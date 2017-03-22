Новости Украины и Новороссии 22 марта 2017

В санатории под Киевом радикалы напали на переселенцев из Донбасса

Одни жители «единой краины» избили и расстреляли других жителей единой краины. Причем, речь идет о женщинах и детях Донбасса, которые почти три года ютятся в пансионате «Джерело».

Переселенцам предоставили худую крышу, не раз руководство пансионата отключало им свет и воду, поскольку потерявшие свои дома, жители восточного региона, не могли оплачивать «космическую коммуналку». Сложно представить, но в 21 веке женщины с грудными детьми готовили еду на костре и спали в пальто и шапках. Проблему как бы пытались решить местные власти и многие заезжие политики, но если честно, то сложности переселенцев, которых в Украине уже более 1.6 миллионов, никого не волнуют.

Видя такую индифферентность, владельцы санатория, который «простаивает», вместо того, чтобы приносить деньги, тупо наняли праворадикалов с оружием, чтобы запугать и выгнать переселенцев с территории прибыльного объекта: на носу отпускной сезон. Поэтому вчера в здание пансионата пришла группа мужчин с монтировками и оружием.

«Они выбили окна, повыдергивали провода из всех коммуникаций, которые удалось обнаружить, напугали до полусмерти женщин и детей. Мамы с детьми прятались на четвертом этаже здания, пока шел погром. Бойцы «Айдара», которые тоже размещены в пансионате «Джерело», открыли огонь в воздух, чтобы отогнать буйнопомешанных, напавших на нас, – написала в соцсетях одна из переселенок, Марина Курапцева. Она умоляет проявить сострадание, однако в ответ слышит привычное: «убирайтесь в ваш Донбасс и не мешайте идти в Европу».

«Сейчас переселенцы решают, куда девать-расселять мамочек с детьми. Что есть. Как быть. Что вообще делать дальше. Большая просьба ко всем, у кого есть сердце и сочувствие в нём, помочь с расселением. Насчёт материальной помощи не знаю, меня об этом не спрашивали, но, думаю, от неё в ситуации, когда надо убегать куда глаза глядят, никто не откажется. Акцент: переселенцы борются не с владельцем пансионата, а с системой, которую создало государство, наплевавшее на переселенцев. Вопросы тут к власти – от местной до чиновников самого высокого уровня. Пожалуйста, помогите этим людям! Мы в Донбассе тоже жили под мирным небом, и не знали, что нас ждёт. Никто не знает, что будет завтра. Проявите сострадание сегодня» – пишут несчастные женщины.

А в столичной милиции тем временем сообщили, что с места происшествия было изъято гладкоствольное ружье, из которого был осуществлен выстрел. Уголовное производство начато по статье хулиганство. Ну да, попытки расстрелять женщин и детей из Донбасса, бежавших от ужасов войны, квалифицируется как хулиганство. Не удивляйтесь – это Украина.

Ольга Талова

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинский рейх: слабость власти возносит ультраправых на вершину

