«За наши дороги чиновников не штрафовать, сажать нужно!»

«Жидкий нано-асфальт», который стекает с дороги вместе со снегом, давно стал в российских городах привычным атрибутом весны. Из-за ям на дорогах, накануне отремонтированных за миллиарды бюджетных рублей, ежегодно гибнут и калечатся тысячи людей, миллионы — ломают автомобили.

На днях Госдума приняла в окончательном чтении документ, ужесточающий ответственность дорожных служб, если из-за их плохой работы произошло ДТП. Штраф для должностных лиц за это, в случае причинения вреда здоровью водителя или пассажира, повысили до 100 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч рублей. Но поможет ли новый закон в борьбе с одной из вечных бед России, плохими дорогами? Об этом мы спросили председателя Волгоградского регионального отделения «Движения автомобилистов России», руководителя экспертной группы по дорогам и транспорту регионального ОНФ и координатора федерального проекта «Убитые дороги» по региону Армена Оганесяна.

«Надо вводить уголовную ответственность для профильных чиновников»

Согласно принятому Госдумой РФ закону, штраф для должностных лиц за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог будет увеличен с 3 тысяч до 30 тысяч рублей, а штрафы для юридических лиц могут варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей. За невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений при строительстве и реконструкции дорог и железнодорожных переездов закон также вводит ответственность и штрафы. В случае повторного такого же нарушения должностным лицам грозит дисквалификация, а юридическим — штраф до 300 тысяч рублей. Законопроект был внесен в Госдуму МВД еще в прошлом году: сотрудники дорожной полиции указывали на огромное количество ДТП из-за ям на дорогах России — больше 63,3 тысяч аварий только за 11 месяцев 2016 года. А против законопроекта высказывались члены ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР, указывая, что содержание региональных дорог финансируется всего на 32% от необходимого. На что ремонтировать, если денег не хватает?

Координатор федерального проекта ОНФ «Убитые дороги» по Волгоградскому региону Армен Оганесян подтвердил эту информацию и сказал, что на самом деле это очень важный нюанс. С 2010 по 2015 год на содержание улично-дорожной сети Волгограда реально выделялось около четверти от всей требуемой суммы. Как в этих условиях содержать дороги в нормативном состоянии не совсем понятно. Тем не менее, он убежден: денег бы хватало, если б лучше контролировали и меньше воровали на «распиле» госзаказов. И никакие штрафы не изменят ситуацию, пока Госдума не примет кардинальные меры по уголовной ответственности для подрядчиков — строителей дорог и для профильных чиновников, обязанных наблюдать за качеством ремонта и строительства автотрасс.

— Если такую меру введут, первые же посадки виновных приведут к тому, что воровства при строительстве дорог станет меньше, — уверен Армен Оганесян. — Я предлагал эту идею в прошлом году на Межрегиональном форуме ОНФ в Ставрополе, в работе которого участвовал, и президент России Владимир Путин, но, видно, в Госдуме сочли ее слишком радикальной. Ну, заплатит фирма-подрядчик полмиллиона, ну и что? Это копейки по сравнению со стоимостью дороги и возможностью эти деньги «поделить». Вот в Волгограде за 2,5 миллиарда реконструируют дорогу по ул. Шоссе авиаторов, часть которой проходит через поселок Гумрак. Теперь жители протестуют. Вывешивают плакаты на балконах, чтобы привлечь внимание федеральных чиновников. Люди не могут из-за новой дороги въехать в свои дворы, а некоторым и просто войти в собственный дом теперь проблематично. Можно было за такие деньги — 2, 5 миллиарда рублей — пойти к людям сначала спросить: «А вот так вам удобно будет? А вот такой тип шумозащитных экранов вас устраивает?». Нет, у нас привыкли с простым народом не считаться, а о том, чтобы находить какой-то компромисс с жителями никто и не думает.

«Система госконтрактов содержит ошибки»

Видео еще одного волгоградского активиста о том, как дорожные рабочие кидают асфальт прямо в снег, этой зимой показали на всех каналах центрального телевидения. Похожая картина наблюдается во многих российских городах. Асфальт порой кладут прямо на свежую траву, закладывают ямы кирпичами, а кое-где, судя по фото в соцсетях, дороги чинят даже струганными досками.

«СП»: — Как вы считаете, почему у нас асфальт кидают в снег и в лужи? Сами подрядчики дорожного ремонта и строительства часто ссылаются на то, что деньги по госконтракту им выдали только накануне, а вот уже и Новый год на носу, мол, надо успеть до Нового года…

— Да, система госконтрактов неправильная. Там многое надо исправлять. Общероссийский народный фронт и некоторые депутаты уже вносили в Госдуму инициативу: сделать так, чтобы бюджетный год начинался 1 сентября и заканчивался 1 сентября. Тогда у подрядчиков дорожного ремонта будет время закупить по нормальной цене все необходимые материалы, вовремя приступить к работе и вовремя ее закончить. Вот, к примеру, щебень для дорог в ноябре-декабре можно купить продают по 600 и по 700 рублей за тонну, а весной уже — по 1200—1500 рублей за тонну. Потому что владельцы карьеров знают: весной начнется бум строительства, и придерживают товар до весны, а потом продают по максимальной цене. Отчасти еще и из-за этого дорожает квадратный метр дороги. Из-за множества ошибок и неповоротливости системы госконтрактов государство только на ремонте дорог ежегодно теряет миллиарды рублей.

Как работает карта «Убитых дорог»

«СП»: — Вы были за рубежом? Почему там дороги так быстро не обрастают ямами, как у нас?

— Да, я побывал в 27 странах, некоторое время работал за границей. Во многих странах Европы принята такая система. Подрядчику строительства новой трассы говорят: «Вот эту дорогу ты делаешь, а потом еще 15−20 лет за определенную плату ты же ее сам и обслуживаешь, чтобы дорога оставалась в идеальном состоянии». Понимаете, в чем разница с нашей системой? У нас дорожникам выгодно сделать так, чтобы дорога поскорее разрушилась, заново получить госконтракт и заново, уже за другие деньги, ее ремонтировать. А за границей подрядчику ясно: сделает сразу дорогу на совесть, потом сможет деньги за ее ремонт, если ремонт не потребуется, просто положить себе в карман. И все довольны: автомобилисты — потому, что ездят по гладкой дороге без ям; власти — потому, что к ним нет претензий; подрядчик — потому, что он сразу сделал хорошую прочную дорогу, а потом просто получает деньги за ее обслуживание без всяких хлопот.

«СП»: — Почему у нас такую систему не введут?

— Наверное, коррупция мешает.

«СП»: — Расскажите про федеральный проект «Убитые дороги». Как работает карта «Убитых дорог»?

Проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах. Цель проекта — активизировать граждан, чтобы с их помощью выявить самые убитые дороги России и заставить власти отремонтировать их в первую очередь. Не секрет, что зачастую власти ремонтируют дороги не там, где это в первую очередь необходимо. Главная задача проекта — заставить местные власти в регионах ремонтировать дороги с учетом мнения россиян, а также устранять дорожные дефекты, которые влияют на аварийность.

Кстати

По данным проекта ОНФ «Карты убитых дорог», на первом месте находится Псков, — там насчитали 71 проблемный участок. Второе место у Волгограда, где 25 дорожных участков можно назвать «убитыми». В топ-5 обладателей плохих дорог, по версии ОНФ, входят также Санкт-Петербург и Москва — там выявлено по 23 «убитых» участка. В список городов с плохими дорогами попали Самара, Краснодар, Тула и Ярославль.