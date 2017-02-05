Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017
- 09:15 Трамп намерен работать с Москвой и Киевом для восстановления мира «вдоль границы», — Белый дом.
- 08:52 Саакашвили: Украина обречена быть сверхдержавой Европы.
- 07:56 Трамп и Порошенко во время переговоров затронули вопрос Донбасса.
- 03:35 Разоблачители, Песков, РИА, Дождь.
- 03:00 В гражданских войнах не бывает красных линий.
- 02:57 Что ожидать Донецку? — советник Захарченко прокомментировал переговоры Порошенко и Трампа.
- 02:20 МОЛНИЯ: администрация Порошенко сообщила свою версию переговоров с Трампом.
- Вчера 21:12 Украинские террористы подорвали ЛЭП под Светлодарском (ФОТО).
- Вчера 19:40 Россия отказалась выдать Украине 12 экс-бойцов «Беркута».
Трамп намерен работать с Москвой и Киевом для восстановления мира «вдоль границы», — Белый дом
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко.
Как говорится в сообщении, Трамп заявил, что «мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы».
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Саакашвили: Украина обречена быть сверхдержавой Европы
Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что вся Европа в долгу перед Украиной.
«Украина обречена быть сверхдержавой Европы», – приводят его слова украинские «Вести».
Он сравнил Украину с «Австро-Венгрией при Габсбургах», заявив, что «Европа в долгу перед украинцами», которые спасли и «продолжают спасать» ее от «самой агрессивной армии в Европе», как «Австро-Венгрия спасла Европу от оттоманов и диктовала условия всей Европе в течение десятилетий, пока она глупо не влезла в Первую мировую войну».
По его словам, Европа не выживет без Украины, поэтому Киев должен не просить, а указывать ЕС.
Украину он считает страной с мощным экономическим потенциалом и предсказывает, что за 5-15 лет она может занять ведущее положение в европейской политике.
Он раскритиковал главу МВД Украины Арсена Авакова и президента страны Петра Порошенко за то, что те «обрекли (реформированную) полицию на вымирание». По его словам, все главные «мафиозные связи в Одессе» – «киевские».
Экс-президент Грузии также заявил, что «политическую волю нельзя заменить иностранными специалистами», а Украину «должны поднимать украинцы».
«Даже я, который с юности рос в Киеве, до конца не смог интегрироваться в систему, с моим-то опытом», – сказал он.
Также он рассказал об отношении к Трампу. Многие американские политики убеждали его не воспринимать Трампа всерьез, но Саакашвили, по его же словам, «было все равно»: «Я всегда считал, что Трамп очень талантливый. Он сам всегда считал, что он будет президентом Америки».
«Когда я другим рассказывал, что его надо воспринимать серьезно, это воспринимали как очередное сумасшествие от Саакашвили. И кто сейчас сумасшедший?» – заявил он.
10 ноября 2016 года Порошенко уволил с поста губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который объявил о намерении уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Саакашвили также обвинил Порошенко в покровительстве преступным «кланам» в регионе.
На видео с 7:17 мин
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Трамп и Порошенко во время переговоров затронули вопрос Донбасса
Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.
Порошенко и Трамп «обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем».
«Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», — сообщил Цеголко.
«Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран», — отметил Цеголко.
Он также сообщил, что во время разговора обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для его подготовки в США приедет глава МИД Украины.
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Разоблачители, Песков, РИА, Дождь
Шоу великих разоблачителей
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В гражданских войнах не бывает красных линий
Опять в Донецке идут бои, опять обстрелы, опять гибнут люди. И в который уже раз множество русских людей задаются вопросом: почему Россия не может силовым путем прекратить это безумие?
Ударить по ВСУ, разгромить их — провести принуждение к миру по типу Южной Осетии в 2008-м. Где та красная линия, которую Кремль, пусть и не произнося этого вслух, прочертил перед украинской армией? И есть ли она вообще?
Обострение ситуации в Донбассе снова поднимает волну возмущения в русском обществе. Причем возмущаются не только действиями Киева — но и «вялой, неадекватной» реакцией на них Москвы.
Как же так, в Сирии мы, значит, воюем — против террористов и за то, чтобы война не пришла на территорию России и к нашим границам, а в Донбассе спокойно наблюдаем, как гибнут русские люди? Это самый «проклятый» вопрос в российском обществе возникает каждый раз, когда происходит обострение на «востоке Украины».
Да, формально это Украина — но скоро будет три года с момента кончины той, домайданной Украины, и все понимают, что Донбасс не вернется в нынешнюю, прозападную версию «незалежной». И это понимание еще больше усиливает недоумение — не только жителей Донбасса, но и русских в России: так почему же нужно терпеть эти обстрелы, эти жертвы, во имя чего?
Если воссоединения Украины и Донбасса уже все равно не будет, то почему Россия не может просто включить в свой состав ДНР и ЛНР?
