то и процветать, но не каждый за всей этой ежедневной суетой видит и осознаёт всё то, частью чего сам является. Условия выживания незамысловаты и заставляют крутиться – публикации, статьи, диссертации, авторефераты, ВАК , индексы цитирования, научные проекты, отчёты, проверки, звания и степени – все эти атрибуты научной жизни вместе – простой и эффективный инструмент манипуляции человеком , пусть даже он действительно интеллектуально развит и обладает незаурядным умом. Банально – на что-то большее, помимо «оформительских» работ просто не хватает ни времени, ни сил, ни желания. То есть, уже понятно, Наука – продуманная и хорошо сработанная ловушка для способных, целеустремлённых и умных людей , причём имеющая целью – не дать каждому из попавшихся никакого шанса реального развития. В научной среде очень просто всё переводится в поле бессмысленной работы в самом примитивном понимании этого слова. Интересуетесь сразу многими научными направлениями? – вас легко убедят, что это бесперспективно и превратят в узкого специалиста, в деталях знающего число мандибул у какого-нибудь членистоногого, но Вы даже никогда не задумаетесь – почему Ваш любимый, выпестованный и лично Вами впервые описанный подвид, носящий Вами данное имя, включающий 19 различающихся по числу зубчиков и форме щетинок морф, вообще существует на Земле, и почему он существует в этих 19 морфах. Изучили работы научного руководителя и в корне не согласны с его точкой зрения? – попрощайтесь с защитой диссертации , вечное звание ассистента и, в большинстве случаев, мытарства в поисках нового научного руководителя – Ваш удел на долгие годы. Пошли поперёк всех, смогли, благодаря своему уму, талантам и усердию отстоять свою точку зрения и даже защитить диссертацию? Отлично, но на этом – точка. Радуйтесь столь желанной степени и жалованью – Вы в системе и из неё не выберитесь.

Я прошу прощения Читателя за столь пространное вступление, но счёл нужным в некоторой степени осветить то, что, с моей точки зрения, представляет собой наука . Конечно, мы усердно и очень часто с искренним интересом, с творческим энтузиазмом изучаем и исследуем поведение сусликов, имитоны в пении соловьёв, питание кабарги, находя в этом и удовольствие, и удовлетворение, и имитацию полезности для общества. Но всё это – совершеннейшая чепуха и полный бред. Поверьте, большинство работ делается под определённые требования с целью получить некие «бонусы» в виде денег, званий (а значит, денег), статей (а значит, званий и затем денег), грантов (а значит, денег) и, в качестве разнообразия, – ради амбиций. Всё, как и в любой другой области, упирается в получение человеком неких материальных благ. Иначе бывает только если блага уже получены. Или – если Человек занимается чем-то далёким от называемого наукой. Например, если он – «дилетант от науки…»

Любой взгляд на окружающую реальность без предвзятости – это вызов, это удар по Мозгу, это попытка вывести его из состояния устойчивости. Одно дело, когда есть человек, и на него с разных сторон сыпятся возможности и предложения – ему рассказывают, как что устроено, приводят доказательства, факты, убеждают и хвалят, когда он принял предложенную позицию. Такому человеку, однажды принявшему некую точку зрения, – очень трудно её изменить. Для этого нужно желание, терпение, целеустремлённость и наличие раздражителя, который поможет сдвинуться с насиженного места и оглядеться вокруг. Тогда человек увидит реальность и поймёт, что его привычные учителя от Науки были неправы. Более он к ним не вернётся, а, наверное, выберет иных. Но другое дело – когда из состояния устойчивости нужно вывести не такого человека, а того, кто является тем самым «учителем», то есть источником «правильного» мировоззрения, того, кто знает , как правильно, а как неправильно, того, кто свою Предвзятость навязывает всем и кто, собственно, для этого и был создан и взращён системой. Это равносильно необходимости вылезти из комфортного автомобиля, в котором едешь, возглавляя колонну разных транспортных средств и пешеходов, по ровной дороге в светлое будущее и отправиться в путь пешком – в горы, где бурные потоки рек сбивают с ног, на голову обрушиваются падающие со склонов куски породы, ежеминутная опасность оступиться лишает разума, а непривычность всего окружающего не даёт возможности даже перевести дух. Никто добровольно на такое не пойдёт – дорога тяжёлая, двигаться по ней кажется неприятным, а, самое главное – нет никакой причины пускаться в путь. Выбор любого разумного человека в такой ситуации очевиден, и он ведёт в никуда – ведь покинутый комфортный современный автомобиль двигается по ровной, хорошо проложенной дороге,.. но которая через два поворота – обрывается и далее – Ничего.

Но по какому-то странному стечению обстоятельств, которое, возможно, и будет когда-то осознано и переведено в плоскость понимания человека – вдруг появляется чья-та рука открывает дверцы удобных авто, безжалостно выдёргивает из салонов хозяев и вышибает за пределы привычной реальности на горную тропу. Всё, деваться некуда – можно сесть на камень и предаться воспоминаниям о прежних временах, вспомнить, как сменил жигули на тойоту, и трясти стало меньше, но достаточно просто снова открыть глаза – и вокруг всё неудобное, незнакомое, непонятное, самобытное и масштабно-величественное. Вновь попрошу прощения – теперь за столь «ненаучные» сравнения, но и им причина имеется. То, с чем впервые стакивается человек, осознав, фальшь данного наукой и околонаукой мировоззрения – не обозначить привычными речевыми оборотами, но рано или поздно и эта эмоциональная составляющая проходит, уступая место наблюдениям, поиску, размышлениям и умозаключениям.

