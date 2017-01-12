Новости Украины и Новороссии 12 января 2017

Президент Украины назначил нового губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил кабмин, передает РИА Новости.

«Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение. Это человек, который имеет два высших образования, человек, который имеет опыт работы в качестве первого заместителя областной государственной администрации, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять», — сказал Порошенко.

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Миллионы от МВФ в обмен на лес-кругляк: на Украине официально признались, что требует Запад

В Евросоюзе не дают украинским политикам «сохранить лицо» и заявляют прямым текстом: финансовая помощь в обмен на лес-кругляк. Еврочиновники неумолимы: для получения Украиной второго транша в 600 млн евро макрофинансовой помощи в Европе ждут отмены моратория на экспорт леса. Этот прискорбный факт признала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью одному из украинских телеканалов. «К сожалению, это большая проблема, потому что это единственный вопрос, который блокирует получение дальнейшей помощи со стороны ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной», — рассказала Климпуш-Цинцадзе о состоянии переговоров с европейскими коллегами. Речь идет о 600 млн евро из 1,8 млрд евро, которые должны были быть предоставлены Украине в трех траншах. Первый транш был получен еще в 2015 году, а второй задержался уже на год. В Евросоюзе не без оснований воспринимают запрет Украины на вывоз леса-кругляка как нарушение кабального соглашения об ассоциации. Черновик: Украина не лесопилка, — Гройсман В то же время вице-премьер невольно подтвердила опасения украинских экономистов в том, что в продолжении моратория заинтересованы и люди во власти, которые давно уже получили от моратория во много раз больше тех 600 млн евро, правда, не совсем легально. «Мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, „поддержек для шахт“. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих „стоек для шахт“ идет», — задает Климпуш-Цинцадзе риторический вопрос. Под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк, признает вице-премьер факт системной коррупции. Читайте также: Ляшко пообещал «повесить на сосне» того, кто снимет запрет на экспорт леса

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Без газа и «трубы». Андрей Ваджра

Логика svidomicus vulgaris предельно проста: сделай себе хуже и живи счастливо. Именно поэтому чтобы решить газовую проблему, Украина отказалась от газа. Нет газа, нет проблемы. Как заявил в 2014 году Пётр Порошенко, «не нужен нам этот газ, проживем без него». Кому именно газ не нужен, будущий президент Украины не уточнил. Себя он точно не имел в виду, т.к. газ в его дворце был, есть и будет. Жаль, что он не огласил список тех граждан Украины, которым, по его мнению, газ не нужен. Зачитывать его бы пришлось долго, но упомянутые в нём индивиды хотя бы знали к чему им готовиться.

Конечно же, Пётр Алексеевич, призывая отказаться от газа, не имел в виду газ вообще. Он имел в виду лишь «вражеский газ» «вражеской России». Кстати, для кого именно на Украине Россия является вражеской страной, Порошенко тоже до сих пор не уточнил. Хотя этих лиц гораздо меньше, чем тех, кто больше не нуждается в газе. Думаю, что их список лучше вообще простым украинским гражданам не показывать, потому что со временем он может легко превратиться в «список Линча». Простой народ так нестабилен в своих взглядах на жизнь. Тем более, когда его жизнь похожа на ад…

Но вернёмся к главной теме. Как я уже сказал, принудил Пётр Алексеевич и его весёлая компания простых украинских граждан к отказу не от газа вообще, а лишь от «вражеского» газа – российского. Но т.к. весь доступный Украине иностранный газ – российский, то Киев как его покупал, так и покупает, с той только разницей, что теперь он называет его «словацким» и приобретает гораздо дороже, т.к. приобретает теперь у посредников.

По сообщению «Нафтогаза», в 2016 году компания закупала реверсный газ из Европы по средневзвешенной цене в 187 долларов за тысячу кубометров. С учётом же стоимости его транспортировки из ЕС, он обошёлся Украине в 194 доллара. При этом надо помнить, что «Газпром» предложил Киеву покупать свой газ по 167,5 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, разница в цене между российским и (типа не российским) реверсным газом составила 26,5 долларов. В результате этого за 2016 год Украина переплатила за газ около 100 миллионов долларов.

Это, несомненно, личная «пэрэмога» Порошенко и всей его майданной команды реформаторов. Причём «пэрэмога» в духе героического идиотизма, когда кого-то «пэрэмогають» себе в ущерб. Точнее в ущерб простым гражданам Украины. Ведь не Порошенко и К°, а простые граждане оплатили из своих тощих карманов эту «пэрэмогу» над «российским агрессором». Ну а кто не может платить за газ по европейской цене, тот живёт без газа. И без «вражеского» – российского и без «дружеского» – псевдоевропейского. Живёт без газа вообще. Как и обещал народу в 2014 году Пётр Порошенко. Майданная эпоха наглядно доказала то, что простые украинские граждане могут жить без газа. Особенно если они нищие. Нищие неприхотливы, им много не надо. В этом суть украинского героического идиотизма. Помните, как я писал ранее? Идеал СУГС-патриота – добровольно отрезать себе ногу, скакать всю жизнь на костылях и при этом быть счастливым. Зачем? Могу предположить, что этого требует «свидомая» Украина.

Впрочем, в энергетическом вопросе адепты украинского героического идиотизма одной ногой ограничиваться не собираются. В данном вопросе svidomicus vulgaris запланировали целый комплекс ампутатроских мероприятий. Без всякого сомнения, во славу Украины.