Ну, хорошо, геополитика, отношения с Западом, санкции — но почему нельзя хотя бы так ударить по украинским позициям вдоль границ с ДНР и ЛНР, чтобы отбить у них всякую охоту обстреливать Донбасс? Эти вопросы нельзя оставлять без ответа — и можно обозначить ту красную линию, за которой «все изменится».
Но для начала нужно напомнить то, чем занимались нечестные критики украинской политики Путина первые год-полтора после Крыма — они все время кричали о том, что «Путинслил», о том, что вся политика Кремля направлена на возвращение отколовшихся республик в состав Украины, что вот-вот будет «сдан Донбасс». В любых заявлениях Москвы по тому же минскому процессу искали признаки слабости, уступок, заигрывания с Западом.
Всячески высмеивали «хитрый план Путина» — ну где же он, когда же он заработает? «Кровь Донбасса на руках Путина — если бы весной или летом 2014-го он ввел войска, ничего бы не было», «поманили Донбасс — и бросили» — нет числа подобным упрекам. И что мы видим теперь?
Разговоры о «сливе Донбасса» Кремлем остаются уделом сумасшедших или повернутых путиноненавистников — даже самые тревожные и недоверчивые люди понимают, что Донбасс никто в обиду не даст. Но при этом люди там продолжают гибнуть, ситуация со статусом подвешенная — что рождает уже другое недоумение.
Как долго это будет длиться? Год-пять-двадцать? Понятно, когда таким вопросом задаются сами жители ДНР и ЛНР — это вопрос жизни их семей, их будущего, им нужна определенность и стабильность. Но тем, кто в России переживает за статус и положение Донбасса, потому что от этого, в конечном счете, зависят и жизни живущих там русских людей — что можно сказать им?
То же самое, что и три года назад — Украина распалась, там идет гражданская война.
Крым был оперативно выведен Россией из зоны риска — потому что там стояла русская армия и подавляющая часть русского населения хотела воссоединения с Россией. Остальные области Украины, включая Донбасс, были в недоумении — после свержения прозападными силами Януковича и ухода Крыма они понимали, что прежняя Украина закончилась, но не понимали, какой будет новая.
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То, что взявшие власть в Киеве попытаются сделать ее «украинской» и антирусской, дошло не до всех, и не сразу — восстание поднялось только в Донецке и Луганске. Началась гражданская война — в которой часть Донбасса с оружием в руках отбилась от украинизаторов.
Россия взяла ее под свое крыло — и геополитически, и военно, и экономически. Но присоединять к себе не стала — потому что вся Украина это Россия.
Да, мы один народ — с подавляющей частью населения Украины, кем бы -украинцами или русскими они себя ни называли. Единственным исключением являются жители Галичины — этнически обычные русские, они за много веков пребывания под немецко-польским и католическим влиянием по сути отпали от единого народа. Все остальные — часть большого русского народа.
Украинство, в которое заигралась внезапно получившая независимость «национальная элита», пройдет — а единство даже не судеб, а русского мира останется.
Именно поэтому Россия не может воевать с Украиной — потому что это будет гражданской войной.
Да, она и так есть — но все-таки в рамках «Украины», этой части русского мира. А если мы начнем войну между РФ и Украиной, то это будет полноценная гражданская война в рамках одной большой России.
Ввести войска РФ на территорию Украины можно было и летом 2014-го, и сейчас — повод у нас действительно есть, и он более чем серьезный: защита русских, точнее, той их части, кто осознает себя таковыми.
Но тогда нам придется воевать с такими же, как и мы, русскими людьми, которые носят форму украинской армии и считают Россию агрессором.
Да, их воспитали в духе фальшивого «украинства», да, их головы забиты русофобией, то есть отрицанием собственного народа — но то, что это произошло за годы после распада СССР это наша общая трагедия, беда, огромная проблема.
Но ни в коем случае не повод уничтожать их, воевать с ними. Потому что так мы уподобимся нынешний киевским правителям — тем, кто считает нас разными народами, народами, у которых не только разное прошлое, но и различное будущее. Очень легко войти в гражданскую войну между двумя частями одного народа — и очень сложно из нее выйти.
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Да, гражданская война на Украине сейчас всего лишь заморожена, приостановлена — и она, увы, может возобновиться даже в гораздо более страшных масштабах чем в 2014–2015 годах. Но пока Россия держит ситуацию под частичным контролем, этого не будет — Киев боится даже пробовать пытаться силой вернуть Донбасс, понимая какой силы ответный удар он может получить.
Ситуация на самой Украине неизбежно будет деградировать — в том смысле, что несостоявшееся «государство» постепенно будет ветшать и дезинтегрироваться. Элиты будут грызться, а народ постепенно осознавать, что обманом был не только слоган «Украина это Европа», но и постулат «Украина — не Россия».
Никто не знает, сколько этот процесс займет лет — но мы должны делать все, чтобы он протекал как можно быстрее. Как?