Взглянуть на мир по-новому, увидеть незамеченное ранее, осознать масштабы заблуждений, приступить к движению в выбранном, а не указанном кем-то когда-то направлении позволяет Информация . Конечно, проще поверить кому-то или чему-то и, раз определившись, занять свою позицию, непримиримо отстаивая её справедливость и верность. Это даёт чувство уверенности и самодостаточности до той поры, пока новые факты, информация, полученные извне не сведут на нет все приложенные ранее усилия. Поэтому самое ценное и насущное, то, что даёт возможность развития – Информация, притом достоверная, а не подложенная или сфабрикованная . Она – вокруг нас, но нужно научиться её видеть и делать из увиденного правильные выводы. А этому не учит ни одно академическое издание. Как бы верно и строго методически правильно не был составлен учебник – будь он написан для философов или биологов, даже при самом внимательном изучении, не научит он этому, потому что создан был, как и любое другое признанное научное или научно-популярно издание, в рамках Системы, а значит строго отвечает её задачам – поддерживать мировоззрение человека в заданных рамках, развивая (а вернее, изменяя) в разрешённых направлениях и создавать при этом иллюзию научного прогресса.

Сегодняшнее книжное море из произведений разных авторов силами всемирной паутины, да и не только, превращено в океан мусора , в котором отыскать нужное – крайне трудно. Ведь при поиске все ориентируются на что-то готовое, что даст человеку всё и сразу, причём оно должно быть удобным и приятным – в общем, это «что-то» должно повторять имеющуюся удобную дорогу с комфортабельным авто, но, может, в другую сторону и с другими пейзажами за окнами. По этой причине все книги, которые действительно дают Человеку возможность развития, приоткрывают в некоторой степени запертые двери – вызывают отпор, неприятие, но при этом всё же притягивают людей, заставляют критиковать, возмущаться содержанием, выдёргивать отдельные факты, устраивающие бунт в голове или, напротив, эйфорию . Всё это – вообще не важно, это всего лишь процесс поиска, который в свои, особенно напряжённые моменты, может вызывать и запредельные эмоции самой разной окраски, и резкое изменение самочувствие, и крутые повороты в судьбе. Важно то, что эта ломка приводит к осознанию действительности, хотя она и поражает воображение каждого – и тем, как и почему было сформировано человечество, и тем, что его ждёт в дальнейшем.

Конечно, авторы таких книг вызываю у читателя совершенно нестерпимый интерес – это запредельное по меркам любого человека явление, и чем успешнее читатель в области своего применения (например, успешный учёный или видный политик), тем сильнее может быть его реакция, независимо от её окраски. Это – закономерное проявление прочтения книг таких авторов, которые, не доказывая некой высшей Истины, просто дают Информацию в самом широком смысле этого слова, демонстрируют возможность приходить на основе её глубочайшего анализа к разумным, справедливым выводам. Такие книги никогда не выпускаются под грифом академии наук, не получают в одночасье всеобщего признания и понимания, а их авторы никогда к подобному не стремятся. Но их читатели получают то, к чему стремится каждый настоящий Человек – понимание реальности через осмысливание информации , которую можно научиться получать в достоверном виде, без искажений и навязанных лживых представлений, удобных кому бы то ни было.

Б.В. Маков, А.М. Хатыбов, Н.А. Морозов – создатели книг, которые всё это могут дать Человеку. Фёдор Дмитриевич Шкруднев – Человек, который заставит Вас это сделать, не дав возможности вернуться и погрузиться в болото удобных стереотипов и вновь забраться в Ваш удобный автомобиль, несущийся по ровной дороге к обрыву. Я выскажу своё мнение о том, чем является созданная Фёдором Шкрудневым Книга, с которой мне довелось познакомиться. Это, в первую очередь, Вызов – вызов и каждому Человеку, и Системе. Всё в ней при чтении приводит Мозг в состояние непрерывной напряжённой работы. Всё вызывает мысленный бунт, заставляет пускаться в поиск, вытаскивает из трясины привычных суждений. В ней ВСЁ «не так» . Чего бы Вы не коснулись – всё будет «неправильно», не так, как принято, непохоже на то, чего можно ожидать от Книги.

Я знаком с Книгами Николая Викторовича Левашова, поэтому если бы взялся читать произведение Ф. Шкруднева с безумным названием «Светлый Веник Н. Левашова в Банном Деле А. Хатыбова» , обозначенного им как продолжение 3 тома автобиографии этого Человека, и рассчитывал узнать подробности жизни Николая Викторовича – был бы разочарован. Сначала – разочарован, но по мере прочтения оказалось бы, что автор дал более, чем продолжение автобиографии Н. Левашова . Я надеялся из книги узнать о физике процесса генерации, о котором немного прочёл у А. Хатыбова и с которым столкнулся при знакомстве с Технологиями «СветЛ» – но и в этом я не получил ожидаемого – всё по этому поводу сказанное стало запредельным для меня. Автор сказал очень много, не сказав при этом совершенно ничего, что могло бы дать видимость знания. Как биолог, я надеялся прочесть и узнать о реальной конструкции живой клетки, знакомой мне по традиционным научным изданиям. Изучив главы Книги, я абсолютно убедился только в том, что научные издания и их авторы не имеют ни малейшего представления ни об устройстве живой клетки, ни о её возможностях. То, что я действительно реально смог получить от прочтения Книги, но что нельзя пощупать – это информация и внушительный толчок (как сейчас говорят – пендель) к её обдумыванию.

