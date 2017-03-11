Как убивают здравоохранение под лозунгом роста зарплат медиков

Недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что в 2018 году уровень заработной платы врачей должен достичь 200% от средней по регионам, вызвало немало скептических замечаний. Прежде всего, среди самих врачей. Не секрет, что к двум традиционным бедам России — дураки и дороги, в последние годы из-за так называемой «оптимизации» прибавилась еще одна — «убитая» медицина.

Врачи из поликлиник бегут из-за низких зарплат и огромной нагрузки. А кое-где их ставки еще и «оптимизируют». Пациенты в регионах зачастую вынуждены занимать очереди за талонами к узким специалистам и терапевтам с ночи. На днях один такой скандал с дикими ночными очередями пациентов к врачам в поликлинике № 5 города Волжского Волгоградской области стал предметом разбирательства ревизионной комиссии ОНФ.

А следом разразился еще один скандал — на этот раз в Жирновске, где люди не только со всего города, но и из соседних сел, вынуждены были сдавать кровь на анализ одному единственному лаборанту, который еще и работал не каждый день.

«Интернет-очередь — фикция!»

По Конституции нам всем гарантировано право на бесплатную медицинскую помощь. Мы, работающие люди, знаем, что с нашей зарплаты в систему ОМС отчисляются взносы. Опять же, президент и председатель правительства в унисон обещали нам, что западные санкции не заставят государство сокращать свои социальные обязательства по отношению к гражданам. А государственная медицина и есть одно из таких социальных обязательств. На деле же за последние годы сделано все, чтобы в обычных поликлиниках к врачу было не попасть. Вот и идут люди, когда припрет, в платные клиники, где, по крайней мере, примут сразу, а не через четыре часа сидения в очереди с температурой, и все анализы и обследования можно сделать в одном месте, а не бегать с банками-склянками по разным инстанциям. Но средства на частные клиники есть далеко не у всех, особенно в нищих регионах России, каких большинство. А пенсионерам-то что делать? Тихо помирать в постели?

Больные в поликлинике № 5 Волжского заявляли, что заказать талон через интернет обычно не получается из-за каких-то погрешностей системы. А «счастливчиков» достучавшихся до Интернет-очереди все равно вынуждают становиться в живую очередь, потому как «всем надо!». Занять живую очередь в поликлинику люди приходят в 3 часа ночи. Уже в 9 утра люди записывались в 90-е номера в очередь к врачу. Среди очередников были больные сахарным диабетом, которые каждый месяц пытаются прорваться на прием к терапевту только для того, чтобы получить заветный рецепт. Люди, которые больны без температуры и которым именно на этом основании отказывает в приеме дежурный врач. Онкобольные, которым без направления на анализы от врача-терапевта потом в больницу не попасть…

— Мы начали разбираться, выяснилось, что неукомплектованность терапевтами только в этой поликлинике составляет 60%, — рассказал член ревизионной комиссии ОНФ по Волгоградской области Константин Глушенок. — Имеет место катастрофическая нехватка врачей в поликлиниках: и участковых терапевтов, и узких специалистов. Врачей ровно в два раза меньше, чем должно быть, по потребностям в них населения. Зачастую талоны к врачу люди могут взять только на срок - через две недели с момента обращения.

Не лучше обстоит дело и в детских поликлиниках Волгограда. Вот что рассказывает мама девочки детсадовского возраста Светлана Позднякова:

— У ребенка началась ветрянка. Я знаю, как выглядит ветрянка: много лет работала воспитателем в детсаду. Звоню в нашу поликлинику, вызываю врача на дом. А мне в регистратуре говорят: «У нас врач работает один на три участка. Приводите ребенка с ветрянкой и температурой в общую очередь!». Они что там совсем ополоумели? Вся очередь детей с трех участков тут же заразится ветрянкой!

Может, ради оптимизации клиник и сокращения бюджетных расходов, скоро и больных с открытой формой туберкулеза начнут отпускать из диспансеров лечиться дома? Разговоры об этом уже ходят во врачебных кругах. Тогда эпидемия чахотки, как во времена Чехова, нам обеспечена.

Почему врачи уходит из государственной медицины?

