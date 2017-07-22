Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июля 2017

Кровавый междоусобный конфликт в «раю сирийских исламистов» привел к сотням убитых и раненых боевиков.

В Сирии, в зоне деэскалации № 1, находящейся на территории провинций Алеппо и Идлиб несколько дней назад начались жестокие бои между незаконными вооруженными формированиями за влияние в регионе и контроль над каналами поставок техники, вооружения, и припасов из Турции.

На северо-западе территории Сирии южнее Африна, на границе с Турцией, находятся пять основных и множество менее значимых проходов, по которым Анкара поставляет подконтрольным группировкам оружие и боеприпасы. Основным получателем грузов является террористическая группировка «Ахрар аш-Шам».

Раньше банды боевиков, располагающиеся в данном регионе, хоть и не проявляли симпатий друг к другу, но в широкомасштабные вооруженные боестолкновения между собой не вступали, ограничиваясь локальными конфликтами в отдельных населенных пунктах. Конвои, поступающие с территории Турции доходили до получателя без происшествий, а блокпосты, склады и пункты управления не подвергались нападениям.

Так было до недавнего времени, но затем дни мирного сосуществования группировок на данной территории подошли к концу.

Так 18 июля в населенных пунктах Серакаб и Джиср-эш-Шугур вооруженные отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) совершили попытку завладеть складами с оружием и объектами инфраструктуры, находящимися под контролем «Ахрар аш-Шам». С обеих сторон погибло более 20 боевиков, порядка 30 получили ранения.

На всей территории зоны деэскалации обе группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» усиливали свои позиции, оборудовали блокпосты на дорогах, по которым перевозится оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

Кроме того, более мелкие бандформирования, входящие в состав обеих группировок, ведут самостоятельные боевые действия друг против друга. Так, в результате боя между отрядом «Нур ад-Дин аз-Зинки» был взят в плен боевик группировки «Сувар аш-Шам», входящей в «Ахрар аш-Шам». В результате отряды боевиков, дислоцирующиеся в близлежащих населенных пунктах, были приведены в полную боевую готовность.

Помимо этого, боевики, пытаясь сохранить себе жизнь, в ходе этих боестолкновений, перетекают на сторону и входят в состав более сильных отрядов.

Подтверждением этому служит переход отряда «Лива аль-Хиджра», численностью более ста человек, некогда состоявшего в «Ахрар аш-Шам», под покровительство «Джабхат ан-Нусра». Это, в свою очередь, указывает на то, что общее руководство «Ахрар аш-Шам» слабо контролирует, входящие в ее состав мелкие формирования.

Помимо вооруженных столкновений, в районе Идлиба наблюдались множественные перемещения отрядов, техники, полевой артиллерии и минометов в городе и его окрестностях, как со стороны «Джебхат ан-Нусра», так и со стороны «Ахрар аш-Шам».

Нападения «Джебхат ан-Нусры» на отряды протурецкой «Ахрар аш-Шам» и подконтрольные ей группировки можно объяснить несколькими причинами: либо, вызванным истощением своих резервов, желанием завладеть, поставляемыми «Ахрар аш-Шам» из Турции припасами и оружием, либо, вызванным ослаблением авторитета последней, желанием взять под контроль, захваченную ей территорию.

Последние вести с фронтов исламистской войны

В пятницу СМИ сообщили про продолжающиеся бои между ХТШ и «Ахрарами» за поселки Каукаба, Флейфель и Термаля в южной части провинции Идлиб, обе стороны понесли потери, есть жертвы среди мирных жителей.

В тоже время «Ахрар аш-Шам» сделала заявление о том, что сообщения об утверждении контроля со стороны отрядов Джулани (ХТШ) над погранпереходом Баб-аль-Хава недостоверны, якобы он по прежнему за «ахрарами».

Вечером появились сообщения, что после трех дней кровопролитных боев «Аль-Каида» (ХТШ) выходит победителем в междоусобной войне террористов в Идлибе и Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам» побеждает в войне джихадистов в северной Сирии после заключения соглашения со своими бывшим союзником, а ныне врагами — НВФ «Ахрар Аш-Шам».

Одним из требований перемирия был полный уход «Ахраров» с перевала Баб аль-Хава, в результате чего турецкая граница перешла под контроль ХТШ.

«Ахрар Аш-Шам» подожгли склад контрабанды у перехода Баб аль-Хава

Банды «Ахрар Аш-Шам» не смогли отбить нападения «Аль-Каиды» (ХТШ) в нескольких частях провинции Идлиб, что заставило проигрывающую сторону искать перемирия на невыгодных условиях.

Эта кровавая междоусобица в «резервации исламистов» доказала, что «Хайят Тахрир Аш-Шам» является самой сильной террористической группировкой в ​​Сирии после ИГИЛ*, хотя ранее на этот авторитет претендовало НВФ «Ахрар Аш-Шам».

Обе группировки, являющиеся крупнейшими джихадистскими силами в Сирии, опубликовали официальные заявления на свои сайтах, подтверждая свою приверженность восстановлению мира в Идлибе.

Трехдневная война привела к большому количеству убитых боевиков с обеих сторон, десятки мирных жителей попали под перекрестный огонь банд. Более 100 террористов были ранены и арестованы в ходе конфликта, а несколько городов переходили из рук в руки.

Тем не менее, война между конкурирующими группировками террористов, между которыми теперь кровь большого количества убитых соратников, снова может вспыхнуть в любой момент.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.