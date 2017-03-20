Гроза морей: Впечатляющие кадры Минобороны ко Дню моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)
01:15. 20 марта 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министерство обороны выпустило видеоклип в честь Дня моряка-подводника Военно-морского флота России.
На впечатляющих кадрах гроза морей — субмарина предстает в своей стихии во всей красе.
Подводные лодки на видео проплывают на фоне красивейших видов природы России. Также показана нелегкая служба наших военных моряков.
Подробнее об истории подводного флота ВМФ РФ и празднике читайте также в материале: 19 марта — День моряка-подводника (ФОТО, ВИДЕО)
Источник: rusvesna.su