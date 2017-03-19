Главная » Невероятное в мире, Политика

«Охота на русских ведьм» в США вышла на новый уровень

16:49. 19 марта 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн «уличен» в беседе с гражданкой России. Очередной виток «охоты на ведьм», который в самой РФ уже охарактеризовали как обострение паранойи, связан не столько с желанием насолить лично Флинну, сколько со стремлением подготовить общественное мнение к возможному смещению Трампа.

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в «контакте» (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи», – так член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал очередной «русский скандал» в Соединенных Штатах. 

Ранее американские СМИ сообщили о том, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не сообщил руководству Пентагона о встрече с гражданкой Российской Федерации, которая произошла в 2014 году, когда Флинн возглавлял разведывательное управление министерства обороны США.

Как уточнили в Wall Street Journal, речь идет о некой Светлане Лоховой, изучающей историю спецслужб России и какое-то время работавшей в филиале Сбербанка в Лондоне. Знакомый Лоховой рассказал журналистам, что россиянка и Флинн беседовали на семинаре по вопросам безопасности в Кембриджском университете. Беседа продлилась около 20 минут.

Согласно сообщению ТАСС, представитель Флинна Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако подчеркнул, что в самой встрече не было ничего предосудительного. «Умозаключение, что беседу генерала Флинна и россиянки следует расценивать как-то иначе чем совершенно случайную, является просто неправдой», – подчеркнул Флойд.

Это уже далеко не первый случай, когда СМИ обвиняют бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности «в дискредитирующих связях с Россией».

Так, в четверг та же The Wall Street Journal со ссылкой на документы комитета Конгресса США сообщила о том, что незадолго до вступления в должность советника президента США Флинн якобы получил от нескольких российских компаний более 50 тыс. долларов. Среди этих компаний называются, в частности, «Лаборатория Касперского» и телеканал Russia Today.

Ранее Флинн был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом вокруг его телефонных переговоров с послом России Сергеем Кисляком. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала все обстоятельства этого громкого дела.

Тем же «методом Кисляка» противники Трампа пытаются сместить другого члена команды президента – главу минюста США Джеффа Сешнса. Против Сешнса был подан иск со стороны крупнейшей в стране ассоциации юристов, которые заподозрили главу минюста во лжи. И в США, и в России претензии к Сешнсу, который оказался в центре скандала после сообщений о его встречах с Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании, называют «охотой на ведьм».

Впрочем, политолог-американист Виктор Олевич считает, что в данном случае формальный повод «докопаться» до Флинна есть.

«Дело в том, что, будучи главой разведывательного управления министерства обороны США, Майкл Флинн действительно должен был сообщать о своих встречах с иностранными гражданами, тем более с россиянами. Это стандартная процедура для чиновников такого уровня, в России так принято тоже», – пояснил эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В то же время, отметил Олевич, из этого следует, что в 2014 году Флинн уже находился под пристальным наблюдением со стороны спецслужб. «О его перемещениях знали, но отложили эту историю в долгий ящик, чтобы достать из него именно сейчас», – добавил он. 

Американист подчеркивает, что для политических оппонентов Трампа внутри американского истеблишмента и спецслужб важно оказывать постоянное давление на президента и его администрацию. «Финальная цель тех, кто стоит за кампанией против Трампа и его команды, – это смещение Трампа с поста президента США. Им необходимо в глазах американского народа, избирателей создать устойчивую картину Трампа как человека, связанного с Россией и отстаивающего российские, а не американские интересы. Поэтому цепляться будут за каждую информацию о связях с Россией представителей его команды», – предупреждает эксперт. В силу этого отставка не спасет Майкла Флинна от скандалов. Тем более уже на следующей неделе начнутся слушания в Конгрессе, посвященные вопросам российского влияния на команду Трампа.

«Флинн был советником Трампа в ходе его предвыборной кампании, он был назначен на один из ключевых постов в силовом блоке. Ему пришлось уйти в отставку под давлением американского «глубинного государства», недовольного Трампом. И эта новость сейчас создает нужный информационный фон для будущих слушаний в Конгрессе. Нужно понимать, что, совершая удар по Флинну, представители американского истеблишмента в первую очередь метят в Трампа. Финальная цель людей, стоящих за подобными публикациями в американских СМИ, – смещение Дональда Трампа», – считает американист.

Также, по мнению Олевича, следует учитывать, что, еще работая в Пентагоне, Майкл Флинн имел очень, мягко говоря, непростые отношения с тогдашним главой министерства обороны США Эштоном Картером и другими представителями руководства. «Даже сейчас в Пентагоне осталось немало людей, которые не против насолить Флинну лично», – полагает он.

Никита Голобоков

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Комментарий ответа Истархова Ключнику
...интеллектуальный уровень и...Русские ведомости», «Русское дело», «Русское воскресенье», «Русский пульс», «Националист», «Русское слово», «Русский Союз», «Русский... они вышли на ...создание экономики нового государства – ...США уже после войны во время «охоты...
Комментарий ответа Истархова Ключнику. Часть 3
...интеллектуальный уровень и...Русские ведомости», «Русское дело», «Русское воскресенье», «Русский пульс», «Националист», «Русское слово», «Русский Союз», «Русский... они вышли на ...создание экономики нового государства – ...США уже после войны во время «охоты...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...зарплаты, такой же уровень защищённости и тому ... повернул, туда и вышло. Киевской окружной административный... русскими, они подчинятся приказу…" "Мы построим новый... интересам безопасности США в наибольшей степени... пика американская «охота на ведьм» достигла в ...
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
...России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей...более высокий уровень. Техническое переоснащение на новую, самую ...05.1776 г.(когда ведьмы на шабаш на ...1917 г. в США газеты вышли с сообщением о... - редактор журнала "Русское самосознание" (США). Он в этой ...
БЕЗСРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1.
...России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей...более высокий уровень. Техническое переоснащение на новую, самую ...05.1776 г.(когда ведьмы на шабаш на ...1917 г. в США газеты вышли с сообщением о... - редактор журнала "Русское самосознание" (США). Он в этой ...
Школа экстрасенсов имени Христа-Спасителя! Утопия или жизненная необходимость?
...началась «большая охота» на "ведьм" и ... либо новый самолет, либо новая стратегическая подводная... как специалисты США и Великобритании ... цивилизация, которая вышла на общение, ...перешли на информационный уровень. Похоже, ...звезда отличается от русской?" "Дальше ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>