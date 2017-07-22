Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июля 2017
- 16:16 Перемирие в Сирии: в Восточное Гуте с 12:00 официально объявили режим «тишины».
- 14:30 Совфед предложил США узаконить присутствие в Сирии.
- 12:02 В Сирии подписали документ о зонах деэскалации в районе Восточной Гуте.
- 07:58 США незаконно находятся в Сирии — американский генерал.
- 07:51 Кризис в Европе: более 170 смертников ИГИЛ ждут «команды» в ЕС.
- 07:30 Кровавая резня банд в Идлибе: Убиты и ранены сотни сирийских боевиков (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:33 Законные основания.
- 06:30 При поддержке ВКС РФ «Тигры» освобождают 2 города на юге Ракки и прорываются на 30 км к Дейр Зор.
- 02:50 Глава сил спецопераций США прокомментировал «подарок Москве» — прекращение помощи ЦРУ боевикам в Сирии.
- Вчера 23:10 Штурм крепости ИГИЛ: Губительный огонь ВКС РФ и Армии Сирии деморализовал боевиков в Хаме — подробности операции.
- Вчера 21:42 Сирия: В Идлибе боевики готовы прекратить огонь.
Перемирие в Сирии: в Восточное Гуте с 12:00 официально объявили режим «тишины»
Вооруженные силы Сирии объявили перемирие в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12:00 субботы (совпадает с мск).
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SANA.
«Командование армии и вооруженных сил объявляет режим прекращения боевых действий в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12.00 субботы 22 июля 2017 года», — сообщило командование Сирии.
Как отметило командование, армия оставляет за собой право «соответствующим образом отвечать» на любые нарушения перемирия.
Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. В ближайшие дни в зону деэскалации отправится первый гуманитарный конвой, отметило ведомство.
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Совфед предложил США узаконить присутствие в Сирии
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова американского генерала Рэймонда Томаса о нелегальности пребывания военных США в Сирии, заявил, что Вашингтону следует обратиться к Дамаску, чтобы узаконить своё присутствие на территории Сирии.
«То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом. США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии», — приводит РИА Новости слова сенатора.
Он отметил, что США могут легализовать своё пребывание в Сирии.
«Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав своё присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует», — заявил Клинцевич.
Ранее глава командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас заявил, что присутствие американских военных в Сирии лишено законных оснований.
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В Сирии подписали документ о зонах деэскалации в районе Восточной Гуте
В Минобороны России заявили о подписании соглашений по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» в Сирии.
Об этом пишет RT.
Отмечается, что в ближайшее время туда будет отправлен первый гуманитарный конвой.
Отмечается, что соглашения были подписаны по результатам проведённых в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны.
«Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развёртывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», — говорится в сообщении.
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США незаконно находятся в Сирии — американский генерал
У США нет законных оснований находиться в Сирии, это признал глава командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас, пишет Лайф.
И по этому поводу, по его мнению, Россия может задать Вашингтону «неудобный вопрос».
«Недалёк тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё ещё в Сирии, США?» Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать», — отметил Томас в ходе выступления на форуме по безопасности в Колорадо.
По его словам, единственным основанием пребывания американских военных в САР является борьба с терроризмом.
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Кризис в Европе: более 170 смертников ИГИЛ ждут «команды» в ЕС
Интерпол распространил список из 173 боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые могли быть обучены, чтобы совершить террористические атаки в Европе.
Об этом пишет RT со ссылкой на The Guardian.
Список был составлен разведкой США на основе данных, полученных в ходе военных операций против ИГ в Сирии и Ираке. Данные были переданы ФБР и Интерполу.
В списке представлены «боевики, которых могли научить создавать и размещать самодельные взрывные устройства с целью убийств и нанесения травм». Предполагается, что они могут перемещаться между странами для участия в террористической деятельности.
При этом неизвестно, прибыли ли подозреваемые в Европу.
Отмечается, что в документе указаны имена, даты вербовки в ряды ИГ, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, а также имена матерей и фотографии.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая в России.
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Кровавая резня банд в Идлибе: Убиты и ранены сотни сирийских боевиков (ФОТО, ВИДЕО)
Кровавый междоусобный конфликт в «раю сирийских исламистов» привел к сотням убитых и раненых боевиков.
