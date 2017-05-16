Новости Украины и Новороссии 16 мая 2017

Руководителю News Front на 3 года запретили въезд на Украину

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик попал в санкционный список президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Сообщается, что Кнырику запрещен въезд на Украину на три года.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков. Им запретили въезд на Украину сроком на год.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

Ранее, Кнырик попал в украинскую «Колоду Смерти».

В так называемый расстрельный список попали лидеры ДНР и ЛНР, журналист Грэм Филлипс из Великобритании, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и российский писатель, майор ДНР Захар Прилепин.

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ВЖопе©

В связи с запретом в/на Украине российских соцсетей, а так же введением персональных санкций против ряда российских компаний и даже их украинских «дочек», таких как 1С, Яндекс, в том числе и Яндекс.ua, «Парус», Лаборатория Касперского, Доктор Веб, — логично предположить, что украинские власти уже готовы предложить альтернативу.

Например, создать свою, расово правильную соцсеть. С названием что-то типа «ВЖопе», которое в полной мере отражает последствия сегодняшнего события.

Где будут обмениваться перемогами исключительно на украинском языке.

И где, надеюсь, будет увлекательно коротать время армия безработных, ещё вчера пользовавших для ведения своего бизнеса тот же 1С.

На фоне этого запрет сервисов Яндекс, в том числе украинского, и Яндекс-Диска тоже, — на уровне доступа к ним со стороны провайдеров, — кажется уже сущей мелочью.

Ну, подумаешь, миллионы украинцев не смогут теперь получить доступ к своей электронной почте.

Зато аХрессор в очередной раз «получил по зубам».

Гы)

P.S.

Информационно-лингвистическое гетто.

Пожалуй, это единственное, что Украина таки сможет построить на своей территории. Хоть и с подачи западных кураторов, но САМА!

Так что перемога засчитана!

SUGS

P.S.2

Юлия Витязева, специально для News Front

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Живые шахматы по еврейски, — Филипп Экозьянц

Видео предоставил поэт Филипп Экозьянц

История о том, как несколько польских евреев в середине 20-го века победили сразу двух чемпионов мира по шахматам в одном матче; и о том, как в 2014 году их опыт помог украинским.

«Со времен майдана, у нас, участников тех событий, с обеих сторон баррикад укрепились подозрения вот в чем, в том, что одни и те же люди курировали обе противоборствующие стороны и эти подозрения появились не на пустом месте, давайте вспомним тех, кто уже успел засветиться в лагерях майдана и антимайдана», — сказал он.

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Ватник – невоевавшим «Бог любит большие батальоны»

Фраза, которую приписывают немецкому философу Освальду Шпенглеру: «В последний момент всегда находится рота солдат, которая спасает цивилизацию». Эта цитата вспомнилась мне после некоторых комментариев к моим материалам в Интернете. Авторы пишут: «Жалею, что не живу в Луганске» или вообще «Никогда не прощу себе, что не был тогда с вами».

Мне кажется, это неверно. Не могут быть все в одном месте. Бои, в которых нам пришлось принять участие, были жестокими, но не единственными и, подозреваю, не последними. Если человек считает, что он должен принять участие в защите своей земли – продуктивнее получить военные навыки сейчас, во время относительного затишья.

Уметь хорошо стрелять и иметь тактическую подготовку из игры «Каунтер Страйк» недостаточно. В настоящее время прямые автоматные бои случаются нечасто. Воюет техника, для работы с которой нужно иметь специальные навыки.

Необязательно посвящать армии всю жизнь. Но если есть осознание того, что человек должен уметь воевать, можно сходить, как сейчас говорят, «На один контракт». Получить навыки и довести их до автоматизма. В критической ситуации человек использует максимум 10% от того, чему научился в спокойной обстановке.

Год из жизни, проведённый в армии – это много или мало? С точки зрения целого года без «Каунтер Страйка» — наверное, много. С точки зрения получения необходимых навыков, которые останутся на всю жизнь – пожалуй, немного и оправданно. Мир недавно пытались поджечь, и будут пытаться, наверное, ещё не раз. Для спасения цивилизации роты солдат может не хватить.

Если вспомнили немецкое выражение, нужно вспомнить и испанское: «Бог любит большие батальоны». Чем больше будет больших батальонов, тем меньше шансов, что им реально придётся воевать. Нет смысла переживать, что вас не было с нами – логичнее уже сейчас начинать готовиться к тому, где можете оказаться вы.

Получив необходимые навыки, можно оставаться в армии или возвращаться на гражданскую жизнь. Знания и умения уже будут в багаже, и будет совершенно иное ощущение от жизни – и даже от игры в «Каунтер Страйк».

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Возле Рады разложили «трупы» в пакетах (ФОТО)

Утром 16 мая возле здания Верховной рады Украины разложили черные полиэтиленовые пакеты, в которые обычно кладут трупы. Рядом с мешками стоят пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Эта инсталляция, по замыслу организаторов акции «Внимание! Аварийно опасная Украина», призвана привлечь внимание украинских парламентариев к проблеме высокой смертности на дорогах страны. Напомним, что Украина занимает первое место в Европе по количеству погибших в ДТП. Организаторы акции своим «перформансом» хотели заявить о том, что превышение скорости на 20 км от установленной должно караться штрафом, и в целом штрафы за нарушение скоростного режима должны быть увеличены. Читайте также: Опубликованы кадры стрельбы охранника Яроша по таксисту (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

КНДР со столицей в Киеве

Порошенко запретил ВКонтакте

Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На Украине запретили Вконтате и Одноклассники

Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, в результате чего в расширенный список вошли Mali.ru, большинство сервисов Яндекса, Одноклассники, и ВКонтакте, которые теперь запрещены на Украине, а провайдерам предписывается блокировать к ним доступ.



Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса» (Яндекс.Деньги, Авиа, Вебмастер, Видео, Почта, Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Погода и Яндекс Новости), кроме главной страницы поисковика. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

https://inforesist.org/vkontakte-mail-ru-i-t elekanalyi-ukrainyi-vvela-novyie-sanktsi i-protiv-rossii/ – цинк

Украинский санкционный список. Физ.лица – http://www.president.gov.ua/storage/j-fi les-storage/00/40/26/39e6a69b837b8f15f88 85e00fbd9bae2_1494864880.pdf

Украинские санкционный список. Юр.лица – http://www.president.gov.ua/storage/j-fi les-storage/00/40/30/6f76b8df9d0716da74b b4ae6a900d483_1494864914.pdf

Массу надо загонять в анального-огороженный Facebook. Волнуюсь, что же будут делать прекранодушные идиоты, которые со страничек в ВК рассказывали в комментариях, как "евромайдан дал им свободу выбора".

