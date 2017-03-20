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Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)

01:15. 20 марта 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:
Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Министерство обороны выпустило видеоклип в честь Дня моряка-подводника Военно-морского флота России.

На впечатляющих кадрах гроза морей — субмарина предстает в своей стихии во всей красе.

Подводные лодки на видео проплывают на фоне красивейших видов природы России. Также показана нелегкая служба наших военных моряков.

Подробнее об истории подводного флота ВМФ РФ и празднике читайте также в материале: 19 марта — День моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)

Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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