Вернусь к стилю изложения. Ведь при составлении отзывов принято оценивать логичность и доступность изложения материала, а также его наукообразность и прочие детали. Ничего из перечисленного в этой Книге можно не искать в том виде, в котором это должно быть в солидных и претендующих на фундаментальность изданиях. Всё – совершенно иначе и подобно, возможно, спирали ДНК в том виде, в котором она впервые предстала пред взоры своих первых наблюдателей. Сложнейшая конструкция, включающая в себя многочисленные взаимосвязи и взаимозависимости, строго выверенные и кем-то задуманные , но на первый взгляд представляющие собой невероятный и очень запутанный клубок «не пойми, чего». Начинаешь разбираться – и видишь, следуя за витками излагаемых событий и фактов, строгую спиральную структуру, которая неизменно возвращает к ранее упомянутым фактам, заставляя увидеть их связь с другими и их место в общей конструкции. На следующем витке те же, уже «знакомые» факты оказываются уже не абы как упомянутыми, а стоящими в своём строго определённом месте , которое установлено не случайностью, а ранее незамеченными и непонятыми закономерностями. Такое осознание заставляет перестроить всю созданную после чтения в голове конструкцию – она усложняется, приобретая при этом строгую простоту и значительность.

Думаю, любой человек, имеющий отношение к научной деятельности в современном её понимании, не сможет обойти вниманием вопрос привлечения к трудам (и своим, и чужим) литературных источников. Действительно, с этим у нас всё очень строго – плагиат наказуем, а опираться на труды предшественников – нужно непременно. Несоблюдение этих научных моралей чревато весьма неприятными последствиями. Истоки всего указанного, этого строгого соблюдения авторства, пестования своего, аккуратно оформляемых ссылок на труды коллег и учителей, отыскать нетрудно. Необходимо чётко отследить где чьё, чтобы не перепутать, когда всё «это» будет переводиться в материальные ценности. Цепочка незамысловата – кто придумал идею, развил её, получил под неё (нужное подставить – кафедру, грант, место, работу, целый институт, звание, степень, должность, монографию, всеобщее признание и т.д.) – тот её владелец и забывать об этом окружающим не следует – возможность перевести в барыши, а также потешить своё самолюбие и поддержать совершенно необходимые в научной среде амбиции должна неукоснительно поддерживаться в действующем состоянии. Справедливо и обратное – опубликовал нечто непотребное – то есть вносящее столь трезвый взгляд в имеющиеся представления, что вся пирамида покачнулась, – ссылками на это безобразное творение везде и всюду обозначат изгоя, отщепенца, в своём безумстве зашедшего слишком далеко – возможно кто-то со вздохом и скажет: «А ведь подавал такие надежды…»

Однако то, что пишется с другим целями, то, что даётся людям не в рамках старой Системы, что ломает фундамент, расчищая место под основательные конструкции разума в направлении поиска истины, не вмещает в себя даже такого понятия как плагиат . Поэтому те, для кого сама суть этого явления – нечто святое, – могут далее не двигаться, так как всё это самое святое будет безжалостно уничтожено за ненадобностью . На то и «Веник» – хлещут им невыносимо, до ссадин на «теле», а страдальческие вопли о плагиате просто даже не поймут и не услышат – Банное Дело слишком далеко отстоит от современной науки и её постулатов. Ну, а если к тексту Книги – просто достаточно попытаться задаться таким вопросом: а как подобное, – то, что изложено и то, что в итоге сказано текстом можно донести до Читателя иначе? Вопрос риторический – ответа не требует, потому что как ни старайся, а получить Автором Книги задуманное можно только с привлечением и того, что сказано одним Человеком, и того, что написано в этой связи на ином уровне осмысления другим, и того, что по этому поводу сказал третий без так любимого украшательства ссылками – преподнести это Читателю как одну цельную непрерывную во всём своём бесконечном объёме и развитии мысль. И если дойдёт сказанное – то и желания разбивать её упоминанием авторов не появится – она в голове провернёт такую работу, что свой собственный многострадальный Мозг сам начнёт рождать совершенно для себя неожиданные вещи.

Но для успокоения требований морали каждого читателя, никто этих Человеков – Авторов текстов, отчасти приведённых в Книге, не скрывает, напротив – их имена после прочтения одной этой Книги станут для Вас более значимыми, чем любой рекордсмен по величине индекса цитирования. А это стОит более , чем участие в качестве составной единицы или множества таких единиц в библиографическом списке используемых литературных источников.

Я вполне сознаю, что мой «отзыв» на Книгу Фёдора Дмитриевича совсем не подходит под те общепринятые научные стандарты , что используются при написании подобного рода материалов. Например, как принято в конце подобного рода отзывов давать заключение эксперта, что работа соответствует…, представляет интерес для.., несёт в себе важные.., – это всё, равно как и любые другие формализованные варианты всевозможных стандартизированных подходов, не может быть применено к такому Труду. Всё это, созданное Ф. Шкрудневым, находится за пределами существующих пока и неотвратимо сейчас обрушающихся Системных данностей, – учит думать самостоятельно , даёт Информацию, которая бес(З)ценна, она заставляет отбросить всё, что было заложено в Человека с воспитанием, образованием и получено с опытом, искажённым фальшивыми жизненными ценностями. Не кажется ли Вам теперь, что этот Труд с таким нелепым для обывателя названием «СветЛый Веник Н. Левашова в Банном Деле А. Хатыбова и Трудовая Лопата» – и есть публичное начало настоящей и Новой Науки?

