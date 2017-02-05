Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017

Опять в Донецке идут бои, опять обстрелы, опять гибнут люди. И в который уже раз множество русских людей задаются вопросом: почему Россия не может силовым путем прекратить это безумие?

Ударить по ВСУ, разгромить их — провести принуждение к миру по типу Южной Осетии в 2008-м. Где та красная линия, которую Кремль, пусть и не произнося этого вслух, прочертил перед украинской армией? И есть ли она вообще?

Обострение ситуации в Донбассе снова поднимает волну возмущения в русском обществе. Причем возмущаются не только действиями Киева — но и «вялой, неадекватной» реакцией на них Москвы.

Как же так, в Сирии мы, значит, воюем — против террористов и за то, чтобы война не пришла на территорию России и к нашим границам, а в Донбассе спокойно наблюдаем, как гибнут русские люди? Это самый «проклятый» вопрос в российском обществе возникает каждый раз, когда происходит обострение на «востоке Украины».

Да, формально это Украина — но скоро будет три года с момента кончины той, домайданной Украины, и все понимают, что Донбасс не вернется в нынешнюю, прозападную версию «незалежной». И это понимание еще больше усиливает недоумение — не только жителей Донбасса, но и русских в России: так почему же нужно терпеть эти обстрелы, эти жертвы, во имя чего?

Если воссоединения Украины и Донбасса уже все равно не будет, то почему Россия не может просто включить в свой состав ДНР и ЛНР?

Ну, хорошо, геополитика, отношения с Западом, санкции — но почему нельзя хотя бы так ударить по украинским позициям вдоль границ с ДНР и ЛНР, чтобы отбить у них всякую охоту обстреливать Донбасс? Эти вопросы нельзя оставлять без ответа — и можно обозначить ту красную линию, за которой «все изменится».

Но для начала нужно напомнить то, чем занимались нечестные критики украинской политики Путина первые год-полтора после Крыма — они все время кричали о том, что «Путинслил», о том, что вся политика Кремля направлена на возвращение отколовшихся республик в состав Украины, что вот-вот будет «сдан Донбасс». В любых заявлениях Москвы по тому же минскому процессу искали признаки слабости, уступок, заигрывания с Западом.

Всячески высмеивали «хитрый план Путина» — ну где же он, когда же он заработает? «Кровь Донбасса на руках Путина — если бы весной или летом 2014-го он ввел войска, ничего бы не было», «поманили Донбасс — и бросили» — нет числа подобным упрекам. И что мы видим теперь?

Разговоры о «сливе Донбасса» Кремлем остаются уделом сумасшедших или повернутых путиноненавистников — даже самые тревожные и недоверчивые люди понимают, что Донбасс никто в обиду не даст. Но при этом люди там продолжают гибнуть, ситуация со статусом подвешенная — что рождает уже другое недоумение.

Как долго это будет длиться? Год-пять-двадцать? Понятно, когда таким вопросом задаются сами жители ДНР и ЛНР — это вопрос жизни их семей, их будущего, им нужна определенность и стабильность. Но тем, кто в России переживает за статус и положение Донбасса, потому что от этого, в конечном счете, зависят и жизни живущих там русских людей — что можно сказать им?

То же самое, что и три года назад — Украина распалась, там идет гражданская война.

Крым был оперативно выведен Россией из зоны риска — потому что там стояла русская армия и подавляющая часть русского населения хотела воссоединения с Россией. Остальные области Украины, включая Донбасс, были в недоумении — после свержения прозападными силами Януковича и ухода Крыма они понимали, что прежняя Украина закончилась, но не понимали, какой будет новая.

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То, что взявшие власть в Киеве попытаются сделать ее «украинской» и антирусской, дошло не до всех, и не сразу — восстание поднялось только в Донецке и Луганске. Началась гражданская война — в которой часть Донбасса с оружием в руках отбилась от украинизаторов.

