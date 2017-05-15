Новости Украины и Новороссии 15 мая 2017
- 10:23 МВФ отобрал 80% золотовалютных резервов Украины за долги.
- 09:00 Как Киев ломает через колено «Донецкую область»: откровенный рассказ украинского оккупанта.
- 08:46 Климкин: Будем давить на Россию «по-новому».
- 07:30 Порошенко признался, что недоволен своей работой (ВИДЕО).
- 06:51 Он еще и танцует?!.
- 04:00 Ростислав Ищенко: Посеявшие ветер пожнут хаос.
- 01:25 Пока, “Орел и решка”.
- 00:30 Завод «Антонов»: печальный конец (ВИДЕО).
- Вчера 23:26 Никто на Украине официально не признавал ДНР и ЛНР террористическими организациями.
- Вчера 21:35 Климкин заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию.
МВФ отобрал 80% золотовалютных резервов Украины за долгиНациональный банк Украины раскрыл шокирующие секреты, касающиеся золотовалютных резервов страны. Бывший глава украинского валютного регулятора Сергей Арбузов заявил, что украинское золото (международные золотовалютные резервы) больше не принадлежит стране. 75% всего украинского резерва находится под контролем Международного валютного фонда (МВФ) в качестве погашения многочисленных долгов по предоставленным стране кредитам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«За три года ЗВР похудели на 15 тонн золота. Зато "плюс" $10 млрд госдолга», – написал Арбузов.
По словам Арбузова, из 17,2 миллиарда долларов золотовалютного резерва Киеву принадлежит 4 миллиарда и сумма эта постоянно уменьшается. Таким образом, МВФ имеет тотальную власть над экономикой страны.
По мнению Арбузова, «заигрывания» с НБУ прекратятся, как только Киев выбьет очередной и, скорее всего, последний транш. После этого Украина полностью перейдет под внешнее управление МВФ.
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Как Киев ломает через колено «Донецкую область»: откровенный рассказ украинского оккупанта
Рассказ о работе оккупационной администрации и тамошних гауляйтеров у себя в ФБ написал молодой львовский депутат Виктор Андрусив, который некоторое время проработал замом Жебривского в так называемой областной военно-гражданской администрации Донецкой области. Этот орган киевские оккупанты создали на рубеже 14 и 15 годов.
Рассказ настолько интересен подробностями и «впечатлениями», что его стоит прочесть каждому, кто интересуется, а что там происходит на Донбассе.
«В первые месяцы своей работы в Донецкой ВГА я получил как минимум два больших шока. Первый от того, насколько любые мои аналитические расчеты и знания не соответствовали реальной действительности. Все, как мы себе представляем этот регион, абсолютно несоизмеримо с реальностью.
Иллюзии о каких-то проукраинских настроениях остаются только иллюзиями. И от этого „шока” опускаются руки», — начинает львовский оккупант.
«Проукраинские настроения на Донбассе — это чистый маргинализм. Конечно, если ходить по конференциям доноров, то такое впечатление, что Украину там любят больше, чем на Галичине. Но если однажды-таки пройтись по заводам-гигантам и проехаться по заводским кварталам, то нетерпимость к украинскому там выставлена на показ и никто ее не прячет. И это речь идет о десятках и сотнях тысяч людей», — «внезапно» открывает для себя представитель «титульной нации».
«Второй шок — это насколько тема Донбасса отсутствует в столице. Есть тема войны, но нет темы Донбасса.
Когда ты приезжаешь обсуждать реальные проблемы управления регионом, социальный и юридический коллапс, который там имеет место быть, то ты даже собеседников найти не можешь. Никто не хочет слушать. Ни в министерствах, ни в парламенте, ни в АП нет никакого дела до этого. Такие себе «проблемы утопающего».
Львовский депутат Виктор Андрусив
С этими двумя шоками вы предстаете перед ключевой проблемой управления – кадры. На местах на самом деле очень профессиональные кадры, но понятно, что это все бывшие «регионалы», которые в той или иной степени настроены за Россию. Но донецкие кадры – это не просто управленцы на местах, это спрут, который укоренился в конкретную территорию множеством своих щупалец.