В Сирии, в зоне деэскалации № 1, находящейся на территории провинций Алеппо и Идлиб несколько дней назад начались жестокие бои между незаконными вооруженными формированиями за влияние в регионе и контроль над каналами поставок техники, вооружения, и припасов из Турции.
На северо-западе территории Сирии южнее Африна, на границе с Турцией, находятся пять основных и множество менее значимых проходов, по которым Анкара поставляет подконтрольным группировкам оружие и боеприпасы. Основным получателем грузов является террористическая группировка «Ахрар аш-Шам».
Раньше банды боевиков, располагающиеся в данном регионе, хоть и не проявляли симпатий друг к другу, но в широкомасштабные вооруженные боестолкновения между собой не вступали, ограничиваясь локальными конфликтами в отдельных населенных пунктах. Конвои, поступающие с территории Турции доходили до получателя без происшествий, а блокпосты, склады и пункты управления не подвергались нападениям.
Так было до недавнего времени, но затем дни мирного сосуществования группировок на данной территории подошли к концу.
Так 18 июля в населенных пунктах Серакаб и Джиср-эш-Шугур вооруженные отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) совершили попытку завладеть складами с оружием и объектами инфраструктуры, находящимися под контролем «Ахрар аш-Шам». С обеих сторон погибло более 20 боевиков, порядка 30 получили ранения.
На всей территории зоны деэскалации обе группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» усиливали свои позиции, оборудовали блокпосты на дорогах, по которым перевозится оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты.
Кроме того, более мелкие бандформирования, входящие в состав обеих группировок, ведут самостоятельные боевые действия друг против друга. Так, в результате боя между отрядом «Нур ад-Дин аз-Зинки» был взят в плен боевик группировки «Сувар аш-Шам», входящей в «Ахрар аш-Шам». В результате отряды боевиков, дислоцирующиеся в близлежащих населенных пунктах, были приведены в полную боевую готовность.
Помимо этого, боевики, пытаясь сохранить себе жизнь, в ходе этих боестолкновений, перетекают на сторону и входят в состав более сильных отрядов.
Подтверждением этому служит переход отряда «Лива аль-Хиджра», численностью более ста человек, некогда состоявшего в «Ахрар аш-Шам», под покровительство «Джабхат ан-Нусра». Это, в свою очередь, указывает на то, что общее руководство «Ахрар аш-Шам» слабо контролирует, входящие в ее состав мелкие формирования.
Помимо вооруженных столкновений, в районе Идлиба наблюдались множественные перемещения отрядов, техники, полевой артиллерии и минометов в городе и его окрестностях, как со стороны «Джебхат ан-Нусра», так и со стороны «Ахрар аш-Шам».
Нападения «Джебхат ан-Нусры» на отряды протурецкой «Ахрар аш-Шам» и подконтрольные ей группировки можно объяснить несколькими причинами: либо, вызванным истощением своих резервов, желанием завладеть, поставляемыми «Ахрар аш-Шам» из Турции припасами и оружием, либо, вызванным ослаблением авторитета последней, желанием взять под контроль, захваченную ей территорию.
Последние вести с фронтов исламистской войны
В пятницу СМИ сообщили про продолжающиеся бои между ХТШ и «Ахрарами» за поселки Каукаба, Флейфель и Термаля в южной части провинции Идлиб, обе стороны понесли потери, есть жертвы среди мирных жителей.
В тоже время «Ахрар аш-Шам» сделала заявление о том, что сообщения об утверждении контроля со стороны отрядов Джулани (ХТШ) над погранпереходом Баб-аль-Хава недостоверны, якобы он по прежнему за «ахрарами».
Вечером появились сообщения, что после трех дней кровопролитных боев «Аль-Каида» (ХТШ) выходит победителем в междоусобной войне террористов в Идлибе и Хаме.
«Хайят Тахрир аш-Шам» побеждает в войне джихадистов в северной Сирии после заключения соглашения со своими бывшим союзником, а ныне врагами — НВФ «Ахрар Аш-Шам».
Одним из требований перемирия был полный уход «Ахраров» с перевала Баб аль-Хава, в результате чего турецкая граница перешла под контроль ХТШ.