Россия взяла ее под свое крыло — и геополитически, и военно, и экономически. Но присоединять к себе не стала — потому что вся Украина это Россия.

Да, мы один народ — с подавляющей частью населения Украины, кем бы -украинцами или русскими они себя ни называли. Единственным исключением являются жители Галичины — этнически обычные русские, они за много веков пребывания под немецко-польским и католическим влиянием по сути отпали от единого народа. Все остальные — часть большого русского народа.

Украинство, в которое заигралась внезапно получившая независимость «национальная элита», пройдет — а единство даже не судеб, а русского мира останется.

Именно поэтому Россия не может воевать с Украиной — потому что это будет гражданской войной.

Да, она и так есть — но все-таки в рамках «Украины», этой части русского мира. А если мы начнем войну между РФ и Украиной, то это будет полноценная гражданская война в рамках одной большой России.

Ввести войска РФ на территорию Украины можно было и летом 2014-го, и сейчас — повод у нас действительно есть, и он более чем серьезный: защита русских, точнее, той их части, кто осознает себя таковыми.

Но тогда нам придется воевать с такими же, как и мы, русскими людьми, которые носят форму украинской армии и считают Россию агрессором.

Да, их воспитали в духе фальшивого «украинства», да, их головы забиты русофобией, то есть отрицанием собственного народа — но то, что это произошло за годы после распада СССР это наша общая трагедия, беда, огромная проблема.

Но ни в коем случае не повод уничтожать их, воевать с ними. Потому что так мы уподобимся нынешний киевским правителям — тем, кто считает нас разными народами, народами, у которых не только разное прошлое, но и различное будущее. Очень легко войти в гражданскую войну между двумя частями одного народа — и очень сложно из нее выйти.

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Да, гражданская война на Украине сейчас всего лишь заморожена, приостановлена — и она, увы, может возобновиться даже в гораздо более страшных масштабах чем в 2014–2015 годах. Но пока Россия держит ситуацию под частичным контролем, этого не будет — Киев боится даже пробовать пытаться силой вернуть Донбасс, понимая какой силы ответный удар он может получить.

Ситуация на самой Украине неизбежно будет деградировать — в том смысле, что несостоявшееся «государство» постепенно будет ветшать и дезинтегрироваться. Элиты будут грызться, а народ постепенно осознавать, что обманом был не только слоган «Украина это Европа», но и постулат «Украина — не Россия».

Никто не знает, сколько этот процесс займет лет — но мы должны делать все, чтобы он протекал как можно быстрее. Как?

Не допуская ухода Украины под западный, атлантический или европейский «зонтик безопасности» — то есть не давая продажным, антинациональным по сути киевским элитам увести незалежную в Европу. Если бы Украина зацепилась за НАТО и ЕС, процесс ее дерусификации пошел бы полным ходом — элиты продали бы и предали бы собственный народ.

Но «конфликт на Донбассе», вся ситуация с отделившимися-неотделившимися ДНР-ЛНР не давала Западу приступить к перевариванию Украины — и в Европе, и в США понимали, что Москва не будет молча наблюдать за «оккупацией» и атлантизацией Украины.

Запад уже согласен сделать ее буфером, то есть первую, самую жесткую атаку на всю Украину мы уже отбили — при том, что главные битвы еще впереди.

И они будут не военными, и они будут не с Западом — это будет духовная, идеологическая, ценностная битва за возвращение населения Украины в состав русского мира. Как только это произойдет — под воздействием экономических или других факторов — вернется и украинская территория.

Люди, которые живут на Украине — это наши люди. И люди, которые гибнут на Донбассе с обеих сторон — это наши люди.

Именно поэтому у Кремля нет никакой красной черты, после которой начнется война с Украиной — потому что единственная красная черта проходит по западной границе «Украины». И она называется граница русского мира — другой у него не было и не будет. На это работает и Путин, и вся тысячелетняя русская история.

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Петр Акопов

Деловая газета «Взгляд»