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Чтобы понять о чем речь, вот смотрите: экс-мэр Мариуполя Хотлубей – 17 лет на посту, мэр Бахмута Рева – уже 23 года, мэр Дружковки Гнатенко – 11 лет. Последний победил на выборах 2015 года с поддержкой в 80%! Наверное, не надо объяснять, как за такое время мэр может полностью заточить систему управления под себя: повсюду расставлены его люди, бизнес полностью ориентируется и работает по определенной схеме, на всех уровнях развиты тесные и продолжительные связи.
Во всех этих городах, где мне приходилось бывать и вживую общаться с этими мэрами, уровень контроля и управления системой просто поражал. Они ничего не повторяли и не объясняли, все делалось с первого слова как в армии.
Понятно, что проблему лояльности кадров и управления надо было решать. Мы понимали, что верить им нельзя. Было несколько сценариев, как можно было исправить ситуацию:
1. ВГА
Идея ВГА (военно-гражданских администраций).была придумана именно для того, чтобы взять под контроль проблемные города, в том числе с сепаратистскими настроениями. Но даже для ВГА были нужны кадры. Идея ставить военных не оправдала себя, поскольку они оказывались полностью не компетентными относительно организации жизни людей. Местных брать было безнадежно.
Мы приглашали кадры со всей страны, но соглашались в основном аферисты и авантюристы.
2. Проукраинские активисты
Такая практика реализовывалась в Славянске. Несмотря на то, что Олег Зонтов был настоящим патриотом, он оказался совершенно не подготовленным менеджером. Бюрократия постоянно разводила его, подсовывая неправильные документы. Он также не смог построить эффективную команду, потому что у него не было ресурса. Закончилось это тем, что выборы выиграл Лях, со слоганом «Любит Славянск, как Неля».
Такая же ситуация была с большинством готовых идти во власть активистов. Понятно, что они большую часть своей жизни выживали в противостоянии с кланом «регионалов» и не могли в себе развить мощные управленческий опыт или команду.
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3. Общины
Одним из мощных инструментов трансформации политического ландшафта должны стать общины. После объединения серьезно менялись ресурсные расписания, появлялись конкурентные кланы, возникали конфликты, которые давали возможность появляться и побеждать новым людям.
Мы очень много уделяли внимания децентрализации. Донецкая область единственная в стране полностью смоделировала территориальную общину во всех сферах жизни от экономики до культуры.
Каждая наша община точно имела сколько посчитано и чего ей надо во всех сферах. Но понятно, что действующая власть в лице мэров блокировала бы объединение, мы решили отменить выборы в старые образования и объявлять только в общины. С этой идеей я поехал в Киев.
Перенос выборов был бы логичным, поскольку на тот момент обсуждались внесения изменений в Конституцию и новые выборы в общины в 2017 году. Но каким же было мое удивление, когда Алексей Рябчин и команда грант-активистов не хотели слышать никаких аргументов о переносе выборов. Мне даже доказывали, что нет большей ценности, чем выборы, и что их надо провести даже в Песках. Ну вот, мы провели: Гнатенко – 80%.
4. Сепар украинский обыкновенный
Наконец единственной действующей стратегией работы в области оказался возврат лояльности просепарских кадров. Конечно, что на них была открыта куча уголовных дел за референдумы и флаги ДНР. Но эти дела никуда не двигались.
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Силовики заняли позицию, что арест этих мэров может дополнительно подорвать местное население, поскольку понятно, что эти мэры бы боролись и мобилизовывали в свою пользу и без того бешеную поддержку.
Поэтому нам в большой степени ничего не оставалось и мы решили, что эти мэры должны делать шаги, которые их дискредитируют в глазах сепаров. То есть каждый этот мэр должен делать поступки, за которые сепары его расстреляют.