— Медицина в крупных городах перекочевывает в платные клиники, — констатирует очевидный факт член ревизионной комиссии ОНФ Константин Глушенок. — Но позволить платные медицинские услуги себе могут только 15% горожан. Прием врача в частной клинике стоит от 700 до 1000 рублей, я уж не говорю про стоматологию, где цены просто запредельные для большинства жителей Волгограда. Итог — люди стали больше болеть, чаще умирать. Спрашиваю в поликлинике на Красном Октябре: «Почему нет врачей?». Говорят: «Была у нас хорошая молодая женщина-врач. С утра до 20 вечера она работала, потом муж за ней заезжал, затем она дома еще до 2 часов ночи заполняла документы по больным. Так она два года продержалась и все». Не выдержала, ушла в частную клинику, где и зарплаты в разы выше, и нагрузки такой бешенной на одного врача нет. Так врачей и пациентов целенаправленно выдавливают в платную медицину. Экономическая ситуация в стране не улучшается. А, соответственно, и вся социальная сфера имеет отрицательную динамику.

Среди причин проблем в государственной медицине Глушенок видит не только непродуманную оптимизацию больниц и поликлиник, но и отсутствие четкой системы закрепления медицинских кадров, недостаточное количество выпускников медвузов. А количество будущих врачей, в свою очередь, определяется госзаказом.

Сами же врачи говорят о том, что президент РФ Владимир Путин явно переоценил их реальную зарплату. По отчетам Минздрава РФ средняя зарплата врача составляет около 45 тысяч рублей. Но это как средняя температура по больнице: если у главврача заплата 100 тысяч, а у ординатора — 10 000, то средняя зарплата как раз и будет где-то посередине. Вот только главврач в больнице один, а рядовых врачей сотни и тысячи.

— Реальная средняя зарплата врача в бюджетных поликлиниках Волгограда составляет от 15 до 20 тысяч рублей, — говорит врач Анатолий Белоглазов, преподаватель ВолгГМУ, кафедра — амбулаторной и скорой медицинской помощи. — Заплатишь платежки по ЖКХ и как на остаток прожить? При этом, судя по последним сообщениям из Минздрава, Скворцова сказала, что лично ее сегодняшняя зарплата врачей удовлетворяет. Я же считаю: специальности врача и учителя в стране целенаправленно уничтожаются. При этом на медицину в России в последнее время тратятся огромные деньги. Вот в районную больницу, допустим, поступило медицинское оборудование на 12 миллионов рублей. А тот, кто должен на нем работать, устал уже получать за это зарплату в 8 тысяч рублей, взял и уволился. Оборудование стоит. И такое происходит повсеместно. Те, кто могут уехать в Москву и Питер, уезжают. Не скажу за врачей других специальностей, но знаю, что врач скорой помощи, получающий в Волгограде за свою нелегкую работу с ночными сменами и дополнительными ставками 20 тысяч рублей, за точно такую же работу получает сейчас в Москве 70 тысяч рублей.

Обе столицы России по традиции лучше «кормят», помня, что все революции начинаются именно в Санкт-Петербурге и в Москве.

Как будут выполнять указание президента о повышении зарплат?

Вот сейчас врачи в регионах сидят и гадают, как будут реализовывать указание президента о повышении зарплат медикам.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль говорил, что, сокращая медработников и закрывая больницы, чтобы за счет такой «оптимизации» обеспечить рост зарплат медиков, правительство «подставляет президента». Сейчас тоже пойдет очередная волна оптимизации, чтобы чиновники могли нарисовать приятные глазу президента цифры зарплат врачей в регионах?

Или начнут массово «резать» зарплаты в других сферах, чтобы средний уровень снизить?

— Если у главврачей и их подлиз и родственников урезать, то все реально! — считает врач Владимир Каширский. — А если свернуть пару оборонных проектов — например, переоснащение северного флота, и направить амбиции в нужное русло, так и всю государственную медицину можно реанимировать.

Другие же врачи на форумах высказывают скептицизм:

«Ну, люди слышат 180−200% и им кажется это много, но читать надо дословно, это не повышение зарплаты на 200%, а приведение уровня зарплаты врачей к тому, чтобы она составляла 200% от средней по региону. Т.е. реальная прибавка при таком раскладе скорее всего не будет превышать и 50%, да и то в лучшем случае».

«Все очень просто. Было четыре врача с зарплатой по 15 тысяч, стало два врача с зарплатой по 30 тысяч. Задание выполнено. А главное, пациенты-то как рады.