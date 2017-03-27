Новости Украины и Новороссии 27 марта 2017

Американские военные побывали на уничтоженных складах в Балаклее

Американские военные побывали в военной части в Балаклее Харьковской области, уничтоженной пожаром и детонацией снарядов, на крупнейшем артскладе Восточной Европы. «Были военные от США… Они приехали, посмотрели, послушали доклады о ситуации и обещали помощь. Читайте также: В Балаклею прибывают военные НАТО (ВИДЕО) Они могут поставить нам оборудование и дать специалистов, которые научат работать на этом оборудовании, еще мы попросили защиту для наших саперов», — рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин. «Ждем от них ответа, что они могут дать», — уточнил он. Читайте также: У ВСУ не хватает боеприпасов после пожара на арсенале в Балаклее

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Украина: под Харьковом продолжают взрываться склады с боеприпасами

Одиночные взрывы боеприпасов продолжаются на территории военного склада в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет RT.

«По состоянию на 07:00 27 марта пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять населённых пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», — говорится в сообщении.

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Встреча Порошенко и Трампа до сих пор не согласована

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится, как только стороны согласуют повестку дня.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет РИА Новости.

«Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу – украинско-американский саммит. Поэтому и недавний визит заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк на Украину рассматривался в этом контексте. Хочу еще раз повторить: встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал Елисеев.

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Европейский вещательный союз будет отстаивать интересы РФ в вопросе Евровидения в Киев

Европейский вещательный союз (EBU) рассчитывает, что все исполнители смогут принять участие в «Евровидении-2017», и проследит, чтобы среди них был и российский конкурсант, заявил в интервью берлинской Tagesspiegel глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

«С самого начала мы дали ясно понять, что ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», — сказал Фрайлинг.

Он добавил, что официального уведомления от украинских властей пока не поступало.

Также глава оргкомитета прокомментировал слухи о новом российском кандидате.

«Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении», — сказал Фрайлинг, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия с Россией.

При этом Фрайлинг отметил, что еще до того, как Украина приняла решение в отношении российского кандидата, Москва, в отличие от других, не зарезервировала места для проживания.

«Со своей стороны Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято», — сказал Фрайлинг.

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Купил джинсы — помог врагу: в Киеве сожгли флаг России перед магазинами «Спортмастер» и «Gloria Jeans» (ФОТО, ВИДЕО)

Абсурд обретает всё новые формы на Украине: так, вчера флаг России сожгли перед входом в киевский торгово-развлекательный центр «Район», якобы принадлежащий российскому бизнесмену Хиллару Тедеру. Радикалы подожгли фаеры и развернули плакаты «Бизнесу врага не место в Украине». После этого протестующие в масках и костюмах «зеленых человечков» подожгли государственный флаг РФ. А люди в кожанках и масках Путина и Ельцина (других, видимо, не нашлось) «проинспектировали» ассортимент магазина «Спортмастер». Кроме того, радикалы призвали к бойкоту магазина спортивной одежды и экипировки российской сети «Спортмастер» и заблокировали работу магазина джинсовой одежды сети «Gloria Jeans». «По всей Украине действует сеть магазинов «Спортмастер». Владелец Николай Фартушняк и «Спортмастер» выступают официальными спонсорами в мероприятиях луганских сепаратистов совместно с так называемым «министерством культуры ЛНР», — утверждают радикалы. Ну а кроме «Gloria jeans», на Украине действует целая сеть агентов Кремля: «Oodji», «O’stin» (одежда), «Сarlo Рazolini» (обувь российского производства) — о них «патриоты» тоже не забыли сказать. Киевский торгово-развлекательный центр «Район», который якобы находится в ипотеке банка «Санкт-Петербург», а владельцем является эстонско-российский предприниматель Хиллар Тедер, который в Эстонии выступает за русский язык как второй государственный, тоже привлек внимание радикалов. kiev_flag_rossii_trikolor_szhigayut_6.jpg Как видим, украинские «патриоты» продолжают героически сражаться с рабочими местами и инвестициями в умирающую экономику желто-голубой родины. Читайте также: Пассажирский автобус из Украины не пустили в Белоруссию

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Пару мыслей о событиях в Минске

Что касается разгона упоротых дебилоидов в Минске. Целиком и полностью поддерживаю белорусскую власть. Не может сотня возбужденных кретинов, возомнивших о себе бог весть что, решать судьбу страны. И тысяча не может. И десять тысяч тоже не может. Судьбу страны может определять лишь народ и законная власть. Все остальные идут нах…



Именно поэтому я в конце 2013 – начале 2014 своим знакомым не раз говорил: если бы «тело» думало о стране и народе, оно бы уже давно приказало ликвидировать майдан. Причём предельно жёстко. Так, чтобы самый тупой рагуль, на личном опыте понял, что на майдане можно не «долярив» срубить и приятно провести время, а лишь катастрофически подорвать своё здоровье и надолго лишиться свободы.