Действенным инструментом была декоммунизация. Упирались как могли, но сделали. Тот самый Гнатенко лично снимал Ленина. В то время как мэр Торецка Слепцов откровенно не хотел этого делать, что и привело его к аресту.
А что же преступления против Украины, референдумы и прочее? Из Киева или Львова не видно, что эта проблема решается не в точке решения суда, а именно в точке появления альтернативы. Как только появляется альтернативный управленец или альтернативная модель управления городом или территорией, тогда проблема посадить приобретает значительно более легкое решение. Поэтому здесь речь идет не о том, сажать или нет, а исключительно о подходе.
Конечно, можно начинать разговор в стиле «вор должен сидеть в тюрьме» и другие розовые истории о верховенстве права, справедливости и прочее. Но реальность выглядит совсем иначе, и в ней вы ежедневно принимаете решения, где более справедливо считать ущерб, нанесенный вашим решением, а не настаивать на моральных императивах. Хотя если вы просто пьете кофе за хорошие грантовые средства (неужели намек на великого украинского аналитика Олега Пономаря? – РВ), от ваших решений не зависит жизнь людей, то вы можете писать и рассказывать, как правильно, до бесконечности. Ну и не забывать волшебных слов, которые поддерживают ваш бизнес: права человека, демократия, прозрачность, открытость и тому подобное.
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Климкин: Будем давить на Россию «по-новому»
«Один из главных политических сигналов — это реальное желание участвовать в давлении на Россию», — утверждает представитель главного государства-«давителя» России.
«У нас есть очень интересные идеи, но расскажу я о них позже, когда согласуем со всеми друзьями. Само собой, всё надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции», — заявил министр в интервью украинскому телеканалу ТСН.
Новыми способами давления на Россию Климкин назвал «экономические рычаги и санкции, которые будут реализовываться на основе солидарности с ЕС, с другими странами G7».
Главным же результатом встречи с Трампом, по словам главы украинского МИД, стал «чёткий месседж» поддержки Украины.
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Как сообщала «Русская Весна», 11 мая Дональд Трамп принял Климкина в Овальном кабинете сразу после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Вскоре появилась информация о том, что за организацию этой 6-минутной встречи Киев заплатил американским лоббистам 400 тысяч долларов.
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Порошенко признался, что недоволен своей работой (ВИДЕО)
Петр Порошенко заявил, что не полностью удовлетворен итогами своей работы на посту президента Украины.
На вчерашней пресс-конференции на вопрос журналиста «Почему бы вы проголосовали за такого президента как вы, если бы были рядовым избирателем» Порошенко ответил: «Спросите у 54% граждан, которые меня поддержали на президентских выборах. Я считаю абсолютно некорректным мне сейчас агитировать за президента Порошенко… Ну ладно, давайте попробуем. По крайней мере по тому, что сделано», — отметил глава государства.
К позитивным достижениям президент отнес подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, безвизовый режим с ЕС, который должен заработать с июня 2017 года, возвращение к Конституции 2004 года и то, что дело экс-президента Виктора Януковича находится в суде.
«Многое сделано. Но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, и задержка в позициях реформ», — сказав Порошенко.
Кроме этих незначительных деталей, недостатков в своей работе Петр Алексеевич, очевидно, не видит.
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Он еще и танцует?!
Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева опубликовала видеозапись танца Владимира Кличко под музыкальную композицию Бритни Спирс и рэпера Will.i.am «Scream & Shout».
Видеозапись Зиновьева опубликовала в своем Twitter.
Напомним, на посту мэра Кличко прославился своими фразами и неловкими ситуациями.
Так, в День Радио Кличко торжественно открыл туалет в Киеве, при этом не сразу смог из него выйти. А в 2014 году он ударился лбом об икону в Михайловском соборе, когда пытался приложиться к ней.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Ростислав Ищенко: Посеявшие ветер пожнут хаос
Российские и украинские социальные сети объединились. Впервые за последние три года тема и трактовка совпадают. Бедного Климкина в гостях у Трампа осмеивают все, кому не лень.
