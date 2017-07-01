Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июля 2017

Для борьбы с террористическими формированиями в Сирии используются высокоточные комплексы вооружения.

Неделю назад группировка кораблей ВМФ России в восточной части Средиземного моря нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ* в сирийской провинции Хама. Фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводной лодкой «Краснодар», входящими в боевой состав Черноморского флота, осуществлены пуски шести крылатых ракет «Калибр».

Необходимость удара была обусловлена военной ситуацией, сложившейся в этом месяце в центре Сирии, на востоке провинции Хама. Как сообщил в минувшую пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «в течение последней недели формирования международной террористической группировки ИГИЛ продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по „южному коридору“.

Используя тёмное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов».

В связи с этим на маршрутах выхода и районах рассредоточения террористов ИГИЛ командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике был организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.

«Выявленные объекты террористов уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России», — отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Для уничтожения объектов, используемых вооружёнными формированиями ИГИЛ, из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр». «Краснодар» выполнил пуски крылатых ракет из подводного положения.

Фрегаты проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» вошли в состав Черноморского флота в 2016 году. Полное водоизмещение фрегата (сторожевого корабля) этого проекта — 4035 тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

Вооружение — комплекс «Калибр-НК» с высокоточной крылатой ракетой нескольких модификаций (в том числе большой дальности против наземных целей), ЗРК «Штиль-1» (морская модификация ракеты для ЗРК «Бук»), 100-мм артиллерийская установка А-190, две 30-мм шестиствольные артустановки АК-630, 533-мм торпедные аппараты. На борту может находиться палубный вертолёт-Ка-27ПЛ (или-Ка-31).

По заказу Минобороны России ПСЗ «Янтарь» построит серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356, разработанного в «Северном проектно-конструкторском бюро».

«В результате внезапного массированного ракетного удара, — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, — уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населённого пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракеты „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков. Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России. Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия».

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Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства подчеркнул, что «российский Военно-морской флот в очередной раз продемонстрировал возможности нанесения по удалённым целям эффективных ударов комплексами высокоточного оружия „Калибр“ в кратчайшие сроки после получения боевого распоряжения».

Крылатые ракеты «Калибр», поясним, это высокоточное оружие корабельного и берегового базирования, предназначенное для поражения в любых метеоусловиях стационарных наземных и морских целей, в том числе пунктов управления, складов вооружения и топлива, аэродромных и портовых сооружений.

Полёт ракеты проходит по заложенному в её бортовую систему маршруту на предельно малых высотах, с огибанием рельефа местности. На маршевом участке он корректируется по данным подсистем спутниковой навигации и по рельефу местности. Точное наведение на конечном участке траектории обеспечивает помехозащищённая активная радиолокационная головка самонаведения.

Ракета, по данным из открытых источников, оснащается мощной боевой частью — до 450 кг. Планируется, что около половины надводных кораблей ВМФ России будут оснащены ракетами этого типа.

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Крылатые ракеты «Калибр» поступают на вооружение не только надводных кораблей, но и подводных лодок. Так, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 (подводное водоизмещение — 3 950 тонн, автономность плавания — 45 суток, 6 носовых 533-мм торпедных аппаратов) способны применять не только торпеды, но и крылатые ракеты соответствующей модификации.

«Красная звезда» ранее уже рассказывала, что на санкт-петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота построено 6 субмарин этого типа: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».

Нынешние боевые пуски — это уже не первое успешное применение ракет «Калибр» в Сирии. В октябре 2015 года корабли Каспийской флотилии — сторожевой ракетный корабль проекта 11661 «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» — из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет «Калибр-НК». С расстояния почти 1,5 тысячи км были поражены 11 объектов ИГИЛ на территории Сирии.

В ноябре 2015 года та же корабельная группа Каспийской флотилии осуществила 18 пусков ракет «Калибр-НК» по 7 объектам ИГИЛ, а в декабре того же года находившаяся в восточной части Средиземного моря дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» выполнила из подводного положения групповой пуск 4 ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по целям на территории провинции Ракка.

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В августе 2016 года из района в восточной части Средиземного моря малые ракетные корабли проекта 21631 «Зелёный Дол» и «Серпухов» (Черноморский флот) выполнили 3 пуска крылатых ракет «Калибр-НК» по объектам террористической группировки в провинции Алеппо.

В мае 2017 года из акватории в восточной части Средиземного моря фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» осуществили пуски 4 крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ в районе Пальмиры.

Евгений Подзоров, «Красная Звезда»

* запрещенная в РФ террористическая группировка