«Ахрар Аш-Шам» подожгли склад контрабанды у перехода Баб аль-Хава
Банды «Ахрар Аш-Шам» не смогли отбить нападения «Аль-Каиды» (ХТШ) в нескольких частях провинции Идлиб, что заставило проигрывающую сторону искать перемирия на невыгодных условиях.
Эта кровавая междоусобица в «резервации исламистов» доказала, что «Хайят Тахрир Аш-Шам» является самой сильной террористической группировкой в Сирии после ИГИЛ*, хотя ранее на этот авторитет претендовало НВФ «Ахрар Аш-Шам».
Обе группировки, являющиеся крупнейшими джихадистскими силами в Сирии, опубликовали официальные заявления на свои сайтах, подтверждая свою приверженность восстановлению мира в Идлибе.
Трехдневная война привела к большому количеству убитых боевиков с обеих сторон, десятки мирных жителей попали под перекрестный огонь банд. Более 100 террористов были ранены и арестованы в ходе конфликта, а несколько городов переходили из рук в руки.
Тем не менее, война между конкурирующими группировками террористов, между которыми теперь кровь большого количества убитых соратников, снова может вспыхнуть в любой момент.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Законные основания
США не имеют законных оснований для того, чтобы оставаться в Сирии.
Об этом сказал командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас на форуме по безопасности в Аспене.
«Недалёк тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё ещё в Сирии, США?». Они уже были близки к этому… Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать», — цитирует Томаса РИА Новости. Он подчеркнул, что единственное основание для пребывания военных США в Сирии — операция по борьбе с терроризмом.
https://russian.rt.com/world/news/411224-g
PS. Причины подобных заявлений достаточно тривиальны. Основной лейтмотив политики Трампа в отношении Сирии это борьба с ИГ. Под этим предлогом США еще на закате правления Обамы нарастили свою группировку в Сирии, делая вид, что это их главная и единственная цель, тогда как столкновения САА и SDF у Ресафы, прикрытие Рожавы от Эрдогана, попытка помешать иранским "прокси" у Ат-Танфа – достаточно наглядно показывают, что несмотря на коррекцию своей сирийской политики в сторону большего прагматизма, от более амбициозных целей США не отказались, хотя реализм взял верх и некоторые сверхзадачи вроде ухода Асада убраны в долгий ящик. Но так хочется попробовать решить иные задачи связанные с прямой конкуренцией с целями России и Ирана в Сирии.
Сокращение программы ЦРУ по финансированию террористов в Сирии и столкновения с иранскими "прокси" в юго-восточной Сирии, постепенно будут подводить отношения американской и российско-иранской коалиции к опасной черте, когда снимать противоречия ссылками на необходимость борьбы с ИГ будет уже невозможно. На данном этапе, покуда действует сделка №3 и обе коалиции воюют с Халифатом, Россия конечно не будет прямо требовать вывода американских войск из районов, где войны с ИГ уже нет. Как верно заметил генерал Томас, Россия держит эту опцию в запасе на случай ухудшения отношений с США, в случае чего она может поднять тему законности нахождения американских войск в южной Сирии, где ИГ уже нет. Мол, спасибо вам конечно, но ИГИЛ тут больше нет – езжайте лучше домой – разрешения на нахождение на территории Сирии от Дамаска у вас нет, мандата СБ ООН тоже нет.
Но пока Россия и ее союзники сами извлекают стратегические выгоды от сделки с США, связанные с возможностью за счет перемирия с американскими "прокси", очищать от Халифата центральные районы Сирии.
Проблема США в том, что у них после разгрома Халифата, действительно не будет законных поводов находится в Сирии, хотя в случае курса на эскалацию, с практической точки зрения их можно придумать:
1. Защита Рожавы от Асада и Эрдогана. Бумаги на этот счет легко могут быть подписаны в продолжении уже существующих..
2. Возвращение к позиции "Асад должен уйти", что будет означать откат администрации Трампа на позиции Обамы и Клинтон.
3. Раскручивание анти-иранской кампании, где наличие войск в Сирии будет обосновано "национальными интересами США и Израиля".