Нельзя сказать, чтобы претензии, предъявляемые министру иностранных дел Киева, были уж вовсе безосновательны. На опубликованных фотографиях он действительно выглядит, как молодой дипломат, принесший папку посла Чалого на встречу с президентом США и удостоившийся десяти секунд внимания главы сверхдержавы. Разрешили потрогать стол и сделать фото для семейного архива.
Но стоит задаться вопросом: а мог ли хоть Климкин, хоть любой другой украинский дипломат, хоть лично Порошенко, хоть весь украинский истеблишмент хором добиться большего? Ведь президент США не то, что с министром иностранных дел, далеко не с каждым главой государства, прибывающим в США с визитом, встречается.
Как по мне, Украина должна быть счастлива — все же, какой-никакой, но знак внимания — демонстрация того, что в Вашингтоне не до конца расстались с надеждой продать Киев хоть за мелкую копеечку. Могли бы ведь уже давно просто выбросить.
Ничего личного, просто Трампу для реализации его политики Украина не нужна. Даже где-то мешает.
Конфликт с Россией есть. А толку от него нет. Даже намеки на то, что США могут подать Украину России на блюдце с голубой каемкой, в обмен на уступки по Сирии, Ирану, Китаю, Северной Корее, не вызывают в Москве понимания. Россия готова ждать. И чем дольше Россия ждет, тем больше шансов, что потом Запад вынужден будет передавать ей Киев с доплатой.
Поэтому не интересуются больше Украиной французы (а ведь, в отличие от США, они связаны нормандским и минским форматами). Поэтому Трамп радостно передал украинский вопрос в полное ведение Меркель. И бедная федеральный канцлер вынуждена была в одиночестве отдуваться в Сочи, повторяя давно известные неработающие тезисы и прекрасно зная, что выглядит глупо.
Поэтому поляки на двадцать шестом году украинской независимости вдруг прозрели и стали проявлять беспокойство бандеризацией общественно-политической жизни своего восточного соседа. А ведь еще не так давно они были склонны забыть взаимные обиды, вычеркнуть из истории трагические страницы и совместно с Киевом противостоять России.
Даже самые ангажированные и самые простодушные люди рано или поздно начинают улавливать тенденцию. А тенденция такова, что в последние три года ситуация на Украине не просто ухудшается (ухудшалась она и раньше).
Украина сорвалась в системную катастрофу, в рамках которой с нарастающей скоростью отмирают все основные функции государства, при сохранении его формальных признаков.
Единственное, в чем Киев демонстрирует успех, — в расширении состояния катастрофы за все разумные (возможные и невозможные) пределы.
Вы видите, что дом соседа горит, а он не только сам его не тушит, но и оптимистично отказывается от помощи окружающих, утверждая, что все хорошо! и пожар вам только мерещится. А если какие-то незначительные проблемы и существуют, так сами рассосутся. Вы понимаете, что этому человеку уже не поможет никто, кроме разве что психиатров, и начинаете заботиться о том, чтобы искры от пожара не воспламенили ваше имущество.
Правда, западные друзья Украины не оставили надежды немного помародерствовать на пожарище, а заодно пытаются продать наследникам выгоревший участок, на который сами никаких прав не имеют.
Поэтому Климкина еще принимают в Белом доме. Это же ничего не стоит. Но весь мир видит, что Америка еще не отказалась от претензий на то, чтобы наследники Украины выкупили у нее свое наследство. Хотя бы символически. Ну, а не выйдет, так не выйдет. Кто там, кроме самого Климкина, через полгода будет помнить, что его на пять минут пустили в Овальный кабинет?
В конце концов, США и ЕС десятилетиями не скрывали намерения решать свои проблемы за счет Украины и, если понадобится, на руинах Украины.
Так чему же тут удивляться? Кроме, разумеется, того, что это так и не поняли на Украине.
