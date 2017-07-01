Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июля 2017
- 11:51 Авиация ВКС РФ в Сирии очищает пути для наступления на террористов.
- 09:15 Шойгу рассказал об успехах сирийской армии при поддержке ВКС РФ.
- 07:30 Ювелирная точность: Русские «Калибры» уничтожают ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО).
- 05:30 Армия Сирии вернула все утраченные позиции после атак «Аль-Каиды» и ВВС Израиля на Голанских высотах (ВИДЕО).
- 02:53 Точка притяжения.
- 30.06 22:15 Итоги расследования химической атаки в Идлибе Западу не нужны, — постпред России при ОЗХО.
- 30.06 21:36 Браво, Олег! — Русский танкист уничтожил «шахид-мобиль» смертника ИГИЛ в бою под Пальмирой (ВИДЕО 18+).
Авиация ВКС РФ в Сирии очищает пути для наступления на террористов
Бригада «Пустынные ястребы» (Desetr Hawks) правительственных сил Сирии развернула свои пехотные и механизированные подразделения для крупномасштабного наступления в центральной Сирии.
Об этом пишет РенТВ со ссылкой на Al-Masdar.
Путь «Ястребам» очищают самолеты ВКС РФ и ВВС САР, совершающие беспосадочные полеты над восточной провинцией Хама, атакуя удерживаемые террористами ИГИЛ (запрещена в РФ) деревни.
Первые попытки зондирования обороны ИГИЛ были произведены 30 июня в районе Табарт Аль-Дебах. Здесь «Ястребы» прицельным огнем уничтожили технику террористов. Позднее начались столкновения на территории между деревнями Джаб Аль-Джаррах и Аль-Масудьях. В этом районе бригада попыталась обойти позиции террористов и зайти к ним в тылы.
30 июня утром на передовые позиции прибыл второй эшелон «Пустынных ястребов». Войска объединились с силами военных формирований, лояльных режиму Асада.
В настоящее время правительственные силы изучают слабости и бреши в обороне ИГИЛ, чтобы начать затем наступление.
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Шойгу рассказал об успехах сирийской армии при поддержке ВКС РФ
Военнослужащие правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России освободили в июне более 12 тыс. кв. км территории и 69 населенных пунктов, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Ювелирная точность: Русские «Калибры» уничтожают ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО)
Для борьбы с террористическими формированиями в Сирии используются высокоточные комплексы вооружения.
Неделю назад группировка кораблей ВМФ России в восточной части Средиземного моря нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ* в сирийской провинции Хама. Фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводной лодкой «Краснодар», входящими в боевой состав Черноморского флота, осуществлены пуски шести крылатых ракет «Калибр».
Необходимость удара была обусловлена военной ситуацией, сложившейся в этом месяце в центре Сирии, на востоке провинции Хама. Как сообщил в минувшую пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «в течение последней недели формирования международной террористической группировки ИГИЛ продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по „южному коридору“.
Используя тёмное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов».
В связи с этим на маршрутах выхода и районах рассредоточения террористов ИГИЛ командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике был организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.
«Выявленные объекты террористов уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России», — отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Для уничтожения объектов, используемых вооружёнными формированиями ИГИЛ, из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр». «Краснодар» выполнил пуски крылатых ракет из подводного положения.
Фрегаты проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» вошли в состав Черноморского флота в 2016 году. Полное водоизмещение фрегата (сторожевого корабля) этого проекта — 4035 тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.
Вооружение — комплекс «Калибр-НК» с высокоточной крылатой ракетой нескольких модификаций (в том числе большой дальности против наземных целей), ЗРК «Штиль-1» (морская модификация ракеты для ЗРК «Бук»), 100-мм артиллерийская установка А-190, две 30-мм шестиствольные артустановки АК-630, 533-мм торпедные аппараты. На борту может находиться палубный вертолёт-Ка-27ПЛ (или-Ка-31).
По заказу Минобороны России ПСЗ «Янтарь» построит серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356, разработанного в «Северном проектно-конструкторском бюро».
«В результате внезапного массированного ракетного удара, — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, — уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населённого пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракеты „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков. Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России. Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия».