Если бы на Украине в 2014 году существовало реальное государство и реальная власть, майдан бы никогда не победил, а его вожди и активисты уже бы третий год с лопатами в руках строили бы в стране дороги и свинарники. Ибо майданных тварей надо давить без всякой жалости, как тараканов и крыс с вдумчивостью и методичностью дератизатора.



Но от судьбы не уйдешь.



Майдан должен был победить, для того, чтобы исчезла Украина со всеми ее мерзостями, гадостями и ужасами. Таков странный украинский парадокс.



Поэтому, ненавидя всей душой майдан, я приветствовал его победу! Теперь главное, чтобы майдауны полностью выполнили свою историческую миссию.

Андрей Ваджра

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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«Большой олигарх угрожал мне физически», — глава Нацбанка Украины

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей неоднократно угрожали физической расправой. Об этом она рассказала в интервью Financial Times. «Один большой олигарх лично угрожал мне физически — даже в этом офисе (в одном из помещений НБУ -«24»)», — сказала глава Национального банка Украины. Имени олигарха Гонтарева не назвала, добавив, что лица, интересам которых она противостояла как глава Нацбанка, оказывают на нее «сильное давление». По ее словам, против нее и ее команды появлялось «много ложной информации и манипуляций». Читайте также: В центре Киева потоптались по флагу Евросоюза (ФОТО)

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Пассажирский автобус из Украины не пустили в Белоруссию

Белорусские пограничники вернули на территорию Украины группу из 62 иностранных граждан, которые планировали въехать в Белоруссию, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский. По его словам, инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска «Новая Гута»: автобус, в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один — Индии, следовал из Киева в Минск. «В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании закона Белоруссии „О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства” вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины», — сказал Бычковский РИА Новости. Он пояснил, что на украинскую территорию были возвращены все 62 человека, которые находились в автобусе. Представитель погранкомитета не уточнил, на каком именно основании иностранные граждане не были пропущены в Белоруссию. Читайте также: «Вешайте всех и сразу»: украинский нацист дал совет майданящим белорусам

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“Агрессоры” из “Спортмастер” и “Gloria Jeans”

И завершая тему протестов и митингов.На Украине прошли выступления против магазинов "Спортмастер" и "Gloria Jeans", которые обвиняются в "пособничестве российской агрессии". Купил зауженные джинсы, помог сепаратистам.Более 50 человек (часть из них в балаклавах) заблокировали работу означенных магазинов в торговом центре "Район" в Киеве http://informator.news/trts-u-kyjevi-spa lyly-trykolor/ . Попутно сожгли нарисованный российский флаг и скандировали призывы бороться с российским бизнесом на территории Украины.Под угрозой "Остин" и "Карло Паззолини".Путин как обычно проконтролировал работу своих агентов.Стоит напомнить, что это не первая попытка уличить "Спортмастер" в агрессии. Осенью 2014 года у одного из магазинов прошел памятный перфоманс.Как не трудно догадаться, шли годы, а "финансирование убийц" не прекращалось, причем самими же украинцами. Где-то тут кроется зрада.Данная история более чем наглядно иллюстрирует "Токсичный образ" http://colonelcassad.livejournal.com/331 8589.html

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Разминирование украинского военного арсенала в Балаклее завершено

Глава Харьковской областной госадминистрации Украины Юлия Светличная сообщила о завершении разминирования в городе Балаклея и населенных пунктах района, которые серьезно пострадали от взрывов снарядов на складе боеприпасов.

«Разминирование в городе Балаклее и населенных пунктах района завершено. Всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов», — написала она на своей странице в Facebook.

По информации Светличной, восстановлено электроснабжение у 95% абонентов. «По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме», — отметила глава области и добавила, что газоснабжение во всех населенных пунктах района планируется в течение двух-трех дней.

Кроме того, Светличная сообщила, что проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. «Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий», — отметила она.

Ранее председатель Балаклейской районной администрации Степан Масельский сообщил, что город с 27 марта начнет возвращаться к нормальной жизни. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский проинформировал, что на складе остался один очаг тления.

Возгорание на военном складе в Балаклейском районе Харьковской области произошло 23 марта около 04:00 мск, затем начали детонировать боеприпасы — танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 мм и 152 мм. Из зоны возможного поражения эвакуировано почти 20 тыс. человек. В результате взрывов в окрестностях арсенала получили повреждения почти 250 зданий.

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