Западу нужен не союзник, а проблема (для России)
В Киеве до сих пор не удосужились подумать, почему в ЕС и НАТО приняли менее (в те времена) промышленно развитые и более коррумпированные Румынию и Болгарию, но не приняли Украину.
Ведь, если исходить из концепции украинских евроинтеграторов, считающих, что задача Запада сконцентрировать максимум сил для борьбы с Россией, то в 90-е годы Украина была не просто сильнейшим государством Восточной Европы в военном и экономическом отношении. Она была по своей потенциальной мощи сопоставима со всей Восточной Европой, а Россия (в частности ВПК) критически зависела от кооперации с украинскими предприятиями и от украинского транзита.
При этом тогда Украина была внутренне стабильна, а большая часть населения воспринимала государственную конкуренцию (но без вражды) с Россией за доминирование на постсоветском пространстве, как естественный процесс. Казалось бы, принимай Украину в НАТО и ЕС и получай мощного и мотивированного союзника. А противостояние Киева и Москвы естественным путем вырастет из объективной конкуренции за одни и те же рынки сбыта.
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Вместо этого Запад целенаправленно уничтожал украинский экономический потенциал и расшатывал внутреннюю стабильность. Адекватному человеку не может быть не понятно, что будирование (при полной поддержке Запада) языкового вопроса (в рамках украинизации) в стране, где большая часть населения говорит по-русски, не могло не расколоть общество.
Как не могли не расколоть общество переписывание истории, пропаганда евроинтеграции любой ценой (даже в ущерб здравому смыслу), навязывание юго-востоку и Крыму галицийских ценностей, приобретенных за шестьсот лет нахождения в составе Польши, Венгрии и Австрии. В конце концов, сами майданы, как форма насильственного пересмотра в пользу проигравшего меньшинства результатов выборов, уже (даже в квази мирном виде) были формой гражданской войны.
Если бы Западу был нужен мощный союзник против России, он бы не только не поощрял, но подавлял бы на Украине подобные тенденции. Тем более что до начала 2000-х годов Киев и так политически ориентировался на Запад. Не было нужды бороться за Украину с Россией.
Западу не была нужна Украина как союзник. Она была нужна ему как проблема для России. Проблема, которая свяжет и сожрет российские ресурсы и сделает Россию слабой на других, более важных стратегически направлениях глобальной политики.
А уж останется после этого от самой Украины чучело или тушка, Запад не волновало. И это не сегодня и не вчера стало очевидно. Это было очевидно со второй половины 90-х годов. Как только Запад окончательно определился со своей стратегией на постсоветском пространстве, место Украины в ней было абсолютно понятным и столь же абсолютно бесперспективным.
Россия увернулась от этого «подарка» Запада. Сейчас задача США и ЕС постараться выйти из украинского кризиса если не совсем уж безубыточно, то с минимальными убытками. И это опять будет делаться за счет Украины, поскольку Россия платить за ошибки Запада не намерена.
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А вот глупый платит дважды. Украина уже заплатила очень дорогую цену за наивную надежду на щедрую оплату Западом (кредитами, инвестициями, политической, экономической и военной поддержкой) банальной лобовой русофобии.
В результате государственность практически утрачена, а обломки ее находятся в состоянии гражданской войны и прогрессирующего распада. Сохранение украинской властью наивных надежд на альтруизм западных партнеров будет ухудшать ситуацию и дальше. Причем темпы разрастания катастрофы будут нарастать.
Но кого в этом винить? Это ведь сами украинские политики сеяли ветер. Запад только «агрономические рекомендации» выдавал. Он и сейчас готов с пользой для себя советовать, как правильнее пожать бурю.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования
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Пока, “Орел и решка”
Новое задание для тупых собак
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Завод «Антонов»: печальный конец (ВИДЕО)
Из промышленной страны Украина превратилась в огород для выращивания продукции с низкой добавленной стоимостью.
Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя ситуацию, которая складывается вокруг авиазавода «Антонов».
«Завод „Антонов“ никому не нужен ни в Европе, ни в США. Если бы Украина сохранила те позиции, которые занимал „Антонов“ 27 лет назад, мы бы контролировали 30 процентов мирового рынка грузовой транспортной авиации.
