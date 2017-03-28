Милые бранятся — у холопов чубы трещат

Алексей Навальный начал борьбу с коррупцией с такой искренней непосредственностью, как будто впервые увидел Д. А. Медведева пять минут назад. Объект очередной акции «кто-то должен уйти», по слухам, и так уходит в самое ближайшее время. Если Медведев теоретически может доработать мая 2017 года, то до октября — уже вряд ли. Слухи об отставке главы правительства ходят давно, Вячеслав Викторович Володин, не особо скрываясь, подбирает членов нового кабинета, списочный состав которого представит для обсуждения не позднее начала мая этого года.

И тут Леша, со своим «свежим» лозунгом «МедведевGo». Еще бы выдвинул лозунг «Зима, уходи!», так уже через недельку-другую достиг бы желаемого результата.

К выходным обещают похолодание, потому вопрос кто раньше уйдет — зима или Медведев, пока остается открытым. Ни Медведев, ни зима по этому поводу не волнуются: к выходным обещают похолодание до -11, а премьер — по случаю протестов покатался на лыжах:

http://www.mk.ru/politics/2017/03/27/na-lyzhakh-pokatalsya-medvedev-otvetil-na-massovye-protesty.html

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как провел вчерашний день, когда в России прошли массовые антикоррупционные акции, вызванные расследованием о нем ФБК, и только в Москве были задержаны около тысячи человек. В ответ на вопрос в инстаграме пользователя «Привет, как день?» Медведев ответил: «Неплохо, на лыжах покатался» и прикрепил веселый смайлик. При этом, по приблизительным оценкам, на протестные акции вышли не менее 60 тысяч человек в более чем 80 городах России и зарубежья.

На протестных митингах по всей стране прошли задержания протестующих. Федеральные телеканалы делали вид, что ничего не происходит, чем поставили сами себя в глупое положение. Соловьев легко пожурил протестующих у себя в программе, с одной стороны подтвердив, что они как бы есть, а с другой стороны — опасаться властям пока нечего.

https://www.newsru.com/russia/27mar2017/protest.html

Правозащитный проект “ОВД-Инфо” уточнил информацию о задержаниях участников антикоррупционного митинга протеста в Москве. Как говорится на сайте проекта, в течение воскресенья, 26 марта, в 51 ОВД Москвы было доставлено 1030 человек. …Акции протеста прошли по всей России. Поводом для них стала публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в которой говорилось о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах прошли задержания, больше всего участников митингов взяли под стражу в Москве. …Как утверждает Навальный, акция проводилась в 99 городах. В митингах, прошедших в основном относительно мирно, приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, сообщает “Независимая газета”. В городах, где акцию не согласовали, митинги вылились в противостояние с полицией. Так, многочисленные задержания прошли во Владивостоке и Самаре, где протесты переместились к отделам полиции, куда свезли активистов. Помимо Владивостока, задержания прошли в Нижнем Новгороде, Самаре, Махачкале, Нижнем Тагиле, Туле, Пскове и других городах. …Федеральные телеканалы промолчали, Соловьев выступил с гневной отповедью Радиостанция “Эхо Москвы” подсчитала, что в 82 протестных акциях по всей России приняли участие около 60 тыс. человек. Протесты стали самыми масштабными по географическому охвату за последнее время. Между тем митинги ограниченно освещались в сообщениях ведущих агентств, а в агрегаторе “Яндекс.Новости” в разгар шествия в Москве тема фигурировала одной строкой на втором экране сервиса. О протестах ничего не сообщалось в сюжетах федеральных телеканалов, однако эту тему в передаче “Воскресный вечер в Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия-1″ затронул телеведущий Соловьев. …Закончил телеведущий свою гневную отповедь упоминанием революции на Украине и призывом: “Боритесь с коррупцией, но различайте настоящих борцов от проплаченных провокаторов”.

Но на помощь протестующим пришли зарубежные СМИ, Евросоюз и Госдеп:

https://russian.rt.com/world/news/372520-es-otpustit-zaderzhannyh-protestuyuschih

Евросоюз призвал российские власти освободить всех задержанных участников прошедших в стране несанкционированных акций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД). «Мы призываем российские власти полностью придерживаться взятых ими международных обязательств, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, соблюдать эти права (на свободу собраний, митингов и демонстраций. — RT)», — говорится в сообщении. Также ЕСВД призвала как можно скорее отпустить задержанных участников демонстраций.

https://www.newsru.com/world/27mar2017/condemns.html

Соединенные Штаты осуждают задержания сотен мирных демонстрантов во время антикоррупционных митингов, которые прошли в воскресенье по всей России, заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, действия российских властей являются “оскорблением демократических ценностей”. “Мы призываем правительство России немедленно отпустить на свободу всех задержанных мирных демонстрантов”, – цитирует Тонера агентство Reuters. Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что в Вашингтоне крайне обеспокоены очередным задержанием оппозиционера Алексея Навального.

