Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 мая 2017

В ночь с пятницы на субботу подразделение ПВО Сирийской Арабской армии сбило боевой израильский беспилотный летательный аппарат, который провел ряд атак в провинции Кунейтра, что привело к гибели трех солдат Вооруженных сил в пятницу вечером.

Армейцы пострадали от вражеского налета во время продвижения в тылу противника в районе дороги между Аль-Хамдайя и Абу Шабта. В ответ на авиаудар сирийские системы ПВО открыли огонь и сбили израильский беспилотник над территорией, контролируемой боевиками «оппозиции», передает арабское агентство AMN.

Тель-Авив и Дамаск пока еще не комментировали взаимную агрессию. Обе страны находятся в состоянии конфликта, так как израильские вооруженные силы оккупировали большую часть Голанских высот пятьдесят лет назад.

В апреле силы САА также открывали огонь по израильским беспилотникам, после уничтожения одного в марте.

А «Хезболла» захватила один БПЛА в южном Ливане в минувший понедельник.

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