Истощённые своим мощным разумом, высокопоставленные СУГС-патриоты, с сельской нахрапистостью, наплевав на действующий газовый контракт, попытались поднять цену за транзит российского газа. Вместо 2,73 долларов за тысячу кубометров на 100 километров они захотели 4,9. При этом потребовав у «агрессора», чтобы объём транзита был не меньше 110 млрд. куб м. в год.

Таким образом «свидомые» планировали поставить «москальским ватникам» шах и мат. Однако сей хитрый план не сработал, и они были посланы вместе со своим планом… читать действующий контракт. В ответ на это киевские дурики ринулись его оспаривать в Стокгольмский коммерческий арбитраж, попутно заявляя о том, что шансы выиграть тяжбу у них практически нулевые.

Ну а «пидступни московиты» в свою очередь, потеряв остатки стыда и совести, самым циничным образом, послали СУГС-патриотов гораздо дальше действующего газового контракта.

В феврале 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о том, что проект «Северный поток-2» будет реализован до конца 2019 года. А в июне он заявил, что уже с 2020 года транзит российского газа через Украину не будет превышать 15 млрд. кубометров.

Как оказалось, в то время, как лучше умы «Нафтогаза», правительства и Администрации президента Украины решали насколько им следует поднять цену за транзит, «Газпром» тихо договаривался с Европой о расширении «Северного потока», подписав в конечном итоге с европейскими партнерами (4 сентября 2015 года) соглашение о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток», которые будут переправлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год.

«Хитрый план» Киева по нагибанию «клятых москалей» не учитывал небольшого нюанса, того, что эксплуатационные затраты по «Северному коридору» значительно ниже, чем по «Центральному», а стоимость доставки газа из России в Германию по «Северному потоку» в 1,6 раза ниже, чем через территорию Украины.

Поэтому Россия поставила перед собой стратегическую задачу в самые кратчайшие сроки достроить обходные газопроводы и прекратить невыгодный для неё транзит газа через украинскую территорию. План вполне реальный, если учитывать, что вместе с проектной мощностью «Северного потока» (110 млрд. кубометров газа в год), общая пропускная способность российских ГТС, идущих в обход территорий стран-транзитёров, составит 173 миллиарда кубометров газа в год. Этого объёма вполне достаточно, для того, чтобы Россия полностью отказалась от использования украинской «трубы».

Мне сложно объяснить сей феномен, но в Киеве до недавнего времени полностью игнорировали возможность увеличения количества обходных газопроводов. СУГС-патриоты в экстазе героического идиотизма исходили из того, что украинская ГТС – великая, незаменимая и несравненная святыня «украинской нации», на которую надо всем молиться (включая Россию и Европу). Вследствие этого Киев своими действиями энергично «пилил сук» (т.е. – «газовую трубу»), на котором он комфортно сидит вот уже 25 лет.

После того, как «Газпром» получил полный доступ к европейскому газопроводу Opal и транзит газа через территорию Украины резко упал на 19%, суть ближайших газотранспортных перспектив Украины осознали даже самые примитивные идиоты в верхних эшелонах украинской власти.

В Киеве наивно полагали, что решение Европейского суда, продавленное Польшей, о приостановлении доступа «Газпрома» к газопроводу Opal будет выполнено. Однако немцы его нагло игнорировали, цинично надругавшись над поляками. В результате этого, как сообщили немецкие газотранспортные операторы, «Северный поток — 1» и его немецкое продолжение – газопровод Opal, в январе 2017 года заработали с серьёзным превышением своих проектных мощностей. По «Северному потоку — 1» этот показатель составил 111 %, а по газопроводу Opal он достиг 105 %.

Чего бы сейчас не хотела в газовом вопросе т.н. украинская власть, на её хотелки откровенно плюёт не только Россия, но и Европа. «Северный поток» – совместный проект «Газпрома» и европейских компаний. И вся прибыль от его эксплуатации идёт в карман российского и европейского бизнеса. Делиться с украинскими дуриками ни россияне, ни европейцы не собираются. Зачем им украинская «труба», если у них в ближайшее время может появиться своя? Поэтому, как только будет реализован «Северный поток – 2», ГТС Украины станет никому не нужной, включая и саму Украину. Без российского газа украинская «труба» не более чем груда металлолома.

Самое забавное в этой истории то, что после того как загрузка газопровода Opal в январе этого года достигла 105 %, неожиданно из своего СУГС-ступора вышли газовые «стратеги» Украины. Даже до самых умственно ущербных из них дошло, что европейцы и россияне тихо сливают Киев вместе с его «святой трубой». Они поняли, что Москва не блефует, а реально прекратит, в альянсе с Берлином, газовый транзит через украинскую территорию в 2020 году. И тогда ни газопроводная «святыня» СУГС-патриотов, ни они сами, в комплекте с Украиной не будут никому нужны.

Именно поэтому в начале января 2017 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что для сохранения своей транзитности Украина готова привлечь европейский бизнес к управлению своей газотранспортной системой. Мол, придите и владейте нами, ибо немощные мы умом, чтобы «даты соби ладу»! Фактически теперь Киев хочет отдать часть ГТС иностранцам, чтобы с помощью европейских компаний гарантировать себе сохранение российского транзита после 2019 года.

И в этой идее проявился в очередной раз весь безграничный идиотизм украинского руководства.

Во-первых, Киев, снедаемый жадностью, до сих пор не оценил рыночную стоимость своей «трубы». В декабре прошлого года Коболев называл цифру, близкую к 30 миллиардам долларов. На фоне постепенно уменьшающихся объёмов прокачки газа через ГТС, реализации альтернативных газопроводов и нарастающей угрозы полной остановки транзита, подобная сумма выглядит для любого инвестора смешно.