Власти немного сократили пословицу «береженого Б-г бережет, а не береженого – конвой стережет» до «береженого конвой стережет». Остались еще атеисты в АП, которые и приняли непростое решение одним из первых задержать Алексея Навального, решив не уповать на Б-га:

https://tvrain.ru/news/alekseja_navalnogo-430721/

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что он был задержан у станции метро «Маяковская». Она также пишет, что кто-то специально перегораживает дорогу машинами, чтобы автозак не проехал.

Скажу честно, услышав о задержании Навального, я вздохнула с облегчением, подумав, что протесты пройдут, видимо, без принесения очередной сакральной жертвы. На другой день, узнав про присуждение задержанному 15 суток ареста, подумала, что ближайшие две недели он проведет в относительно безопасном месте.

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/27/682870-navalnii-pomeh-dvizhenii

Тверской районный суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 20 000 руб. за акцию 26 марта в центре города, сообщает Русская служба ВВС. Как уточняет «Интерфакс», он признан виновным по ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка). Осужденный себя виновным не признает. Кроме того, его адвокат Ольга Михайлова обвинила полицейских в подлоге протокола задержания, по ее словам, документы были изменены после того, как их подписал Навальный, передает РБК. Навальный также заявил, что не подписывал протоколы, копии которых были представлены суду, сообщает ВВС. Следом суд рассмотрел в его отношении дело по статье 19.3 – о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, которая предполагает наказание до 15 суток ареста, сообщает «Новая газета» и ВВС. Пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в 15.12 мск, что по второму обвинению политика арестовали на 15 суток.

Российские власти как могут, оберегают А. Навального, не хуже меня, понимая, что как оппозиционная политическая фигура он уже выработал свой ресурс и единственное, чем может напоследок послужить своим иностранным кураторам — это быть принесенным ими в жертву. На его костях в политический рай въедет кто-то другой. Скажу больше, этот «другой» уже готов и ждет утверждения своей кандидатуры лично Д. Трампом.

Как я уже неоднократно писала, новая американская администрация не работает с наследием старой администрации в виде зарубежных агентов влияния разной степени убедительности. Финансирование «цветных революций» уж больно непрозрачное дело, кое-что прилипает к рукам некоторых «благодетелей», а потенциальные свидетели обвинения из бывших «оппозиционеров» никому на слушаниях в конгрессе США не нужны. Для тех, кто уже успел «посотрудничать» с администрацией от Демократической партии США у меня плохие новости — администрация Трампа переменит не только шампанское, но и шлюх. Как говориться, всем спасибо, все свободны…

Это правило распространяется не только на известных «цветных революционеров», к руководству некоторых стран, «твердо вставших на путь демократии» это тоже относится.

Лешу будут «увольнять» в самое ближайшее время, как бы он ни старался сохранить свое место в российской политике. На его место уже подыскали человека. Чтобы представить публике нового кандидата на должность «самого главного российского оппозиционера», хочу напомнить о связи ФБК со структурами М. Фридмана через одного из его подчиненных – В. Ашуркова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашурков,_Владимир_Львович Деловая активность С 1997 по 1999 год занимал должность заместителя директора департамента инвестиционно-банковских услуг в компании «Ренессанс Капитал». С 1999 по 2001 год был финансовым директором Морского порта Санкт-Петербурга и начальником отдела финансового планирования ЗАО «ОБИП». В 2001—2003 годах состоял в должности президента Национальной контейнерной компании Морского порта Санкт-Петербурга. В 2003—2005 годах работал генеральным директором компании TransCare (консалтинг в области логистики и транспорта). С 2005 по 2006 год занимал должность вице-президента по стратегическому планированию группы «Промышленные инвесторы», объединяющей транспортные и машиностроительные компании. С сентября 2006 года по февраль 2012 год был директором по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп». До июня 2012 года являлся членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V.), в составе которого возглавлял комитет по стратегии, а также входил в комитет по аудиту.