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Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства подчеркнул, что «российский Военно-морской флот в очередной раз продемонстрировал возможности нанесения по удалённым целям эффективных ударов комплексами высокоточного оружия „Калибр“ в кратчайшие сроки после получения боевого распоряжения».
Крылатые ракеты «Калибр», поясним, это высокоточное оружие корабельного и берегового базирования, предназначенное для поражения в любых метеоусловиях стационарных наземных и морских целей, в том числе пунктов управления, складов вооружения и топлива, аэродромных и портовых сооружений.
Полёт ракеты проходит по заложенному в её бортовую систему маршруту на предельно малых высотах, с огибанием рельефа местности. На маршевом участке он корректируется по данным подсистем спутниковой навигации и по рельефу местности. Точное наведение на конечном участке траектории обеспечивает помехозащищённая активная радиолокационная головка самонаведения.
Ракета, по данным из открытых источников, оснащается мощной боевой частью — до 450 кг. Планируется, что около половины надводных кораблей ВМФ России будут оснащены ракетами этого типа.
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Крылатые ракеты «Калибр» поступают на вооружение не только надводных кораблей, но и подводных лодок. Так, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 (подводное водоизмещение — 3 950 тонн, автономность плавания — 45 суток, 6 носовых 533-мм торпедных аппаратов) способны применять не только торпеды, но и крылатые ракеты соответствующей модификации.
«Красная звезда» ранее уже рассказывала, что на санкт-петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота построено 6 субмарин этого типа: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».
Нынешние боевые пуски — это уже не первое успешное применение ракет «Калибр» в Сирии. В октябре 2015 года корабли Каспийской флотилии — сторожевой ракетный корабль проекта 11661 «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» — из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет «Калибр-НК». С расстояния почти 1,5 тысячи км были поражены 11 объектов ИГИЛ на территории Сирии.
В ноябре 2015 года та же корабельная группа Каспийской флотилии осуществила 18 пусков ракет «Калибр-НК» по 7 объектам ИГИЛ, а в декабре того же года находившаяся в восточной части Средиземного моря дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» выполнила из подводного положения групповой пуск 4 ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по целям на территории провинции Ракка.
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В августе 2016 года из района в восточной части Средиземного моря малые ракетные корабли проекта 21631 «Зелёный Дол» и «Серпухов» (Черноморский флот) выполнили 3 пуска крылатых ракет «Калибр-НК» по объектам террористической группировки в провинции Алеппо.
В мае 2017 года из акватории в восточной части Средиземного моря фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» осуществили пуски 4 крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ в районе Пальмиры.
Евгений Подзоров, «Красная Звезда»
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Армия Сирии вернула все утраченные позиции после атак «Аль-Каиды» и ВВС Израиля на Голанских высотах (ВИДЕО)
Недавняя наступательная операция террористических группировок под названием «Дорога в Дамаск» оказалась неудачной. Банды начали ее с атаки сотен своих боевиков и десятков единиц военной техники на город Мадинат Аль-Бааc в провинции Кунейтра.
В среду вечером Сирийская Арабская Армия перегруппировалась для крупного контрнаступления, отбив последние четыре населенных пункта, ранее захваченые бандформированиями, которых поддержали ВВС Израиля.
В результате атаки правительственных войск было уничтожено не менее 20 боевиков, в том числе и сам Абу Осамах Аль-Карар, командующий группировкой «Хайят Тахрир Аш-Шам» (сирийской «Аль-Каиды»*), который возглавлял первый удар от имени объединенной «армии Мухаммеда».
Несмотря на ряд авианалетов израильских ВВС, совершенных за минувшую неделю, САА удалось перехватить инициативу и предотвратить широкомасштабное наступление террористов, которые стремились к границам Восточной Гуты и Дераа.
В четверг и пятницу Сирийская армия продолжала контратаковать «Аль-Каиду» на Голанских высотах.
Ракетным и артиллерийским обстрелам была подвергнута оборона боевиков к западу от г. Аль-Баас.
Затем бойцы САА и Национальных сил обороны смогли выбить боевиков с контрольно-пропускного пункта у западного периметра упомянутого города.
Видео ниже показывает моменты огневого поражения обороны джихадистов вблизи Аль-Бааса.