Власти Украины ввели официальную блокаду торговли с Донбассом, однако это не побудило радикалов разойтись. Они объявили о том, что режим Порошенко саботирует блокаду, поэтому ее будут усиливать силами «активистов». Ukraina.ru разбиралась, кому выгодно и к каким последствиям может привести усиление активности организаторов блокады. В Харьковской области группировки радикалов намереваются установить очередной блокпост. По их мнению, решение СНБО о приостановлении торговли с ЛДНР не действует, поэтому нужны меры по окончательному прекращению транспортного сообщения. Причем не только с республиками Донбасса. «Есть информация, что в Харьковской области перевозят уголь и другие незаконные товары, и не фиксируют перевозки документами. Сейчас мы анализируем эту ситуацию», — заявил один из организаторов блокады Дмитрий Олейник. По его словам, если факты подтвердятся, то «возможна установка редута в Харьковской области». Пир во время коричневой чумы Как отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, организаторы блокады таким образом пытаются удержать себя в центре внимания. «Разговоры о недостаточности блокады — возможно, это желания ее участников удержать в общественном мнении свои фамилии — самопиар этих людей. Поскольку теоретически возможны внеочередные выборы, то готовят общественное мнение к тому, что есть последовательно антироссийская политическая сила, именно они, а не Порошенко и компания», — заявил он в комментарии Ukraina.ru. По мнению директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, ультраправые радикалы чем дальше, тем больше превращаются в независимую от центральной власти политическую силу. Об этом говорит и успех блокады — власти вынуждены были принять требования радикалов и прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. Кроме того, на днях произошло объединение украинских неонацистов вокруг партий «Свобода» Олега Тягнибока и «Национального корпуса» Андрея Билецкого, экс-комбата печально известного батальона «Азов», до сих пор открыто использующего нацистскую символику вопреки закону о запрете пропаганды нацизма. «Они ведь не просто чьи-то марионетки. Аппетит приходит во время еды — они почувствовали свободу и при первом же удобном случае с этого поводка сорвутся и убегут на волю. У них есть свои амбиции, свои схемы зарабатывания денег на блокаде. Вряд ли стоит ожидать, что они по какому-то свистку бросят бежать в одну сторону и побегут в противоположную», — рассказал Белашко Ukraina.ru. Кто заигрывает с украинскими неонацистами Доподлинно неизвестно, имеет ли кто-то из нынешних политических тяжеловесов Украины достаточно сильное влияние на радикалов. Матерые политологи разводят руками, однако с уверенностью называют тех, кому выгодна нынешняя нестабильность. «Кто там за ними стоит, я не знаю, ничего не могу сказать. Но люди, которые были на стороне блокирующих, это люди, связанные с мэром Львова Андреем Садовым из «Самопомощи», частично к этому причастен Коломойский со своим УКРОПом — он тоже не хочет потерять свою долю в этом лагере украинских националистов. Порошенко обвиняет в связях с участниками блокады и Юлию Тимошенко. Мне ничего не известно о прямом участии в блокаде каких-то людей Тимошенко, но, возможно, ему виднее. Так вот, именно эти люди заинтересованы во внеочередных выборах. Их стабилизация ситуации не устраивает», — отмечает Погребинский. Однако такое заигрывание с радикалами априори не может пойти на пользу украинскому государству. Представители как нынешней власти, так и оппозиции после свержения Порошенко может оказаться ненужной усилившимся радикалам. Хунта будет? «Власть вынуждена с ними считаться, потому что существует определенная проблема легитимности этой самой власти. Именно радикалы помогли установить нынешний режим, помогли ему удержаться», — подчеркивает Белашко. Он также отмечает, что значительна я часть этих радикалов имела или имеет сейчас отношение к разного рода силовым структурам. Это люди с боевым опытом, которые умеют командовать и обращаться с оружием — которого, кстати, сейчас на Украине очень много, и легального, и нелегального. Они могут быстро мобилизовать тысячи бойцов по всей Украине, причем власть фактически беспомощна против отрядов этих «патриотов». «Чтобы справиться с радикалами, власти нужно объявлять военное положение, разоружать этих так называемых активистов. Естественно, власть на это никогда не пойдет, потому что эти «активисты» являются ее собственной социальной базой. Другой опоры у нее нет — лояльность силовиков выглядит очень сомнительной. При первом удобном случае они скажут «милиция с народом» и пойдут громить обладминистрации — последний подобный случай был буквально неделю назад», — напоминает Белашко. Именно после этих случаев захвата обладминистраций Порошенко ввел официальную блокаду Донбасса. Однако радикалов это не остановило. «Признание блокады дает Порошенко какой-то шанс отодвинуть нарастающую волну антипрезидентской кампании, снизить ее накал. Но в то же время понятно, что, раз власти не сопротивляются, радикалы будут наращивать свою активность. Первая волна сошла, возможно, еще некоторое время она будет на низком потенциале, а потом опять будет нарастать — опять же, волна антипрезидентская», — подчеркивает Погребинский. Эта волна имеет все шансы смести нынешний режим и установить на Украине настоящую хунту — военную диктатуру неонацистов. Деградация государства «Усиление радикалов приводит к деградации государственных институтов. Государство фактически утратило монополию на легитимное насилие. То есть, вас бьют на улице, и непонятно — то ли это разбойное нападение, то ли «патриоты» проводят воспитательную работу с «агентом кремля», — констатирует Белашко. Власть все меньше контролирует ситуацию в стране, которая все больше и больше превращается в эдакое неонацистское «гуляй-поле». Долго этот «ужас без конца» продолжаться не может, и наиболее вероятным исходом сейчас выглядит захват власти в стране объединением ультраправых. Читайте также: ВСУ понесли серьезные потери на юге ДНР (ВИДЕО 18+) Василий Темный Украина.ру

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Как украинский парламент поддержал нуждающихся

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Кому война, а кому ридна ненька. Александр Роджерс

Международный валютный фонд перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного кредитного транша в размере 1 миллиарда долларов. Точнее сказать, отложил на неопределенный срок. Но кого это может удивить? Все логично.

Давно подмечено, что руководство МВФ начало сторониться режима Порошенко. Чтобы добиться хотя бы внесения просьбы Киева в повестку, дипломатам и лоббистам незалежной понадобился почти год танцев с приседаниями вокруг Кристин Лагард и ее коллег. И что делают украинские «патриоты» накануне жизненно важного обсуждения? Производят два контрольных выстрела себе же в ноги.

Первый выстрел — блокада Донбасса. Последствия которой неизбежно приведут к дальнейшему падению и без того печальных макроэкономических показателей государства: сокращению ВВП, снижению поступлений в бюджет (в том числе валютных) от экспорта продукции металлургии и химпрома, ликвидации рабочих мест и схлопыванию внутреннего рынка.