Во-вторых, украинская газотранспортная система, в силу своей изношенности, требует огромных инвестиций. Её первые трубы были смонтированы в 1977 году, а срок их эксплуатации – 40 лет. В 2010 году обновление всей украинской ГТС требовало более 6,5 млрд. долларов. У Украины таких денег нет. И не будет. А это значит, что их в «трубу» должны вложить иностранные инвесторы.

В-третьих, трудно представить, кто решится в Европе идти наперекор российско-немецкому газовому альянсу. Ведь газ – российский, а определяющее влияние (политическое, экономическое и финансовое) в ЕС – немецкое. Неужели энергетические компании Болгарии, Румынии, Чехии, Словакии и Австрии, даже если они заинтересуются украинской ГТС, в состоянии навязать свою волю России и Германии? Звучит смешно, не так ли?

И, наконец, в-четвёртых, не надо забывать, что зависимость Евросоюза от украинской газовой «трубы», вынуждает его каждый год спонсировать Украину на кругленькую сумму в 500 миллионов долларов, чтобы обеспечить транзит газа, т.к. финансовые возможности Киева ему это сделать самостоятельно не позволяют. Ведь Украина – банкрот. Не сложно понять, что данная ситуация не может не раздражать еврочиновников, которые умеют считать свои деньги.

Ну а самой России и Германии проще всего вложить 9 млрд. евро в строительство «Северного потока — 2», а после его завершения навсегда забыть об Украине со всем её политическим и финансово-экономическим «геморроем». И когда это произойдёт, вся Европа сделает вид, что ничего не случилось.

Ну а что Украина?

После того, как заработает «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а прокачка российского газа через украинскую ГТС упадёт до незначительных объёмов, Украина не сможет вымогать деньги у ЕС, обеспечивать техническое функционирование своей газовой «трубы» и получать извне даже минимально необходимый ей объём природного газа. Ни аверсом, ни реверсом.

Таков неизбежный итог украинского героического идиотизма в газовой сфере. Вместо того, чтобы выгодно для Украины использовать доставшуюся бывшей УССР в наследство от Советского Союза ГТС, СУГС-патриоты сознательно и целенаправленно сделали неизбежным её превращение в груду металлолома. И совершили они это во имя своей мифической борьбы с Россией. Ради своей главной idеe fixe «свидомым» ничего и никого не жалко. По их мнению, лучше быть бедным и больным в психопатическом угаре, чем богатым и здоровым в союзе с Россией.

Андрей Ваджра

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На льду

От нормальных людей 441, 442, 443

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Глава Зайцево: Мы не живем — мы выживаем





Видео от военкоров команды News Front.



News Front в ДНР взял интервью о текущем положении дел в Зайцево у главы поселка Ирины Дикун.

«Мы на данный момент не живем, а выживаем. Мы очень часто вынуждены спускаться в подвалы, фактически жить там. У нас там все уже оборудовано: стоят кровати, обогреватели. Но половина поселка обесточена, людям приходится существовать без света», — рассказала Ирина Дикун.

«На Новый год украинская сторона нас поздравила «фейерверками». Люди побежали с детьми в подвалы. И все это на лютом морозе. Дети болеют из-за постоянных посиделок в подвалах», — добавила она.

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Псяча мова

Псяча мова

История о том, как житель Сумской области возмутился откровенной русофобией со стороны мэра города Конотоп и написал заявление на него и что из этого вышло.В начале декабря, просматривая новостные сайты наткнулся на очень "любопытную" новость : о том, что городской голова г.Конотоп Сумской области Семенихин А.Ю. вытворяет в г.Сумы и называет русский язык "псячою мовою". А дальше ссылки на происходящее : http://topkonotop.com/video-miskogo-golo vi-konotopa-pro-psyachu-movu-viklikalo-b urhlivu-reaktsiyu-v-sotsmerezhi.html https://www.facebook.com/artem.semenihin/p osts/1317574511640408 (видео присутствует)Я человек не злобный, но у всего есть пределы – поэтому написал заявление на "это".Одно отправил через электронное обращение граждан КМУ http://ukc.gov.ua/login_ext/ А другое на электронный адрес Нац полиции http://pg.npu@police.gov.ua. Сегодня вот получил ответ через электронный контактный центр, хотя отсылал в Сумскую ОГА, но они переслали в Конотоп, и ответ давал замголовы, на которого я написал заявление – в общем без комментариев. Выводы с написанного делайте сами…С Нац полиции ответа еще нет, но 06.01 я давал им пояснения…Друзья, прошу не проходить мимо : вы можете также написать на этого "кадра" – воспользоваться моим заявлением и подставив свои данные. На крайний случай, прошу максимальный репост !С уважением и заранее благодарен.Ссылка на Фейсбуке https://www.facebook.com/igor.zaytsev.33/p osts/1088384611269999 http://ingvarrr88.livejournal.com/2988.h tml – цинкPS. Собственно, здесь мы видим документированную русофобию в духе известных предложений Тягнибока и Фарион 2014 года, которые сыграли немаловажную роль в Крымских событиях.

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Энергетики ДНР обратились к ОБСЕ обеспечить перемирие для ремонта фильтровальной станции

“Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим тишины для обследования линии и устранения повреждений”,

Энергетики Донецкой Народной Республики обратились к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим прекращения огня для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции, обесточенной из-за обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР.— говорится в сообщении пресс-службы.В Минстрое ДНР отметили, что как только позволит обстановка, энергетики приступят к проведению ремонтных работ.По данным компании “Вода Донбасса”, без воды полностью или частично остались восемь населенных пунктов.

