"Не верите в прибалтийское чудо, тогда мы идём к вам..."

Прибалтийского чуда не случилось, и ожидать его не стоит – такое категоричное мнение высказали 72% участников исследования общественного мнения в Литовской Республике, организованного информационным агентством ELTA. Непосредственно опрос проводился специалистами из компании «Baltijos tyrimai». Главный вопрос исследования был посвящён тому, по какому маршруту движется современная Литва. И, как показали результаты, подавляющее большинство граждан прибалтийской республики вектором этого движения остаются недовольны.

О том, что Литва движется в нужном направлении – к непременно светлому будущему, высказались лишь 27% опрошенных. 72%, как уже было отмечено, имеют по этому поводу противоположную точку зрения, указывая на то, что власти ведут страну «не туда». 1% опрошенных так и не смог определиться с вопросом о том, куда Литву двигает г-жа Грибаускайте и «компания».

Baltijos tyrimai предоставляет и «раскладку» результатов, на основании которой можно говорить о том, что наибольшее недовольство курсом литовских властей высказывают сельские жители, рабочие, граждане старше 50 лет (80% недовольных) и, что особенно интересно, представители польского национального меньшинства (89% недовольных). В Литве на данный момент проживает около 170 тысяч представителей польской национальности. Что оказалось ещё более неожиданным для инициаторов опроса – относительно высокий уровень доверия властям продемонстрирован со стороны русского национального меньшинства. Русских в современной Литве – около 155 тысяч.

Такой результат выглядит, как минимум, интересно, учитывая тот факт, что в последнее время именно русских в Прибалтике объявляют чуть ли не главным «троянским конём» Москвы. Практически на постоянной основе выходят «ужастики» по поводу того, как русское население может «поддержать изнутри агрессию со стороны России». Фраза «по крымскому сценарию» эксплуатируется как литовскими политическими элитами, так и целым рядом средств массовой информации Литвы, Латвии и Эстонии нещадно. Вот только на основании литовского опроса становится окончательно непонятно, на кого эти «ужастики» рассчитаны? Если изначально - на этническое литовское население, так это самое население сегодня фактически объявляет властям: «Достали!», предлагая поискать другое направление для литовского курса.

Получается, что та самая «священная корова идеологии российской агрессии», которую доили прибалтийские власти потными ручонками, может сама отправиться «на мясо» в связи с большими вырисовывающимися проблемами её содержания упомянутыми прибалтийскими властями. Ну, не доверяет народ литовским политическим элитам, как показывает тот самый опрос. Не доверяет, хоть по сто раз на дню им можно заводить шарманку с записями о пути к светлому европейскому будущему и «русской угрозе».

Литовские власти, ознакомившись с результатами опроса общественного мнения, понятное дело, стали искать виноватых. Ну, не сами же они виноваты, в конце-то концов... И стрелочник был найден очень быстро. Оказались этим стрелочником прибалтийские СМИ, которые полагали, что «верой и правдой». Литовские парламентарии решили, что в средствах массовой информации публикуется слишком много негативного контента: коррупционные скандалы, конфликты политических интересов, проблемы в вооружённых силах, злоупотребление должностными полномочиями. В Сейме заявили, что именно этот фактор и не позволяет литовским гражданам оценивать ситуацию в позитивном ключе.

Из пояснительной записки к законопроекту:

Преобладание негативной информации на каналах информационно-политической коммуникации вызывает у общественности разочарование в работе властей и отстранённость от политической жизни страны. Также это приводит к недоверию к средствам массовой информации и публикуемым ими данным.

После таких заявлений было принято решение о необходимости обязать литовские СМИ выдавать не менее 50% «позитивной информации». То есть литовские депутаты решили притянуть за уши то, что сами они пренебрежительно называли всё последнее время «совком», посмеиваясь над методиками работы советских СМИ со сводками с полей и героинями у ткацких станков. Теперь и сами готовы «крутить» сводки с полей и репортажи о героях труда, вот только вся проблема в том, что и с тем, и с другим в Литве тоже проблемы. Все те, кто намерен за свой труд получать приемлемые средства, уже покинул республику, или собирается её покинуть. Работа в ЕС – главная мечта для многих прибалтийских граждан, не способных (или, что более верно, не имеющих возможности) самореализоваться в плане трудовой деятельности в собственной стране.

А потому депутатская инициатива о том, что нужно немедленно обязать СМИ публиковать половину от эфира (контента) «позитивных новостей» общественностью была подвергнута жесточайшей обструкции. Посыл примерно такой: чтобы публиковать позитивные новости, они хотя бы банально должны быть... А если главной «позитивной» новостью выставляется прибытие в Прибалтику натовского военного контингента, то, как говорится, сушите вёсла.

В итоге депутаты от Литовского союза крестьян и зелёных приняли решение законопроект отозвать.

Из комментариев пользователей прибалтийского портала Delfi по поводу инициативы Сейма:

Зима прошла, настанет лето! Спасибо Лянсбергу за это!

Они просто хотели узаконить цензуру СМИ в Литве, но отказав в этом, придётся заниматься государству цензурой незаконно, что и происходит сейчас, прикрываясь "евроценностями" и "угрозами".

Как можно отказаться от того, чего и так нет. И так на фоне 99 процентного негатива проскакивает, якобы, позитивная информация и та рассчитана на людей обделенных умом.

Сложно предположить, на какой шаг пойдут прибалтийские власти, чтобы спасать свои летящие камнем вниз рейтинги и чтобы не ударить в грязь лицом перед Европой. Уже и стену на границе с РФ строить собрались, и американских военных во все места расцеловали – и, надо же, - не помогает... Может быть, начнут работать с гражданами напрямую? - ходить с брошюрками о "прибалтийском чуде" по домам...