Ну а в целом, это достаточно логичный шаг со стороны киевского режима – строя гетто для собственных граждан, не стоит забывать, что оно должно быть не только лингвистическим, но и информационным.

Украинским фрилансерам вставили очередной пистон.

Готовьтесь расчхелять VPN.



К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Порошенко продлил украинские санкции против России

Под санкции попали российские СМИ и IT- компании

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о расширенном списке российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции, этим решением также продлены сроки действия санкций, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев («Единая Россия»), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков («Справедливая Россия»). Им запретили въезд на Украину сроком на год.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

Также на три года введены санкции в отношении компании «Яндекс». Под ограничения на такой же срок попали «Лаборатория Касперского» и ее киевское отделение и компания «Доктор Веб».

«Согласно статье 5 закона Украины «О санкциях», Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины», — говорится в указе президента.

В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

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К оглавлению | Источник: news-front.info

Веры им нет. Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

Верховная Рада Украины 18 мая будет голосовать за самый спорный законопроект последнего времени, связанный с религией. Речь идет о максимально возможном ущемлении прав крупнейшей в стране конфессии — Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, как известно, является частью Русской православной церкви (РПЦ) с правами широкой автономии.

Суть вопроса

Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноническая церковь Украины, признанная Вселенским патриархатом. 39 процентов, то есть большинство украинских православных являются прихожанами Московского патриархата. Существует и другая конфессия — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которой было отказано в предоставлении статуса канонической. УПЦ КП считается альтернативным православием (в религиозной терминологии это называется схизмой, то есть расщеплением, расколом церкви).

Как на практике отличаются Церкви Московского и Киевского патриархата и почему первая признана канонической, а вторая нет? Человек, который заходит в украинские храмы один-два раза в год, чтобы поставить свечку, отличий не найдет, но они есть, и существенные. Московский патриархат, например, не приемлет вольной трактовки молитвы, придумывания новых икон или фресок. Для священнослужителей и прихожан УПЦ МП недопустимо молиться за упокой условного врага — точнее, врагов они не определяют в принципе, чего нельзя сказать про УПЦ КП. Также Московский патриархат проводит богослужения на церковнославянском языке, а Киевский патриархат — на украинском, переводя по-своему Священное Писание. Но ключевая разница в том, что основателем УПЦ МП считается Иисус Христос. Церковь находится в единстве со Вселенским православием, с общими таинствами, тогда как Киевский патриархат признает лишь те таинства, которые нравятся ему.

Именно для того, чтобы подмять под себя неугодную веру, украинские политики разработали законопроект, угнетающий УПЦ МП. Московский патриархат решили обязать получать у государства согласие на назначение священников и настоятелей вплоть до регионального уровня. Церкви придется получать добро и на визиты, утверждать состав иностранных делегаций, приезжающих на Украину с проповеднической деятельностью. А приходы, которых в стране насчитывается, по разным данным, от 12,5 до 14 тысяч, после принятия законопроекта должны будут заключать с властью некий договор.

Убрать Кирилла из молитв

Что будет предметом этого документа — не разглашается. Однако известно, что в нем оговариваются условия, которые обязывают УПЦ МП «соблюдать суверенитет, территориальную целостность и законы Украины». О чем может идти речь? О том, чтобы УПЦ МП полностью потеряла свою самостоятельность, а имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла не упоминалось в молитвах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — гарант каноничности УПЦ МП. Если же имя святейшего из молитв убрать, тогда многотысячные приходы лишатся своей каноничности, а вместе с тем и догматических положений, ритуалов и учений. По словам источника в УПЦ МП, который побеседовал с «Лентой.ру» на условиях анонимности, именно этого и хотят украинские политики.

«Сначала нам скажут: не молитесь за патриарха Кирилла. Затем, я этого не исключаю, заставят включить в молебен слова за здравие раба Божьего Петра [президента Порошенко]. Потом вынудят разрисовать стены монастырей флагами УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России). А если тот или иной владыка откажется, прижмут к стенке и запретят деятельность прихода», — полагает наш собеседник.

Официально подтвердить можно как минимум последнее утверждение источника «Ленты.ру». Согласно законопроекту, все приходы Московского патриархата действительно должны будут пройти процедуру перерегистрации и получить заключение неких независимых экспертов. Если условия экспертов от власти они не выполнят, то в дальнейшем не смогут функционировать. По мнению председателя юридического отдела Церкви протоиерея Александра Бахова, это направлено в первую очередь на вмешательство в деятельность УПЦ. Аналогичного мнения придерживается правозащитник из общественной организации «Украина православная» Олег Денисов. «Пытаясь фактически легализовать схему политического давления на религиозные организации, авторы законопроекта составили нелогичный и ошибочный коктейль из юридических норм, применение которых является невозможным на практике», — считает Денисов.

Вместе с тем не стоит забывать, что помимо духовного аспекта и веры речь идет также о вполне материальных вещах. Согласно статистике, сейчас УПЦ МП насчитывает 45 епархий, свыше 12 тысяч приходов, 20 учебных заведений, три лавры и 183 монастыря, в которых живут более 4,5 тысячи монахов. Это десятки тысяч зданий, сооружений и других культовых построек с дорогостоящим убранством, роскошной утварью, богатыми иконостасами и уникальными святыми образами. Если переводить в деньги, это космические суммы. На все это богатство давно положила глаз раскольническая УПЦ КП во главе с митрополитом Филаретом, некогда объявившим себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Запретить нельзя разрешить

С тем, что законопроект является антиконституционным, согласны и эксперты комиссий Верховной Рады. В этот раз они не могли не обратить внимания на очевидное. В частности, в их выводах указано, что «есть основания полагать, что договор [между УЦП МП и государством] может содержать непрозрачный перечень обязательств». Эксперты указывают также, что в настоящее время нормами Уголовного кодекса Украины четко определена ответственность, которая наступает за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А в законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» уже прописаны принципы взаимодействия религиозных организаций, которые проводят свою деятельность на территории страны.