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Бандера в горящем Кремле на фоне Днепрогэса: чем стало Запорожье в новой Украине

Телеканал «Звезда» продолжает проект «Украина онлайн: Восток-Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране. Блогер Александр Фомин побывал в Запорожье – этот промышленный город прославился еще в советское время после выхода на экраны фильма «Весна на Заречной улице».





http://tvzvezda.ru







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Морозы превратят ЕС в ледник, а Киев останется без газа

Удвоение потребления Украиной российского транзитного газа в связи с обрушившимися на Европу морозами может привести к повторению «газового кризиса» 2009 года. Это может быть чревато тем, что Россия прекратит поставки «голубого топлива», а украинские запасы его будут израсходованы за 70 дней.

Об этом пишет РенТВ со ссылкой на Die Tageszeitung.

Издание отмечает, что газопроводной системе для сохранения рабочего давления необходимо как минимум 4 миллиарда кубометров газа, а за прошлую неделю Украина увеличила потребление «голубого топлива» до 100 миллионов кубометров в день.

Отметим, что ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил украинскую сторону о том, что чрезмерное использование газа приведет к прекращению транспортировки российского топлива через украинский газопровод. Киевские власти при этом в продвигаемой ими политике экономии энергии, сообщает Die Tageszeitung, не заинтересованы.

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Украинский боевик тербата «Торнадо» отрезал себе ухо в СИЗО в знак протеста — СМИ

Вечером 11 января в украинских социальных сетях начало распространятся сообщение о бунте в Лукьяновском СИЗО в Киеве. По данным пользователей соцсетей на место уже выехал спецназ КОРД, а сам бунт устроили бойцы расформированной роты “Торнадо”.

Сейчас длится суд над бойцами и им выбрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО.

Как сообщили «Вести», полиция перекрыла район возле СИЗО. Был замечен автозак и скорая помощь. Подъехали патрули, вооруженные автоматами.

Спикер Радикальной партии, депутат Игорь Мосийчук прокомментировал события. По словам депутата, все началось с того, что один из торнадовцев нанес себе увечье.

«После того, как заключенный боец «Торнадо» с позывным «Ахиллес» отрезал себе ухо, его соратники начали выбивать двери на боксах, требуя предоставить ему медицинскую помощь. Знаете, что сделали тюремщики? Они с перепугу закрылись в оружейной, а один от вида крови даже потерял сознание», — написал Мосийчук.

Один из киевских активистов, близкий к радикальным кругам, Игорь Громов, рассказал, что как такового бунта не было.

«По моей информации, торнадовец сам порезал себе ухо в знак протеста против жестокого обращения с подозреваемыми, а затем сам закрылся в одном из помещений. Правоохранители испугались, но скорую поначалу не вызвали. Другие торнадовцы подняли из-за этого шум. После чего один из сотрудников СИЗО поднял панику и начал кричать о бунте», — рассказал Громов.

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Politico: на Украине угасает “страстное увлечение” Евросоюзом

“Я думаю, украинцы с меньшим воодушевлением относятся к ЕС, это очевидно”,

“Я думал о Нидерландах, как о стране, которая помогает другим, и в первую очередь Украине, потому что в катастрофе MH17 погибло много голландцев. Это был неприятный сюрприз. Я думал, что они нас поддержат”.

“Мы — последняя линия обороны от россиян, если они придут сюда, то ничто больше не защитит ЕС. В интересах европейцев поддержать Украину. Если они будут медлить, то позже понесут намного большие экономические, политические и, возможно, военные потери”.

“К сожалению, ЕС не готов нас принять в качестве своего участника, а мы не готовы им стать”,

“У вас здесь много друзей, и я обещаю, что о вас не забудут”,

“Они кормили нас обещаниями, и говорили, что остальное будет потом. Если бы они действительно хотели, то уже давно выполнили бы свои обещания давным-давно”.

Для Украины безвизовый режим с ЕС — это волнующая и символическая тема, демонстрирующая реальное достижение “майдана”, пишет Politico . В конце декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что это вопрос будет решён в считанные недели.Однако, отмечает издание, многие в этом сомневаются. Эта неуверенность помогает подпитывать разочарование украинцев в Евросоюзе. Минувший год не оправдал их надежд в отношении Брюсселя. Но с учётом “возрождающейся России” возникают опасения, что 2017-й может оказаться даже хуже.Издание подчёркивает, что большинство жителей Украины все ещё мечтают о вступлении в европейский блок и предпочитают его другим политическим организациям, включая возглавляемый Москвой Евразийский союз. Но их “первоначальная эйфория, наступившая после революции, их страстное увлечение ЕС неизменно увядает”.— заявляет директор киевского Института мировой политики Алёна Гетманчук. На её взгляд, разочарование вызвано тем, что некоторые члены ЕС не выполнили своих обещаний.Для Киева отношения с ЕС в 2016 году напоминали “американские горки”, и речь идёт не только о неопределённости с безвизовым режимом. В апреле жители Нидерланд проголосовали против знакового соглашения об установлении более тесных экономических связей между Украиной и европейским блоком.Голландский референдум стал тревожным сигналом для Андрея Волкова и Виктории Бондаренко. Они участвовали в украинской революции, полагая, что отстаивают европейские ценности.— рассуждает Волков.Их беспокойство усиливает тот факт, что в европейских столицах растёт движение, ратующее за отмену санкций и улучшения отношений с Россией. Это “вселяет ужас в сердца” украинцев, которые рассчитывают на поддержку Брюсселя с тех пор, как Кремль “аннексировал Крым и скрытно поддержал повстанцев на востоке”.— утверждает Бондаренко.Украинцы винят в ситуации не только чиновников ЕС. Многие чувствуют, что их подводит и собственное правительство. Они говорят, что блок помогал бы стране охотнее, если бы Киев провёл реформы и одолел “хроническую коррупцию”.Многие осознали, как мало было сделано в этом направлении, после публикации в интернете деклараций о доходах украинских чиновников. Оказалось, что на государственной службе им удалось стать владельцами огромных состояний.В недавнем докладе Еврокомиссии отмечает, что за последние два года Киев провёл “беспрецедентное” количество реформ. Но в документе также говориться, что правительство не должно ограничиваться “принятием законов и созданием организаций”, чтобы изменения вступили в полную силу.— считает оппозиционер Андрей Артёменко. На его взгляд, Украина должна прежде всего навести порядок в собственном доме.Представители Евросоюза продолжают настаивать, что их преданность Украине остаётся неизменной.— заверил Петра Порошенко председатель Европейского совета Дональд Туск на встрече в ноябре.И тем не менее чувство разочарования довлело над Киевом в дни новогодних праздников. Дмитрий Золотко один из тех, кто считает себя обманутым. По его мнению, ЕС поначалу выполнял свои обещания, но позже забыл об Украине.— говорит киевлянин.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Мариупольцев ждет “зачистка”