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Кандидат технических наук,

Профессор И.М. Кондраков

Когда появляются работы, аналогичные той, которую проделал автор данной книги, у впервые знакомящихся с Новыми знаниями возникает вопрос: а кто такой автор, чем он себя проявил в науке, о которой он пишет, и т.п. вопросы.

Ответы на первые вопросы легко найти, зайдя на сайт Ф.Д. Шкруднева. Там же можно узнать о его вкладе в развитие и внедрение Новых Технологий, оставленных нам Н.В. Левашовым. Причём у разных категорий читателей будут разные вопросы: люди науки обратят внимание на наличие у автора учёной степени, на степень научности текста книги, язык автора, строгость изложения материала, доказательную базу, на слишком широкий охват тем – от физики клетки, физики мозга до физики энергий, наличие научных публикаций в ВАК овских и в зарубежных изданиях и т.п. Обычные читатели, не обременённые учёными степенями и званиями, обратят внимание на язык со множеством пока им непонятных терминов и слов, большое количество иллюстраций, характерных для популярных изданий, широту охвата проблем, которые объясняются одним и тем же языком, наличием изюминок, о которых и слыхом не слыхивали, потому что многое из написанного противоречит их личному опыту и знаниям, но всё связано со знаниями о человеке и мире, в котором он живёт во всем диапазоне функционирования его систем и подсистем. Так уж повелось в наше время, где каждый суслик – агроном! – у большинства вначале возникает неприятие к непривычной информации («я об этом раньше не слышал, поэтому этого не может быть»), т.е. того, о чём пишет автор. «Агрономы» сразу откладывают дальнейшее чтение и выносят свой вердикт: ерунда или бред! Но у желающих разобраться постепенно возникает интерес, переходящий в убеждение, что нужно всё дочитать до конца и понять всю информацию. Книги Левашова Н.В . стали читать, попробовали статьи и Хатыбова А.М. – несколько сложнее, но понять можно, хотя нет полной информации. Аналогично и с «Основами формирования человечеств». А теперь всё это нужно вместе соединить так, чтобы было понятно всем. Это очень сложная задача для любого человека, впервые взявшегося за её решение.

И все-таки, чтобы книга была продолжением того, что оставил нам Николай Левашов, и читалась, нужно было найти свой стиль и свою форму изложения , свой язык , своё видение и понимание проблемы , ибо подстраиваться под кого-то и «писать под кого-то» – значит сразу обречь себя и свой труд на неудачу . Вот такие сложности нужно было преодолеть автору, чтобы книга получилась. А от неё зависит как быстро Новые знания будут овладевать сознанием людей, тем более, что доступ к ним, в основном, возможен через интернет – сайты, на которых они изложены в статья и книгах.

Но прежде Новым знаниям придётся пройти три этапа внедрения в жизнь, согласно закону сохранения глупости:

1-й этап: Этого не может быть, потому что не может быть никогда;

2-й этап: В этом что-то есть…;

3-й этап: А кто же этого не знал…

Пока не будет высказана вся глупость первых двух этапов, третий этап не наступит.

Итак, 1-й этап : Этого не может быть…

Его создают не столько те, кто ещё не созрел для Новых знаний, сколько те, кто по своему социальному статусу должен внедрять всё Новое и полезное для общества – это представители Науки.

Новые знания мы называем Новой наукой, основоположниками которой являются такие русские учёные, как Левашов Н.В., Хатыбов А.М., Морозов Н.А. и др. И вот здесь встаёт бытовой вопрос, почему, если Новые знания истинны, они не внедряются? Тогда что есть настоящая наука?

Если сказать о современной науке, то это – огромная иерархическая система, состоящая из огромного количества «пирамид», ниже вершин (см. однодолларовую бумажку) в которых находятся корифеи науки (академики, менеджеры от науки) и их окружение, обслуживающие интересы тех, кто на вершине пирамиды. Ниже рангом находятся на более низких этажах – это согласившиеся с правилами восхождения к вершине пирамиды. На самой вершине – вершители судеб земли, как они о себе мнят и то, чем их «наградила» эбровская СУЗ. Система пирамид – своего рода паутина, держащая в узде всех, кто стоит ниже на иерархической лестнице. Даже обычные ссылки в диссертации на корифеев в данной науке, которые давно уже ничего нового не создают, но держат, особенно молодую поросль, в своих руках, сбрасывая с пирамиды всех тех, кто не вписывается в неё и хочет быть независимым от пирамиды. Свободное творчество здесь не приветствуется. Отсюда ни в детском саду, ни в школе, ни в вузе творчеству не учат, опять-таки считая это привилегией избранных. И Левашов Н.В., и Хатыбов А.М. не вписались в эту пирамиду. Они с первых шагов были изгоями, что достаточно подробно представлено в книге. Это одна из причин почему так сложно внедрить что-то новое . Настоящую науку, как показывает история науки, делают чаще просвещённые дилетанты , которые не являются узкими специалистами в данной отрасли науки, у них нет «необходимых» знаний, у них нет ограничений на что-либо, они видят проблему такой, какой она на самом деле является. Такие дилетанты одержимы идеей познать проблему, за которую они взялись. Официальных учёных степеней и званий у них не было и нет, они не спешат и делают своё Дело основательно, работая на будущее, не думая о наградах и славе, они всегда идут не тем путём, который устанавливали корифеи, поэтому им на «пятки» никто не наступает. У «дилетантов» нет стереотипов и штампов, к которым приучают с детского сада, нет запретов, нет табу на те или иные мысли, у них нет непререкаемых авторитетов, и в своей работе они не оглядываются на каждое мнение настоящих дилетантов от науки, особенно из комитета по борьбе со лженаукой.