Не допуская ухода Украины под западный, атлантический или европейский «зонтик безопасности» — то есть не давая продажным, антинациональным по сути киевским элитам увести незалежную в Европу. Если бы Украина зацепилась за НАТО и ЕС, процесс ее дерусификации пошел бы полным ходом — элиты продали бы и предали бы собственный народ.
Но «конфликт на Донбассе», вся ситуация с отделившимися-неотделившимися ДНР-ЛНР не давала Западу приступить к перевариванию Украины — и в Европе, и в США понимали, что Москва не будет молча наблюдать за «оккупацией» и атлантизацией Украины.
Запад уже согласен сделать ее буфером, то есть первую, самую жесткую атаку на всю Украину мы уже отбили — при том, что главные битвы еще впереди.
И они будут не военными, и они будут не с Западом — это будет духовная, идеологическая, ценностная битва за возвращение населения Украины в состав русского мира. Как только это произойдет — под воздействием экономических или других факторов — вернется и украинская территория.
Люди, которые живут на Украине — это наши люди. И люди, которые гибнут на Донбассе с обеих сторон — это наши люди.
Именно поэтому у Кремля нет никакой красной черты, после которой начнется война с Украиной — потому что единственная красная черта проходит по западной границе «Украины». И она называется граница русского мира — другой у него не было и не будет. На это работает и Путин, и вся тысячелетняя русская история.
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Петр Акопов
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Что ожидать Донецку? — советник Захарченко прокомментировал переговоры Порошенко и Трампа
Советник Главы ДНР, известный политолог Александр Казаков с математической точностью обрисовал возможные варианты развития событий, которые очевидно будут понятны в самое ближайшее время.
Ну что, первые данные о разговоре Трампа с Порошенко стали известны.
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В изложении администрации самого Порошенко.
И что можно сказать? Я бы отметил два момента.
1. Россия не упоминается вовсе (и это при том, что разговор изложен в версии Киева), что скорее всего означает, что Трамп воздержался от обвинений в адрес России и, скорее всего, предупредил Порошенко, чтобы он не сделал ту же ошибку, которую уже сделала Тимошенко, и не перевирал содержание разговора для внутреннего пользования.
2. Речь шла о достижении мира исключительно политико-дипломатическим путем. Что это означает в переводе на русский?
Вчера я прогнозировал три варианта развития разговора и, соответственно, три варианта развития событий на Донбассе после него. Точнее, вариантов развития разговора — 3, а вариантов развития ситуации — 2.
Как мне представлялось, 1) Трамп мог недвусмысленно поддержать Киев в его «восточной политике»; 2) Трамп мог недвусмысленно осудить «восточную политику» Киева и 3) Трамп мог порекомендовать Порошенко «сидеть на ж… ровно» и ждать, пока «большие дяди» (то есть США, Россия и, возможно, Евросоюз) решат судьбу Украины.
Из этих трёх вариантов могло следовать 2 варианта поведения. И при первом, и при втором вариантах развития разговора, скорее всего, последовала бы эскалация боевых действий со стороны Украины, либо от счастья поддержки со стороны «большого брата», либо от того, что «терять всё равно нечего» и, при благоприятном стечении обстоятельств, «победителя не судят».
А вот если Трамп посоветовал Порошенко «сидеть на месте ровно» и ждать, то тогда ВСУ и карательные батальоны прекратят натиск на позиции ополчения, и обстрелы Донецка и других городов ДНР либо прекратятся, либо станут редкими и почти холостыми.
И этот последний вариант будет означать, кстати, начало конца проекта «майданная бандеровская Украина».
Посмотрим теперь, что будет завтра и в последующие дни на линии фронта и в наших городах.
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Александр Казаков
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МОЛНИЯ: администрация Порошенко сообщила свою версию переговоров с Трампом
Пресс-служба лидера Украинского Государства распространила текст заявления о содержании переговоров Порошенко и Трампа.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.
Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем.
Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.
Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
Во время разговора также были обсуждены предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.
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Украинские террористы подорвали ЛЭП под Светлодарском (ФОТО)
Горловка полностью обесточена в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.
«В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку», — сообщил представитель командования.
Он добавил, что в настоящий момент энергетики ДНР подключают город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево.
Ранее о нарушении электроснабжения Горловки сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
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Россия отказалась выдать Украине 12 экс-бойцов «Беркута»
Россия отказала Украине в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» из-за того, что они получили российское гражданство, заявил начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Он сообщил, что в причастности к гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года подозревают 26 человек, которые входили в отряд «Беркут».
Пятеро из них сейчас находятся под стражей и над ними на Украине продолжается суд, еще 21 числится в розыске.
«Учитывая оперативные данные, что эти лица могут находиться на территории РФ, мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ…
Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — сказал Горбатюк, добавив, что еще по девяти лицам Генпрокуратура пока не получила ответ Москвы.
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