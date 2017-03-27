Новые митингующие: управляемой и скучной толпы уже не будет

Елена Омельченко, директор центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

При этом сейчас мы переживаем экономический кризис — и у этих молодых людей сформировались свои обиды — в том числе, на власть, которая дает им очевидно меньше возможностей для реализации, чем у их не очень далеких сверстников. У них меньше возможностей учиться за рубежом, меньше возможностей получить качественное образование, меньше возможностей путешествовать (денег стало меньше и ездить стало сложнее) и т.д. Они видят, как ухудшилась жизнь их родителей, и остро переживают это. Это обостренное чувство несправедливости и обиды.

Безусловно, важную роль в привлечении молодежи в политику сыграла работа Навального и его штаба, потому что они своим форматом подачи материала и самой идеей попали в целевую аудиторию. Но здесь важно обратить внимание на мироощущение этих новых молодых. Они не пережили на своем опыте события 2011-2012 года на Болотной и не знают этой ситуации.

Мы становимся свидетелями рождения нового политического субъекта. Это молодежь, которая не смотрит телевизор и не находится под мощной пропагандистской струей. Она сформировалась исключительно в «цифре» — в интернете, смартфонах и других гаджетах.

Эта юная политическая сила сформировалась вне интереса и внимания политиков, что, может быть, и хорошо. Этому поколению стоит уделить внимание, ведь его никто не знает — нет никаких серьезных социологических исследований, которые бы показали, что это за люди и чего они хотят.

Сейчас начнут закручивать гайки и в массовом порядке издавать всякого рода программы, давить на контроль, управление, мобилизацию и т.д. Но это другие молодые люди, которые не пойдут в «Наши». У них сформировалось новое гражданское сознание, низовое, самостоятельно впитанное, но новое.

В тех же брянских школьниках многие открыли сознательных и рационально мыслящих молодых людей. И они действительно более взрослые, чем поколение 2000-х. Они, может быть, в чем-то инфантильные, но они более взрослые в смысле своего гражданского чувства.

Причем это гражданское чувство очень эмоциональное. Мы используем даже такой термин как «эмоциональное гражданство». Гражданство, сопряженное с эмоциями, — очень значимое и важное. Оно должно быть нескучным, самостоятельным, самодеятельным, приносить удовольствие. Участие в акции протеста наполняет этих ребят чувством гордости, единения, солидарности. Это очень важные вещи, которые формируют гражданина.

Чего хочет власть

Именно поэтому они не пойдут под лозунги за Исаакий

или библиотеку — это не их повестка. Их повестка — справедливость и правда.

Новое поколение очень чувствительно к вранью. За последние полгода на нас обрушилось много новостей о коррупции. Эфир был полон новостями и расследованиями не только по Медведеву и Сечину. Цифры, которые фигурируют в этих новостях, такого порядка, что они завораживают и естественным образом наталкивают на мысль: «Почему мы так живем?», «Почему у нас старики пишут письмо Путину с просьбой улучшить питание в доме престарелых?». Это повседневные вещи, и одной пропагандой людей не убедить, что все на самом деле по-другому.

Возникает вопрос, а чего хочет власть? Молчаливой, управляемой, скучной толпы? Этого, по всей видимости, уже не будет. Да и Болотная, думаю, вряд ли повторится — таким способом разрешить ситуацию не получится.

Нельзя открыто демонстрировать пренебрежение к новым молодым. Закручивание гаек приведет к протестам, а, возможно, это движение даже частично уйдет в подполье. Это всегда очень плохо и тяжело, и 1917-й год — тому пример.

Конечно, хотелось бы, чтобы все развивалось в сторону поиска общего языка и политических изменений.

http://www.rbc.ru/spb_sz/27/03/2017/58d91ffc9a7947f2ae7ecaf1?from=main