И в масштабе цен это было бы куда дороже, чем мы получаем от металлопроката, химической и аграрной продукции. Именно поэтому зарубили „антоновский“ проект АН-70, который не нужен был как конкурент Airbus», — сказал эксперт.
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«Понятно, что украинцы чужие на этом празднике жизни, — резюмировал Золотарев. — Если и говорили о какой-то экономической роли Украины в ЕС, то это рабочие руки, достаточно законопослушные, готовые интегрироваться и работать за достаточно небольшие деньги. Плюс европейский огород для аграрной продукции с низкой добавленной стоимостью — пшеница, рапс, кукуруза, подсолнечник».
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Никто на Украине официально не признавал ДНР и ЛНР террористическими организациями
Ни один официальный орган власти Украины не выносил решения о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями.
Об этом свидетельствуют ответы официальных органов на запросы, отправленные заключённым Сергеем Бабичем, которых находится в СИЗО Артёмовска (переименован Верховной Радой в Бахмут) по ст. 258-3 (участие в террористической организации).
Так, Бабич обратился в Администрацию президента Украины с просьбой предоставить перечень нормативно–правовых актов, согласно которым Донецкая и Луганская народные республики признаны террористическими организациями. На Банковой ответили: Верховная Рада неоднократно призывала международные организации признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, однако какие–либо акты Верховной Рады, согласно которым эти организации признаются террористическими, в Администрации президента не известны.
В самой Верховной Раде подтвердили: никаких законодательных актов, определяющих ДНР и ЛНР террористическими организациями, парламент не принимал.
А в ответе главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Пашинского и вовсе говорится, что в настоящее время процедура признания той или иной организации террористической в законодательстве не прописана: соответствующий законопроект, описывающий эту процедуру, только рассматривается Верховной Радой, но пока не утверждён. То есть, согласно данным комитета, украинские органы власти при всём желании не могли бы признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, ибо для этого нет законодательной базы.
Несколько иначе полагают в Апелляционном суде бывшей Донецкой области: там ссылаются на ч. 3 ст. 24 Закона Украины «Про борьбу с терроризмом», согласно которой заявление о признании какой–либо организации террористической подаётся в суд Генпрокурором или региональными прокурорами, т.е. в принципе процедура есть. Однако в Апелляционном суде бывшей Донецкой области таких заявлений пока не получали и решений по ним, соответственно, не принимали.
И это не удивительно, ведь прокуратура бывшей Донецкой области, по её собственным словам, никаких таких заявлений в суд не направляла. Донецкие «надзорники» кивают на Верховную Раду, Кабмин.
Не в курсе о каких-либо решениях такого рода и в Верховном суде.
Иными словами, никаких признаков того, что украинское государство официально признало ДНР и ЛНР террористическими организациями на нормативно-правовом уровне нет.
Отсюда следуют два интересных вывода.
Во–первых, не вполне понятно, на каком основании находятся в СИЗО сам Бабич, его товарищи, а также другие лица, которые арестованы по обвинению в сотрудничестве с «террористическими организациями» ДНР и ЛНР. Ведь если эти организации не признаны террористическими, то и состава преступления в понимании ст. 258-3 УК в действиях этих людей нет.
А во–вторых, в этой связи представляются довольно странными попытки украинских властей добиться признания ДНР и ЛНР террористическими организациями на международном уровне — в условиях, когда и сама Украина пока не удосужилась официально признать их таковыми.
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Климкин заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию
США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию, утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
“Один из главных политических сигналов – это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции”, – сказал Климкин в интервью украинскому телеканалу “ТСН”, говоря о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на этой неделе.
Глава МИД Украины отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами “большой семерки”.
“Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции – это только одно выражение того, что может предприниматься дальше”, - указал он.
По словам Климкина, можно вести речь об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет “реально контролировать оккупированную территорию Донбасса”.
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