Уход из Альфа-Групп …Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман 11 апреля 2012 года в эфире телекомпании «Дождь» объяснил увольнение Ашуркова политическими взглядами топ-менеджера: «Когда мы расставались, у него было право выбора: либо не заниматься политикой, либо уходить из бизнеса. Он для себя выбрал путь заниматься политикой». По словам Михаила Фридмана, «мы живем в России, и, безусловно, вовлечение в такую активную политическую жизнь в наших российских условиях, в общем, для бизнеса не вполне приемлемо».

Политическая деятельность и эмиграция …В апреле 2014 года Ашурков уехал из России. 30 июля 2014 года был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансированием избирательной кампании Навального в мэры Москвы. В июле 2014 года запросил политическое убежище в Великобритании из-за своего политического преследования в РФ, которое было получено в феврале 2015 года.

От Ашуркова плавно перейдем к личности его начальника:

Кто еще, кроме владельца одной из крупнейших компаний- ритейлеров, сможет понять тонкую душу шофера-дальнобойщика? Протестующий водитель фуры должен быть уверен, что его не выгонят с работы, если он работает по найму, а владелец фуры, должен быть уверен, что не потеряет заказы на перевозки, пока он перекрывает шоссе. В связи с чем, у меня риторический вопрос к полиции: почему выемка документов производилась в ФБК, а не в офисе, например, X5 Retail Group N.V.? Паны дерутся, у холопов — чубы трещат?

С протестами дальнобойщиков, по странному стечению обстоятельств совпал и демарш Альфа-банка против конкурентов, слегка подтолкнувший рубль к падению.

http://www.ntv.ru/novosti/1788699/ «Альфа-банк» объявил, что покидает Ассоциацию российских банков. Недовольство финансового учреждения вызвал доклад к ежегодному съезду АРБ. В этом документе говорится, что в России подавляется конкуренция в банковской сфере, а также критикуются методы работы Центробанка, например, то, как проводится санация. В одном из эмоциональных тезисов сообщается, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику.

В ответном заявлении «Альфа-банк» отметил, что со стилистикой доклада и обвинениями ЦБ в циничности и фаворитизме не согласен и поэтому покидает АРБ. Съезд Ассоциации российских банков состоится сегодня, в нем примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Правильно, кто еще, кроме Фридмана, решится открыто поддержать ротшильдовскую лавочку по ограблению России? Так их, дави конкурентов, молодец, Эльвира! Ах, если бы протестующие иногда читали биржевые сводки!

Своим происхождением, биографией, образованием, бизнес-интересами и склонностью к поддержке «революционеров» Фридман, иногда до степени смешения, напоминает другой политический персонаж новейшей истории, – Игоря Валерьевича Коломойского.

Наши вероятные партнеры не любят менять схемы, которые доказали свою эффективность. На начальном этапе своей карьеры Навальный дружил с нациками и даже зиговал, пока его кураторы не поняли бесперспективность нацистских идей на территории России. Прививка от нацизма, полученная русскими в результате Второй Мировой, выработала стойкий иммунитет у большей части населения, и кураторы сменили тактику. В России — весь упор «революционеров» на борьбу с коррупцией, никаких действенных экономических и законодательных мер по традиции не предлагают. Лозунг всегда один: «кто-то (Путин, Медведев, Асад, Ким Чен Ын, Пак Кын Хе — список можно продолжать практически бесконечно) должен уйти!», а потом — хоть трава не расти.

Кого Навальный и компания предлагают на место Медведева? Никого. Какую программу по изменению курса правительства выдвинули? Никакую. Предлагают старого коррупционера сменить на нового? Свежая идея, ничего не скажешь!

У русских есть такая традиция: каждые 100 лет в 17 году выходить сперва весной просто прогуляться, а потом осенью – как получится.

Протесты против Медведева были скоординированы с «народными выступлениями» в соседней Белоруссии, но там руководство страны предприняло превентивные меры и картинки в телевизоре демонстрировали скучные пустые площади, а в сети появился анекдот:

Звание « Упаковщик месяца» Республики Беларусь присуждается дружному коллективу минского ОМОНа.

К выступлениям в городах России были приурочены и вылазки боевиков на Кавказе, которые были отбиты. Пока революция в Белоруссии и России не задалась, придется братьям-украинцам процветать в одиночестве.