Ожидается, что САА будет стремиться отбить позиции банд, чтобы вернуть границу с Израилем.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Точка притяжения
Километраж до Дейр-эз-Зора от передовых позиций сирийской и иракской армий, а также иранских "прокси".
От Ресафы – 125 километров. (САА)
От Арака – 145 километров (САА + Хэбалла + российские ССО)
От Т2- 105 километров (иранские прокси)
От Аль-Джуагифи – 105 километров ("Хашд-Шааби").
Курды ближе всех – всего 50 километров, но деблокировать Дейр-эз-Зор они врядли будут.
С одной стороны, по прямой – 2-3 часа на машине. Но в силу сопротивления боевиков, пройти их будет непросто, хотя в свете стратегических изменений на сирийском ТВД, теперь возможны разнообразные варианты продвижения к героическому городу, который несколько лет просидел в круговой обороне. У боевиков остается все меньше времени для того, чтобы сломить оборону анклава, но думаю еще как минимум одну попытку ликвидировать гарнизон Дейр-эз-Зора они предпримут.
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Итоги расследования химической атаки в Идлибе Западу не нужны, — постпред России при ОЗХО
Западу не нужны результаты расследования инцидента в Хан-Шейхуне, доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении в сирийском городе зарина является проявлением политики демонизации президента Сирии Башара Асада, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее в миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия подтвердили, что в начале апреля в Сирии был применен запрещенный газ зарин.
«По-моему, это попытки свергнуть сирийскую власть, демонизировать президента Асада. Мы были свидетелями такой политики в определенные периоды, и это лишь еще один пример подобной политики. На самом деле нашим партнерам не нужны результаты расследования (инцидента в Хан-Шейхуне — прим. ред.)», — сказал Шульгин в эфире телеканала RT.
По его словам, с апреля они «уже были уверены в том, что в инциденте замешаны сирийские власти».
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6–6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак.
А видео из Хан-Шейхуна, снятое «Белыми касками», противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Браво, Олег! — Русский танкист уничтожил «шахид-мобиль» смертника ИГИЛ в бою под Пальмирой (ВИДЕО 18+)
Сирийская армия под руководством российских военных советников и авиации ВКС РФ продолжает военную операцию по деблокированию г. Дейр эз-Зор, продвигаясь к нему из пустыни в Пальмирском регионе.
На острие атаки идут танковые подразделения подготовленного Россией 5-го Армейского Корпуса САА, которые ежедневно сталкиваются лицом к лицу с врагом в пустынных районах между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор.
На днях главари ИГИЛ* бросили в бой свои танки и смертников, пытаясь замедлить быстрое продвижение механизированных подразделений Вооруженных сил САР.
Одни из боев попал на видео, после публикации ролика внимательные зрители заметили любопытную деталь:
После 10-й секунды мы видим выстрел танка и взорвавшийся «шахид-мобиль», начиненный взрывчаткой, а сирийский военный кричит: «Браво, Олег! Браво, Олег!»
Как известно, военные советники — это офицеры, которые обучают военнослужащих союзных войск, но также и корректируют их действия в ходе реальных боев, помогая закрепить навыки на практике.
Судя по всему, в объектив камеры попал именно такой случай.
Известно, что в результате этого боя бойцам 5-го Армейского Корпуса САА при российской поддержке удалось уничтожить 2 начиненных взрывчаткой автомобиля со смертниками и около 50 террористов.
На этой неделе САА вернула под свой контроль ранее оккупированные боевиками районы вблизи Авиабазы T-2, выбив оттуда врага. Другие подразделения Армии САР вместе с ливанской «Хезболлой» прорвали оборону ИГИЛ вблизи газовых месторождений Арак.
При поддержке авиаударов российской авиации сирийцы и ливанцы ворвались на вражескую территорию, взламывая оборону и уничтожая террористов.
На кадрах Минобороны САР также показана авиационная поддержка, которую оказывают российские ударные вертолеты Ми-35 и сирийские Ми-25.
Недавно мы публиковали другое видео, но слегка иного содержания: Кадры атаки: Погоня смертника ИГИЛ за колонной бронетехники, сопровождаемой вертолетом.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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