Понятное дело, что международное право во всех этих случаях и рядом не валялось, но США оно уже давно не очень волнует, когда они все-таки решают активно действовать в собственных интересах. Уж если Обама претендовавший на проведение "высокоморальной политики" международным правом регулярно подтирался, то циничный прагматик Трамп может это сделать еще более легко, тем более, что его внешнеполитические акции вроде удара по Шайрату в качестве сигнала для Китая и провальных попыток запугать Ким Чен Ына, как раз и носят характер сиюминутного авантюризма в попытках тактическими мерами решить стратегические задачи. Так что с практической точки зрения, легко можно представить ситуацию, когда США придумают оправдание сомнительной ценности, чтобы продлить пребывание своих войск в Сирии. Другой вопрос, что Белый Дом на текущем этапе может быть действительно не заинтересован в том, чтобы вести дело к эскалации в отношениях с Россией и Ираном, что будет неизбежно, если США захотят оставить свои войска в Сирии уже без всяких ссылок на ИГИЛ.
Единого взгляда в американском военно-политическом истеблишменте нет. Если администрация Трампа пытается проводить реалистичную политику в отношении Сирии, то внутриполитические оппоненты Трампа продолжают рассматривать действия Трампа в отношениях с Россией как предательство американских национальных интересов. Не случайно, что на том же форуме в Аспене, где Томас скептически отзывался о возможности сохранить войска в Сирии после разгрома Халифата, бывший глава национальной разведки Клеппер заявил, что настоящей целью Трампа является намерение "сделать не Америку, а Россию великой снова". Ну и дуплетом продолжилось раскручивание темы "русского следа" в победе Трампа на выборах.
Теперь вот появились обвинения, что бывший посол России в США Кисляк, в 2016 году встречался с нынешним генеральным прокурором США Сешнсом, с которым обсуждал предвыборную кампанию Трампа. До этого также активно обсуждалась "секретная" встреча Путина и Трампа в Гамбурге. Как не трудно заметить, все попытки Белого Дома замять эту тему ни к чему не привели – оппоненты вцепились в нее аки клещ и не желают лишать себя такой чудесной возможности перманентно давить на Трампа, подвергая сомнению любое внешнеполитическое и даже некоторые внутриполитические решения, так как при такой постановке вопроса, "руку Кремля" стараются отыскать в практически всех мало-мальских значимых внешнеполитических инициативах Трампа связанных с Европой и Ближним Востоком.
Вся эта возня вокруг "руки Кремля в Белом Доме" может очень легко скорректировать существующий курс, в случае, если Трампа уберут или законодательно стреножат. Поэтому вопрос безусловного вывода американских войск из Сирии после военного разгрома Халифата не столь однозначен, как пытается представить Томас. Обострение этого вопроса можно ожидать уже в 2018 году, когда основные операции против ключевых городов находящихся под контролем Халифата должны быть завершены и вплотную встанет вопрос о послевоенном устройстве Сирии с учетом пожеланий основных участников войны. Окончательное решение этого вопроса будет зависеть от того, с каким багажом подойдет к принятию решения Трамп – если он сможет отбиться от обвинений в том, что он "кремлевская марионетка" и сохранит более-менее рабочие отношения с Россией, то вероятность вывода американских войск из Сирии после разгрома Халифата достаточно существенная. Если же он он останется "хромой уткой", а отношения США и РФ продолжат деградировать, то логика конфликта будет толкать США к дальнейшему нарушению международного права связанного с изысканием способов оставить свои войска на территории чужой страны без ее разрешения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
При поддержке ВКС РФ «Тигры» освобождают 2 города на юге Ракки и прорываются на 30 км к Дейр Зор
Вечером в пятницу Сирийская армия и ВКС России освободили два города на реке Евфрат, продвинувшись с боями на 35 километров через территорию ИГИЛ на юге провинции Ракка.
Штурмовая дивизия «Тигры» и союзные формирования выбили террористов из расположенных рядом городов Дальха и Аль-Аукариши. Армейцы достигли реки Евфрат в ходе одного из своих самых успешных наступлений в 2017 году.
Проложив коридор до реки, Вооруженные силы создали еще один частично изолированный карман ИГИЛ, расположенный к югу от города Ракка. Одновременно с этим Tiger Force отрезали конкурентов — курдов из Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, которые также были не против захвата еще одного района ИГИЛ вдоль реки Евфрат.
Все предыдущие сообщения о том, что курды вошли в Дальху и Аль-Аукариши не соответствовали действительности, сообщает арабское агентство AMN.