Часто задают вопрос: что было бы, если бы не было, такого-то учёного, – создана была бы его теория или нет?

Не было бы Ломоносова М.В., открывшего закон сохранения энергии и вещества в 1748 г., его открыл бы через сто лет Лавуазье, затем Майер в 1841 г, англичане Джоуль и Гров – в 1843 г., Гельмгольц в 1847 г., а также чуть позже датский инженер Кольдинг, т.к. была потребность открытия этих законов , устраняющих многие противоречия, возникающие на пути исследователей.

Если бы не было Н.В. Левашова , то не было сейчас у нас столь цельного учения , которое он оставил нам. Но тогда были бы учения, приближающиеся к вектору развития науки, которые частично разрешали бы противоречия, возникшие в ХХ веке. Но кроме устранения противоречия ещё нужно быть готовым к восприятию полученного решения. В частности, через устранение противоречий была создана физическая модель, позволяющая решить проблему Суперобъединения разных частей единой физики, но это частная, хотя и важная проблема. Сюда сразу была бы отнесена теория В.С. Леонова о Суперобъединении или теория Лучина А.А. Причём этот процесс шёл бы естественным путём, и здесь не имело значения какие конкретные личности станут первыми открывателями, важно было – кто первым понял проблему более полно и смог сформулировать противоречия, назревшие за последнее время развития Физики. После признания он и становится гением, получая по максимуму поддержку от СУЗ. После него за дело берутся «шлифовальщики», которые пытаются довести грани теории до блеска, как и при обработке алмаза, до тех пор, пока не появится новая личность, которая устранит все накопившиеся за этот период в теории противоречия. Тогда будет создана новая физическая модель реальности. И процесс этот неостановим.

Целая когорта учёных-современников решает конкретную проблему, но решение её даётся одному или нескольким людям. И. Ньютон и Р. Гук практически одновременно пришли к открытию 4-го закона – Закона тяготения. И. Ньютон и математик Г. Лейбниц стояли у истоков дифференциального и интегрального исчисления… Но Ньютон в силу своего социального статуса и статуса масона стал автором этих открытий. Также Н. Бор стал автором модели атома водорода, хотя модель была предложена его аспирантом, и они вначале шли как соавторы. Электрогидравлический эффект открыла аспирантка Лебедева (имеется её авторское свидетельство), но диплом на открытие был выдан доктору Л.А. Юткину – её научному руководителю. И таких примеров множество.

Нужно знать и понимать, что наука, как и любая сложная система, развивается по особым законам, которые можно познать и использовать для её планомерного развития. Но до сих пор в науке считают, что всё зависит от таланта, природных способностей, гениальности человека, его привычек и т.п. глупостей. Но гениальным человек становится после решения важной проблемы, а не ранее. Чаще, как показывает история открытий, в дальнейшем «гений» больше не делает открытий и почивает на первичных лаврах, а его библиографы выдумывают одну историю из его жизни краше другой, наводя глянец в образе новоиспечённого гения. Усердствуют здесь и психологи, изучающие творчество учёного, как правило, не имея о нём представления и никогда ранее не решая сколь-нибудь сложную научную задачу, например, «ценою» в тысячу проб, кроме «психологических» о кубиках и т.п. вещах. Вот поэтому Николай Левашов сам заранее написал свою автобиографию, изложив в ней на нормальном русском языке то, что важно для него, как учёного и личности, уже исторической. О его стратегии, как творческой личности, достаточно подробно сказано в книге. Правда, «серьёзные» учёные не читают таких книг, где нет заумностей, а есть информация, о которой они даже не подозревают и которая изложена «ненаучным языком», а значит она недостоверна. А каким должен быть язык науки?

Большинство представителей науки считает, что он должен быть строго «научным», логичным, не вызывающий многочтения, т.е. понятным только специалистам. И, если раньше, до реформ русского языка, слова несли в себе образ, то с 1918 года русский язык стал безобразным, благодаря реформам Луначарского А. и К о . Почитайте учебник конца 19 века по электротехнике, и вы убедитесь, что был иной научный язык, т.е. настоящий русский язык.

Неслучайно люди не науки стараются читать популярную литературу, которая часто является свободным переводом с научного языка на русский язык, допуская неточности и вымыслы. А есть ли какой-то единый, общенаучный язык?

В наше время в каждом научном направлении выработан свой профессиональный язык, понятный только его апологетам, поэтому физик-ядерщик не понимает физика по небесной механике и т.д. Выходит, что нет общенаучного языка. Так стоит ли изобретать велосипед, когда он уже создан – это Великий и Могучий Русский Язык . Не пора ли и в науке писать на нормальном русском языке. Огромное заимствование из английского, французского, немецкого и греческого языков, являющихся вторичными языками, совершенно не решает проблемы, ибо нужно ещё знать переводы этих заимствований. Дело доходит до абсурда.

