Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2016

Напомним, в Верховную раду Надежда Савченко попала от партии «Батькивщина», которая в партийном списке записала ее под номером 1. Позже «Батькивщина» исключила Савченко из своих рядов.

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От нормальных людей 427, 428

Исключительно (!) по желанию:

Яндекс: 410011924394697,

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«Прежде всего, я хочу поздравить всех работников музея с этим замечательным событием. Хочу поблагодарить за ваше мужество и героизм, которые вы проявили в 2014 году. Когда украинские войска вероломно обстреливали Донецк и были попадания в музей, работники, все до одного, остались здесь и охраняли и восстанавливали здание. Глава ДНР поставил задачу — в максимально быстрые сроки восстановить музей. Спасибо всем, кто участвовал в его восстановлении! Сегодня я с гордостью и уверенностью хочу сказать, что мы не позволим ВСУ сломать нас, нашу историю. Мы все вместе будем строить наше молодое государство — Донецкую Народную Республику!»

Сегодня, 24 декабря, в Донецком республиканском краеведческом музее состоялось торжественное открытие восстановленного зала живой природы и постоянно действующей выставки «Заповедными тропами: Растительный и животный мир Донецкого края». Восстановление объекта произошло благодаря поддержке Главы ДНР Александра Захарченко, силами МЧС ДНР, а также усилиями многих людей.В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, гости из Российской Федерации, жители столицы ДНР.— сказал Дмитрий Трапезников.

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Вот и конец каналу Порошенко. Завтра закрытие.

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Ранее в нацполиции сообщили, что количество пострадавших из-за конфликта на рынке «Харьковский» в Дарницком районе Киева возросло до шести человек.

«Отдел полиции. Час ночи. Титушек поместили в камеры, но руководство полиции не хотело принимать заявления от предпринимателей. Общественность убеждает полицию, что они не правы. Убедили», — похвастался Семенченко в соцсети.

Скандальный нардеп Семенченко, который присутствовал на месте событий, сообщил, что было задержано 40 «титушек» и они переданы в полицию.

Он также осведомлен о том, что «за день каждому гопнику платили по тысяче гривен. Нашли около 30 копий паспортов».

«На территории автомойки прямо на строительном рынке, в районе метро Харьковская где сегодня утром были кровавые противостояния, нашли копии паспортов титушек. Гопники базировались прямо на территории мойки, всего около 40 человек, в основном завезенные из Днепропетровской области», — пишет в соцсети «активист» Игорь Громов.

Позже власти Киева заявили, что не причастны к сносу рынка у метро Харьковская.

Очередной подобный инцидент произошел 23 декабря во время попытки сноса МАФов на рынке по улице Ревуцкого, возле метро «Харьковская». Здесь во время демонтажа торговых палаток произошли серьезные стычки. Арендаторы уцелевших киосков соорудили баррикады (!), которые штурмовали неизвестные молодчики в камуфляже.

Полный паралич власти в Киеве привел к тому, что хозяйствующие субъекты предпочитают решать возникающие споры не в суде, а с помощью «титушек» и «ветеранов АТО».

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“Двадцать третьего декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция, повреждены линии электропередачи в районе поселка Майорск, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала “Северский Донец-Донбасс”. В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат”,

“Водоснабжение населенных пунктов будет осуществляться из резервных водохранилищ. Энергетики “ДТЭК Донецкоблэнерго” ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах”,

Донецкая фильтровальная станция и насосные станции канала “Северский Донец-Донбасс” обесточены в результате обстрела, остановлена или сокращена подача воды на восемь фильтровальных станций Донбасса, сообщили в пресс-службе компании “Вода Донбасса”.— говорится в сообщении пресс-службы компании.По ее данным, полностью прекращена подача воды на три фильтровальные станции, которые обеспечивают водоснабжение шести населенных пунктов Донбасса. На 50% сокращена подача воды на две Енакиевские, Верхнекальмиусскую, Красноармейскую, Великоанадольскую фильтровальные станции.— добавили в компании.

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Ночью 24 декабря, экс-бойцы батальона Донбасс под руководством народного депутата Семена Семенченко окружили автомойку на Харьковском шоссе в Киеве и потребовали передать средства на нужды батальона, на что последовал отказ собственника, который заявил, что исправно платит налоги и военный сбор государству на содержание ВСУ. Такой ответ предпринимателя не понравился Семенченко и его бойцам и они решили захватить мойку, избивая охрану этого предприятия, при этом все время почему-то называя охранников титушками, хотя на самом деле титушками в этой ситуации как раз выступал батальона Донбасс и нардеп Семенченко.

