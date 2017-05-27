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Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 мая 2017

07:14. 27 мая 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:

СРОЧНО: Армия Сирии сбила ударный БПЛА Израиля, убивший трех военных

СРОЧНО: Армия Сирии сбила ударный БПЛА Израиля, убивший трех военных | Русская весна

В ночь с пятницы на субботу подразделение ПВО Сирийской Арабской армии сбило боевой израильский беспилотный летательный аппарат, который провел ряд атак в провинции Кунейтра, что привело к гибели трех солдат Вооруженных сил в пятницу вечером.

Армейцы пострадали от вражеского налета во время продвижения в тылу противника в районе дороги между Аль-Хамдайя и Абу Шабта. В ответ на авиаудар сирийские системы ПВО открыли огонь и сбили израильский беспилотник над территорией, контролируемой боевиками «оппозиции», передает арабское агентство AMN.

Тель-Авив и Дамаск пока еще не комментировали взаимную агрессию. Обе страны находятся в состоянии конфликта, так как израильские вооруженные силы оккупировали большую часть Голанских высот пятьдесят лет назад.

В апреле силы САА также открывали огонь по израильским беспилотникам, после уничтожения одного в марте.

А «Хезболла» захватила один БПЛА в южном Ливане в минувший понедельник.

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Террористы ИГИЛ, готовившие теракт в Москве, арестованы

Террористы ИГИЛ, готовившие теракт в Москве, арестованы | Русская весна

Мещанский суд Москвы санкционировал арест четверых фигурантов дела о подготовке терактов в столице от имени террористической организации «ИГИЛ», передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда.

В пятницу ФСБ обратилась в суд с требованием взять под стражу четырех человек, задержанных 25 мая в Ново-Переделкино: Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова.

«Ходатайство следствия является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению», — сказала судья. Арест всех четверых санкционирован на два месяца — по 24 июля включительно.

Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, «осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы».

По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с «ИГИЛ»*.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В результате воздушного удара по востоку Сирии погибли около 80 человек

Около 80 членов семей боевиков ИГИЛ погибли в Сирии при новом ударе коалиции.

Воздушный удар был нанесен неподалеку от Маядина, расположенного на востоке Турции. Отмечается, что среди погибших находились 33 ребенка.

Авиаудар был нанесен силами коалиции во главе с США ранним утром 26 мая.

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Террорист ИГИЛ признался, что его сообщник готовил взрыв в Москве

Террорист ИГИЛ признался, что его сообщник готовил взрыв в Москве | Русская весна

Один из задержанных в Москве предполагаемых террористов Абдушукура Гулмирзаев признался в суде, что его сообщник действительно готовил взрыв.

«Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — сказал Гулмирзаев.

Сегодня Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал четырех предполагаемых террористов, задержанных накануне в Ново-Переделкино.

«Ходатайство следствия является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению», — сказала судья. Арест всех четверых санкционирован по 24 июля включительно.

В пятницу ФСБ обратилась в суд с требованием взять под стражу Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова. Им вменяется участие в террористической организации, приготовление к совершению теракта, хранение боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Подозреваемые — граждане России и стран Центральной Азии. По данным спецслужбы, они готовили взрыв на транспорте в Москве, а их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с ИГИЛ*.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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МОЛНИЯ: ВКС РФ уничтожили одного из главарей ИГИЛ, чеченца Абу Аюба аш-Шишани — подробности (+КАРТА)

Новость обновляется
МОЛНИЯ: ВКС РФ уничтожили одного из главарей ИГИЛ, чеченца Абу Аюба аш-Шишани — подробности (+КАРТА) | Русская весна

Только что стало известно, что в результате точечного авиаудара ВКС России в Ракке убит полевой командир, гражданин Грузии, уроженец Чеченской республики РФ. 

Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил военный источник.

«Главарь боевиков был ликвидирован на западе провинции Ракка, рядом с шоссе Алеппо — Ракка — Дэйр-эз-Зор, недалеко от административной границы с провинцией Алеппо в результате», — рассказал военный.

