«Охота на русских ведьм» в США вышла на новый уровень

Фото: Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн «уличен» в беседе с гражданкой России. Очередной виток «охоты на ведьм», который в самой РФ уже охарактеризовали как обострение паранойи, связан не столько с желанием насолить лично Флинну, сколько со стремлением подготовить общественное мнение к возможному смещению Трампа.

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в «контакте» (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи», – так член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал очередной «русский скандал» в Соединенных Штатах.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не сообщил руководству Пентагона о встрече с гражданкой Российской Федерации, которая произошла в 2014 году, когда Флинн возглавлял разведывательное управление министерства обороны США.

Как уточнили в Wall Street Journal, речь идет о некой Светлане Лоховой, изучающей историю спецслужб России и какое-то время работавшей в филиале Сбербанка в Лондоне. Знакомый Лоховой рассказал журналистам, что россиянка и Флинн беседовали на семинаре по вопросам безопасности в Кембриджском университете. Беседа продлилась около 20 минут.

Согласно сообщению ТАСС, представитель Флинна Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако подчеркнул, что в самой встрече не было ничего предосудительного. «Умозаключение, что беседу генерала Флинна и россиянки следует расценивать как-то иначе чем совершенно случайную, является просто неправдой», – подчеркнул Флойд.

Это уже далеко не первый случай, когда СМИ обвиняют бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности «в дискредитирующих связях с Россией».

Так, в четверг та же The Wall Street Journal со ссылкой на документы комитета Конгресса США сообщила о том, что незадолго до вступления в должность советника президента США Флинн якобы получил от нескольких российских компаний более 50 тыс. долларов. Среди этих компаний называются, в частности, «Лаборатория Касперского» и телеканал Russia Today.

Ранее Флинн был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом вокруг его телефонных переговоров с послом России Сергеем Кисляком. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала все обстоятельства этого громкого дела.

Тем же «методом Кисляка» противники Трампа пытаются сместить другого члена команды президента – главу минюста США Джеффа Сешнса. Против Сешнса был подан иск со стороны крупнейшей в стране ассоциации юристов, которые заподозрили главу минюста во лжи. И в США, и в России претензии к Сешнсу, который оказался в центре скандала после сообщений о его встречах с Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании, называют «охотой на ведьм».

Впрочем, политолог-американист Виктор Олевич считает, что в данном случае формальный повод «докопаться» до Флинна есть.

«Дело в том, что, будучи главой разведывательного управления министерства обороны США, Майкл Флинн действительно должен был сообщать о своих встречах с иностранными гражданами, тем более с россиянами. Это стандартная процедура для чиновников такого уровня, в России так принято тоже», – пояснил эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В то же время, отметил Олевич, из этого следует, что в 2014 году Флинн уже находился под пристальным наблюдением со стороны спецслужб. «О его перемещениях знали, но отложили эту историю в долгий ящик, чтобы достать из него именно сейчас», – добавил он.

Американист подчеркивает, что для политических оппонентов Трампа внутри американского истеблишмента и спецслужб важно оказывать постоянное давление на президента и его администрацию. «Финальная цель тех, кто стоит за кампанией против Трампа и его команды, – это смещение Трампа с поста президента США. Им необходимо в глазах американского народа, избирателей создать устойчивую картину Трампа как человека, связанного с Россией и отстаивающего российские, а не американские интересы. Поэтому цепляться будут за каждую информацию о связях с Россией представителей его команды», – предупреждает эксперт. В силу этого отставка не спасет Майкла Флинна от скандалов. Тем более уже на следующей неделе начнутся слушания в Конгрессе, посвященные вопросам российского влияния на команду Трампа.

«Флинн был советником Трампа в ходе его предвыборной кампании, он был назначен на один из ключевых постов в силовом блоке. Ему пришлось уйти в отставку под давлением американского «глубинного государства», недовольного Трампом. И эта новость сейчас создает нужный информационный фон для будущих слушаний в Конгрессе. Нужно понимать, что, совершая удар по Флинну, представители американского истеблишмента в первую очередь метят в Трампа. Финальная цель людей, стоящих за подобными публикациями в американских СМИ, – смещение Дональда Трампа», – считает американист.

Также, по мнению Олевича, следует учитывать, что, еще работая в Пентагоне, Майкл Флинн имел очень, мягко говоря, непростые отношения с тогдашним главой министерства обороны США Эштоном Картером и другими представителями руководства. «Даже сейчас в Пентагоне осталось немало людей, которые не против насолить Флинну лично», – полагает он.

Никита Голобоков

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Источник: voicesevas.ru