Второй — атака на местные «дочки» российских банков со стороны националистов, требование их закрыть. Данные банки (таковых пять) входят в десятку крупнейших финансовых организаций Украины. Только в отличие от большинства остальных они занимались не ипотечным и потребительским кредитованием, а предоставляли займы реальному сектору, промышленным предприятиям. То есть помогали украинской экономике сводить концы с концами. Однако Порошенко, вместо того чтобы способствовать нейтрализации негативных последствий разрушительных факторов, наоборот, полностью пошел на поводу у радикалов, узаконил блокаду и разработал комплекс мер против «российских» банков.

МФВ — не благотворительное, а коммерческое учреждение. Если там считают, что не смогут вернуть свои деньги, вернее деньги вкладчиков, да еще желательно с процентами, то никогда их не дадут. Потому что за финансы придется отчитываться перед странами-инвесторами.

Целый год фонд убеждали, что есть некие призрачные шансы на возврат ранее выданных Киеву кредитов. И вот, когда в Вашингтоне уже готовы были рассмотреть возможность предоставления транша, американцам наглядно демонстрируют: вкладываться в Украину ни в коем случае нельзя. Даже два раза демонстрируют, чтобы уж совсем наверняка дошло.

Уместно предположить, что обе эти акции не существуют сами по себе, а являются частью масштабной борьбы конкурирующих олигархов и националистических группировок против Порошенко за остатки ресурсов и власти. И шоколадный король не только не пытается им противостоять, но и постоянно идет на уступки, что говорит о его слабости. А если правительство неустойчиво и в любой момент может быть свергнуто экстремистами, то кто будет отдавать долги? Вот потому и было предсказуемым решение МВФ.

Есть, правда, и другая версия. В том время как иные украинские олигархи стремительно беднеют, состояние самого Порошенко увеличивается. Российские банки, по всей видимости, теперь покинут рынок самостийной, причем уходить будут, отдавая наработанную долю с дисконтом. И наиболее вероятный покупатель этих активов, по мнению экспертов, сам Петр Алексеевич…

Впрочем, даже если принять такой расклад на веру и порадоваться за карман Порошенко (воистину, кому война, а кому ридна ненька!), совершенно очевидно, что сама-то Украина не выиграет точно. Более того, по заявлениям главы НБУ Гонтаревой, положение нынче аховое: «стабильность гривны» спасут разве что немедленные 5,5 миллиарда долларов. Иными словами, один «жалкий» миллиард, о котором с таким трудом почти договорились, никак не решал проблему, а только давал отсрочку.

…А там еще и незаконные добытчики янтаря (да, есть и в самостийной залежи этого камня) взбунтовались, захватили административные здания и перекрыли главные автомобильные магистрали. И все это становится известно далеко за пределами страны, демонстрируя миру, что режим Порошенко де-факто не контролирует ситуацию и не может справиться даже с жалкими бандами контрабандистов, которые в результате его бездействия берут под контроль целые регионы. Под радостные подпрыгивания националистов Украина продолжает скатываться в бездну хаоса и нищеты.

Александр Роджерс, газета «Культура»

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ДНР открыла Представительский центр в Греции

Представительский центр Донецкой Народной Республики, четвертый по счету в странах Евросоюза, заработал сегодня в столице Греции — Афинах. Об этом сообщила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Сегодня, 21 марта, состоялось торжественное открытие представительского центра ДНР в Афинах (Греции)», — отметила руководитель дипведомства. Церемонию посетили лидер греческой партии «Народное единство» (LAE) Панайотис Лафазанис, представители греческих политических партий СИРИЗА и ПАСОК, российский музыкант, общественный деятель Александр Скляр, греческая художница Анна Головинская. Как отмечают в МИД ДНР, Лафазанис, выступая перед присутствующими, подчеркнул существенный прогресс в построении государственности, которого Республикам удалось добиться менее чем за три года своего существования. По словам Никоноровой, центр возглавил Андреас Зафейрис, который также является представителем организации «Спаси Донбасс» и членом волонтерского движения Греции в поддержку ДНР и ЛНР. Он неоднократно посещал зону конфликта, организовывал акции и выставки в ЕС для объективного освещения сведений о событиях в регионе. «От имени министерства иностранных дел ДНР и от лица всех жителей Республики мы благодарим наших греческих единомышленников, которые, открыв Представительский центр Республики в Европе, сделали существенный вклад в становление нашего государства как субъекта международного сообщества», — подчеркнула и.о. министра. Известная греческая художница Анна Головинская передала в дар Представительскому центру свое полотно, пожелав господину Зафейрису успешной и продуктивной деятельности. Напомним, что первый представительский центр ДНР в Европе был открыт в конце июня 2016 года в Чешской Республике. Второй — 14 декабря в итальянском Турине. Еще один центр продолжительное время зарегистрирован и работает в Финляндии. Читайте также: В Донбасс переброшены украинские «Ведьмы»

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