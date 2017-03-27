Европа Киеву: а я EBU и плачУ за тупость твою! (продолжение)

Продолжение истории: поедет ли российская певица Юлия Самойлова на «Евровидение-2017» в Киев или нет? Не то, чтобы мы так сильно страдали по этому поводу, но просто интересно, чем все закончится? Выкрутится Европейский вещательный союз из этой сомнительной ситуации или потерпит убытки. В Сети не первый день его склоняют на все лады, шутя: «Европа Киеву грозит, да толку!».

Но EBU продолжает искать решение, питая надежды, что накал страстей сойдет на нет и не придется принимать трудных решений. Может, решение СБУ президент или премьер-министр отменят своим декретом? Да и оргкомитет пока еще не получил от Киева официального уведомления о запрете Самойловой на въезд.

Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг сегодня заявил: «Ожидаем, что все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогут участвовать. Но если решение запретить въезд российскому кандидату не будет отменено, то Европейский вещательный союз постарается гарантировать, чтобы Россия все же смогла принять участие».

Говорильня продолжается, но действий не видно. Да и заявления, прямо скажем, весьма подозрительно звучат. Что значит, EBU будет добиваться участия России «в том или ином варианте»? Какие еще компромиссы? С какой стати Россия должна прогибаться под упертых националистов в Киеве?

За все нужно платить, господа бизнесмены. Раз «Евровидение – 2017» трансформировалось в аналог политической площадки взамен песенного конкурса, Россия обойдется без трансляции этого шоу на своей территории. Полагаете, что потеря телеаудитории многомиллионной России равноценно уважению «имперских заскоков» Украины? Если – да, терпите убытки!

Артиста на конкурсе Россия менять не будет: Юлия Самойлова, и точка! Никакого дистанционного участия в телешоу по видеосвязи тоже не будет. Пора определиться, что важнее: политика или бизнес? Судите сами: зрителей Первого канала и телеканала «России» потенциально около 180 миллионов. Мотивирует?

За всю 60-летнюю историю конкурса ни один из его участников не выступал по спутниковой или иной трансляции. Одно из правил конкурса – живое исполнение песни на сцене, максимум – фонограмма музыкального сопровождения допускается. Поэтому предложение Союза стало бы беспрецедентным нарушением правил.

И потом, у EBU сомнений не вызывает тот факт, что на российской эстраде исполнители и музыкальные группы с Украины буквально толпятся, и никто их не преследует, в правах не ограничивает, из страны не высылает? Та же украинская группа «Грибы» со своей песней «Между нами тает лед» в последнее время звучит почти на каждом углу, «взрывая мозг» обывателю.

Или же в отношении России допустимо пускать в ход политику «двойных стандартов» как само собой разумеющееся? Нам это не нравится и проблемы EBU, как говорится, нас не волнуют. Это уже дело принципа.

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