Завершает свои выводы комиссия так:

«Законопроект ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержит признаки дискриминации и разделяет граждан Украины по религиозному признаку. Принятие этого проекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны, а также негативно скажется на международном имидже Украины».

Но если нарушения законопроекта и его антиконституционный шлейф столь очевидны, почему Рада выносит его на рассмотрение? Вторая половина мая и июнь обещают стать очень горячими в украинском парламенте и политикуме в целом. Постмайданная украинская власть иногда получает кредиты от разнообразных авторитетных организаций — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других. Но для того, чтобы транши Украине выделялись, она должна четко выполнять многочисленные требования Запада.

В ближайшее время в Раде ожидается голосование за пенсионную реформу, к которой граждане в личных разговорах уже добавляют определение «антинародная». Пенсионный возраст будет повышен, многие и вовсе лишатся пенсий. Ожидается снятие моратория на вырубку и продажу леса-кругляка (в виде сырья — то есть за бесценок). Разумеется, все эти законопроекты и иностранные кредиты украинская власть преподносит своим гражданам как благо, но денег в карманах людей становится все меньше. Недавно Украина возглавила рейтинг наиболее коррумпированных государств. Сейчас власти готовятся к следующему неоднозначному шагу: разрешить продажу сельскохозяйственной земли. Подливает масла в огонь постоянный рост тарифов на ЖКХ, подорожание бензина, лекарств, хлеба и других товаров и услуг.

В такой ситуации угроза уничтожения приходов главной конфессии страны — повод для отвлечения внимания. Политическая технология ясна: национал-радикалы, прикрываясь иконами, будут требовать закрытия «промосковских» храмов по всей стране. Украинские граждане встанут на защиту своих приходов, священников, духовных наставников. А в это время власть под шумок примет в парламенте пакет законов, из-за которых народ обнищает еще больше. Примеров, когда храмы УПЦ МП захватывали запрещенные в России националистические группировки, уже достаточно. В разных регионах Украины радикалы атакуют культовые сооружения, избивают прихожан и насильно передают храмы Киевскому патриархату.

Екатерина Терехова (Киев), «Лента.ру»

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Порошенко: Я сделаю Украину членом Шенгена

Президент Украины Петро Порошенко собирается «сделать все» для того, чтобы «незалежная» стала членом Шенгенской зоны. Об этом он самонадеянно заявил в эфире одного из украинских СМИ. «Моя цель, чтобы Украина в силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах», — заявил Порошенко в ходе включения с Мальты, куда он прибыл с государственным визитом. Видимо, все районы восточнее Харькова он уже мысленно отдал Народным Республикам. «Наше движение в Евросоюз уже никто не остановит», — угрожающе продолжил Порошенко. По его словам, Россия пыталась заблокировать вступление Украины в «безвизовый клуб», однако Москве «не оставили ни одного шанса». Читайте также: Пользоваться безвизом с ЕС смогут всего 10–15% украинцев, — Тимошенко (ВИДЕО)

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Янукович хочет прямого разговора с Порошенко, Турчиновым и Яценюком

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о госизмене лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру страны Арсению Яценюку.

Об этом говорится в заявлении Януковича, пишет РИА Новости.

«Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы», — говорится в документе.

Янукович подчеркнул, что всегда настаивал на «открытом расследовании государственного переворота 2014 года и последующих трагических событий в Украине с привлечением авторитетных международных организаций».

«Без международного контроля так называемая «киевская власть» чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины», — считает экс-президент.

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Эксперимент власти над сознанием нации провалился. Виктор Медведчук

Украинские граждане, обманутые еврореформаторами, прозревают и отказываются принимать на веру новые идеологемы, новую, созданную псевдопатриотами «картину мира».

В этом году празднование Дня Победы стало не только тестом на демократию и верховенство права для власти, но и лакмусовой бумажкой для всего общества ― как украинцы относятся к попыткам провести ревизию истории. Несмотря на желание чиновников перекроить календарь и предать забвению День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая на улицы городов и сел во всех регионах страны вышли сотни тысяч украинцев, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Только по официальным данным, в памятных мероприятиях приняло участие более 600 тыс. человек.

Это стало лучшим подтверждением того, что украинское общество не поддерживает новую псевдопатриотическую идеологию, насаждаемую лжеисториками от политики — околонаучными деятелями, которые готовы кроить и переписывать историю в угоду политической целесообразности.

Народное возмущение вызывает политика декоммунизации в целом ― от отмены «советских» праздников до героизации ОУН-УПА (орг. запрещена в РФ – ред.). Именно общественное негодование заставило директора Украинского института национальной памяти, главного «декоммунизатора» Вятровича сдержать свой «реформаторский» пыл и отказаться от бредовых идей об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.

Более ясную картину отношения граждан Украины к декоммунизации дают результаты соцопроса, проведенного независимой исследовательской организацией «Социополис» в апреле этого года. 25,6% украинцев полностью не поддерживают декоммунизацию, 15,5% — скорее не поддерживают, чем поддерживают. То есть более 41% опрошенных негативно оценивают политику декоммунизации. При этом почти четверть украинцев (24,5%) занимает нейтральную позицию.

По мере того как евроинтеграционная истерия стала стихать, народ смог трезво оценить результаты трехлетнего правления еврореформаторов и многие так называемые патриотические (читай ― псевдопатриотические) идеи и лозунги. Стало понятно, что вся политика евроинтеграторов не только не учитывает интересы национальной экономики, страны, народа, но и зиждется на русофобии, на стремлении разделить Украину на две части, а народ ― на два сорта.

Евроинтеграторов нисколько не смущает, что так называемые реформы:

– проводятся в ущерб украинской экономике (разрыв связей со странами СНГ и РФ как крупнейшим экономическим партнером);

– подавляют демократические свободы (запрет российских телеканалов, ограничение русскоязычных книг и квоты в радиоэфире, задержание полицией участников мирных акций в День Победы);

– несут риск разрыва дружественных отношений с Польшей (политика героизации ОУН-УПА);

– искажают историю и стирают из памяти народа героические страницы прошлого (достаточно вспомнить скандальные заявления «известного историка» А. Яценюка про «…советское вторжение как в Украину, так и в том числе в Германию», запрет на советскую символику);

– противоречат здравому смыслу (попытки отменить праздники, которые отмечает весь демократический мир)…

Время идет, и абсурдность евроинтеграционных идей становится все более очевидной. Украинские граждане, обманутые еврореформаторами, прозревают и отказываются принимать на веру новые идеологемы, новую, созданную псевдопатриотами «картину мира». Люди понимают, что многие из принятых законов (например, так называемые законы о декоммунизации и люстрации) направлены на уничтожение государственности Украины ― того фундамента, на котором после провозглашения независимости формировалась наша страна, а затем проходила этапы становления и развития. Поэтому украинцы выступают против декоммунизации, тем самым подтверждая, что эксперимент еврореформаторской власти над сознанием нации провалился.