Из оккупированного Украиной Мариуполя поступают сообщения о том, что в город прибыла группа киевских силовиков для “зачистки” жителей, которые имеют контакты с жителями донбасских Республик и россиянами. Вот одно из них:



“Мне очень важно, что бы сегодня этот мой пост разошелся как можно больше по социальным сетям.

По одной простой причине!!!

В Мариуполь заехала группа боевиков из Киева, которая будет проводить «зачистки» людей, контактирующих с ДНР! Под опасностью так же те, кто с Россией контактирует! Они сканируют телефонный трафик и по инету тоже работают. Потому – режим «радиомолчания» пока!! Приехали откровенно отмороженные и идейные фашисты, могут творить всё что угодно, ну вы сами в курсе что в «аэропорту» Мариуполя происходило.

Берегите себя, это время надо продержаться, что бы сполна насладиться выкосом укропа вскоре.

Обращаюсь ко всем своим читателям, пожалуйста помогите это распространить!!!

Давайте как можно больше жизней сбережем!!!” – говорится в сообщении.



К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинцы в «Википедии» сменили Илье Муромцу «прописку»

фото:galopagoster.ru

Украинские чиновники под занавес минувшего года сделали примерно полтора десятка изменений в виртуальную энциклопедию.

Как сообщают СМИ, одна из правок коснулась места рождения знаменитого русского богатыря Ильи Муромца. Украинцы сделали так, чтобы он стал уроженцем Черниговской области Украины, а не Владимирской области России. Информацией об этом поделились «Вести».

В известной многим былине сказано, что Илья Муромец был выходцем из деревни Карачарово, которая находилась неподалеку от Мурома. Согласно украинской версии, речь идет совершенно о другом месте. Украинские чиновники считают, что Муромец родом из Моровска под Черниговом.

Денис Давыдов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Свидомые» сажают донецких на мову

фото:Мария Фролова/ТАСС

Чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрацией Украины обяжут на работе говорить только на украинском языке. Соответствующее распоряжение, как сообщает «Федеральное агентство новостей» было подписано председателем ведомства Павлом Жебривским.

Как сообщил Жебривский на своей странице в Facebook, он подписал распоряжение «О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей». Согласно этому документу, чиновники будут обязаны общаться на работе исключительно на украинском языке.

Данное распоряжение — очередное звено в политики этноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса, да и всей Украины.

Местные жители не раз рассказывали корреспонденту «Свободной прессы» о том, как ущемляется русский язык в «незалежной».

Вот, например, слова студентки Горловского института иностранных языков Дарьи.

— Я зареклась ездить в свой родной Лисичанск, который сейчас «на той стороне». На блокпостах украинские военные обращаются с нами грубо, чуть что — грозятся высадить посреди пустого поля. И такие случаи бывали не раз. В самом Лисичанске украинские власти и «свидомые» относятся к жителям Донбасса как к «недочеловекам». Многие откровенно говорят, что лучшее, что могут сделать те, кто не собирается украинизироваться — уехать из своего родного города.

Сейчас в Лисичанске, который традиционно был русскоязычным городом, почти не осталось русских школ. А отдельные классы, в которых преподавание всё же ведётся на русском языке, названы «классами национальных меньшинств».

Недавно в Киеве разразился скандал, показывающий о том, как «свидомые» украинцы пытаются ущемлять русский язык на бытовом уровне. «Свободная пресса» уже рассказывала о «писательнице», которая устроила скандал в книжном магазине, услышав русский язык.

Правда, в последнее время на Украине наметилась, вроде бы, иная тенденция. В конце прошлого года был зарегистрирован законопроект, инициированный народным депутатом Украины от «Оппозиционного блока» Евгением Балицким, — об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка. Голосование по законопроекту, призванному отстаивать права русского языка, запланировано на начало 2017 года.

По словам Балицкого, русские Украины, должны себя чувствовать полноценным народом. «Сегодня ситуация в стране такова, что верхушка, пришедшая к власти, разжигает национальную рознь и использует снова «фишку» русского языка. Запрещается язык в СМИ, ограничивается русскоязычный контент на радио, на телевидении, в кинофильмах. Мы будем выступать категорически против этого, потому что это шаги к конфронтации. А мы выступаем последовательно за мир. Новая власть приходит и уходит, а русские и украинцы всегда будут братскими народами, — отметил Балицкий.

