Новые митингующие: управляемой и скучной толпы уже не будет
Елена Омельченко, директор центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Денег стало меньше
Безусловно, важную роль в привлечении молодежи в политику сыграла работа Навального и его штаба, потому что они своим форматом подачи материала и самой идеей попали в целевую аудиторию. Но здесь важно обратить внимание на мироощущение этих новых молодых. Они не пережили на своем опыте события 2011-2012 года на Болотной
и не знают этой ситуации.
При этом сейчас мы переживаем экономический кризис — и у этих молодых людей сформировались свои обиды — в том числе, на власть, которая дает им очевидно меньше возможностей для реализации, чем у их не очень далеких сверстников.
У них меньше возможностей учиться за рубежом, меньше возможностей получить качественное образование, меньше возможностей путешествовать (денег стало меньше и ездить стало сложнее) и т.д. Они видят, как ухудшилась жизнь их родителей, и остро переживают это. Это обостренное чувство несправедливости и обиды.
Эмоциональное гражданство
Эта юная политическая сила сформировалась вне интереса и внимания политиков, что, может быть, и хорошо. Этому поколению стоит уделить внимание, ведь его никто не знает — нет никаких серьезных социологических исследований, которые бы показали, что это за люди и чего они хотят.
Сейчас начнут закручивать гайки и в массовом порядке издавать всякого рода программы, давить на контроль, управление, мобилизацию и т.д. Но это другие молодые люди, которые не пойдут в «Наши». У них сформировалось новое гражданское сознание, низовое, самостоятельно впитанное, но новое.
В тех же брянских школьниках многие открыли сознательных и рационально мыслящих молодых людей. И они действительно более взрослые, чем поколение 2000-х. Они, может быть, в чем-то инфантильные, но они более взрослые в смысле своего гражданского чувства.
Причем это гражданское чувство очень эмоциональное. Мы используем даже такой термин как «эмоциональное гражданство». Гражданство, сопряженное с эмоциями, — очень значимое и важное. Оно должно быть нескучным, самостоятельным, самодеятельным, приносить удовольствие. Участие в акции протеста наполняет этих ребят чувством гордости, единения, солидарности. Это очень важные вещи, которые формируют гражданина.
Чего хочет власть
Именно поэтому они не пойдут под лозунги за Исаакий
или библиотеку — это не их повестка. Их повестка — справедливость и правда.
Новое поколение очень чувствительно к вранью. За последние полгода на нас обрушилось много новостей о коррупции. Эфир был полон новостями и расследованиями не только по Медведеву и Сечину. Цифры, которые фигурируют в этих новостях, такого порядка, что они завораживают и естественным образом наталкивают на мысль: «Почему мы так живем?», «Почему у нас старики пишут письмо Путину с просьбой улучшить питание в доме престарелых?». Это повседневные вещи, и одной пропагандой людей не убедить, что все на самом деле по-другому.
Возникает вопрос, а чего хочет власть? Молчаливой, управляемой, скучной толпы? Этого, по всей видимости, уже не будет. Да и Болотная, думаю, вряд ли повторится — таким способом разрешить ситуацию не получится.
Нельзя открыто демонстрировать пренебрежение к новым молодым. Закручивание гаек приведет к протестам, а, возможно, это движение даже частично уйдет в подполье. Это всегда очень плохо и тяжело, и 1917-й год — тому пример.
Конечно, хотелось бы, чтобы все развивалось в сторону поиска общего языка и политических изменений.
http://www.rbc.ru/spb_sz/27/03/2017/58d91ffc9a7947f2ae7ecaf1?from=main
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Современная молодёжь это ещё тот будет головняк. В отличии от нас они очень независимы и практически не смотрят телек.В то же время у них большая тяга к ПРАВДЕ и они терпеть не могут когда ими манипулируют. Единственная слабость это то, что они сильно атомизированы. И есть у них пиетет перед деньгами.
Но джазу они дадут это да!!!
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Молодежь они РАЗНЫЕ.
Многие кто с трудом на троечку окончил школу понимают что они ЛИШНИЕ.
А хочется всего сейчас и побольше ))))
Ну и “тяга к Правде” и ” пиетет перед деньгами” это ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.
Тяга к ЗНАНИЯМ.
Настоящим которые принесут ДЕНЬГИ…..
А не к мусору который льется от учителей из интернета и зомбоящика.
Кто найдет это ЗОЛОТО на помойке тот и выживет.
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Над седой равниной моря гордо реет буревестник.
Пусть сильнее грянет буря.
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А ты знаешь ущербный что стишок этот творчество Максима-Алексея-Иегудила Горького-Пешкова-Хламиды
Самого богатого пеЙсателя того времени.
Который жил на Капре .
https://www.chitalnya.ru/commentary/3053/
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Ну и махнула – “… чувствительны к вранью”. Пора бы давно уже понять, что вранья не бывает. Бывают разные правды. Судя по всему, сего достойного специалиста из недр ВШЭ огорчает монополия одной из правд (действующей власти). Не продвинешь свою правду, не заработаешь. Только автор не хочет об этом прямо говорить. Как, впрочем, забывает сказать, что молодёжи не обломится при любом варианте. Ну, хотя бы, кукловоды заработают.