Виктор Медведчук, «Корреспондент», Украина

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Киев навязывает альтернативу «нормандскому формату»

В новую группу по урегулированию конфликта в Донбассе Украина планирует позвать США, но не Россию

Киев пытается создать параллельный «нормандской четверке» формат без участия России, но с США и представителями ЕС. Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники на Украине. Эту инициативу украинский министр иностранных дел Павел Климкин уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом. А после отправился в Брюссель, где, возможно, попытается убедить европейских партнеров поддержать идею.

Входить в коалицию, по мнению Киева, должны США, Германия, Франция и другие европейские страны. Москва в этом списке не значится. При этом в Верховной раде «Известиям» рассказали: несмотря на желание Киева сформировать «альтернативный формат», проблем юго-востока страны это не решит.

По словам дипломатических источников «Известий» в Киеве, Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из «нормандского формата» Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России. Другое дело, что Германия и Франция вряд ли согласятся отодвинуть «нормандскую четверку» на второй план. К тому же вариант присоединения американцев к «четверке» также исключен, и не в последнюю очередь из-за позиции Берлина и Парижа, которые не хотят терять в политическом весе. Любопытно, что формирование альтернативной группы стало бы фактическим признанием Украиной того факта, что Россия — не сторона конфликта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает: его встреча с Дональдом Трампом — «один из главных политических сигналов — реальное желание присоединиться к давлению на Россию». По его словам, в ходе беседы с американским лидером возникли «интересные идеи», которые, впрочем, надо согласовать с «партнерами» — руководством Германии и новоизбранным президентом Франции.

Однако в Верховной раде «Известиям» сообщили, что не все разделяют курс внешнеполитического ведомства страны.

— Он (Павел Климкин) делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и Климкин не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома, не было переселенцев. Политический и экономический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой, — сказала «Известиям» депутат рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева.

По словам политолога, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, США хотя и будут давить на Россию, но не на украинском направлении, что бы ни говорил Павел Климкин. Это означает, что ни в «нормандском формате», ни в других параллельных структурах по Украине США участвовать не будут.

— Для них сейчас главный вопрос — как безубыточно или с минимальными потерями выйти «из Украины». Для них украинская проблема — одна из второстепенных «фишек» на мировой шахматной доске. Они уже постарались переложить ответственность за Украину на Германию. Вашингтон может вести переговоры напрямую с Москвой. А в многосторонних форматах придется учитывать пожелания своих союзников. Таким образом для американской дипломатии сужалось бы пространство для маневра. Многосторонний формат был в их интересах в 2014–2015 годах, чтобы большой компанией «давить» одну Россию, а сейчас всё изменилось, — пояснил «Известиям» политолог.

Украинская проблема на данный момент находится в тупике. Минские соглашения до сих пор не реализованы, и вина в этом лежит на Киеве. Регулярные заседания контактной группы в белорусской столице к особой конкретике не приводят: перемирие заключается и сразу же нарушается, отвод вооружений ВСУ происходит больше на словах. «Нормандская четверка», конечно, могла бы снова оказаться за столом переговоров и несколько часов подряд обсуждать урегулирование, но пока не выполнен «Минск-2», смысла в этом никто не видит. И пока не похоже, что Киев готов реализовать свою часть соглашений, а значит, имитация бурной деятельности вряд ли станет эффективным выходом из ситуации. Поэтому Украина и пытается достать из рукава «американский козырь», которого там, судя по всему, на самом деле нет.

Алексей Забродин, Татьяна Байкова, газета «Известия»

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На Украине декоммунизируют Карла Маркса

Находящийся на территории фабрики Roshen в Киеве на Украине памятник Карлу Марксу, решено демонтировать и перенести в другое место в рамках декоммунизации.

Об этом сообщил сотрудник т.н. «Украинского института Национальной памяти» Сергей Рябенко.

«Что касается памятника Карлу Марксу, мы общались с администрацией фабрики Roshen, и они давно приняли решение: этот памятник будет демонтирован, а дальше они установят его на территории в другом месте», — заявил Рябенко.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Карл Маркс — философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым создал «Манифест коммунистической партии». Автор классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии».

Напомним, «институт национальной памяти» — это созданная по польскому образцу контора, задачей которой является координация на государственном уровне масштабной промывки мозгов населению в антисоветском и антикоммунистическом духе, а также распространение националистической версии украинской истории. В частности, героизация гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА*.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Порошенко: "Из Харькова в Лиссабон без остановок"

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности убедить представителей так называемой Большой Семёрки в продлении и ужесточении антироссийских санкций. Порошенко заявил, что убеждать лидеров G7 он собирается по телефону, а с несколькими проведёт личные встречи. С кем конкретно встречи будут проводиться, украинский президент не уточнил. Однако окружение Порошенко обнародовало информацию, что тот встретится с Ангелой Меркель.

Они (Россия) безусловно считают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, когда их усилия по дестабилизации государства внутри Украины в сочетании с атакой на наше государство извне и только объединение может принести результат. Могу отметить, что мы не дадим им ни единого шанса, мы решительно проводим реформы

внутри страны.

Кроме того, Порошенко объявил, что Украина последовательно выступает за единение "в направлении Европейского союза". Тот факт, что Украина к ЕС никакого отношения не имеет, президента страны, видимо, не смущает.



Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Евросоюза. И мы не останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме. Моя цель, чтобы Украина силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.

Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма. Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса, – пишет Порошенко в

Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Евросоюза. И мы не останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме. Моя цель, чтобы Украина силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах.Наше движение в Европейский Союз никто не остановит, хотя Россия последние три года делает всё возможное, чтобы остановить Украине: применила торговую войну против Украины, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма. Однако наша решимость и единство не оставит РФ ни единого шанса, – пишет Порошенко в Фейсбуке

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Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Трипольская ТЭС остановилась после финала Евровидения, на левом берегу Киева пропал свет

Специалисты компании "Центрэнерго" после завершения международного музыкального конкурса "Евровидение-2017" вновь остановили находящуюся в Киевской области Трипольскую ТЭС, для работы которой требуется дефицитный антрацитовый уголь. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Оксана Егорова.

"С 10 по 13 мая один блок был в работе. Сейчас он уже отключен в резерв", – уточнила она. В настоящее время, по данным министерства энергетики и угольной промышленности, на складе станции находится 36 тыс. тонн антрацита, всего на украинских ТЭС и ТЭЦ осталось 423,5 тыс. тонн угля этой марки.

Правительство Украины с 17 февраля этого года из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих страну с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, ввело в энергосистеме режим чрезвычайной ситуации.

Вследствие блокады Донбасса и возникшего острого дефицита угля весной в стране были остановлены все пять электростанций: Приднепровская, Славянская, Трипольская, Змиевская и Криворожская.

15 мая в Киеве на левом берегу в районе гостиницы "Турист" вечером отключили свет. В соцсетях связали это связали с остановкой Трипольской ТЭС после Евровидения

"Жеееесть! 5 минут назад пропал свет по всей Левобережке в сторону Туриста. Тьма абсолютная у нас тут. Хочу верить, что это не связано с Евровидением", – написал журналист Игорь Кулик.

В комментарии к посту журналиста Игоря Кулика пользователи предполагают, что электричество отключили из-за остановки Трипольской ТЭС, которую отключили сразу после финала Евровидения.

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О чем Порошенко красноречиво умолчал и что подтасовал на пресс-конференции

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов, копившиеся у них более 10 месяцев. Именно столько не встречался в таком формате глава государства с представителями СМИ. Сама пресс-конференция неслучайно состоялась именно в этот день. С одной стороны, президенту есть о чем отчитаться: накануне Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом, а еще провела и с помпой закрыла престижный международный конкурс Евровидение. Но главная причина, по которой президент провел пресс-конференцию именно в этот день, все-таки в другом. Как мы писали месяц назад, именно 14 мая истекал месячный перерыв, который негласно взяла для себя украинская власть, чтобы определиться со своими дальнейшими планами. И теперь в этих планах появилась конкретика. Денег будет меньше, а проблем больше С середины апреля президент Украины ожидал внятного ответа из Вашингтона: какой будет дальнейшая судьба Минских соглашений, будет ли администрация президента Трампа поддерживать режим Порошенко в сложившейся на нынешний момент ситуации, как будут складываться дальнейшие отношения украинской власти с администрацией президента США. От этого во многом зависела и дальнейшая внутренняя политика страны. На прошлой неделе, после того как в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, такое понимание у украинского руководства появилось. И оно в определенной мере отразилось в прошедшей в воскресенье пресс-конференции главы украинского государства. Читайте также: «Это что угодно, но не переговоры», — украинский дипломат о Климкине в Белом доме В течение месячной паузы, которую держало украинское руководство в ожидании месседжей из Вашингтона, стало известно, что администрация президента США снизит финансовую помощь Украине в три раза. Правда, это касается не только Украины, а в целом финансовой помощи США другим странам. Но для Украины это особенно важно, поскольку финансовая помощь из США шла в основном на поддержку реформ и прежде всего борьбу с коррупцией. Именно финансовые вливания США идут на зарплату сотрудников органов, проводящих на Украине независимую (от украинской власти) борьбу с коррупцией — это Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и другие. Каким образом дальше будет финансироваться деятельность этих структур, пока непонятно. Возможно, финансирование будет урезано, возможно, потребуются вливания из госбюджета, что поставит эти структуры под контроль государственных органов и прежде всего президента. В любом случае, как это ни странно звучит, президенту Украины снижение финансирования украинских реформ со стороны США, пускай он и не говорит это официально, на руку. Хуже для Порошенко другое. Администрация Дональда Трампа однозначно хочет добиваться реализации Минских соглашений. Более того, как стало ясно после встречи Трампа с министром иностранных дел Украины Климкиным, администрация президента США предполагает назначить кого-то из своих высших чиновников «ответственным за Украину». У Обамы это был вице-президент Джо Байден, который, курируя Украину, особо не входил в ситуацию с реализацией Минских соглашений. А вот Трамп, похоже, хочет, чтобы куратор отвечал и за это. Неслучайно по результатам встреч и переговоров в различных форматах руководства России с нынешней администрацией США выяснилось, что США могут (хотя это еще и не до конца решенный вопрос) войти в нормандский формат по переговорам о Минских соглашениях. А это полностью изменит ситуацию с их реализацией. Тогда Порошенко придется заняться реализацией политической части соглашений, которую он сейчас виртуозно оттягивает. Новые обстоятельства с далекоидущими выводами Реализация политической части Минских соглашений возможна лишь при принятии соответствующих законов в Верховной раде (закона об амнистии участников конфликта, закона о Луганской и Донецкой областях как особых территориях, назначение выборов в местные органы власти и так далее). Потому что принять эти законы при нынешнем составе парламента Украины невозможно. Поэтому Порошенко, чтобы «соответствовать требованиям США», необходимо распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. Собственно, не говоря о выборах как об одном из важнейших инструментов реализации Минских соглашений, Порошенко на прошедшей вчера пресс-конференции дал достаточно прозрачно понять украинскому обществу, что наступают сложные времена: «Много новых обстоятельств, которые мы должны взять во внимание в нормандском формате. И чего мы добиваемся? Мы подчеркиваем необходимость составления и принятия „дорожной карты“ Минского процесса — что и когда должно произойти», — сказал Порошенко. Но тактика неизменна — во всем виновата Россия Реализация Минских соглашений чревата для президента Украины полной потерей контроля над государством. Во-первых, в новом составе Верховной рады у Порошенко не будет большинства, более того, его политическая сила может оказаться в оппозиционном меньшинстве. Во-вторых, на Украине есть не контролируемые Порошенко и его командой, но хорошо управляемые его политическими конкурентами радикальные группировки, которые в случае начала реализации Минских соглашений резко активизируются и могут из маргинальных образований быстро превратиться в реальную силу, угрожающую режиму. Поэтому Порошенко, оттягивая такой печальный для себя финал, все еще пытается прицепить к ответственности за срыв Минских соглашений Россию. И поэтому, говоря о необходимости создания «дорожной карты», не забыл и свою старую шпаргалку про российскую ответственность. «Единственный, кто этому (созданию „дорожной карты“) препятствует, это Россия, — заявил Порошенко на пресс-конференции. — Мы не видим никаких конструктивных шагов», — подчеркнул президент, сославшись на очередной обстрел Авдеевки, во время которого погибли мирные жители. Стандартные обвинения России в том, что она является полноценным участником реализации Минских соглашений, а не гарантом (как Германия и Франция) их выполнения, — традиционный прием «перевода стрелок», который использует президент Порошенко. И надо честно признать, этому во многом способствует позиция США и новой администрации президента Трампа, по сути продолжающих санкционную политику в отношении России. Не будь этого, вполне возможно, Порошенко и его команда давно бы приступили к реализации политической части соглашений, и конфликт в Донбассе мог быть исчерпан. При полном отсутствии экономики Прошедшая пресс-конференция была примечательна еще одним важным обстоятельством. Она показала полный провал экономической и финансовой политики Украины. Хотя это стало ясно по косвенным причинам. Выступая перед украинскими журналистами, президент всячески избегал давать оценку экономической ситуации в стране. То есть, если судить по стенограмме, экономики на Украине вообще нет. «Президент не сказал ничего нового и, что самое важное, не сказал ничего о том, что действительно важно для страны, — считает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов. — О том, когда начнется реальное восстановление экономики, когда закончится война, когда у нас нормализуются отношения с соседями и появится реальный экономический рост, когда наступит гражданский мир внутри страны. Неудивительно, что слова президента практически не вызвали никакой реакции в обществе — пресс-конференцию президента обсуждали меньше, чем выходку пранкера в финале Евровидения», — заявил Арбузов в эксклюзивном комментарии РИА Новости. Правда, была одна тема, на которую президента все же вынудили высказаться украинские журналисты. Речь шла о законе о гарантировании государством 100 процентов вкладов граждан во всех государственных банках. Но тут история вышла анекдотическая. Лучше бы Порошенко здесь промолчал. Дело в том, что соответствующий закон по настоянию президента парламент принял в конце прошлого года. Но президент его до сих пор не подписал, и поэтому этот закон можно было бы уже отправить в урну. И вот теперь на пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что закон не подписан потому, что власть пытается просчитать возможные риски в случае подписания и введения его в действие. «То есть сначала Верховной радой по предложению главы государства принимается важный для экономики документ, а затем полгода длится его изучение, как же он повлияет на ситуацию, — удивляется Арбузов. — Это хорошо демонстрирует уровень государственного управления, который сейчас есть в Украине. В нормальных странах и при нормальном госуправлении, как правило, все делается наоборот». Про свободу слова, Евровидение и футболку сына Значительная часть пресс-конференции была посвящена второстепенным, неважным для всей страны вопросам, типа вышедшего без штанов на сцену в финале Евровидения пранкера, про первую леди Марину Порошенко, которая ведет теперь на украинском ТВ телепередачу, посвященную физзарядке, и про сына президента, надевшего на Хэллоуин футболку с надписью Russia. Пересказывать и анализировать эту часть пресс-конференции Порошенко не имеет смысла, так как она абсолютно неинтересна в качестве мнения главы государства о действительных проблемах страны. Как впрочем, нет возможности проанализировать и ту часть встречи, которая была посвящена расследованию резонансных преступлений — убийству Павла Шеремета и расследованию событий 2 мая у одесского Дома профсоюзов. И в том, и в другом случае украинская власть, напомню, сразу же, еще до начала расследования, поспешила обвинить в этих преступлениях спецслужбы РФ. За прошедшее время стало очевидным, что это не так. Более того, как доказали украинские журналисты, представившие свои расследования по убийству журналиста Шеремета, скорее всего, к этому преступлению имеют отношения как раз спецслужбы Украины. За что Порошенко поблагодарил журналистов. Но президент, пообещавший в свое время взять это расследование под личный контроль, обильно соря словами и эмоциями, по сути следствия ничего конструктивного сказать не смог. Или просто не захотел. И это в целом характеризует отношение украинской власти к свободе слова. О мертвых, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Читайте также: Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

