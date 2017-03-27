Главная » Политика, Психология

Новые митингующие: управляемой и скучной толпы уже не будет

18:13. 27 марта 2017 Просмотров - 382 5 коммент. Опубликовал:

Елена Омельченко, директор центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

754906249417806.jpg

 
Мы становимся свидетелями рождения нового политического субъекта. Это молодежь, которая не смотрит телевизор и не находится под мощной пропагандистской струей. Она сформировалась исключительно в «цифре» — в интернете, смартфонах и других гаджетах.

Денег стало меньше

Безусловно, важную роль в привлечении молодежи в политику сыграла работа Навального и его штаба, потому что они своим форматом подачи материала и самой идеей попали в целевую аудиторию. Но здесь важно обратить внимание на мироощущение этих новых молодых. Они не пережили на своем опыте события 2011-2012 года на Болотной 
и не знают этой ситуации.

При этом сейчас мы переживаем экономический кризис — и у этих молодых людей сформировались свои обиды — в том числе, на власть, которая дает им очевидно меньше возможностей для реализации, чем у их не очень далеких сверстников.
У них меньше возможностей учиться за рубежом, меньше возможностей получить качественное образование, меньше возможностей путешествовать (денег стало меньше и ездить стало сложнее) и т.д. Они видят, как ухудшилась жизнь их родителей, и остро переживают это. Это обостренное чувство несправедливости и обиды.

Эмоциональное гражданство

Эта юная политическая сила сформировалась вне интереса и внимания политиков, что, может быть, и хорошо. Этому поколению стоит уделить внимание, ведь его никто не знает — нет никаких серьезных социологических исследований, которые бы показали, что это за люди и чего они хотят.

Сейчас начнут закручивать гайки и в массовом порядке издавать всякого рода программы, давить на контроль, управление, мобилизацию и т.д. Но это другие молодые люди, которые не пойдут в «Наши». У них сформировалось новое гражданское сознание, низовое, самостоятельно впитанное, но новое.

В тех же брянских школьниках многие открыли сознательных и рационально мыслящих молодых людей. И они действительно более взрослые, чем поколение 2000-х. Они, может быть, в чем-то инфантильные, но они более взрослые в смысле своего гражданского чувства.

Причем это гражданское чувство очень эмоциональное. Мы используем даже такой термин как «эмоциональное гражданство». Гражданство, сопряженное с эмоциями, — очень значимое и важное. Оно должно быть нескучным, самостоятельным, самодеятельным, приносить удовольствие. Участие в акции протеста наполняет этих ребят чувством гордости, единения, солидарности. Это очень важные вещи, которые формируют гражданина.

Чего хочет власть

Именно поэтому они не пойдут под лозунги за Исаакий 
или библиотеку — это не их повестка. Их повестка — справедливость и правда.

Новое поколение очень чувствительно к вранью. За последние полгода на нас обрушилось много новостей о коррупции. Эфир был полон новостями и расследованиями не только по Медведеву и Сечину. Цифры, которые фигурируют в этих новостях, такого порядка, что они завораживают и естественным образом наталкивают на мысль: «Почему мы так живем?», «Почему у нас старики пишут письмо Путину с просьбой улучшить питание в доме престарелых?». Это повседневные вещи, и одной пропагандой людей не убедить, что все на самом деле по-другому.

Возникает вопрос, а чего хочет власть? Молчаливой, управляемой, скучной толпы? Этого, по всей видимости, уже не будет. Да и Болотная, думаю, вряд ли повторится — таким способом разрешить ситуацию не получится.

Нельзя открыто демонстрировать пренебрежение к новым молодым. Закручивание гаек приведет к протестам, а, возможно, это движение даже частично уйдет в подполье. Это всегда очень плохо и тяжело, и 1917-й год — тому пример.

Конечно, хотелось бы, чтобы все развивалось в сторону поиска общего языка и политических изменений.

http://www.rbc.ru/spb_sz/27/03/2017/58d91ffc9a7947f2ae7ecaf1?from=main

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мозговые вирусы
... митинговать, не рефлексировать. Как миллионы компьютеров, заражённых и управляемых ботнетом...— Средства перепрошивки (перепрограммирования): новая шокирующая правда, разоблачение общеизвестного,...говорить правду, хотя она скучнее, отвечать терпеливо, занудно,...
Сводки от Ополчения Новороссии на 19 марта 2015
... преподаватель кафедры новой и новейшей истории исторического справедливо... выпущена одна противотанковая управляемая ракета. Окраины Донецка...Путин обратился к участникам митинга-концерта «Мы вместе... и раньше полудохлая. Скучный официоз, местечковые скандалы....
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... роскошной двухместной карете электрического автомобиля, управляемого молодым шофером тоже в ливрее... и весело заговорила: — Мне так скучно без тебя, Лео... Просто места... и “митингов”, как уже появлялись капиталы, необходимые для сооружения новой молельни или...
Новости Украины и Новороссии 12 января 2017
...Версия БТР-4 вооружена дистанционно управляемым боевым модулем БМ2-30 с...повышению обороноспособности армии, демонстрируя все новые наспех собранные неликвидные поделки, ...они такие скучные? К оглавлению | Источник: www.youtube.com «Митинг ненависти»: Киевляне...
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
... поры до времени, довольно скучно. И вдруг – именно вдруг...идеально укладываются в концепцию управляемого хаоса, которая с...зло приобретало все новые И новые ипостаси, переходившие из...момент подготовки скандально известного митинга оппозиции на Болотной площади...
Знакомтесь - ГУРУ цветных революций ...
...От чего Суркову становится скучно, и он посоветовал организаторам... или поддержки48. Митинги протеста49. Тайные митинги протеста50. СеминарыУход и...Ненасильственная оккупацияСоциальное вмешательство174. Установление новых социальных порядков175. Перегрузка ...

5 коммент.»

  • 5110 4126
    СВАРОЖИЧ 27 марта 2017 в 18:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Современная молодёжь это ещё тот будет головняк. В отличии от нас они очень независимы и практически не смотрят телек.В то же время у них большая тяга к ПРАВДЕ и они терпеть не могут когда ими манипулируют. Единственная слабость это то, что они сильно атомизированы. И есть у них пиетет перед деньгами.
    Но джазу они дадут это да!!!

    Ответить
  • 11428 -130
    Русофил 27 марта 2017 в 19:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Молодежь они РАЗНЫЕ.
    Многие кто с трудом на троечку окончил школу понимают что они ЛИШНИЕ.
    А хочется всего сейчас и побольше ))))
    Ну и “тяга к Правде” и ” пиетет перед деньгами” это ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.
    Тяга к ЗНАНИЯМ.
    Настоящим которые принесут ДЕНЬГИ…..
    А не к мусору который льется от учителей из интернета и зомбоящика.
    Кто найдет это ЗОЛОТО на помойке тот и выживет.

    Ответить
  • 4928 2908
    Андрей 27 марта 2017 в 19:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Над седой равниной моря гордо реет буревестник.
    Пусть сильнее грянет буря.

    Ответить
  • 138 120
    Andrew Drozdov 27 марта 2017 в 20:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну и махнула – “… чувствительны к вранью”. Пора бы давно уже понять, что вранья не бывает. Бывают разные правды. Судя по всему, сего достойного специалиста из недр ВШЭ огорчает монополия одной из правд (действующей власти). Не продвинешь свою правду, не заработаешь. Только автор не хочет об этом прямо говорить. Как, впрочем, забывает сказать, что молодёжи не обломится при любом варианте. Ну, хотя бы, кукловоды заработают.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>