Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство обороны выпустило видеоклип в честь Дня моряка-подводника Военно-морского флота России.

На впечатляющих кадрах гроза морей — субмарина предстает в своей стихии во всей красе.

Подводные лодки на видео проплывают на фоне красивейших видов природы России. Также показана нелегкая служба наших военных моряков.

Подробнее об истории подводного флота ВМФ РФ и празднике читайте также в материале: 19 марта — День моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)