«Как ранее стало известно, он командовал отрядом, участвующим в наступлении ИГИЛ на Пальмиру в декабре 2016 года. 

Также он был ответственным за размещение боевиков из Ирака. Доставлял боеприпасы в Акербат и Ханассер», — добавил собеседник «Русской Весны».

Как ранее сообщалось, именно на границе провинций Ракка и Алеппо ВКС России в последнее время наносят массированные удары по террористам ИГИЛ, таким образом поддерживая наступление «Тигров» и других подразделений Сирийской армии, продвигающихся по направлению к самопровозглашенной столице террористической группировки. 

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Абу Аюб аш-Шишани (не путать с ранее убитым Русланом Батирошвили) — один из полевых командиров ИГИЛ*, родившийся в Чечне.

По данным источника «Русской Весны», он был уничтожен боевым самолетом ВКС РФ на правом берегу реки Евфрат, в районе водохранилища Аль-Асад, примерно в 30 км к западу от г. Табка.

По предоставленным нам координатам находится населенный пункт Аль-Тавра (35°49’40.2″N 38°13’44.2″E).

Позже появились сообщения в сирийских СМИ, в которых утверждается, что он был убит авиаударом истребителя-бомбардировщика Су-34 .

Журналисты ряда изданий САР добавляют, что Абу Аюб аш-Шишани являлся одним из самых опасных террористов в «ДАИШ» и по их информации, был ликвидирован в сельской местности на востоке Хомса. До приезда в Сирию он участвовал в убийствах в Ираке.

Также они подтверждают, что боевик участвовал в захвате Пальмиры в декабре 2016 года и отвечал за доставку оружия из Ирака в регионы Акербат и Ханассер.

Как ранее сообщалось, именно на границе провинций Ракка и Алеппо ВКС России в последнее время наносят массированные удары по террористам ИГИЛ, таким образом поддерживая наступление «Тигров» и других подразделений Сирийской армии, продвигающихся по направлению к самопровозглашенной столице террористической группировки. 

Читайте подробнее: Смерть с небес: ИГИЛ публикует кадры атак самолетов и вертолетов ВКС России в Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

МОЛНИЯ: ВКС РФ уничтожили одного из главарей ИГИЛ, чеченца Абу Аюба аш-Шишани — подробности (+КАРТА) | Русская весна

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В Ираке оборудуют новую «столицу ИГ»

В Ираке оборудуют новую "столицу ИГ" в Эль-Хувейдже

Командование террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) оборудовало новый форпост в Ираке в районе Эль-Хувейджа после ухода из Мосула. Об этом сообщил командующий ополчением племен провинции Киркук Анур аль-Аси.

По его данным, ИГ перенесла штаб командования из Мосула в расположенную к юго-западу Эль-Хувейджу. Район остается под полным контролем экстремистов. «Только сегодня со стороны Сирии и Иордании, а также из Мосула в Эль-Хувейджу прибыло порядка 400 бойцов, — сказал он. — У большинства боевиков были завязаны глаза, чтобы не допустить утечки информации о местонахождении полевых командиров».

По поступающей информации, террористы мобилизуют силы в богатой нефтью провинции для последующих вылазок, в том числе на объекты нефтяной промышленности, а также диверсионных операций в пограничных провинциях. Губернатор Киркука Наджм ад-Дин Карим призвал Багдад ускорить начало кампании по освобождению Эль-Хувейджи, подчеркнув, что боевики используют этот район как плацдарм для нападений как в Киркуке, так и в провинции Салах-эд-Дин.

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Сирия: САА отбила у террористов ИГИЛ фосфатную фабрику

Видео с фосфатной фабрики в районе населенного пункта Савана к юго-западу от Пальмиры, вчера отбитой правительственными сирийскими войсками у террористов ИГИЛ (запрещено в Российской Федерации).

Боевики понесли значительные потери в столкновении с сирийскими войсками. Они вынуждены были отступить.

Наступление САА поддержала российская авиация. В настоящее время армия САР расположилась в районе Аль-Савана.

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