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Фото:depo.ua

Согласно закону об ассигнованиях на военные нужды США в 2017 финансовом году, подписанном президентом Бараком Обамой, Украина может получить 350 млн долларов на собственные военные нужды.

Тем не менее, сразу Украина может получить лишь 175 млн долларов. Для получения остальной части как сказано в законе, министр обороны и госсекретарь должны заверить Конгресс в том, что «правительство Украины предприняло существенные шаги по реформированию оборонной сферы», передает ТАСС

В документе говорится, что реформы должны касаться Минобороны Украины, условий для приватизации и борьбы с коррупцией.

30 ноября стало известно, что в 2017 финансовом году в бюджете США заложено 350 млн долларов для оказания военной помощи Украине. В то же время ранее сообщалось, что Сша сокращают финпомощь Киеву из-за коррупции на Украине.

По украинским данным, США стали крупнейшим поставщиком вооружения для Украины и передали стране военное имущество на сумму порядка 117,5 млн долларов. Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

В известном журнале Time опубликовали компромат на Порошенко: речь шла о коррупции

На сайте американского журнала Time появилась статья депутата Верховной рады Александра Онищенко, в которой он обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

Как пишет Онищенко, президент Украины «утверждает, что является сторонником демократии и другом Запада, но его действия и действия его соратников дают иную картину».

«Я, избранный член украинского парламента, лично был свидетелем вовлеченности Петра Порошенко в коррупцию в массовых и беспрецедентных масштабах», — заявил депутат.

По его словам, Порошенко «крадет сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с каким-либо украинским предприятием». Отказавшиеся платить систематически подвергаются преследованиям, написал Онищенко.

Депутат отмечает, что и сам сделался объектом таких нападок: после его заявлений о коррумпированности Порошенко на него самого на Украине завели уголовные дела. В заключение Онищенко призвал «остальной мир» не закрывать глаза на «преступления и злодеяния» украинских властей.

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Закон Паскаля для украинской Мексики