Вот очень показательный пример из жизни. Однажды на выставке нашей программы «Изобретающая машина», основанной на отечественной теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), ко мне (я был всего лишь аспирантом) подошёл молодой человек и сказал, что он недавно защитил кандидатскую диссертацию по материаловедению и хотел бы проверить правильно ли он решил задачу, которая стояла перед ним при проведении исследований. Я предложил ему рассказать о сути задачи. Молодой человек усердно минут пять мне толковал о ней на строго «научном языке», из которого я понял только отдельные слова и союзы. Всё остальное для меня было тарабарщиной, о которой я не имел представления. Я попросил его ещё раз рассказать мне о своей задаче, при этом комментируя рассказ хотя бы какими-нибудь рисунками. У меня складывалось впечатление, что или я такой тупой и ничего не понимаю, или это «доцент тупой». Через пять минут я вновь его попросил рассказать о своей задаче. Молодой человек вновь, как на пластинке повторил свой монолог, из которого я опять ничего не понял, но рисунки давали хоть какую-то информацию. Тогда я решил действовать иначе, я предложил изложить ему его задачу так, как я её понял из обрывков слов русского языка и его рисунков. Я начертил рисунок, по которому стал ему объяснять то, что он хотел донести до меня. Он обрадовался тому, что я наконец-то понял его задачу. В течение нескольких минут я с помощью программы «ИМ» нашёл решение его задачи. Он очень обрадовался тому, что моё решение полностью совпало с его. Но тут я совершил тактическую ошибку (о чём жалею) – я ему посоветовал взять учебник по физике 7 класса и найти ответ – отчего лопнула бутылка. Парень встал в ступор, а потом схватился за голову и сказал: всё так просто, а я на эту хренотень потратил целых три года жизни! Мне стало его очень жаль, пришлось успокаивать и объяснять, что он использовал при изложении задачи термины, которые совершенно не несут истинной информации, они создают мнимую значимость задачи и мощную психологическую инерцию, от которой со временем трудно освободиться. Вот дилетант бы вашу задачу изложил бы так: имеется некая штуковина в виде цилиндрика из очень прочного материала, на который нужно надеть кольцо из другого не менее прочного материала, но меньшего диаметра, чем диаметр штуковины. Далее нужно определить усилие, с которым штуковина удерживает кольцо. Всё оказалось просто. Задача, которую решал новоиспечённый кандидат совершенно не тянула на кандидатскую диссертацию, и лишь благодаря наукообразию она сошла за научную.

Итак, чтобы детище в виде новой теории, изобретения и другого интеллектуального продукта могло шагнуть в жизнь, нужно научиться писать на нормальном русском языке, который во много раз богаче любого другого языка, о чём и пишет автор книги в одной из глав, а не выдумывать параллельный, на котором общается малая группа учёных, язык.

2-й этап . В этом что-то есть…

Для начала приведу пример о внедрении других Новых знаний, которые прошли все три этапа, и оба первых этапа очень схожи с внедрением Новых знаний через РОД ВЗВ и «РНТО» .

Если следовать темпам внедрения наукой тех или иных знаний, то можно и не дождаться его, т.к. Новые знаний должны вытеснить какие-то устаревшие, а это значит усомниться, в лучшем случае подкорректировать какие-то знания, за которые кто-то получил учёную степень, звание, премии, почёт и т.п. атрибуты успешности. Но этого не допустят те, кто управляет наукой и тщательно бдят за сложившимся «порядком». А случается, что и просто пропускают крупное открытие, как, например, научное открытие «Явление термоупругого равновесия при фазовых превращениях мартенситного типа – эффект Курдюмова» . Его сделали два соотечественника – Г.В. Курдюмов и Л.Г. Хандрос 8 марта 1948 г., но диплом на открытие № 239 авторы получили в 1980 г., т.е. через 32 года. Иначе говоря, иногда нужно определённое время, чтобы наверху сказали: в этом что-то есть!

Правда, за прошедшее время «успешно» работали популяризаторы материалов, обладающих эффектом памяти формы, настолько исказив истинную информацию о них, что огромное количество изобретений, сделанных разными авторами, просто не будут работать, т.к. авторы не поняли сути эффекта благодаря популяризаторам. Это одна из сопутствующих проблем при внедрении Нового. Вот ещё почему нужно тщательно излагать материалы по Новым знаниям.

Ещё более интересная судьба была у отечественной теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). В 1971 г. в СССР в г. Баку на общественных началах был создан первый в мире институт изобретательского творчества (АзОИИТ), и тут же начались препятствия со стороны ЦС ВОИР , не жаловала и официальная наука, считая, что нельзя научить человека изобретать, т.к. это всё от Бога . И вот в 1973 г. мы, первые выпускники, представили свои дипломные работы – кто на уровне изобретений, кто на уровне теоретических разработок. К 1975 году формируется ядро этой эмпирической науки и сопротивление со стороны указанных органов усиливается: сначала избавились от автора ТРИЗ и неугодных преподавателей АзОИИТ , а затем всё перешло в руки случайных людей. Но время сделало своё. Был написан ряд книг по теории, создано 400 школ на общественных началах и общественных университетов, проведено огромное количество семинаров, конференций в разных городах Союза, сделано 11000 изобретений, ряд из которых был внедрён с экономическим эффектом. Даже центральный журнал ЦС ВОИР «Изобретатель и рационализатор» стал печатать статьи по ТРИЗ, появились кандидатские и докторские диссертации, использовавшие элементы ТРИЗ, была открыта ветроэнергетика растений, объяснён эффект Рассела и т.д., т.е. и там наверху увидели, что в ТРИЗ что-то есть…

С началом перестройки, в начале 90-х годов появилось постановление Минобразования о включении элементов ТРИЗ в дисциплину « Основы научно-технического творчества» в вузах страны. Но, к этому времени не было подготовлено нужное количество преподавателей, поэтому читали дисциплину случайные люди и, в итоге, получилось по Черномырдину: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Далее в Минске тризовцами была организована лаборатория изобретающих машин (ИМ-лаб) и создана первая компьютерная программа «Изобретающая машина». С распадом Союза многие тризовцы подались за «лучшей долей», преимущественно в США, куда и перекочевала ИМ-лаб. Теперь при НАСА есть институт им. Г.С. Альтшуллера, где пытаются внедрять ТРИЗ у них, но главные силы остались здесь – в России. Но серьёзно разработками теории мало кто занимается – денег сие занятие не приносит. Часть тризовцев работает в зарубежных или на зарубежные фирмы. Теперь внедрение ТРИЗ перешло к 3-му этапу…

Отсюда ясно, что нужно менять саму систему Науки (РАН), её устройство, чтобы она не была уделом избранных и не состояла из пирамид, чтобы не было соблазна лезть на неё, а желающие работать в науке, работали бы честно, зная, что их услышат.