Впрочем, по всей видимости, русский язык на Украине постараются свести к статусу языка национальных меньшинств, что ничуть не помешает и дальше вытеснять его как из официальной сферы, так и из сферы культурной и общественной жизни. Сравните с Европой, куда так стремится «Цэ Европа»: в Швейцарии, где на итальянском языке говорит лишь каждый десятый житель, этот язык признан официальным.

— На мой взгляд, политики языкового геноцида русских на Украине все же терпть крах, — говорит директор исторического фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

— Парадокс в том, что все репрессивные меры почти не действуют на культурное цивилизационное поле русского языка. Пока всё, чего добились гонители русского языка, это — снижение грамотности, как у тех, кто говорит и пишет на русском языке, так и у украиноязычных «громадян». Часть слов пытаются заменить полонизмами, но в разговорном языке они плохо приживаются. Это откровенно напоминает попытки немцев в период оккупации той же Украины вводить свои слова, типа «рейхкомиссариат».

В целом такая политика приводит к отторжению от украинского языка многих жителей Донбасса, максимальной его маргинализации. Таким образом, украинский язык помещается в некое языковое гетто, где он варится в собственном соку. Этот процесс запущен уже давно, едва ли не с момента обретения «незалежности». Но несмотря на 25 лет усиленного внедрения украинской мовы, по-прежнему большая часть книг и песен на Украине — на русском языке. И даже компьютерные игры и большая часть интернета на Украине — русифицирована. Независимые исследования, в том числе американских фондов, показывают, что даже те жители Юго-Востока, кто изучали украинский язык в школе, в основном для общения используют русский язык.

Более того, большинство жителей на только Юго-Востока, но и других регионов Украины ясно понимают, что украинский язык если и не вымирающий, то крайне неконкурентный в современном мире. Он не используется для развития научных знаний, по большому счёту мало представлен в мировой культуре. Поэтому как для Западной, так и для Восточной Украины (по крайней мере, для тех, кто нацелен на максимальную самореализацию) актуальным является вопрос обязательного знания ещё одного языка, кроме украинского.

Понятно, что киевская власть при всяческом одобрении Запада пытается сделать вторым разговорным для украинцев английский язык. Однако большинство в «незалежной», по-прежнему, говорит на украинском и русском. Причём это характерно даже для тех, кто всячески выпячивает своё «украинство». Я лично ещё не видел ни одного украинского националиста, который бы не говорил хорошо на русском языке.

Конечно, ряд угроз для русского языка на Украине имеет место. Но точно так же эти угрозы, хоть и в меньшей степени, есть на территории России. Это снижение грамотности, снижение словарного запаса, особенно в разговорном языке.

«СП»: — Как вы оцениваете инициативу депутатов Верховной Рады придать русскому языку на Украине статус языка национального меньшинства?

— Я думаю, что сама эта инициатива могла возникнуть только на фоне заявленного вектора Украины на евроинтеграцию. Как известно, именно в Европейском союзе сейчас декларируется политика максимального сохранения языка и культуры всех этнических меньшинств. Для нынешнего киевского режима наиболее удобным является нынешний неопределённый статус русского языка, позволяющий постепенно его вытеснять из официальной сферы. Да, в Конституции Украины записано, что русский язык, как и польский, венгерский, должен сохраняться. Но нет никаких указаний, что считать ущемлением языков национальных меньшинств.

При этом, как мы знаем, на низовом уровне существует множество инструкций и распоряжений, на деле ущемляющих русский язык в «незалежной». И последнее распоряжение Жебривского как раз показательный пример. То есть саму инициативу придать чётко очерченный статус русскому языку, можно было бы приветствовать. Однако велика опасность, что в нынешней ситуации данный закон примут в форме максимально уничижающей русский язык.

К слову, в последнее время на Украине нагнетается неприятие не только всего русского, но и, например, польского. Не случайно, недавно одиозный националист Дмитрий Корчинский заявил, что после уничтожения всех памятников советским воинам необходимо взяться за памятники жертвам Волынской резни. И вскоре после этих слов вандалы разрушили один из мемориалов в память о погибших поляках на Западной Украине. А ведь в стране существует ещё и венгерское, молдавское и другие меньшинства. Таким образом, киевский режим идёт по тонкому льду: с одной стороны, заявляет о приверженности европейским ценностям, а с другой — всячески нарушает эти ценности в сфере национальной политики.

«СП»: — Можно ли вообще говорить о русских, как о национальном меньшинстве на Украине? При том, что многие из тех, кто сегодня записаны по паспорту украинцами, пару десятков лет назад числились русскими? Не правильнее ли было бы пойти по пути той же Швейцарии, где в каждом кантоне жители сами устанавливают, какой язык считать официальным?

— Именно так и надо делать, если исходить из логики исторической справедливости. Однако киевский режим меньше всего заботится о такой справедливости. С первых лет «незалежности» в Киеве решили, что русский язык представляет угрозу для Украины. При этом, например, Соединённые Штаты, воевавшие с Великобританией за независимость, не стали выдумывать некий американский язык, якобы для того, чтобы избавиться от «проклятого колониального прошлого». Но постепенно американский вариант английского естественным путём стал несколько отличаться.

Киевский режим идёт по пути, по сут, и обедняющему языковое, культурное и историческое наследие собственного народа. Всячески замалчивается факт, что Тарас Шевченко не только писал стихи на украинском языке, но и замечательную прозу на русском. Украинца по происхождению Николая Гоголя недолюбливают за то, что он писал свои великие произведения на русском языке.

