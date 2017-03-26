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Новости Украины и Новороссии 26 марта 2017

10:01. 26 марта 2017 Просмотров - 613 Нет комментариев Опубликовал:

Эксперт о взрывах под Харьковом: Бардак в ВСУ продолжается

Эксперт о взрывах под Харьковом: Бардак в ВСУ продолжается

Катастрофа с украинскими военными складами в Харьковской области Украины, где продолжают взрываться боеприпасы, показала, что бардак в ВСУ продолжается.

Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пишет ПолитНавигатор.

«Сам факт того, что это могло случиться через три года после начала вооруженного конфликта и боевых действий, говорит о том, что выводов никаких не сделано, что бардак, который всегда сопровождал нашу армию, продолжается», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он признал, что события в Балаклее нанесли колоссальный удар по имиджу государства.

«Наверное, утверждать после этого, что у нас новая армия и новое управление, не приходится, — приходит к выводу политолог. — Очевидно, что проблемы старые и неразрешимые. Даже если это была внешняя диверсия, самая удобная для власти версия бомбометания беспилотниками, то с учетом ситуации на Донбассе это надо было предвидеть и охранять надлежащим образом склады. Я уже молчу о том, что до границы очень далеко и какого уровня беспилотники должны быть, чтобы долететь, довезти бомбы для метания, вернуться обратно. Все это выглядит достаточно сомнительно».

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Власти Украины предложили России отправить другого участника на Евровидение

Власти Украины предложили России отправить другого участника на Евровидение

Украина готова принять представителя от России на конкурсе «Евровидение—2017», если будет выдвинут другой участник, не имеющий проблем с украинским законодательством.

Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет RT.

Кириленко отметил, что Украина готова принять представителей всех стран-участниц конкурса, включая представителя России.

«Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — заявил Кириленко.

22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года из-за посещения Крыма.

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Пономарев: Луценко подставил Вороненкова

Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о роли в деле о госизмене Виктора Януковича погибшего в Киеве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова не было с ним согласовано. Об этом заявил бывший российский парламентарий Илья Пономарев в интервью “Новой газете”.

“Утечка через генпрокурора Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что про Вороненкова станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей рассчитывали за это время прикрыть все хвосты в России. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела” – заявил российский экс-депутат.

По словам Пономарева, самыми большими союзниками Вороненкова в Украине был главный военный прокурор Анатолий Матиос и главный следователь по делу Януковича Руслан Кравченко.

“Матиос реально очень переживал, ходил вплоть до президента и ходатайствовал за Вороненкова. У Матиоса музыкальное образование, и он фанат Максаковой. В итоге Вороненкову охрану выделили по указанию администрации президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей из ГУРа, из военной разведки”, – рассказал Пономарев.

Он также сообщил, что в частных разговорах Вороненков говорил, что боится за свою жизнь. “Честно говоря, я как раз считал, что это паранойя и что это связано с тем, что он сам силовик. Я считал залогом его безопасности высокий уровень публичности. Соответственно я приложил руку к тому, чтобы этот уровень был большим”, – отметил экс-депутат.

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Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Дайте мне средства массовой информации. Часть1

Кем для вас был Вороненков?

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Угольный суицид: Киев отказывается от российского антрацита

Угольный суицид: Киев отказывается от российского антрацита

Украинское Министерство энергетики анонсировало запрет на поставки высокоэнергетического угля из России.

В Киеве полагают, что Россия реэкспортирует антрацит, добытый в ЛНР и ДНР, и намерены этому воспрепятствовать.

При этом Украина сильно зависит от российского топлива для теплоэлектростанций: его дефицит приведёт к энергетическому коллапсу в стране. Поэтому антрацит планируется импортировать из Австралии, США или ЮАР: дороговизна транспортировки не смущает украинских политиков.

Антрацит — это высококачественный вид угля, который имеет самую большую температуру сгорания, горит без выделения дыма, без видимого пламени и является идеальным топливом для теплоэлектростанций.

Львиная доля украинских ТЭС, производящих электроэнергию наряду с АЭС и ГЭС, может работать только на антраците.

О том, что Киев планирует ввести эмбарго на поставки высокоэнергетического угля из России, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. По словам украинского министра, запрет импорта антрацита из России может быть утверждён правительством уже на днях.

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Токсичный образ



Одна поправка. Не для Украины создают, а она сама создает, так как все вышеперечисленное совершается руками либо властей, либо граждан Украины. Нет, разумеется можно рассказать сказочку как Кремль управляет и гражданами и политиками на Украине, натравливая одних агентов на других, но на практике, никто не сделал большего для дискредитации Украины нежели ее руководство и ее граждане, которые в кратчайшие сроки вылепили для Украины такой "токсичный образ", от которого отмыться будет крайне затруднительно.

То, о чем пишет автор, напоминает известные отмазки разработчиков различных игровых проектов, в случаях, когда они начинают терять онлайн (и соответственно, доход) и это как то надо объяснять. Тогда, в некоторых случаях, в провалах начинают винить "токсичных хейтеров", которые создают для игры негативный образ и тем самым мешают счастливому развитию проекта (отпугивая игроков и уменьшая прибыли), хотя "токсичная" реакция является всего лишь производной от системных проблем. Здоровым проектам плевать на любую "токсичность". Но можно ли причислить Украину в ее нынешнем виде к "здоровым проектам"?

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Грэм Филлипс провел день в Лондоне в качестве “туриста ДНР”

Грэм Филлипс провел день в Лондоне в качестве “туриста ДНР”. Для этого он надел футболку с цветами флага ДНР и надписью Donetsk People’s Republic и посетил популярные у туристов места в Лондоне.

“Меня спрашивают многие люди из ДНР и ЛНР, смогут ли они поехать в Европу, Великобританию и т. д., какая будет реакция?”,- сказал Грэм Филлипс.

“Я буду носить эту футболку и буду “туристом ДНР” в течение дня, чтобы узнать это”, – добавил он.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украина назвала условие участия России в «Евровидении» (ВИДЕО)

Украина назвала условие участия России в «Евровидении» (ВИДЕО) | Русская весна

Украина готова принять представителя «Евровидения-2017» от России, но исключительно такого, который не нарушал украинское законодательство.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал он.

Также он обвинил Россию в «большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине».

Читайте также: Россия отказалась транслировать «Евровидение-2017»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Почти дезертир, сын бомжа, 30 тысяч за инфу

Мы отправились по следу и услышали кое-что занимательное.

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