Сейчас под руководством и при участии «РНТО» проводятся семинары, организована система клубов, проводящих внедрение Новых знаний через различные формы общения – скайп, конференции, круглые столы. Впервые попавшие на встречи люди говорят, что в Новых знаниях что-то есть и приступают к их изучению. Для этого пишутся статьи, формируются сборники интересных материалов по Новым знаниям и написана данная книга – продолжение третьего тома, начатого Николаем Викторовичем. И основная заслуга в этом – автора книги. Грядёт второй этап внедрения: в этом что-то есть… И верится, что скоро придёт и время, когда большинство скажет о Новых знаниях: А кто же этого не знал!

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Доктор технических наук, профессор,

Действительный член РАЕН Иктисанов В.А.

Всегда трудно объективно оценивать труд автора. Именно поэтому на одну и ту же работу существует множество разных отзывов. Ещё сложнее оценивать этот серьёзный и объёмный труд, необычайно широкий по количеству затрагиваемых вопросов при чрезвычайно высоком уровне погружения в проблему.

Первое, что удивило меня несколько лет назад, это обещание, данное Фёдором Шкрудневым на дне памяти Н.В. Левашова , о том, что третий том автобиографии Николая «Зеркало моей души» будет дописан. Большинство из нас читали первые два тома автобиографии и знают, что Николай Викторович Левашов – уникальная личность, сотворившая столько ценного и полезного на уровне Вселенной, что широта и возможности этого уникального Человека, побывавшего среди нас, будет оценена по достоинству, наверное, только нашими потомками. Поэтому дать данное обещание мог только Человек с высоким уровнем ответственности, интеллекта и развития. Как мы видим, воплощение Ф.Д. Шкрудневым публично данного обещания в жизнь в виде уже двух книг! уникального текста, свидетельствует не только о подтверждении тех слов, но и его взгляде на то, что несёт в себе автобиография Н.В. Левашова и чем должно стать её завершение для нас. Продолжение третьего тома построено довольно оригинальным образом. Мы, будущие читатели, предполагали, что, прежде всего, речь в нём пойдёт о неизвестных нам сторонах из жизни Левашова Н.В . Действительно, автор посвятил этому направлению в книге достаточно много внимания, чем чрезвычайно нас обрадовал. Мы узнаём об участии Н.В. Левашова в воссоздании Русского Научно-Технического общества («РНТО»), о генераторе, расположенном под замком во Франции и переносе его в Россию, об уникальных особенностях знаков, которые имелись и у Николая Викторовича, и у Светланы, о значимых для понимания происходящего подробностях истории возникновения названия «СветЛ», существующих и ещё непонятых особенностях цифровых картин, а также о многих деталях его автобиографии, которые ранее были неизвестны широкому кругу читателей. Однако Фёдор Дмитриевич не ограничился только этим материалом. Он пошёл дальше и показал взаимосвязь между трудами Левашова Н.В. и трудами других уникальных учёных, таких как Хатыбов (Морозов) А.М. и Морозов Н.А. Одной из несомненных заслуг Николая Викторовича является создание цельной научной парадигмы, объясняющей основы мироздания, которая опубликована в его книгах «Неоднородная Вселенная», «Сущность и Разум», «Последнее обращение к человечеству». Для описания процессов, происходящих на микро- (атомы, электроны) и на макроуровне (планеты, звёзды, галактики), особенностей неживой и живой природы Левашов Н.В. использовал более широкое понятие материи и такую особенность пространства, как его неоднородность или искривление. Хатыбовым А.М. опубликовано 20 томов монографий, из которых только 8 – по холодному ядерному синтезу. В его арсенале используются довольно необычные термины – протонное, нейтронное и другие пространства, инерционная и неинерционная массы, октава, альбедо, генотип Мозга, управляющие комплексы, слои атмосферы и многое другое. К большому сожалению, публична только чрезвычайно малая часть его работ, в основном – разрозненные статьи и очерки, и нам ещё только предстоит в дальнейшем понять широту взглядов и талантов этого гениального учёного.