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Борода Ярослава и пролет барыг

Новейшее открытие украинских журналистов

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Новости Украины: боевики «АТО» угрожают свергнуть полицию в Днепропетровске

В полицию Днепропетровска поступило видеообращение, в котором люди с закрытыми лицами выдвинули ультиматум полиции от имени ветеранов так называемой «АТО».

Они потребовали выдать им сотрудников полиции, которые на марше 9 мая «побили их побратимов». В планах боевиков – устроить над сотрудниками полиции «гражданский суд».

«Они должны публично покаяться и с позором уйти из органов правопорядка», — сказано в ультиматуме.

Если руководство полиции этого не сделает, боевики пригрозили, что объявят полицейских «врагами народа, а функции по охране правопорядка в городе возьмут на себя истинные патриоты и ветераны АТО».

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Решений о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями" не принималось

Материал ниже достаточно наглядно показывает, чем стоят заявления украинской пропаганды про "террористов ЛДНР".

Официальный ответ из Верховного Суда Украины свидетельствует, что судебных решених о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями" не принималось.

Стоит ли удивляться, что при таких делах ничего у хунты не сложилось с признанием ДНР и ЛНР "террористическими организациями" в международных структурах.

Ни один официальный орган власти Украины не выносил решения о признании непризнанных ДНР и ЛНР террористическими организациями.



Об этом свидетельствуют ответы официальных органов на запросы, отправленные заключённым Сергеем Бабичем, которых находится в СИЗО Артёмовска (переименован Верховной Радой в Бахмут) по ст. 258-3 (участие в террористической организации). Так, Бабич обратился в Администрацию президента Украины с просьбой предоставить перечень нормативно–правовых актов, согласно которым Донецкая и Луганская народные республики признаны террористическими организациями. На Банковой ответили: Верховная Рада неоднократно призывала международные организации признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, однако какие–либо акты Верховной Рады, согласно которым эти организации признаются террористическими, в Администрации президента не известны.