«Тигры» под командованием генерал-майора Сухейля Аль-Хасана находятся всего в 80 километрах города Дейр Эз-Зор. Tiger Force было поручено продвигаться на юго-восток вдоль автомагистрали М4, в конечном счете стремясь снять долговременную осаду с окруженного террористами ИГИЛ города.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава сил спецопераций США прокомментировал «подарок Москве» — прекращение помощи ЦРУ боевикам в Сирии
Глава командования специальных операций США генерал Реймонд Томас прокомментировал прекращение программы ЦРУ по поддержке боевиков сирийской оппозиции и слова о том, что это является «подарком Москве» со стороны Дональда Трампа.
«По крайней мере, из того, что я знаю об этой программе и решении прекратить ее, это абсолютно не было уступкой русским», — цитирует его слова агентство Reuters.
Такое заявление генерал Реймонд Томас сделал во время своего выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо.
Как ранее сообщала «Русская Весна», по словам Wasington Post, на днях президент США Дональд Трамп решил закрыть программу поддержки сирийских боевиков в угоду России.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Штурм крепости ИГИЛ: Губительный огонь ВКС РФ и Армии Сирии деморализовал боевиков в Хаме — подробности операции
Сирийская армия и ВКС России продолжают операцию по освобождению оплота ИГИЛ — г. Акербат, расположенного на востоке провинции Хама.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности операции.
«За 20 июля в районе города Акербат правительственные войска Сирийской Арабской Республики нанесли существенный урон группировке боевиков ИГИЛ, противостоящей САА на данном направлении.
В результате огневого поражения объектов, мест сосредоточения боевиков и их позиций, террористы понесли значительные потери в живой силе и технике», — рассказал офицер.
«Но самое главное — группировке ИГИЛ, сосредоточенной в этом районе, был нанесен психологической ущерб, вызвавший потерю управления на отдельных участках линии соприкосновения и сломивший волю к сопротивлению у рядовых боевиков. Мелкие отряды, располагавшиеся на передовой, в результате ударов авиации ВКС России и сирийской артиллерии начали покидать свои позиции», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Видео по теме: ВКС РФ отправили в ад боевиков ИГИЛ, сожгли их базу и военную технику в сирийской Хаме.
«Кроме того, некоторые командиры небольших подразделений ИГИЛ* не желают отправлять своих людей на передний край обороны, зная, что это не принесет никакой пользы и меньше чем через сутки отряд вместе с техникой будет уничтожен полностью. Статистика такова, что подразделение численностью 15–20 человек на линии соприкосновения с правительственными войсками живет не больше 9–15 часов. Потому командиры террористов, зная, что это самоубийственное задание, меньше всего хотят оказаться на передовой», — добавил военнослужащий.
«Только за сутки ВКС России и артиллерия САР значительно сократили боевой потенциал боевиков на направлении «Акербат». В результате огневого поражения позиций и объектов противника было уничтожено: 4 пункта управления, 6 складов с вооружением, 9 единиц различной техники, более 150 боевиков».
«Противник дрогнул, религиозные проповеди и запугивание уже не в состоянии заставить террористов идти в бой. Наступление наземных сил правительственных войск и удары российской авиации заставляют боевиков бросать оружие и в гражданской одежде покидать позиции.
Постоянно прибывающие из ИГИЛовского тыла подкрепления уже не в силах изменить ситуацию. Оказавшись на передовой, в сотнях метров от сирийских бойцов, они моментально теряют наглый и бесстрашных вид, продемонстрированный в агитационных роликах, и лишь вжимаются в землю, лихорадочно отстреливаясь несколько десятков минут. После возникает необходимость в очередных подкреплениях.
Линия соприкосновения подразделений сирийской армии и боевиков ежечасно приближается к Акербату, замедляют этот процесс лишь невероятные объемы запасов живой силы террористов», — подытожил собеседник РВ.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: В Идлибе боевики готовы прекратить огонь
Агентство Рейтер сообщило в пятницу о готовности группировок боевиков «Ахрар-аш-Шам» и «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ) присоединиться к режиму прекращения огня в районе сирийского Идлиба.
По данным агентства, боевики «Ахрар-аш-Шам*» также должны покинуть территорию пограничного пункта Баб эль-Хава на границе с Турцией и передать контроль над районом гражданской администрации.
Согласно данным информационного бюллетеня Минобороны РФ, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в Сирии, на данный момент составляет 228.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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