Частично завесу над этой тайной в продолжении третьего тома приоткрывает Шкруднев Ф.Д., в чём состоит его немалая заслуга. Он приводит логические цепочки между основными понятиями в парадигме Николая Викторовича и в трудах Александра Михайловича. Но самое важное – содержанием продолжения третьего тома автобиографии Н.В. Левашова, Фёдор Дмитриевич даёт нам осознать и в очередной раз подтверждает, что опубликованные труды Николая Викторовича нельзя считать закостенелым трудом вроде Евангелия, а сама автобиография представляет собой гораздо большее, чем просто автобиография. Эта мысль безупречно согласуется с логикой. Следует заметить, что Левашов Н.В. нам дал общее миропонимание о природе, причём на достаточно простом уровне изложения, воспринимаемом даже школьниками. Вся суть химических процессов или, например, образования элементов и полезных ископаемых, отражена им всего одним абзацем. А ведь в каждом из этих направлений содержится множество тонкостей, в раскрытии которых нам предстоит ещё много потрудиться. И поможет нам в этом именно данное Левашовым Н.В . правильное мировоззрение. Труды Хатыбова А.М. снова ломают нам мировоззрение и снова заставляют задуматься о законах природы, но уже с других позиций и под другим углом. Процесс познания природы продолжается…

Конечно, прочтение продолжения автобиографии «Зеркало моей души» будет неожиданностью для многих, в том числе и для тех, кто вроде бы готов к принятию Новых Знаний. Но не всё в данной работе расписано столь подробно, чтобы оставалось только идти готовой строгой цепочкой рассуждений. Многие важные аспекты, касающиеся нашей жизнедеятельности, отражены достаточно ёмко, но без детализации, в связи с чем звенья в цепочке рассуждений приходится самостоятельно додумывать, подключая дополнительную информацию. Например, фраза «сущность имеет больший уровень развития, чем в теле» – доказательства этой фразы мы можем встретить в книге Светланы Левашовой «Откровение», главная героиня которой, Изидора, смогла разгадать секрет кровавого кардинала Караффы и победить его только в момент, когда её душа на костре вышла из тела. Обратившись к книге Н.В. Левашова «Сущность и Разум», в которой поясняется, что сущность только набирает опыт из наиболее ярких переживаний во время её воплощений в физическом теле, уже становится ясно, что уже показывает главенство сущности над телом.

Или мысль о том, что человеческий организм в состоянии вырабатывать то, что ему необходимо, содержит массу информации. Сразу вспоминаются опыты с курами, которым не давали в пище кальция, тем не менее, они несли яйца, в скорлупе которых содержится кальций. Аналогичные опыты проводили и с растениями, которые самостоятельно синтезировали необходимые вещества и элементы. Но химический элемент при температуре окружающей среды может синтезироваться только при холодном ядерном синтезе, а это явление, которое отрицает современная РАН.

Чрезвычайно интересно было узнать, что одной из важнейших задач системы управления Земли является обеспечение существование жизни на Земле за счёт генерации и поддержания тактов жизни клеток, органа, организма, человеческого сообщества и т.д. Данная информация уже является указанием на то, что широко обсуждаемый полёт людей на Марс станет поездкой только в одну сторону, т.к. жизнеобеспечения за пределами планеты для современного человека с Земли нет, а существующие сейчас полёты космонавтов происходят на довольно низких орбитах.

Безусловно, никого не оставляет равнодушным прошлое нашей планеты, которое значительным образом отличалось от настоящего. Например, ускорение свободного падения ранее составляло 5,82 м/с 2 вместо сегодняшней средней величины 9,81 м/с 2 , что принципиально меняло состояние окружающей среды и обменных процессов человека. Таких примеров можно привести массу, но лучше самостоятельно прочитать продолжение третьего тома и поразмыслить над этой без(с)ценной информацией. Изложенный материал является ярким примером того, что всё в этом мире гораздо сложнее, чем мы думаем о нём, и процесс познания воистину без(с)конечен. Полностью соглашусь с утверждением Фёдора Дмитриевича о том, что «ни одна книга НИКОГДА не даст ответы на все вопросы, а ставить их перед собой и искать на них ответы необходимо!»

Практически по всему тексту встречаются комментарии и разъяснения по созданной Левашовым Н.В. и подхваченной и развитой Шкрудневым Ф.Д. Технологии «СветЛ», технологии, опередившей многие тысячелетия. Вероятно, именно из-за невозможности воспринять эту технологию сегодняшним умом, большинство людей, несмотря на свои заболевания, иногда даже очень серьёзные, несмотря на существующий уровень здравоохранения и экологической обстановки, не выстроились в очередь за приобретением уникального Комплекса. Комплекса, который взаимодействует с мозгом владельца, развивает его и высвобождает организм владельца от болячек и заболеваний. По данной технологии в третьем томе продолжения автобиографии чрезвычайно много информации. Прежде всего это сложность и многообразие алгоритмов воздействия Программ «СветЛ» с Мозгом, основная суть технологии, подтверждение эффективности работы «СветЛ» и множество другой необходимой информации. При этом Технология «СветЛ» имеет гораздо более широкие возможности, чем просто оздоровление, т.к. позволяет увеличивать урожай, прерывать стихийные бедствия, ликвидировать устройства для воздействия на психику людей во имя корыстных интересов и многое другое.

В июне 2012 года, когда многочисленные покушения на Н.В. Левашова всё же достигли своей цели, мы все вмиг осиротели, почувствовали себя потерянными и стали сомневаться в возможности дальнейших положительных преобразований на нашей Земле. Шкруднев Ф.Д. обнадёжил нас, показав, что существуют ещё и другие уникальные люди – друзья Левашова Н.В., которые явно отслеживают и корректируют текущую ситуацию на нашей Земле. В принципе нам следовало об этом догадаться самостоятельно, прочитав ранние тома автобиографии, в которых показано, что развитие личности Левашова Н.В. на нашей Земле было под контролем определённых сил, и что Левашов Н.В. по свидетельству его «кураторов» за время жизни на Земле сделал гораздо больше, чем могли они ожидать. Наличие друзей, как публичных, так и не публичных, даёт нам всем моральную поддержку и веру в положительный исход текущих глобальных изменений на планете.