Нет ничего — ни науки, ни экономики, ни производства, ни ВПК, ни современной авиакосмической отрасли. Многое было разграблено и пришло в запустение за 23 года с тех пор, как граждане Украины уверенно сказали, что больше не хотят кормить Москву, а также что «курицу из борща грызть в одиночку слаще». То, что оставалось, окончательно добито 3 годами правления проевропейского правительства после государственного майдановского переворота. При Советском Союзе по непонятным причинам из УССР делали любимую республику — обеспечивали рост промышленности, высокий уровень благосостояния, бесконечно инвестировали в производство и сельское хозяйство, благосклонно смотрели на вышиванки, мову. Довольно часто даже в ущерб РСФСР. Но двадцатый век завершился. Наступил век двадцать первый. И почему-то граждане Украины сохранили в себе это ощущение исключительности — что их государство непременно всем нужно. И Европе, и России. Что Украина является центром мира — и оба географических полюса находятся на её территории вместе с экватором. Это не так. И когда сейчас ностальгирующие по былому благосостоянию граждане Украины утверждают, что Россия обязана присоединить территории Украины, я искренне удивляюсь. И задаю им простой вопрос: «Зачем?» Зачем это России? В чём польза Российской Федерации от присоединения разрушенных территорий Украины и 35–40 миллионов в большинстве нелояльного населения? Некоторые процессы уже необратимы. «Мотор-Сич» и «Южмаш» вместе с КБ «Южное» уже не будут участвовать и взаимодействовать с ВПК России. Российские военные давно требовали, чтобы стратегически важные предприятия находились на территории России. И это реализовалось — благодаря агрессивному поведению Украины начиная с 2014 года. Благодаря непрекращающемуся шантажу Украины в газовой сфере, реализуются проекты «Турецкого» и «Северного» потоков в обход украинских территорий. Даже Италия уже подключилась. Итальянская компания Eni высказала готовность продолжить вторую нитку газопровода «Турецкий поток» от границы Греции и Турции до юга Италии в обход Украины. 2019 год — это последний год Украны, как транспортёра энергоносителей. И больше этот статус к Украине никогда не вернётся — такова особенность энергетических рынков. Сухопутный путь в Крым тоже абсолютно не требует спешки. Сейчас благодаря Керченскому мосту достигается мультипликативный эффект, который идёт на пользу и российской экономике, и российскому рынку труда. Рано или поздно отдельные Республики, Государства, анклавы, феоды Украины сами попросят, чтобы Россия обеспечивала транзит товаров, людей и продуктов через их территории. А пока что торопиться незачем. Решения Российской Федерации абсолютно прозрачны и понятны. Достаточно посмотреть на действия и планы. 1. С 15 августа 2017 года будет запущено железнодорожное полотно, по которому российские поезда начнут курсировать в обход Украины. 2. К концу 2018 года состоится запуск автомобильной части моста Керченского моста, в конце 2019 года — железнодорожной. 3. С 2019 года планируется полностью перейти на другие ветки газотранспортной системы, в обход Украины. На «Северный»и «Турецкий»потоки. Существует мнение, что самая большая ценность Украины — это русскоязычные люди. Несомненно, работоспособное и лояльное население — ценность для любого государства. Но, во-первых, с лояльностью к России сейчас на Украине проблемы. Во-вторых, молодые, работоспособные, пророссийские жители Украины и так окажутся в России, если захотят. Украина будет федеративной, децентрализованной, бедной, управляемой Россией «мексикой» или «албанией». Исключение только для ЛНР и ДНР — уже сейчас создаются прочные экономические и производственные связи с Россией. Рублёвая зона в ЛДНР уже давно создана. Так что о будущем Донбасса я бы точно не беспокоился — такого уровня благосостояния, льгот по взаимодействию с Россией, тесных связей с российскими ВУЗами, заводами и компаниями остальная Украина не получит по объективным политическим и экономическим причинам. Низкий уровень жизни, высокий уровень преступности, неопределённое будущее — всё это будет обеспечивать давление на работоспособное, активное население. Как в физике, при увеличении силы воздействия при той же площади сосуда давление на его стенки будет увеличиваться. И потому Россия всё равно получит человеческий актив Украины — только прошедший через ряд фильтров. Хоть сейчас пророссийски настроенные жители Украины могут переехать в Россию и начать строить жизнь на новом месте. Конечно же, никаких особых льгот не будет. Конечно же, просто тоже не будет. Но было бы странно, если бы Российская Федерация стала ценить граждан другого независимого государства больше, чем своих собственных граждан. Украина больше не центр мира и не центр СССР. Пора это уже понять и принять. Возникнет своеобразная воронка с фильтрами: 1) Люди должны изначально быть готовы переехать и строить жизнь заново на новом месте. 2) Люди должны быть лояльными России, принимать ценности, культуру, законы Российской Федерации. 3) Люди должны быть именно пророссийскими, а не хитрованами-западенцами с кукишем в кармане и бандеровским флагом за пазухой — таких коллектив российских предприятий рано или поздно определит. И успеха у «перекрасившихся» в России не будет. 4) Так как приоритет на рынке труда всё равно будет в пользу граждан России, то жителям Украины нужно будет предоставить России навыки, которые или превосходят умения конкурентов, или же навыки и умения, в которых Россия в тот момент будет нуждаться. В итоге, как мы видим, для политического и экономического контроля над территориями Украины абсолютно не требуется, чтобы Россия физически захватывала Украину. Этого и не будет. Чтобы возродилось полноценное сотрудничество между Украиной и Россией, жителям Украины необходимо привести в порядок власть, справиться с разгулом криминала и нацизма, восстановить промышленность и экономику. И только тогда возможна интеграция на взаимовыгодных условиях. Так живёт весь цивилизованный мир. Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»

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Русский стон из Ивано-Франковска. Вячеслав Лунгу

Полночи провисел в скайпе с ФБ-подругой из Ивано-Франковска

Полночи беседовали на разные темы, хотя, если честно — это трудно назвать беседой, так как за всё время я едва ли промолвил хоть с десяток слов. Хоть и не говорил почти ничего, а вымотан так, будто вагоны разгружал всю ночь. Ну и ничего страшного, надеюсь, ей после нашего общения стало легче… выплакалась в жилетку. Не буду пересказывать вам всё, так как говорили практически на все темы, но главную мысль постараюсь донести в двух словах:

«… Слава, спасибо вам за вашу публикацию насчет того, как вы подружились в Фейсбуке с жителем Львова. Спасибо, что понимаете нас и поддерживаете. Вы себе даже представить не можете насколько нам здесь тяжело. Уехать не можем – малые дети на руках, больные старики, да и ехать-то, собственно не за что. Мы с мужем не нувориши, всю жизнь проработали в бюджетных организациях и как вы понимаете, особых сбережений и раньше не было, а сейчас и подавно ничего не осталось. После майдана все сбережения потрачены. Муж у меня «сорвиголова». Буквально с первых же дней противостояния на Донбассе, они с другом общались с кем-то из ближайшего окружения Стрелкова и просили помочь с оружием – хотели организовать здесь, если и не полноценный партизанский отряд, то хоть какое-то сопротивление. Им ответили, что оружием им никто не поможет, но они могут присоединиться к ополчению и потихоньку, ножками, вместе с ополчением вернуться в свой родной город и освободить свои дома…

Сейчас иногда читаю чьи-то комментарии, мол, да ну их на три буквы, отделить и пусть валят в свою Европу, нахрен они нам нужны и т.д., и т.п. Читаешь и слёзы наворачиваются… Так и хочется ответить такому умнику: И что же ты за человек такой, если сидишь дома, в тепле, на диване и решаешь судьбы других людей? Что же ты за человек, если уже всё решил, а сам ведь даже не догадываешься, что в рядах ополчения есть и наши ребята… наши мужья и братья, которые пошли защищать Донбасс с надеждой, что вернутся домой с победой, а сейчас застряли между двух огней… и домой не могут вернуться и там (в России) никому не нужны. Шли с надеждой вернуться, а сейчас только и слышно «Донбасс — герой, Галичина — дерьмо!», «Донбасс в Россию — Галичину нах…»… и ладно бы, если бы это касалось только Галичины, но ведь есть такие, кто ВСЮ Украину и ВСЕХ украинцев, приговорил уже… Что же ж ты за человек-то такой?

Слава, так хочется иногда высказаться кому-то, так хочется сорвать злость на таком умнике… иной раз руки сами начинают текст печатать, но в последнюю секунду останавливаешься, потому что понимаешь, что только напишешь — через час дверь выломают.

Вот и сидим сейчас с подругой, как две дуры и рыдаем сутки напролёт. Молимся за мужей и ждём не понятно чего. Ведь если всё так и будет – они (мужья) не смогут вернуться, а нам не за что к ним переехать, да и как, даже если бы и было? У меня 3 ребенка, младшему 4 годика, плюс родители больные полностью… им дожить-то осталось совсем ничего… И нужно было нашим «оболтусам» идти на эту проклятую войну, чтобы нас с дерьмом мешали, за их помощь?

Простите, Слава, если надоела своим плачем, но накипело сильно, да и высказаться-то нет кому. Спасибо, что выслушали, выговорилась и легче стало. Спасибо вам…»

Вот так вот, дорогие мои моралисты! Приятно слушать такое? А я полночи слушал! Слушал этот плач и срывающийся голос, и лишний раз хотелось оторвать кому-то бо́шку! Вершители судеб, сука!

Вячеслав Лунгу

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На Закарпатье угрожают Украине «донбасским сценарием»

Глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис призвал Киев не доводить ситуацию в Закарпатье до «донецкого и луганского сценария». На третьем пленарном заседании пятой сессии Закарпатского областного совета депутаты большинством голосов приняли решение о необходимости автономного выстраивания экономических отношений между регионами, сообщается на официальном сайте облсовета. Закарпатские депутаты, в частности, поддержали решение об автономных связях с Полтавской и Ивано-Франковской областями. За такое решение проголосовали 52 из 64 депутатов. Депутаты также высказались о необходимости создания Палаты регионов — законодательного органа, который будет формироваться из глав облсоветов. Решение Закарпатского облсовета поддержали председатели Ивано-Франковского и Полтавского облсоветов. Напомним, ранее все три облсовета поддержали переход на договорные отношения с центром. «Мы понимаем, что администрации назначаются президентом, а облсоветы — выбираются народом, за каждого депутата голосуют не менее 3–5 тысяч населения. Мы должны доказывать свои мысли, чтобы их слышали. Чтобы мы не дошли до такой же ситуации как в Донецке и Луганске, когда люди поднялись и сказали — вы нас не слышите», — сказал Ривис. Кроме того, он отметил, что предлагаемая депутатами модель позволит лучше решать проблемы людей на местах: «В Кабмине лежат миллиарды инвестированных европейских денег. Проблема в том, что в органы местного самоуправления они не доходят. Затем это доходит до администрации, а там этим, как правило, занимаются заместители, которым абсолютно неинтересно развитие регионов». Читайте также: В Закарпатье пригрозили выходом из состава Украины Комментируя решение Закарпатского облсовета, председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч заявил: «Местное самоуправление сегодня не имеет развития, не имеет координационного центра. У нас нет самоуправляющегося органа — совета руководителей облсоветов, чтобы он сам мог генерировать инициативы. Депутаты не хотят быть механическим придатком, просто поднимать руки, ни на что не влияя. Местное самоуправление должно быть самодостаточным фактором управления в крае». Председатель Полтавского облсовета Александр Беленький также приветствовал решение Закарпатского облсовета. По его мнению, инициатива закарпатских депутатов будет способствовать созданию новой модели самоуправления.

