Жители Волгограда заставили Навального извиниться за Родину-Мать
09:18. 25 марта 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На видео попала потасовка возле штаба Навального в Волгограде. Разгневанных горожан от оппозиционера буквально оттеснили сотрудники полиции.
В ответ на публикацию командой Навального изображения Родины-матери с разукрашенными в зеленый цвет лицом и руками сегодня в Волгограде прошел протестный митинг. По разным оценкам, на него собрались от 200 до 500 человек. Волгоградцы устроили небольшой, но показательный флэшмоб прямо перед входом в штаб – рассыпали мусор и начали сметать его метлой, при этом скандируя: «Выметайтесь!»
В какой-то момент Алексею Навальному пришлось выйти из штаба. Он пытался что-то сказать собравшимся, но не смог перекричать возмущенную толпу и был буквально втянут своей охраной обратно, в помещение штаба. При этом митингующие пытались прорваться за ним, у дверей возникла небольшая потасовка, в которой досталось и самому Навальному. По свидетельству очевидцев, ему оторвали пуговицу на пиджаке. Дальнейшие, возможно, более радикальные действия с обеих сторон пресекли сотрудники полиции. А личной охране политика оставалось только поблагодарить власти за то, что защитили Навального от возмущенных горожан.
Уже в дальнейшем в ходе встречи в штабе Навальный все-таки извинился перед волгоградцами за действия своих сторонников, которые и привели к сегодняшнему инциденту. Хотя не исключено, что именно эту цель и преследовали те, кто размещал в сети раскрашенную Родину-Мать, а именно – подогреть интерес людей к фигуре блогера, претендующего на более значимую роль в государстве. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» высказала политолог, президент региональной общественной организации «Институт гражданского общества» Инна Прихожан.
- Это заранее очень четко выверенная и хорошо срежиссированная стратегия кампании, это без сомнения. Технология лезет из всех дырок. Особенности ее являются чисто региональными – тут зеленка, там яйца, но это это детали, которые укладываются в общее русло. Работают на то, чтобы устроить яркое шоу, привлечь внимание. Как говорится, любая новость хороша, кроме некролога. Ничего удивительного и нового, никакого эксклюзива. Я когда это все увидела, поняла – значит, деньги прибыли. Все это без средств не работает, все это понимают. Тот сбор денег, который на интернет-портале организован – это, конечно, прикрытие. На такие деньги, которые там собраны, мы с вами палатку с квасом не откроем, не то что там какие-то кампании проводить.
Между тем вообще открытие региональных штабов Навального в различных российских городах – это мошенничество и прямой обман своих сторонников, убежден известный российский политолог Олег Матвейчев, который поделился своими соображениями с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру».
- Они думают, что это какие-то политтехнологии, что таким образом они к штабу внимание привлекают или к чему-то там еще. А на самом деле они перепутали божий дар с яичницей. Открытие штаба – это чистой воды мошенничество. Навальный никаким кандидатом в президенты быть не может, он осужденный человек, а у нас закон запрещает таким людям идти куда бы то ни было – в президенты, мэры, депутаты. Открытие штабов, привлечение волонтеров и так далее – это чистой воды мошенничество, когда раздают то, что им не принадлежит. Раньше, знаете, так мошенники провинциальным купцам в Москве продавали Спасскую башню. Так и здесь – никакого отношения к никакой кампании, президентской или еще какой, они не имеют, потому что никакой кампании не объявлено в стране, это только в декабре произойдет. Все это обман народа, просто поведение мавроди какого-то.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com