Кстати, в Норвегии тоже пытались долгое время искусственно дистанцироваться от Швеции, в том числе в языковом плане. Поскольку языки двух стран очень близки. Ничего путного из этой затеи не вышло. Норвежский диалект, близкий к шведскому языку, является сейчас официальным языком Норвегии.

Алексей Полубота, “СП”

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Киев, броня, два ствола: свежие перемоги «Укроборонпрома»

Украинская оборонная промышленность в попытке угнаться за техническим прогрессом продолжает выдавать действительное за желаемое. Накануне «инновационный» Киев выдал очередной вариант печально известного БТР-4, партию которых не так давно забраковали, так и не успев приступить к эксплуатации.

На этот раз «Укроборонпром» вспомнил известную поговорку «одна голова – хорошо, а две – лучше» и реализовал ее в новой модификации «Буцефала», существующей на данный момент, впрочем, как и большинство поделок украинского ОПК, в единственном экземпляре. Версия БТР-4 вооружена дистанционно управляемым боевым модулем БМ2-30 с двумя автоматическими пушками 30-мм и спаренным с ними 7,62-мм пулеметом.

Разработчики отметили, что такая компоновка позволяет увеличить плотность огня и значительно повысить вероятность попадания в цель с первого выстрела. Да, многоствольная компоновка позволяет достичь хороших результатов с одним существенным «но» – к вопросу необходимо подходить комплексно, то есть вместе с наращиванием огневой мощи нужно серьезно усиливать конструкцию корпуса, создавая динамические нагрузки, кратно превышающие нагрузки при выстреле из одного ствола.

Едва ли украинские инженеры занимались этой проблемой и попросту присобачили на БТР-4 новый боевой модуль. Однако речь идет о 30-ти миллиметрах, что не так уж и много для того, чтобы свернуть бронетранспортеру шею. Куда интересней смотрится экземпляр колесной схемы 6Х6 «Отаман», коим общественность могла любоваться несколькими месяцами ранее на выставке «Зброя та безпека-2016».

Интересней только потому, что разработчики, фактически лишив бронемашину дополнительных опор, уменьшив габариты и вес, поставили на голову «Отамана» 122-миллиметровую пушку. Более того, интригующая новинка выставки оказалась не столь инновационной, коей ее малевали, когда скрывали под чехлами от лишних глаз. Башня оказалась всего лишь башней от советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В принципе, существуют сомнения, что это чудо техники сможет стрелять больше одного раза в период от ремонта до ремонта. Да и черт с ним. Как оказалось, «Отаман» даже близко не стал настоящей «изюминкой» выставки. Вершиной военного хай-тека оказался украинский джихадомобиль или внедорожник «Mercedes Benz» с советским крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Тем не менее, возвращаясь к теме резко полюбившихся украинскому ОПК «двухстволкам», были продемонстрированы еще несколько «новинок» с «удвоенной» огневой мощью. Одной из них стал БТР-94, фактически являющийся копией БТР-80.

Техника получила спаренный 23-мм зенитный автомат 2А7М. Также немалоизвестную бронемашину пехоты БПМ-2 разработки 70-х годов обременили дополнительной нагрузкой, воткнув в башню еще одну 30-миллиметровую пушку.

В принципе, наблюдать за тем, как предприятия «укроборонпрома» из всех сил стараются выполнить указания киевской власти по повышению обороноспособности армии, демонстрируя все новые наспех собранные неликвидные поделки, достаточно занимательно. При этом Киев собирается демонстрировать свои «инновации» на международных военных выставках. К примеру, одной из них вскоре станет IDEX-2017 в ОАЭ. И хотя Украине едва ли светят какие-либо серьезные контракты, однако не исключено, что стенд «укроборонпрома» все-таки притянет к себе внимание, став образцом того, какой не должна быть армия, считающая себя современной. Да и советская техника всегда приковывала к себе внимание.

Александр Василевский

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Украинский генерал рассказал об условиях работы российских офицеров СЦКК в Донбассе

фото:lenta.ru

Украинский генерал-майор Борис Кременецкий рассказал о работе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и о том, на каких условиях российские офицеры находятся на подконтрольных Киеву территориях в рамках работы Центра.

В интервью «Украинской правде» Кременецкий напомнил, что СЦКК был создан в сентябре 2014 года. По его словам, «это была телефонная договоренность между начальниками генштабов Вооруженных сил Украины и России», ни одного двустороннего документа о работе Центра, сообщил украинский генерал, нет.

Кременецкий сообщил, что в рамках работы СЦКК группа российских офицеров постоянно находится на подконтрольных Киеву территориях. По его словам, 23 российских военных постоянно находятся в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области, еще 16 – на восьми наблюдательных постах, подконтрольных киевским властям. Также десятки российских офицеров СЦКК работают на стороне, подконтрольной ДНР и ЛНР.

При этом каждые 90 дней происходит ротация. За несколько дней до нее украинской стороне по дипломатическим каналам поступает список с фамилиями российских офицеров, которые заменят прежний состав, уточнил Кременецкий. По его словам, границу российские военные пересекают только через контролируемые Украиной пункты пересечения, предъявив служебные паспорта.

Российские военные, работающие в СЦКК на территориях, подконтрольных ополченцам, также сначала проходят проверку на украинских наблюдательных постах, в первый день они едут в Соледар, а затем уже направляются в ДНР и ЛНР.