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Путин прав: «режиссер» должен сидеть в тюрьме, если он террорист

Эксперты прокомментировали изданию Ukraina.ru ответы российского президента на большой пресс-конференции, касающиеся Украины, Донбасса и Крыма

В них президент России коснулся безвизового режима Украины с Европой, «нормандского формата», обмена пленными, отношения украинских граждан к российской и украинской армиям, судьба режиссера-террориста Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме.

Так говорил Путин

Президент поддержал предоставление Киеву безвизового режима со стороны ЕС, сообщило агентство РИА «Новости».

«Что касается безвизового режима Украины и Европы — полностью поддерживаю! Визовый режим в Европе — анахронизм», — подчеркнул президент.

Однако, по мнению Путина, нужно разрешить украинцам и право на работу.

«Нормандский формат» по Украине не демонстрирует, как считает президент, сверхэффективности, остается только сожалеть о том, что он работает вяло, но если утратить этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться.

«Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось», — добавил Путин.

По его словам, украинские диверсанты выдают все адреса и явки, в том числе и в Крыму.

Коснулся он и судьбы крымского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2014 году в России за терроризм.

Президент отметил, что «режиссеры» должны снимать фильмы, а не готовить теракты.

«По поводу режиссеров и журналистов: одни должны заниматься журналистикой, другие — производством спектаклей и фильмов. Но что нам делать, если режиссер готовился к терактам? Его отпустить только за то, что он режиссер?» — поинтересовался Путин.

На пресс-конференции речь зашла и об обмене пленными между ЛДНР и Украиной.

«В свое время президент Порошенко высказал идею обмена «всех на всех». Я с этим полностью согласен, но позднее выяснилось, что за этой формулой скрываются детали, которые не устраивают представителей Донбасса», — заявил Путин.

«Если уж всех на всех — надо принять решение о помиловании и всех выпустить», — отметил он.

По словам главы государства, Украина не желает включать в список на обмен часть задержанных на ее территории лиц, считая их задержанными «по закону».

Один из присутствующих на пресс-конференции украинских журналистов задавая российскому президенту вопрос, сказал, что «русские для украинцев останутся оккупантами».

Главное, чтобы в Донбассе украинцев не считали оккупантами, в ответ журналисту сказал президент.

Путин полагает, что безвиз у Украины будет, но урезанный

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Путин своим комментарием относительно «нормандского формата» хочет сказать, что «нормандский формат» работает очень медленно и малоэффективно, но замены ему пока не найдено.

«Надо пытаться жить в этом формате столько, сколько нужно для появления новой конструкции. Предполагаю, что о новой конструкции думают, даже не столько в плане формата, сколько в плане новой концепции. Насколько я понимаю, сейчас осознанно, что реализовать Минские соглашения по букве не реально. Значит, надо что-то искать, чтобы их что-то заменило. Пока же не подготовлена почва к восприятию новой концепции, она не прозвучит. Даже если уже и есть идея, но ее нельзя погубить из-за неподготовленности атмосферы к ее восприятию», — сказал изданию Ukraina.ru Погребинский.

По мнению украинского политолога, слова российского президента о том, что он поддерживает безвизовый режим между Европой и Украиной, а также его ремарку о праве украинцев на работу следует понимать так, что Украина все-таки получит урезанный безвизовый режим.

«Европейцы же прекрасно понимают, к чему может этот безвиз привести. Поэтому они приняли решение о механизмах его приостановки и только потом будут принимать решение», — сказал Погребинский.

Что не устраивает ЛДНР в вопросе обмена пленными

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, согласно с оценкой, которую дал российский президент состоянию дел с обменом пленных между ЛДНР и Украиной. Напомним, что в настоящий момент в украинском плену находятся 700 ополченцев, а в плену у ЛДНР — 47 украинцев. Обмен согласно минским договоренностям должен состояться по формуле «всех на всех». Причем, как уже неоднократно писали российские СМИ, предполагается, что этот обмен должен произойти еще до Нового года. Но не все идет гладко.