В самой Верховной Раде подтвердили: никаких законодательных актов, определяющих ДНР и ЛНР террористическими организациями, парламент не принимал.

А в ответе главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Пашинского и вовсе говорится, что в настоящее время процедура признания той или иной организации террористической в законодательстве не прописана: соответствующий законопроект, описывающий эту процедуру, только рассмативается Верховной Радой, но пока не утверждён. То есть, согласно данным комитета, украинские органы власти при всём желании не могли бы признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, ибо для этого нет законодательной базы.

Несколько иначе полагают в Апелляционном суде Донецкой области: там ссылаются на ч. 3 ст. 24 Закона Украины «Про борьбу с терроризмом», согласно которой заявление о признании какой–либо организации террористической подаётся в суд Генпрокурором или региональными прокурорами, т.е. в принципе процедура есть. Однако в Апелляционном суде Донецкой области таких заявлений пока не получали и решений по ним, соответственно, не принимали.

И это не удивительно, ведь прокуратура Донецкой области, по её собственным словам, никаких таких заявлений в суд не направляла. Донецкие «надзорники» кивают на Верховную Раду, Кабмин не в курсе о каких-либо решениях такого рода и в Верховном суде. Иными словами, никаких признаков того, что украинское государство официально признало ДНР и ЛНР террористическими организациями на нормативно-правовом уровне, пока что нет.

Во–первых, не вполне понятно, на каком основании находятся в СИЗО сам Бабич, его товарищи, а также другие лица, которые арестованы по обвинению в сотрудничестве с «террористическими организациями» ДНР и ЛНР. Ведь если эти организации не признаны террористическими, то и состава преступления в понимании ст. 258-3 УК в действиях этих людей нет.

А во–вторых, в этой связи представляются довольно странными попытки украинских властей добиться признания ДНР и ЛНР террористическими организациями на международном уровне — в условиях, когда и сама Украина пока не удосужилась официально признать их таковыми.

http://timer-odessa.net/news/ofitsialno_ ukraina_ne_schitaet_dnr_i_lnr_terroristi cheskimi_organizatsiyami_288.html – цинк

П.С.

Ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые бы были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международных судебных учреждений или окончательные решения Верховного суда Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые бы имели преюдициальное значение", — говорится в решении украинского суда, обнародованном (в прошлом году) на сайте единого реестра судебных решений Украины. Кто террорист на Донбассе, это понятно каждому здравомыслящему человеку.

Это те, кто обстреливал градами Славянск, Донецк, кто бил по городским улицам авиацией, кто для организации фейковых репортажей лупит по домам, кто с трибуны Рады толкает речи в поддержку ИГИЛовцев…

Гораздо больше оснований признать террористическим режим Порошенко. Хотя хунта и так вне закона. За 3 года не приняли в Раде решение о импичменте Януковичу согласно действующим юридическим процедурам и Конституции страны.

ЛДНР не террористы. Ни фактически, ни формально.

Но хунта и формально не пошла на то, чтобы ЛДНР юридически обвинить в чем-то. Не хватило наглости, не смотря на весь свидомый кумар в мозгах.

А значит, раз никакого признания республик террористическими организации нет, то уже три года военные действия против граждан ДНР и ЛНР не могут быть антитеррористическими, а являются обычным геноцидом собственных (официального отделения республик не было) граждан. И все, кто руководит этим – военные преступники.

http://chervonec-001.livejournal.com/185 8702.html – цинк

Впрочем, можно гарантировать, что украинские СМИ продолжат вещать про "террористов из ЛДНР". Вопросы права на Украине с некоторых пор стали достаточно абстрактными.

И еще из накопившегося на тему войны на Украине:

1. Применение штурмовиков Су-25 в зоне АТО – http://y4astkoviu.livejournal.com/144261.h tml

2. 3 года референдуму о независимости ДНР. Рассказ участника избирательной комиссии – https://www.youtube.com/watch?v=TXohGktR zZY

3. Интеграция Донбасса в РФ: ситуация, проблемы, перспективы (среди участников – директор завода колбасных изделий из Макеевки и директор центра изучения интеграционных проблем ЛДНР – http://www.livejournal.com/inbox/

4. Охота на ведьм в Ивано-Франковске – https://strana.ua/news/69407-ohota-na-ve dm-vo-frankovske-mestnuyu-russkoyazychnu yu-pisatelnicu-obvinili-v-koldovstve.htm l

5. Зачистка архивов под украинскую историю (очень интересная статья на английском языке про деятельность Вятровича) http://foreignpolicy.com/2016/05/02/the-h istorian-whitewashing-ukraines-past-volo dymyr-viatrovych/

Если кто-то видел эту статью на русском языке или может перевести, кидайте в камменты ссылку.



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Сайт Порошенко собирает подписи за установку памятника жертвам расправы 2 мая в Одессе

Петиция с просьбой об установке памятника погибшим во время майской бойни в Одессе зарегистрирована 11 мая на сайте президента Украины.

Автор такого электронного документа (№22/036395-эп) — некто Игорь Шавров.

«2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия, в результате которой были убиты 48 человек… Они любили свой город, они хотели жить, работать и растить детей в нём. Их жизнь трагически забрали майские события. Через три года после трагедии в сердцах одесситов эта дата навсегда останется неизгладимой раной. В течение трёх лет тысячи одесситов приходят на Куликово поле возлагать цветы в память о погибших. Живым — утешение, мёртвым — память», — говорится в тексте петиции.

Её автор также отмечает, что независимо от политических предпочтений и оценки событий 2 мая, будущий памятник должен стать местом скорби и памяти об ошибках, стоивших жизней одесситов.

Добавим, что 15 мая подписался под обращением к президенту лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. Он подчеркнул, что речь идёт об установке двух памятных знаков в местах трагической гибели людей в Одессе — на Греческой площади и возле Дома профсоюзов.

«Я уверен, что эта петиция наберёт достаточное количество голосов, памятные знаки будут установлены, и люди, независимо от политических предпочтений, смогут прийти и почтить память погибших в этой страшной трагедии. Самое главное, что это станет импульсом для проведения расследования и наказания виновных в трагедии, которая потрясла весь мир и которая на сегодняшний день практически не расследуется», — заявил Бойко.

Отметим также, что для рассмотрения петиции главой государства документ должен собрать не менее 25 тысяч голосов украинцев.

