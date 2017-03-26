Новости Украины и Новороссии 26 марта 2017

Эксперт о взрывах под Харьковом: Бардак в ВСУ продолжается

Катастрофа с украинскими военными складами в Харьковской области Украины, где продолжают взрываться боеприпасы, показала, что бардак в ВСУ продолжается.

Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пишет ПолитНавигатор.

«Сам факт того, что это могло случиться через три года после начала вооруженного конфликта и боевых действий, говорит о том, что выводов никаких не сделано, что бардак, который всегда сопровождал нашу армию, продолжается», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он признал, что события в Балаклее нанесли колоссальный удар по имиджу государства.

«Наверное, утверждать после этого, что у нас новая армия и новое управление, не приходится, — приходит к выводу политолог. — Очевидно, что проблемы старые и неразрешимые. Даже если это была внешняя диверсия, самая удобная для власти версия бомбометания беспилотниками, то с учетом ситуации на Донбассе это надо было предвидеть и охранять надлежащим образом склады. Я уже молчу о том, что до границы очень далеко и какого уровня беспилотники должны быть, чтобы долететь, довезти бомбы для метания, вернуться обратно. Все это выглядит достаточно сомнительно».

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Власти Украины предложили России отправить другого участника на Евровидение

Украина готова принять представителя от России на конкурсе «Евровидение—2017», если будет выдвинут другой участник, не имеющий проблем с украинским законодательством.

Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет RT.

Кириленко отметил, что Украина готова принять представителей всех стран-участниц конкурса, включая представителя России.

«Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — заявил Кириленко.

22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года из-за посещения Крыма.

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Пономарев: Луценко подставил Вороненкова

Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о роли в деле о госизмене Виктора Януковича погибшего в Киеве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова не было с ним согласовано. Об этом заявил бывший российский парламентарий Илья Пономарев в интервью “Новой газете”.

“Утечка через генпрокурора Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что про Вороненкова станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей рассчитывали за это время прикрыть все хвосты в России. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела” – заявил российский экс-депутат.

По словам Пономарева, самыми большими союзниками Вороненкова в Украине был главный военный прокурор Анатолий Матиос и главный следователь по делу Януковича Руслан Кравченко.

“Матиос реально очень переживал, ходил вплоть до президента и ходатайствовал за Вороненкова. У Матиоса музыкальное образование, и он фанат Максаковой. В итоге Вороненкову охрану выделили по указанию администрации президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей из ГУРа, из военной разведки”, – рассказал Пономарев.

Он также сообщил, что в частных разговорах Вороненков говорил, что боится за свою жизнь. “Честно говоря, я как раз считал, что это паранойя и что это связано с тем, что он сам силовик. Я считал залогом его безопасности высокий уровень публичности. Соответственно я приложил руку к тому, чтобы этот уровень был большим”, – отметил экс-депутат.

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Угольный суицид: Киев отказывается от российского антрацита

Украинское Министерство энергетики анонсировало запрет на поставки высокоэнергетического угля из России.

В Киеве полагают, что Россия реэкспортирует антрацит, добытый в ЛНР и ДНР, и намерены этому воспрепятствовать.

При этом Украина сильно зависит от российского топлива для теплоэлектростанций: его дефицит приведёт к энергетическому коллапсу в стране. Поэтому антрацит планируется импортировать из Австралии, США или ЮАР: дороговизна транспортировки не смущает украинских политиков.

Антрацит — это высококачественный вид угля, который имеет самую большую температуру сгорания, горит без выделения дыма, без видимого пламени и является идеальным топливом для теплоэлектростанций.

Львиная доля украинских ТЭС, производящих электроэнергию наряду с АЭС и ГЭС, может работать только на антраците.

О том, что Киев планирует ввести эмбарго на поставки высокоэнергетического угля из России, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. По словам украинского министра, запрет импорта антрацита из России может быть утверждён правительством уже на днях.

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Токсичный образ

Одна поправка. Не для Украины создают, а она сама создает, так как все вышеперечисленное совершается руками либо властей, либо граждан Украины. Нет, разумеется можно рассказать сказочку как Кремль управляет и гражданами и политиками на Украине, натравливая одних агентов на других, но на практике, никто не сделал большего для дискредитации Украины нежели ее руководство и ее граждане, которые в кратчайшие сроки вылепили для Украины такой "токсичный образ", от которого отмыться будет крайне затруднительно.То, о чем пишет автор, напоминает известные отмазки разработчиков различных игровых проектов, в случаях, когда они начинают терять онлайн (и соответственно, доход) и это как то надо объяснять. Тогда, в некоторых случаях, в провалах начинают винить "токсичных хейтеров", которые создают для игры негативный образ и тем самым мешают счастливому развитию проекта (отпугивая игроков и уменьшая прибыли), хотя "токсичная" реакция является всего лишь производной от системных проблем. Здоровым проектам плевать на любую "токсичность". Но можно ли причислить Украину в ее нынешнем виде к "здоровым проектам"?

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Грэм Филлипс провел день в Лондоне в качестве “туриста ДНР”

Грэм Филлипс провел день в Лондоне в качестве “туриста ДНР”. Для этого он надел футболку с цветами флага ДНР и надписью Donetsk People’s Republic и посетил популярные у туристов места в Лондоне.

“Меня спрашивают многие люди из ДНР и ЛНР, смогут ли они поехать в Европу, Великобританию и т. д., какая будет реакция?”,- сказал Грэм Филлипс.

“Я буду носить эту футболку и буду “туристом ДНР” в течение дня, чтобы узнать это”, – добавил он.

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Украина назвала условие участия России в «Евровидении» (ВИДЕО)

Украина готова принять представителя «Евровидения-2017» от России, но исключительно такого, который не нарушал украинское законодательство. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. «Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал он. Также он обвинил Россию в «большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине». Читайте также: Россия отказалась транслировать «Евровидение-2017»

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Почти дезертир, сын бомжа, 30 тысяч за инфу

Мы отправились по следу и услышали кое-что занимательное.

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