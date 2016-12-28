Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 декабря 2016

Россия и Турция предложили полностью прекратить боевые действия в Сирии с 29 декабря

В рамках согласованного Россией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 29 декабря.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на турецкое информационное агентство «Анадолу».

Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации, уточняет агентство.

План будет представлен сторонам конфликта в Сирии, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран работают над проведением межсирийских переговоров в Астане.

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Турецкие военные ликвидировали 44 террористов ИГИЛ в Сирии

Генштаб ВС Турции сообщил в среду о ликвидации за минувшие сутки 44 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в боях у сирийского города Эль-Баб.

Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление генштаба Турции.

«В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены», — говорится в полученном сообщении.

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В столице Сирии прошел песенный флешмоб: Дамаск спел «Калинку-малинку», «Дорогой длинною» и «Катюшу»

Песенный флешмоб состоялся в Сирии. Дамаск поздравил Москву и всю Россию с Рождеством и наступающим Новым годом исполнением русских песен.

«Народ Сирии поздравил всю Россию с Рождеством и с Новым годом, спев сразу же после службы, которая проходила в Храме Христа в Дамаске (православный храм антиохийского патриархата, – ред.), три песни — «Калинка-малинка», «Дорогой длинною» и «Катюша», тем самым поддержав уже ставший всемирным песенный флешмоб дружбы народов #СпоемВместе и #Мир без войны», — пишет Русская Весна.

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Пушков: Эрдоган прав о поддержке американцами террористов на Ближнем Востоке

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке террористических организаций со стороны США.

«Они обвиняли нас в поддержке ИГИЛ*. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, — заявил ранее Эрдоган. — У нас есть достаточно подтвержденных доказательств — фотографий и видеозаписей».

«Эрдоган прав: есть много фактов, которые подтверждают поддержку террористических организаций со стороны США. Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное», — написал он.

Эрдоган прав: есть много фактов, к-ые подтверждают поддержку терр.организаций со стороны США. Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2016 г.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Великобритания и Франция разработали проект резолюции СБ ООН по запрету поставок вертолетов в Сирию

Великобритания и Франция подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий введение санкций в отношении Сирии, которые включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны.

В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов, пишет ТАСС.

В случае принятия резолюции, начнет действовать запрет на «поставки, продажу или передачу вооруженным силам, министерствам, агентствам и лицам», находящимся в подчинении правительства Сирии, «любых вертолетов или связанных материалов, в том числе запчастей».

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Новости Сирии: в Алеппо специалистами РФ было разминировано 966 гектаров территории

Российские военнослужащие международного противоминного центра в восточной части Алеппо с 5 декабря разминировали 966 гектаров. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Всего с 5 декабря 2016 года российскими сапёрами разминирована территория общей площадью 966 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено около 350 км автодорог и 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод», — приводит RT сообщение.

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Террористам от Запада: В Алеппо обнаружены огромные склады с оружием из США и Европы — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)

В освобожденном от боевиков Восточном Алеппо сирийские и российские военные продолжают находить свидетельства военной помощи бандформированиям со стороны Запада. Военный источник передал «Русской Весне» фотографии и видео изъятого на днях стрелкового и противотанкового вооружения и боеприпасов. На обнаруженных складах террористов в большом количестве хранилось оружие иностранного производства (в т.ч. американского). На кадрах хорошо можно разглядеть снаряды для безоткатных орудий, цинки с патронами калибра 14,5 и 12,7 мм, словацкие 122-мм минометные мины, разрывные боеприпасы для гаубиц, инструкцию для румынского гранатомета AG-7, минометные мины производства США и многое другое вооружение из Америки и стран Европы. Часть этих фотографий попала в соцсети, а часть публикуется на «Русской Весне» впервые. Читайте также: «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО)

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Госдеп прокомментировал заявление Эрдогана о том, что США поддерживают ИГИЛ

Госдепартамент США назвал во вторник «нелепым» заявление президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу поддержки международной коалицией террористов в Сирии. «Это нелепое заявление», — сказал официальный представитель ведомства Марк Тонер. Ранее в тот же день Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе ИГИЛ*, со стороны коалиции, возглавляемой США. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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