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Карл и карлики

Уничтожить "Капитал" Карла Маркса как орудие преступления



Студента 3-го курса Львовского университета осудили на 2,5 года с отсрочкой на год за цитаты вождя мирового пролетариата в соцсети.

Возможно об этом сомнительном приговоре никто бы и не узнал если бы таким "достижением" в сфере борьбы с преступностью не преминула прихвастнуть Львовская прокуратура и Галицкий райсуд Львова. Эти учреждения почти синхронно разместили на своих официальных сайтах пресс-релизы об осуждении студента Львовского университета им.Франко за пропаганду коммунистической идеологии. Это первый в Украине подобный вердикт и в прокуратуре Львовщины уже намекают, что не последний, так как в производстве еще два подобных дела.

10 мая пресс-служба Львовской областной прокуратуры опубликовала новость о том, что осужден юноша, который, "пропагандировал коммунистическую идеологию".

Студент, по мнению прокуратуры, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 436-1 Уголовного Кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Статью внесли в Уголовный кодекс после принятия закона о декоммунизации, и именно она определяет уголовную ответственность за нарушение закона.

"Еще есть 2 таких случаях, в настоящее время продолжается досудебное расследование, с этой целью не разглашаются все обстоятельства, поскольку проводятся следственные первоочередные действия. По этому делу этот юноша в прошлом году был разоблачен представителями СБУ, а его страницу в Facebook заблокировали. Какую именно информацию он публиковал – озвучивать нельзя, потому что это так же уголовно наказуемое деяние", – сообщила журналистам и.о. руководителя пресс-службы Львовской прокуратуры Надежда Пиць. Не исключено, что озвученная спикером прокуратуры Пиць информация о еще двух подобных делах, это дело годичной давности, когда СБУ заявляла о разоблачении в Львове "провокаторов", которые, по версии спецслужбы, планировали дестабилизировать ситуацию в стране во время первомайских праздников. У них тогда изъяли георгиевские ленточки и листовки левого толка.

Согласно приговора, который есть на сайте Единого госреестра судебных решений, Галицкий районный суд Львова 4 мая 2017 года, под председательством судьи Стрельбицкого, с участием прокурора – Матлаха признал уроженца Львова, студента 3-го курса Львовского национального университета им. Франко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины. Согласно фабуле этого дела, студент в период с мая 2015 по апрель 2016 года, находясь дома и используя собственный портативный ноутбук Emachines с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook "умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook, осуществлял публикации, в том числе в сообществах социальной сети на которых, согласно заключению лингвистической экспертизы №56 / 205 от 27.03.2017 содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии, которая заключается в распространении тенденциозной информации, направленной на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии и в публичном использовании продукции, с символикой коммунистического режима, к которой относятся: публикации, посвященные В.И.Ленину, то есть лицу, занимавшая руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политические цитаты, а также обще в известные коммунистические лозунги. Лозунги в приговоре суда в реестре скрыты. Но по данным наших источников в прокуратуре это цитаты: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить", "План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь!" и тому подобное.

Несмотря на всю сомнительность обвинения и участие в деле адвоката, студент почему-то решил не бороться на досудебном расследовании за закрытие дела и добиваться оправдательного приговора в суде, а признал вину и заключил соглашение с прокурором о признании вины при участии того же защитника. Согласно решения суда, 24 апреля 2017 года, в рамках уголовного производства №12017140000000361, между заместителем начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области Матлахом Юрием Владимировичем, с одной стороны, и обвиняемым, заключено соглашение о признании виновности.

По условиям соглашения обвиняемый во время досудебного расследования полностью признал свою виновность в совершенных преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины, и обязался ее безоговорочно признать в объеме обвинения в судебном производстве. Стороны соглашения сразу согласовали наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Суд это соглашение утвердил.

Отдельного внимания заслуживают "вещественные доказательства" в этом "деле века", которые суд постановил уничтожить, как орудия преступления. В число таких преступных орудий попала и желто-синяя цвета национального флага ленточка и даже "Капитал" Карла Маркса.

Судья Стрельбицкий постановил уничтожить такие предметы преступной деятельности львовского студента: "комсомольский билет на имя обвиняемого, партийный билет на имя обвиняемого, учебник "Капитал" Карла Маркса, георгиевскую, желто-синюю и красную ленты, приглашение с надписью "Гость ХХІХ внеочередного съезда ПСПУ" на имя обвиняемого, 4 дождевика, 5 флагов, 19 футболок, 7 кепок и 5 дисков с коммунистической символикой, 8 комсомольских билетов, учетные карточки на имя ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, бланки учетных карточек ЛКСМУ, открытки с коммунистической символикой, диски, которые находятся на хранении в ГУ Нацполиции Украины во Львовской области.

Суд пожалел студента и ноутбук Emachines с зарядным устройством, планшет UNIPad с зарядным устройством и флеш-накопитель Transcend 8Gb вернул осужденному.

Этот приговор может стать примером, за которым последуют подобные вердикты пачками, ведь в социальных сетях множество групп в том числе и молодежных, использующих коммунистическую символику. Даже участники панк движений цепляют на кожаные куртки-косухи значки комсомольцев с изображением вождя мирового пролетариата. Более того на территории фабрики президента Порошенко "Рошен" стоит едва ли не единственный в стране бюст Карла Маркса, который бенефециар шоколадной фабрики не спешит уничтожать. К тому же эксперты в области права отмечают, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") являются нарушением права на свободу выражения. Это, в частности, официальная позиция Amnesty International.

https://strana.ua/news/70674-lvovyanina-p osadili-na-2-5-goda-za-citaty-lenina-v-f acebook.html – цинк



А это памятник в Германии книгам, которые уничтожали нацисты. Открыт в 1995 году в Берлине. В числе авторов, чьи труды подлежали уничтожению – Карл Маркс.

Немцы про это помнят, в отличие от Украины.

PS. Удивляться тут нечему – коммунисты для фашистов первейшие враги, поэтому даже в "нелицензионной копии Третьего Рейха" вполне себе открыто развернуть открытый террор против коммунистических и социалистических организаций и отдельных лиц, а коммунистическая литература, точно так же как и при Гитлере в Германии под запретом. Уничтожение трудов Карла Маркса в Германии в свое время нашло нетленное воплощение в карикатуре Бориса Ефимова. Как видим, ситуация повторяется.





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