На вопрос о том, могут ли российские военные свободно изучать позиции ВСУ, Кременецкий ответил отрицательно. Он рассказал, что в Соледаре для защиты российских военных создано подразделение, которое также постоянно сопровождает их. «Чтобы выйти в магазин или в парикмахерскую, они ежедневно пишут заявление начальнику штаба: «Прошу разрешить такому-то посетить магазин такой-то». В установленное время российские офицеры подходят к охране, и военнослужащие нашей (украинской) Нацгвардии идут с ними в магазин, потом приводят их обратно», – рассказал Кременецкий.

«Ежедневно трижды в день российские офицеры ходят в столовую за 250 метров от дома – строем, под конвоем наших военнослужащих», – добавил он.

«Что касается наблюдательных пунктов, то там россияне находятся в отдельных комнатах. Например, в Светлодарске, что между Бахмутом и Дебальцево, есть гостиница. На восьмом этаже есть одна комната, где живут два офицера. Они никуда не выходят. Когда на крыше этого отеля был наблюдательный пост, то они поднимались туда. Но оттуда не видно никаких позиций ВСУ», – рассказал он.

Кременецкий сообщил, что у Киева нет возможности влиять на тот список военных, которых Россия направляет на Украину. При этом, по его словам, Украина, «если есть реальные основания», может не впустить гражданина России. «Мы понимаем, что среди них есть квоты и на ФСБ, и на ГРУ. За первые недели, например, в Соледаре, мы уже четко понимаем, кто есть кто. Это видно из общения и их подготовки», – сообщил он.

При этом он уточнил, что украинская погранслужба имеет право обыскать любого иностранца, которые въезжают на территорию Украины, в том числе и тех, кто едет работать в СЦКК. «У них нет дипломатического иммунитета», – добавил Кременецкий.

Кременецкий рассказал, что на подконтрольных ополченцам территориях также есть украинские офицеры. Их пребывание там, по словам украинского генерала, согласуется с российской стороной, с ополченцами «никаких контактов и переговоров мы не имеем».

На территориях ополченцев, уточнил Кременецкий, сейчас находится восемь украинских офицеров, в прошлом же году их было 20. Представители Украины есть в Луганске, Зимогорье, Славяносербске, а также в Безымянном под Мариуполем. «Мы периодически делаем попытки, чтобы наши офицеры попали в Донецк и Докучаевск. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос будет решен», – добавил он.

По его словам, украинские офицеры «передвигаются там исключительно под контролем российских офицеров». «Также их сопровождает спецподразделение, которое там называются то ли милицией, то ли МЧС – обеспечение физической безопасности. Наши офицеры там не способны реально ничего контролировать. Передвижения ограничены. Когда наша группа была в Донецке, это был отель в центре города. Офицера могли вывезти на крышу железнодорожного вокзала, где он мог видеть только то, что происходит в аэропорту», – сообщил он.

Ольга Никитина

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Трамп. Золотой дождь

Почему они такие скучные?

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«Митинг ненависти»: Киевляне восстают против наркоторговцев и угрожают «погнать в шею» Кличко

Приглашают киевлян выйти на «митинг ненависти» жителей Днепровского района против наркоторговцев. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия. Начало акции в пятницу, 13 января, в 9–00. Место проведения: пр. Ватутина, 2-а Требование: Поставить заслон лавине наркопреступности и немедленно прикрыть на жилмассиве «Радужный» легально действующую точку продажи наркоманам Киева метадона — фармацевтического заменителя героина. Наркопритон действует под вывеской «Центра аддиктологической медицины» и прикрывается лицензией минздрава. При этом врачи-убийцы, работающие там, готовы любому желающему за 250 грн сделать укол тяжелого наркотика. В непосредственной близости от Центра расположены детский сад и школа. Наркоманы и наркоманки, для того, чтобы добыть себе денег на дозу, воруют, мошенничают, занимаются проституцией с подростками, приобщают детей и школьников к наркотикам, грабят и даже разбойничают на территории микрорайонов, прилегающих к этому притону. Сход жителей организовывает Общественное объединение «Братья». Митинг будет проходить под лозунгами: НАРКОПРИТОН, ПОШЕЛ ВОН!

ИЗГОНИМ НАРКОТОРГОВЦЕВ ИЗ НАШЕГО РАЙОНА! ЕСЛИ МЭР КИЕВА НЕ ПРИКРОЕТ НАРКОПРИТОН, МЫ ПОГОНИМ В ШЕЮ ТАКОГО МЭРА! Более подробная информация о проблеме на сайте: http://kv-journal.su/content/za-moim-oknom-toska-kak-budto-pulya-u-viska

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Правда о московском стрелке

Всю правду вы узнаете только в украинских СМИ, которые ссылаются на…

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Тиллерсон выступил за поставки Украине летального оружия

Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон поддержал идею поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. Во время слушаний в сенате Тиллерсона был задан вопрос, поддерживает ли он идею поставок Украине летального оружия. «Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев», — сказал Тиллерсон, подчеркнув при этом, что данное решение должно приниматься «при обсуждении в рамках Совета национальной безопасности с привлечением других ведомств». «Но я бы, безусловно, его поддержал», — отметил он. Читайте также: Тиллерсон назвал условия признания Крыма российским

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Украина готова обменяться пленными с ДНР и ЛНР по формуле “228 на 48″

“Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение”,

“В этих списках сотни людей”,

Украина готова осуществить обмен пленными с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик по формуле “228 на 48″. Об этом заявил в среду советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире “5-го канала”.– сказал Тандит.При этом он напомнил, что до этого украинская сторона уже освободила 15 человек, среди которых шесть женщин и есть соответствующие открытые списки. Тандит также уточнил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР.– добавил он.

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Интимные моменты

И немного Шекспира

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