«Да, господин Путин прав, нас в подходе украинской стороны в вопросе обмена пленными многое не устраивает. Например, украинцы подают мне список со своими пленными. Я его просматриваю и спрашиваю у них: но какое отношение поданные вами люди имеют к АТО?», — выражает недоумение Морозова.

Омбудсмен считает, что отказ украинских властей от принятия закона об амнистии затрудняет обмен пленными.

«С одной стороны Украина не может просто так взять и отпустить тех из наших людей, кто у них находится, для этого нужен закон, которого сейчас нет. Но таким законом должен стать закон об амнистии, который прописан в Минских соглашениях. А с другой — нам непонятны некоторые действия украинцев. Например, они недавно привезли из Харькова несколько человек в Донбасс и выпустили их в серой зоне на линии разграничения. Спрашивается: если вы говорите, что вы многих ополченцев не можете отдать на обмен, потому что нет для этого соответствующего закона, на основании которого вы бы их освободили, то ответьте в таком случае на вопрос: а на основании какого закона вы привезенных людей из Харькова освободили?», — задается вопросом Морозова.

Путин прекрасно знает настроения Юго-Востока

Константин Кнырик, руководитель информационного агентства News Front, согласен с данной Путиным оценкой ситуации вокруг «режиссера» из Симферополя Олега Сенцова. Журналист лично присутствовал на сегодняшней пресс-конференции российского президента.

«Я согласен с президентом, но не согласен с теми, кто Сенцова называет режиссером. У американской пропагандистской машины появился новый инструмент: реальных террористов в Сирии называть умеренными. Подопечные и подотчетные Америке взяли на вооружение практику хозяев: кого-то называть «режиссерами», кого-то «узниками совести», кого-то «журналистами». Последних, напомню, задержали недавно в Крыму с гранатами и тротилом. Вот их в некоторых украинских СМИ и называют «журналистами», — полагает Кнырик.

По его словам, президент был дипломатичен в своих высказываниях о Сенцове, но он и другие крымчане, которые могли пострадать от террористического акта «режиссера» Сенцова, будут называть вещи своими именами: для них этот человек террорист, а не режиссер.

«Ему на Украине и на Западе придумали красивый медийный образ. Одно дело защищать режиссера, выступившего против «аннексии» Крыма, а другое — террориста», — убежден Кнырик.

Прокомментировал журналист и слова президента, который в ходе пресс-конференции в ответ на утверждение одного из украинских журналистов, что украинцы русских считают оккупантами, сказал: нам бы добиться того, чтобы в Донбассе украинские войска не считали оккупантами.

«Это четкая и емкая фраза, которая говорит о том, что президент ориентируется в настроениях жителей Юго-Востока. Я с ним согласен и солидарен, но мне кажется, вряд ли удастся этого добиться. Не считать тех, кто убивает твоих родных и близких, оккупантами просто невозможно», — подытожил Кнырик.

Александр Чаленко, Ukraina.ru

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Энергетики ДНР оперативно восстановили энергоснабжение Дебальцево, нарушенное огнем ВСУ

Энергоснабжение Дебальцево, нарушенное сегодняшними обстрелами украинских военных, было оперативно восстановлено энергетиками ДНР. «Энергоснабжение было оперативно восстановлено нашими энергетиками», — об этом ДАН сегодня сообщил и. о. главы города Александр Рейнгольд. Рейнгольд добавил, что линии электропередачи получили осколочные повреждения от обстрелов со стороны украинских военных. «Всего было зафиксировано восемь попаданий», — отметил мэр. Добавим, что сегодня Луганский информационный центр сообщал, что в результате обстрелов Дебальцево со стороны ВСУ без электроснабжения полностью остался весь город. Читайте также: Дебальцевский капкан: каратели попали на свои минные поля, им отрезали путь к отступлению, обрубили связь и начали уничтожать (ФОТО, КАРТА, ВИДЕО) Напомним, что в последнее время обстановка на линии фронта вблизи Дебальцево резко обострилась. Так, 21 декабря украинские военные впервые с февраля 2015 открыли огонь по жилым кварталам города. Тогда были повреждены четыре здания. Сегодня же сообщалось о боях в окрестностях города, повреждены здания школы, детского сада, церкви и как минимум пять домов.

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